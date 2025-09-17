Heute, am 17. September 2025 wartet der nächste Champions-League-Kracher auf die Fußballgemeinde: Bayern Mailand gegen Chelsea im Viertelfinale. Plattformen wie DAZN übertragen das Spiel in Deutschland im Pay-TV, es gibt aber einen völlig legalen Weg, kostenlos dabei zu sein – über den luxemburgischen TV-Sender RTL Zwee.

RTL Zwee zeigt das Spiel live und gratis mit deutschem Kommentar, der Stream funktioniert jedoch nur innerhalb Luxemburgs. Zum Glück gibt’s einen einfachen Trick, um das Ganze auch in Deutschland und anderen Ländern freizuschalten: ein VPN.

Hier erfährst du, wie das geht.

Bayern gegen Chelsea kostenlos auf RTL Zwee schauen

Um Bayern gegen Chelsea kostenlos in Deutschland zu streamen, brauchst du nur eine Internetverbindung und ein VPN (Virtual Private Network). Folge diesen einfachen Schritten:

So entsperrst du RTL Zwee:

Abonniere und installiere ein VPN Verbinde dich mit einem Server in Luxemburg Gehe auf die Website von RTL Play: rtlplay.lu Klicke auf RTL Zwee und starte den Livestream

Bayern–Chelsea kostenlos mit NordVPN schauen

Form und Team-News

FC Bayern München

Bayern startet stark in die neue Saison: In der Bundesliga stehen nach fünf Spieltagen fünf Siege zu Buche, unter anderem ein beeindruckendes 5:0 gegen den Hamburger SV, bei dem Harry Kane zweimal traf. Trainer Vincent Kompany betont, dass das Team entschlossen ist, in der Champions League weit zu kommen.

Allerdings gibt es wichtige Ausfälle: Alphonso Davies, Hiroki Ito und Jamal Musiala stehen verletzungsbedingt nicht zur Verfügung.

Chelsea FC

Auch Chelsea hat die Premier League gut begonnen: Drei Siege aus drei Spielen, darunter ein 3:0 gegen Brentford. Trainer Enzo Maresca warnt vor der Stärke Bayerns und betont, dass die Mannschaft auf Höchstniveau spielen muss. Verletzungsbedingt fehlen Reece James und Thiago Silva.

Taktische Aspekte

Bayern setzt auf aggressives Pressing, schnelles Umschaltspiel und viele Offensivaktionen.Chelsea bevorzugt ein solides Defensivspiel und gefährliche Konter.Dieses Aufeinandertreffen verspricht ein spannendes, dynamisches Spiel zwischen Offensivpower und Defensivdisziplin.

Statistik Bayern München Chelsea FC Siege 5 3 Tore erzielt 15 9 Gegentore 4 3 Schlüsselspieler Harry Kane Nicolas Jackson Verletzte Spieler Davies, Musiala, Ito James, Silva

Prognose

Experten sehen Bayern leicht im Vorteil, insbesondere durch die Offensivstärke und die Heimstärke. Chelsea könnte jedoch mit einer disziplinierten Abwehr und schnellen Gegenstößen für Überraschungen sorgen. Ein enges und spannendes Spiel ist zu erwarten.

Wichtige Themen im Vorfeld

Zusammenfassung

Wie du siehst, ist dieses Spiel absolutes Pflichtprogramm. Mit der einfachen Methode über VPN-Streaming sparst du dir teure Abos und verpasst trotzdem keine Sekunde dieses Champions-League-Duells zwischen Chealsea und Bayern München. Starte einfach dein VPN und schalte heute, am 18. September RTL Zwee ein. Ich bin auf jeden Fall live dabei!