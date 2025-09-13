FC Bayern vs. HSV im Gratis-Livestream schauen
Am Samstag, den 13. September 2025, kommt es in der Allianz Arena zu einem Traditionsduell: FC Bayern München gegen Hamburger SV. Anstoß ist um 18:30 Uhr. Die Münchner wollen ihrer Favoritenrolle gerecht werden und den dritten Sieg nach Hause bringen, der HSV reist als Außenseiter an.
Wer live dabei sein will, könnte auf Schwierigkeiten stoßen. In Deutschland wird die Partie exklusiv bei Sky und WOW gezeigt, aber nicht im Free-TV. Im Ausland kannst du Bayern vs. HSV kostenlos schauen, dort gibt es mehrere Gratis-Livestreams.
Ich habe die besten Sender ausprobiert und erkläre, wie du das Bundesliga-Spiel per VPN auch in Deutschland gratis verfolgen kannst.
Wo kannst du Bayern gegen HSV kostenlos sehen?
Diese Sender übertragen das Bundesliga-Topspiel am Samstag gratis im Livestream:
|Sender
|Land
|Preis
|Digisport 2
|Rumänien
|Kostenlos
|Canal Goat via YouTube
|Brasilien
|Kostenlos
|PPTV HD 36
|Thailand
|Kostenlos
|Sporty TV
|Nigeria
|Kostenlos
So schaut man FC Bayern vs. HSV gratis über VPN: Anleitung
- Abonniere ein VPN mit schnellen Servern an den benötigten Standorten, so wie NordVPN, aktuell 73% günstiger.
- Installiere die VPN-Software auf deinem Handy, Laptop, Tablet, Router oder Smart-TV.
- Verbinde dich mit dem richtigen Land – Wähle einen Server in Rumänien für Digi Sport 2, Brasilien für Canal Goat, Thailand für PPTV HD 36 oder Nigeria für Sporty TV.
- Starte den Livestream und schaue FC Bayern vs. HSV legal und kostenlos.
Die besten VPNs für FC Bayern vs. HSV: Bundesliga 2025/2026
- NordVPN: Extrem schnell, riesiges Servernetz, entsperrt zuverlässig Digi Sport 2, Canal Goat, PPTV HD 36 und Sporty TV. Mein Favorit für Bundesliga-Streams.
- Surfshark: Sehr günstig und unterstützt unbegrenzt viele Geräte gleichzeitig. Ideal, wenn du deinen Account mit Familie oder Freunden teilst.
- Proton VPN: Transparenter Anbieter aus der Schweiz. Die Premium-Version bietet Top-Performance für Live-Sport wie die Bundesliga.
- ExpressVPN: Stark in Sachen Geschwindigkeit und Stabilität, etwas teurer als andere Anbieter, aber auch sehr zuverlässig für Online-Streams.
- CyberGhost: Benutzerfreundlich, mit speziellen Streaming-Servern, die Bundesliga-Übertragungen problemlos freischalten.
Warum brauchst du ein VPN für Bayern gegen HSV?
In Deutschland liegen die Übertragungsrechte bei Sky und WOW. Free-TV-Sender im Ausland wie Digi Sport 2, PPTV HD 36 oder Sporty TV dürfen ihre Streams offiziell nur in ihrem Land zeigen. Um das sicherzustellen, verwenden die Sender Geoblocking, das deine IP-Adresse analysiert und erkennt, dass du dich nicht im korrekten Land befindest.
Ein VPN ändert deine IP-Adresse, sodass es so aussieht, als würdest du dich in Rumänien, Brasilien, Thailand oder Nigeria befinden. Schon sind die Streams freigeschaltet und du kannst Bayern gegen Hamburg gratis streamen. Zugleich sicherst du deine Verbindung gegen Datenverlust und zahlreiche andere Probleme, egal ob am Laptop, Handy oder Smart-TV.
Ein VPN kostet auch nur ein paar Euro im Monat, weniger als die meisten Pay-TV-Angebote.
Wie du Bayern – HSV kostenlos bei Digi Sport 2 streamst
Digi Sport 2 ist mein Favorit für dieses Bundesliga-Match. Der Sender war bereits in der vergangenen Saison sehr gut aufgestellt und auch dieses Jahr waren alle Spiele problemlos über VPN zu erreichen. Der Sender ist kostenlos und ohne Anmeldung zu erreichen.
So entsperrst du Digi Sport 2 in Deutschland:
- Verbinde dich mit einem VPN-Server in Rumänien.
- Öffne die Digi Sport 2-Website.
- Klicke auf den Livestream.
- Genieße FC Bayern vs. HSV live und kostenlos.
Hier siehst du, wie ich ein Fußballspiel bei Digi Sport 2 innerhalb weniger Sekunden mit NordVPN entsperren konnte.
Sollte es beim ersten Versuch nicht klappen, hilft manchmal ein Serverwechsel, das Deaktivieren des Adblockers oder du öffnest den Stream in einem Inkognito-Fenster. Auch dein Adblocker und deine Cookies können verantwortlich sein. Einfach ausschalten, bzw. löschen, spätestens dann sollte der Stream laufen.
