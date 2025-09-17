FC Bayern vs. Chelsea kostenlos im Champions League Livestream schauen
Am Mittwoch, den 17. September 2025, um 21:00 Uhr, steigt in der Allianz Arena in München ein spannendes Champions-League-Duell: FC Bayern München gegen Chelsea FC. Beide Teams gehören zur Elite Europas und treffen in der Gruppenphase aufeinander. Ob Chelsea gegen Bayern bestehen kann?
In Deutschland läuft die Champions League exklusiv bei DAZN, im Free-TV gibt es die Partie leider nicht. Im Ausland kannst du Bayern gegen Chelsea jedoch kostenlos im Livestream schauen. Alles, was du brauchst, ist ein Streaming-VPN.
Ich habe die besten kostenlosen Champions League Sender getestet und zeige dir, wie du dieses Spiel in Deutschland gratis schauen kannst.
Wo kannst du Bayern – Chelsea kostenlos sehen?
Diese Sender übertragen Bayern gegen Chelsea kostenlos im Livestream:
|Sender
|Land
|Preis
|RTL Zwee via RTL Play
|Luxemburg
|Kostenlos
|Virgin Media Play
|Irland
|Kostenlos
|Club RTL via RTL Play
|Belgien
|Kostenlos
|VTM 2
|Belgien
|Kostenlos
|Digi Sport 3
|Rumänien
|Kostenlos
|RTS
|Serbien
|Kostenlos
|Tapmad
|Pakistan
|Kostenlos
So schaust du FC Bayern vs. Chelsea gratis mit einem VPN
- Hol dir ein schnelles VPN – NordVPN, aktuell 73% günstiger über unseren Link.
- Installiere ein VPN auf deinem Smartphone, PC, Laptop, Tablet, Smart-TV oder Router.
- Verbinde dich mit einem passenden Server. Wähle Luxemburg für RTL Zwee, Irland für Virgin Media Two oder Rumänien für Digi Sport 3.
- Öffne den Livestream und schaue FC Bayern vs. Chelsea live und kostenlos.
Die besten VPNs für Bayern – Chelsea: Champions League 2025/26
- NordVPN: Extrem schnell, riesiges Servernetz. Entsperrt RTL Play, Virgin Media und Digi Sport 3 zuverlässig. Mein Favorit für HD-Qualität beim Streaming.
- Surfshark: Günstiges VPN, kein Verbindungslimit aller Geräte. Ein Account reicht zum Teilen mit der Familie oder Freunden.
- Proton VPN: Open-Source VPN mit starkem Datenschutz. Bringt eine gute Leistung und benutzerfreundliche Anwendungen.
- ExpressVPN: Gute Alternative für Sport-Streaming. Stabile Geschwindigkeit und somit gut geeignet für Champions League im Livestream.
- CyberGhost: Dedizierte Streaming-Server, entsperrt kostenlose Champions League-Livestreams im Ausland.
Warum brauchst du ein VPN für Bayern – Chelsea?
In Deutschland läuft die Champions League Spiele nicht im Free-TV. Im Ausland erhältst du Zugriff auf mehrere Champions League Sender kostenlos, darunter RTL Zwee, Virgin Media Play, Club RTL, VTM 2 oder Digi Sport 3.
Für deutsche Zuschauer sind diese Streams jedoch mit Geoblocking versehen. Sender im Ausland prüfen deine IP-Adresse und blockieren Nutzer, die sich nicht im jeweiligen Land befinden.
Ein VPN löst dieses Problem. Es ändert deine IP-Adresse, sodass es aussieht, als wärst du in Luxemburg oder Belgien. Schon wird der Livestream freigeschaltet, und du kannst Bayern gegen Chelsea legal, kostenlos und in 4K-Qualität schauen.
Bayern – Chelsea gratis bei RTL Zwee (Luxemburg) streamen
Mein Favorit für dieses Champions League Spiel ist RTL Zwee über RTL Play in Luxemburg. Der Stream ist kostenlos, in sehr guter Qualität und ohne versteckte Gebühren verfügbar.
So entsperrst du RTL Zwee in Deutschland:
- Verbinde dich mit einem VPN-Server in Luxemburg.
- Öffne die Website von RTL Zwee Luxemburg
- Klicke auf den Livestream.
- Genieße Bayern – Chelsea live und kostenlos.
Hier siehst du, wie ich ein Fußballspiel bei RTL Zwee innerhalb weniger Sekunden mit NordVPN entsperren konnte.
Sollte es beim ersten Versuch nicht klappen, wechsle den Server, lösche die Browser-Cookies oder öffne den Stream im Inkognito-Modus. Auch das Deaktivieren des Adblockers kann helfen.
