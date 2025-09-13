Am Samstag, den 13. September 2025, kommt es in der Allianz Arena zu einem Traditionsduell: FC Bayern München gegen Hamburger SV. Anstoß ist um 18:30 Uhr. Die Münchner wollen ihrer Favoritenrolle gerecht werden und den dritten Sieg nach Hause bringen, der HSV reist als Außenseiter an.

Wer live dabei sein will, könnte auf Schwierigkeiten stoßen. In Deutschland wird die Partie exklusiv bei Sky und WOW gezeigt, aber nicht im Free-TV. Im Ausland kannst du Bayern vs. HSV kostenlos schauen, dort gibt es mehrere Gratis-Livestreams.

Ich habe die besten Sender ausprobiert und erkläre, wie du das Bundesliga-Spiel per VPN auch in Deutschland gratis verfolgen kannst.

Wo kannst du Bayern gegen HSV kostenlos sehen?

Diese Sender übertragen das Bundesliga-Topspiel am Samstag gratis im Livestream:

Sender Land Preis Digisport 2 Rumänien Kostenlos Canal Goat via YouTube Brasilien Kostenlos PPTV HD 36 Thailand Kostenlos Sporty TV Nigeria Kostenlos

Bundesliga Gratis-Stream mit NordVPN

So schaut man FC Bayern vs. HSV gratis über VPN: Anleitung

Abonniere ein VPN mit schnellen Servern an den benötigten Standorten, so wie NordVPN, aktuell 73% günstiger. Installiere die VPN-Software auf deinem Handy, Laptop, Tablet, Router oder Smart-TV. Verbinde dich mit dem richtigen Land – Wähle einen Server in Rumänien für Digi Sport 2, Brasilien für Canal Goat, Thailand für PPTV HD 36 oder Nigeria für Sporty TV. Starte den Livestream und schaue FC Bayern vs. HSV legal und kostenlos.

Die besten VPNs für FC Bayern vs. HSV: Bundesliga 2025/2026

NordVPN: Extrem schnell, riesiges Servernetz, entsperrt zuverlässig Digi Sport 2, Canal Goat, PPTV HD 36 und Sporty TV. Mein Favorit für Bundesliga-Streams. Surfshark: Sehr günstig und unterstützt unbegrenzt viele Geräte gleichzeitig. Ideal, wenn du deinen Account mit Familie oder Freunden teilst. Proton VPN: Transparenter Anbieter aus der Schweiz. Die Premium-Version bietet Top-Performance für Live-Sport wie die Bundesliga. ExpressVPN: Stark in Sachen Geschwindigkeit und Stabilität, etwas teurer als andere Anbieter, aber auch sehr zuverlässig für Online-Streams. CyberGhost: Benutzerfreundlich, mit speziellen Streaming-Servern, die Bundesliga-Übertragungen problemlos freischalten.

Warum brauchst du ein VPN für Bayern gegen HSV?

In Deutschland liegen die Übertragungsrechte bei Sky und WOW. Free-TV-Sender im Ausland wie Digi Sport 2, PPTV HD 36 oder Sporty TV dürfen ihre Streams offiziell nur in ihrem Land zeigen. Um das sicherzustellen, verwenden die Sender Geoblocking, das deine IP-Adresse analysiert und erkennt, dass du dich nicht im korrekten Land befindest.

Ein VPN ändert deine IP-Adresse, sodass es so aussieht, als würdest du dich in Rumänien, Brasilien, Thailand oder Nigeria befinden. Schon sind die Streams freigeschaltet und du kannst Bayern gegen Hamburg gratis streamen. Zugleich sicherst du deine Verbindung gegen Datenverlust und zahlreiche andere Probleme, egal ob am Laptop, Handy oder Smart-TV.

Ein VPN kostet auch nur ein paar Euro im Monat, weniger als die meisten Pay-TV-Angebote.

Wie du Bayern – HSV kostenlos bei Digi Sport 2 streamst

Digi Sport 2 ist mein Favorit für dieses Bundesliga-Match. Der Sender war bereits in der vergangenen Saison sehr gut aufgestellt und auch dieses Jahr waren alle Spiele problemlos über VPN zu erreichen. Der Sender ist kostenlos und ohne Anmeldung zu erreichen.