Bundesliga 2025 Kalender – 3. Spieltag
In dieser Tabelle findest du alle Bundesliga-Spiele am 3. Spieltag. Alle Begegnungen und Sender findest du auch in unserem Artikel mit den besten kostenlosen Bundesliga-Streams.
|Spiel
|Datum
|Union Berlin – Hoffenheim
|Samstag, 13. September, 15:30 Uhr
|Heidenheim – Dortmund
|Samstag, 13. September, 15:30 Uhr
|1. FC Mainz 05 – RB Leipzig
|Samstag, 13. September, 15:30 Uhr
|SC Freiburg – VfB Stuttgart
|Samstag, 13. September, 15:30 Uhr
|VfL Wolfsburg – 1. FC Köln
|Samstag, 13. September, 15:30 Uhr
|FC St. Pauli – FC Augsburg
|Sonntag, 14. September, 15:30 Uhr
|Mönchengladbach – Werder Bremen
|Sonntag, 14. September, 17:30 Uhr
Gratis-VPN oder Premium-VPN für Bayern – HSV?
Viele Fans versuchen, das Spiel mit kostenlosen VPNs freizuschalten. In der Praxis scheitert das aber fast immer. Die Datenlimits reichen kaum für eine Halbzeit, wenn der Server nicht von vorneherein überlastet ist. Ganz davon abgesehen, dass die richtigen Standorte fehlen.
Ein Premium-VPN kostet nur ein paar Euro pro Monat und liefert genau das, was du brauchst: stabile Server in Rumänien, Thailand und Nigeria, zuverlässige Umgehung von Geoblocking und genug Geschwindigkeit für Bundesliga-Streams.
Gerade wenn du öfter Fußball schaust, lohnt sich das Upgrade. Übrigens läuft nicht nur die Bundesliga kostenlos im Ausland, sondern auch Formel 1, MotoGP, Tennis, Champions League und viele andere große Sportevents.
NordVPN gibt eine großzügige 30-Tage-Geld-zurück-Garantie für seine Tarife. Das heißt, du kannst Bayern vs. HSV gratis schauen und danach immer noch entscheiden, ob du das Abo wieder kündigst und dir deine Rückerstattung holst.
Ist es legal, Bayern – HSV mit VPN zu streamen?
Die Nutzung eines VPN ist in Deutschland nicht verboten. Du darfst deine IP-Adresse verschleiern und dich virtuell ins Ausland versetzen, um auf dort frei verfügbare TV-Sender wie Digi Sport 2, Canal Goat, PPTV HD 36 oder Sporty TV zuzugreifen.
Wichtig ist nur, dass du dich an offizielle Streams hältst. Unseriöse Seiten ohne Lizenz setzen dich dem Risiko von Viren und Abmahnungen aus, ganz von der miserablen Bildqualität und der Werbeflut abgesehen. Mit einem seriösen VPN-Dienst und den hier genannten Sendern bist du auf der sicheren Seite und kannst das Spiel entspannt genießen.
Zusammenfassung
Am 3. Spieltag der Bundesliga 2025/26 spielt der FC Bayern München gegen den Hamburger SV in der Allianz Arena. Bayern will die Tabellenführung untermauern, der HSV reist als mutiger Aufsteiger an und hofft auf eine Sensation.
Die Aufsteiger aus Hamburg überraschen bisher mit ihrem Kampfgeist, ob das gegen Bayern reicht ist aber unklar. Spannend wird es am 3. Spieltag der neuen Bundesliga-Saison 2025/2026 allemal.
Über ein VPN kannst du internationale Sender online aufrufen und die Partie komplett kostenlos, legal und in guter Streaming-Qualität genießen. Ich bin auf jeden Fall live dabei!
Meine Prognose: FC Bayern 3 – 1 HSV
FAQ
Wo läuft Bayern – HSV live im TV und Stream?
In Deutschland überträgt nur Sky bzw. WOW das Spiel. Mit einem VPN kannst du die kostenlosen Streams von Digi Sport 2 (Rumänien), Canal Goat (Brasilien), PPTV HD 36 (Thailand) oder Sporty TV (Nigeria) entsperren.
Brauche ich ein Konto bei Digi Sport 2, um Bundesliga zu schauen?
Nein. Digi Sport 2 kannst du ohne Registrierung direkt nutzen, wenn du mit einem rumänischen VPN-Server verbunden bist. Öffne einfach die Seite, wähle den korrekten Kanal und schau das Spiel komplett kostenlos und in guter Qualität.
Welches VPN ist für Bundesliga-Streams am besten?
NordVPN und Surfshark sind aufgrund ihrer guten Gesamtperformance meine Favoriten. Beide haben schnelle Server in den relevanten Ländern und sind zuverlässig beim Umgehen von Geoblocks. Auch die anderen hier genannten VPNs funktionieren gut, bieten aber unter Umständen nicht das gleiche Preis-Leistungs-Verhältnis.
Kann ich Bayern – HSV auch mobil und auf meinen Smart-TV schauen?
Ja. Installiere die VPN-App auf deinem Smartphone, verbinde dich mit einem Server im gewünschten Land und öffne dann den Livestream des Senders – fertig. Deinen Smart-TV kannst du mit der VPN-App auf dem Fernseher, über den Router oder klassisch per HDMI-Kabel vom Laptop verbinden.
Ist es riskant, ein VPN für Streaming zu nutzen?
Nein, solange du legale Sender nutzt. Premium-VPNs verschlüsseln deine Verbindung und speichern keine Daten. So schaust du sicher, anonym und ohne Einschränkungen. Anbieter wie NordVPN, Surfshark oder Proton VPN umgehen Geoblocking sehr zuverlässig.
Gibt es kostenlose Bundesliga-Streams in Deutschland?
Nein. Die Rechte liegen hierzulande ausschließlich bei Sky. Deshalb musst du für Free-TV-Optionen auf Sender im Ausland zurückgreifen, die in Deutschland nur mit VPN erreichbar sind.