Champions League 2025/26 Kalendar – 1. Spieltag
In dieser Tabelle findest du die kommenden Spiele der Champions League. Weitere nützliche Informationen zu kostenlosen Spielen findest du in unserem Artikel Champions-League-Livestreams.
|Spiel
|Datum
|PSV Eindhoven – Union Saint-Gilloise
|Dienstag, 16. September, 18:45
|Juventus – Dortmund
|Dienstag, 16. September, 21:00
|Athletic Club – Arsenal London
|Dienstag, 16 September, 18:45
|Benfica Lissabon – Qarabag FK
|Dienstag, 16 September, 21:00
|Tottenham – Villarreal
|Dienstag, 16 September, 21:00
|Real Madrid – Marseille
|Dienstag, 16 September, 21:00
|Olympiacos – Paphos FC
|Mittwoch, 17. September, 18:45
|Slavia Praha – Bodø/Glimt
|Mittwoch, 17. September, 18:45
|PSG – Atalanta
|Mittwoch, 17. September, 21:00
|Ajax Amsterdam – Inter Mailand
|Mittwoch, 17. September, 21:00
|Liverpool – Atlético Madrid
|Mittwoch, 17. September, 21:00
|Kopenhagen – Leverkusen
|Donnerstag, 18 September, 18:45
|Club Brügge – Monaco
|Donnerstag, 18 September, 18:45
|Eintracht Frankfurt – Galatasaray
|Donnerstag, 18 September, 21:00
|Sporting Lissabon – Qairat Almaty
|Donnerstag, 18 September, 21:00
|Newcastle – Barcelona
|Donnerstag, 18 September, 21:00
|Man City – Napoli
|Donnerstag, 18 September, 21:00
Gratis- oder Premium-VPN für Bayern – Chelsea?
Auf den ersten Blick wirken Gratis-VPNs verlockend, für Champions-League-Streams sind diese Anbieter jedoch nicht stark genug. Die Server sind meistens überlastet, vor allem zu Stoßzeiten wie während großen Sportevents. Wichtige Länder wie Luxemburg oder Belgien fehlen und oft reicht das Datenvolumen nicht einmal für eine Halbzeit.
Ein gutes und leistungsfähiges VPN wie NordVPN kostet nur ein paar Euro im Monat, liefert dafür aber:
- Schnelle Server in Luxemburg, Belgien, Irland und Rumänien
- Stabile Verbindungen in HD-Qualität
- Zuverlässig gegen Geoblocking
Wer regelmäßig Fußball schaut, merkt den Unterschied sofort und kann neben der Champions League auch Premier League, Bundesliga oder Formel 1 kostenlos im Ausland sehen.
NordVPN gibt eine großzügige 30-Tage-Geld-zurück-Garantie für seine Tarife. Das heißt, du kannst Bayern vs. Chelsea gratis schauen und danach immer noch entscheiden, ob du das Abo wieder kündigst und dir deine Rückerstattung holst.
Ist es legal, Bayern – Chelsea mit VPN zu streamen?
Die Nutzung eines VPN ist in Deutschland gesetzlich nicht verboten. Du darfst deine IP-Adresse verschleiern und dich virtuell ins Ausland versetzen, um auf dort frei verfügbare TV-Sender wie RTL Zwee, Virgin Media Play, Club RTL, VTM 2 oder Digi Sport 3 zuzugreifen.
Wichtig ist nur, dass du dich an offizielle Streams hältst. Unseriöse Seiten ohne Lizenz gefährden deine Datensicherheit. Mit einem seriösen VPN-Dienst und den hier genannten Sendern bist du auf der sicheren Seite und kannst das Spiel entspannt und legal streamen.
Zusammenfassung
Am 17. September 2025 um 21:00 Uhr trifft der FC Bayern München in der Allianz Arena auf den englischen Spitzenklub Chelsea. Die Münchner werden ihre Titelambitionen mit Sicherheit von Anfang an unterstreichen, Chelsea hofft auf Auswärtspunkte. Ein fulminanter Start in die Champions-League-Gruppenphase ist garantiert.
In Deutschland läuft die Partie exklusiv bei DAZN, doch über ein VPN kannst du internationale Free-TV-Sender wie RTL Zwee (Luxemburg), Virgin Media Play (Irland) oder Digi Sport 3 (Rumänien) freischalten. Bei diesem Kanälen kannst du Bayern gegen Chelsea komplett kostenlos, legal und in guter Qualität streamen.
Ich bin auf jeden Fall live dabei und mit VPN bist du es auch.
FAQ
Wo läuft Bayern – Chelsea live im TV und Stream?
In Deutschland überträgt nur DAZN das Spiel und die Abogebühren sind hoch. Mit einem VPN kannst du jedoch die kostenlosen Streams bei RTL Zwee (Luxemburg), Virgin Media Play (Irland), Club RTL/VTM 2 (Belgien) und Digi Sport 3 (Rumänien) freischalten.
Welches VPN ist am besten für dieses Spiel?
Am zuverlässigsten für Sportstreams ist NordVPN. Es gibt schnelle Server in Luxemburg und Belgien und ich konnte RTL Play sowie Virgin Media problemlos entsperren.
Kann ich Bayern – Chelsea auch mobil oder am Smart-TV schauen?
Ja, lade das VPN auf deinem Smartphone herunter oder installiere es direkt auf deinem Smart-TV. Alternativ kannst du auch den Laptop via HDMI anschließen. NordVPN unterstützt außerdem eine Router-VPN-Verbindung. So deckst du den ganzen Haushalt mit einer einzigen VPN-Verbindung ab.
Was tun, wenn der Champions League gratis Stream nicht läuft?
Wechsle den Server, lösche deine Cookies oder öffne den Browser im Inkognito-Modus. Oft hilft auch, den Adblocker auszuschalten.
Ist es legal, Bayern – Chelsea mit einem VPN zu streamen?
Ja, die Nutzung eines VPNs ist in Deutschland legal. Wichtig ist nur, dass du offizielle Champions League Streams wie die aus meiner Anleitung benutzt. Unseriöse Seiten ohne offizielle Lizenzvereinbarungen solltest du vermeiden.