So entsperrst du Digi Sport 2 in Deutschland:

Verbinde dich mit einem VPN-Server in Rumänien. Öffne die Digi Sport 2-Website. Klicke auf den Livestream. Genieße FC Bayern vs. HSV live und kostenlos.

Hier siehst du, wie ich ein Fußballspiel bei Digi Sport 2 innerhalb weniger Sekunden mit NordVPN entsperren konnte.

Sollte es beim ersten Versuch nicht klappen, hilft manchmal ein Serverwechsel, das Deaktivieren des Adblockers oder du öffnest den Stream in einem Inkognito-Fenster. Auch dein Adblocker und deine Cookies können verantwortlich sein. Einfach ausschalten, bzw. löschen, spätestens dann sollte der Stream laufen.

Bundesliga 2025 Kalender – 3. Spieltag

In dieser Tabelle findest du alle Bundesliga-Spiele am 3. Spieltag. Alle Begegnungen und Sender findest du auch in unserem Artikel mit den besten kostenlosen Bundesliga-Streams.

Spiel Datum Union Berlin – Hoffenheim Samstag, 13. September, 15:30 Uhr Heidenheim – Dortmund Samstag, 13. September, 15:30 Uhr 1. FC Mainz 05 – RB Leipzig Samstag, 13. September, 15:30 Uhr SC Freiburg – VfB Stuttgart Samstag, 13. September, 15:30 Uhr VfL Wolfsburg – 1. FC Köln Samstag, 13. September, 15:30 Uhr FC St. Pauli – FC Augsburg Sonntag, 14. September, 15:30 Uhr Mönchengladbach – Werder Bremen Sonntag, 14. September, 17:30 Uhr

Gratis-VPN oder Premium-VPN für Bayern – HSV?

Viele Fans versuchen, das Spiel mit kostenlosen VPNs freizuschalten. In der Praxis scheitert das aber fast immer. Die Datenlimits reichen kaum für eine Halbzeit, wenn der Server nicht von vorneherein überlastet ist. Ganz davon abgesehen, dass die richtigen Standorte fehlen.

Ein Premium-VPN kostet nur ein paar Euro pro Monat und liefert genau das, was du brauchst: stabile Server in Rumänien, Thailand und Nigeria, zuverlässige Umgehung von Geoblocking und genug Geschwindigkeit für Bundesliga-Streams.

Gerade wenn du öfter Fußball schaust, lohnt sich das Upgrade. Übrigens läuft nicht nur die Bundesliga kostenlos im Ausland, sondern auch Formel 1, MotoGP, Tennis, Champions League und viele andere große Sportevents.

VPN testen ohne Risiko? NordVPN gibt eine großzügige 30-Tage-Geld-zurück-Garantie für seine Tarife. Das heißt, du kannst Bayern vs. HSV gratis schauen und danach immer noch entscheiden, ob du das Abo wieder kündigst und dir deine Rückerstattung holst.

Ist es legal, Bayern – HSV mit VPN zu streamen?

Die Nutzung eines VPN ist in Deutschland nicht verboten. Du darfst deine IP-Adresse verschleiern und dich virtuell ins Ausland versetzen, um auf dort frei verfügbare TV-Sender wie Digi Sport 2, Canal Goat, PPTV HD 36 oder Sporty TV zuzugreifen.

Wichtig ist nur, dass du dich an offizielle Streams hältst. Unseriöse Seiten ohne Lizenz setzen dich dem Risiko von Viren und Abmahnungen aus, ganz von der miserablen Bildqualität und der Werbeflut abgesehen. Mit einem seriösen VPN-Dienst und den hier genannten Sendern bist du auf der sicheren Seite und kannst das Spiel entspannt genießen.

Zusammenfassung

Am 3. Spieltag der Bundesliga 2025/26 spielt der FC Bayern München gegen den Hamburger SV in der Allianz Arena. Bayern will die Tabellenführung untermauern, der HSV reist als mutiger Aufsteiger an und hofft auf eine Sensation.

Die Aufsteiger aus Hamburg überraschen bisher mit ihrem Kampfgeist, ob das gegen Bayern reicht ist aber unklar. Spannend wird es am 3. Spieltag der neuen Bundesliga-Saison 2025/2026 allemal.

Über ein VPN kannst du internationale Sender online aufrufen und die Partie komplett kostenlos, legal und in guter Streaming-Qualität genießen. Ich bin auf jeden Fall live dabei!

Meine Prognose: FC Bayern 3 – 1 HSV

