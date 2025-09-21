Vom 19. bis 21. September 2025 gastiert die Formel 1 in Baku, einem der spannendsten Stadtkurse des Jahres. Die engen Kurven und die lange Gerade direkt am Kaspischen Meer versprechen ein actionreiches Rennen. Das Hauptrennen beginnt am Sonntag um 13:00 Uhr deutscher Zeit.

McLaren führt weiterhin das Fahrerfeld an, aber der Druck steigt. Red Bull mit Verstappen und Ferrari mit Leclerc wollen zurück an die Spitze. Der Grand Prix von Aserbaidschan könnte ein entscheidender Moment in der Saison werden.

Doch für Fans in Deutschland bleibt das Rennen hinter der Paywall von Sky verborgen. Die gute Nachricht: Mit einem VPN kannst du den F1 Großen Preis von Aserbaidschan kostenlos und legal über ausländische Free-TV-Sender streamen. Hier erfährst du, wie’s geht.

Wo kann man den Großen Preis von Aserbaidschan kostenlos schauen?

Diese ausländischen Sender zeigen den Grand Prix live und gratis. Mit VPN auch in Deutschland:

F1-Sender VPN-Land Stream-Infos ORF ON Österreich Überträgt Training, Qualifying und Rennen komplett mit deutschem Kommentar. SRF Schweiz Zeigt Qualifying und Rennen aus Monza live, ebenfalls auf Deutsch. RTL Zwee Luxemburg Bietet die volle Live-Action vom Aserbaidschan Grand Prix mit luxemburgischem Kommentar. RTBF Belgien Französische Übertragung des kompletten Formel 1-Wochenendes

F1 Aserbaidschan kostenlos schauen

So streamst du Formel 1 Aserbaidschan kostenlos mit VPN – Anleitung

Abonniere ein gutes VPN mit schnellen Servern. Meine erste Wahl ist NordVPN, aktuell 73% günstiger. Installiere die Software auf deinem Gerät. Verfügbar auf Smartphones, Laptops oder Smart-TVs. Verbinde dich mit einem Server, in Österreich, der Schweiz oder Luxemburg. Besuche die Website des jeweiligen Senders. Starte den Stream – und genieße das Rennen kostenlos in HD!

Die besten VPNs für kostenlose F1-Streams

NordVPN: Großes Servernetzwerk, hohe Geschwindigkeit und zuverlässige Verschlüsselung. Am besten für F1-Streaming im Ausland. Surfshark: Günstige Alternative ohne Verbindungslimit. Gut geeignet für große Haushalte mit mehreren Streaming-Geräten in Deutschland. Proton VPN: Open-Source VPN mit benutzerfreundlicher Anwendung. Erlaubt nur 10 Geräteverbindungen gleichzeitig. ExpressVPN: Zuverlässige Wahl für Streaming, verfügt über eigene DNS-Server, Threat-Manager und unterstützt die gängigsten Betriebssysteme. CyberGhost VPN: Einsteigerfreundliche Preise und Anwendungen, ausgerüstet mit dedizierten Servern.

So schaust du F1 kostenlos bei ORF 1

ORF 1 ist ideal für F1-Livestreams, da es alle Rennen zeigt, mit deutschem Kommentar, in HD und kostenlos.

So entsperrst du ORF in Deutschland:

Verbinde dich mit einem VPN-Server in Österreich. Besuche die Seite tvthek.orf.at/live. Im Live-Programm ORF 1 auswählen. Genieße den Grand Prix live und kostenlos.

Sollte der Stream nicht gleich funktionieren, deaktiviere deinen Adblocker, öffne die Seite im Inkognito-Modus, lösche deine Cookies oder versuche einen anderen VPN-Server.

Formel-1-Terminkalender 2025 – Die kommenden Rennen

Mit einem VPN verpasst du kein Rennen. Hier eine Übersicht der kommenden Formel 1 Grand-Prix-Rennen:

Grand Prix Ort Datum Aserbaidschan Baku 21. September 2025 Singapur Singapur 5. Oktober 2025 USA (Austin) Austin 19. Oktober 2025 Mexiko Mexiko-Stadt 26. Oktober 2025 Brasilien São Paulo 9. November 2025 Las Vegas Las Vegas 22. November 2025 Katar Lusail 30. November 2025 Abu Dhabi Yas Marina 7. Dezember 2025

Für weitere Informationen über kommende Rennen, lies unsere ausführliche Anleitung, F1 Livestream kostenlos schauen.

Kann man ein kostenloses VPN für F1 Aserbaidschan nutzen?

Kostenlose VPNs sind meist zu langsam für Livestreams, die Verbindung bricht oft ab, und Server in Österreich, der Schweiz oder Luxemburg fehlen fast immer. So wird aus dem spannenden Baku-Rennen schnell ein frustrierendes Ruckel-Erlebnis.

Am sinnvollsten sind günstige Premium-VPNs mit 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Damit kannst du das komplette Aserbaidschan-Wochenende kostenlos streamen und hinterher entscheiden, ob du das Abo behalten willst.

Ohne Risiko testen? NordVPN bietet eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie. So kannst du den Großen Preis von Aserbaidschan kostenlos schauen und bekommst hinterher dein Geld zurück, wenn du entscheidest, wieder zu kündigen.

Kann ich andere Sportarten mit schauen?

Ein gutes VPN öffnet dir den Zugang zu:

Möchtest du andere Sport-Livestreams schauen? Dann lies unseren ausführlichen Artikel über kostenlose Fußball-Livestreams.

Zusammenfassung

Der Große Preis von Aserbaidschan gehört zu den spannendsten Highlights der Formel-1-Saison. Red Bull und Verstappen haben in Monza eine starke Leistung gezeigt. Jetzt stellt sich die Frage, ob sie diese Dynamik auch in Baku verteidigen können. Die Strecke in Aserbaidschan ist mit ihren langen Geraden und engen Kurven ganz anders aufgebaut und bietet die perfekte Gelegenheit für eine Überraschung.

Doch ohne Sky-Abo schauen Fans in Deutschland in die Röhre. Die gute Nachricht: Mit einem VPN kannst du kostenlose Livestreams aus dem Ausland freischalten, etwa bei ORF, SRF oder RTL Zwee, alle in HD-Qualität.

Du willst wissen, ob Red Bull und Ferrari dem Team McLaren noch den Titel streitig machen können? Dann schalte jetzt ein und sei live dabei!

