Heute, am Samstag, dem 7. November 2026, spielt Borussia Dortmund gegen den SV Elversberg am 9. Spieltag der Bundesliga 2026/27. Der Anstoß erfolgt um 15:30 Uhr im Westfalenstadion (Signal Iduna Park).

Dortmund ist als einziges Team noch ungeschlagen, steht punktgleich mit den Bayern auf Rang zwei und hat zuletzt im Spitzenspiel ein 2:2 gegen den Meister geholt. Elversberg spielt als Aufsteiger ebenfalls eine überraschend gute Saison und steht im oberen Tabellendrittel.

Hierzulande läuft die Partie nur im Pay-TV, im Ausland gibt es dagegen kostenlose Livestreams. Ich habe die besten Sender per VPN geprüft und zeige dir, wie du Dortmund gegen Elversberg kostenlos schauen kannst.

Wo kann ich Dortmund – Elversberg kostenlos schauen?

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Wie kann ich Dortmund vs. Elversberg kostenlos schauen?

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Die besten VPNs für die Bundesliga 2026/27

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Borussia Dortmund vs. SV Elversberg – Liveticker

Schlusspfiff: Dortmund siegt 2:1 Das Spiel ist aus! Borussia Dortmund feiert einen 2:1-Erfolg gegen Elversberg nach einer hart umkämpften Partie. Die drei Punkte bleiben zu Hause! Zweite Halbzeit beendet: Dortmund 2:1 Elversberg Der Schiedsrichter pfeift ab und Borussia Dortmund sichert sich nach einer intensiven zweiten Halbzeit einen 2:1-Sieg gegen Elversberg. Hart erkämpfter Heimsieg! Campbell holt wichtigen Freistoß für Elversberg raus Cole Campbell wird gefoult und verschafft Elversberg einen Freistoß in der eigenen Hälfte. Eine Möglichkeit, sich etwas Luft zu verschaffen, während Dortmund am Ende nochmal Druck macht. Nmecha kommt für Dortmund ins Spiel Felix Nmecha wird bei Borussia Dortmund eingewechselt, um in den letzten Minuten gegen Elversberg für Stabilität zu sorgen. Werden seine frischen Beine in der Schlussphase den Unterschied machen? Beiers Schuss kurz vor Schluss vereitelt Maximilian Beier zieht von rechts im Strafraum ab, vorbereitet von Ethan Nwaneri, doch der Schuss wird geblockt! Dortmund verhindert den späten Ausgleich durch Elversberg in der Nachspielzeit. Dortmund holt späten Eckstoß Maximilian Rohr gibt eine Ecke ab und verschafft Borussia Dortmund spät im Spiel eine weitere Chance vom Eckpunkt. Können sie diese letzten Momente gegen Elversberg nutzen? Petkovs mutiger Versuch spät abgeblockt Lukas Petkov bekommt für Elversberg eine Chance außerhalb des Strafraums, zieht nach Vorlage von Keidel mit links ab, doch die Dortmunder Abwehr wirft sich dazwischen und blockt den Schuss. Das erlösende Tor lässt weiterhin auf sich warten! Keidel im Abseits stoppt Elversberger Angriff Felix Keidel versucht für Elversberg nach vorne zu drängen, wird jedoch wegen Abseits zurückgepfiffen. Die Dortmunder Defensive steht weiterhin stabil, während die Nachspielzeit heruntertickt. Vier Minuten Nachspielzeit im Dortmund-Krimi Jetzt wird's spannend! Der vierte Offizielle zeigt 4 Minuten Nachspielzeit an in diesem packenden Duell zwischen Borussia Dortmund und Elversberg. Schaffen es die Teams, in der Schlussphase noch etwas Zählbares zu erreichen? Keidel schießt! Dortmund blockt ab Felix Keidel versucht es für Elversberg aus der Distanz, doch Dortmund blockt seinen Schuss! Die Dortmunder verteidigen weiter stark gegen den späten Druck. Elversberg Ecke! Bensebaini verteidigt stark Elversberg sichert sich eine weitere Ecke, nachdem Ramy Bensebaini von Dortmund den Ball klärt. Jetzt schwappt das Momentum zu Elversberg – sie drücken auf ein spätes Tor! Elversberg-Ecke! Kobel klärt zur Ecke Eckball für Elversberg! Gregor Kobel von Borussia Dortmund klärt und Elversberg macht in der Schlussphase nochmal Druck. Gelingt ihnen noch der Ausgleich? Sabitzer Handspiel! Druck auf Dortmund steigt Marcel Sabitzer wird wegen eines Handspiels gegen Elversberg bestraft. Dortmund zeigt Nerven in den Schlussminuten – kann Elversberg das ausnutzen? Futkeu trifft! Elversberg verkürzt Noel Futkeu trifft für Elversberg! Nach einer Ecke jagt er den Ball mit rechts aus der Mitte des Strafraums direkt ins Netz. Florian Le Joncour assistiert. Jetzt steht es Dortmund 2, Elversberg 1 – das Spiel ist wieder offen! Anton Gelb! Dortmunds Disziplin wackelt Waldemar Anton von Borussia Dortmund sieht für ein Foul die Gelbe Karte. Der Schiedsrichter zeigt klare Kante – Dortmund sammelt eine weitere Verwarnung, und Elversberg erhält eine Freistoßchance. Nmecha erneut! Dortmund baut Führung aus Felix Nmecha erzielt sein zweites Tor für Dortmund! Ein weiterer Rechtsschuss aus der Distanz schlägt unhaltbar im rechten oberen Eck ein, vorbereitet von Maximilian Beier. Dortmund führt jetzt 2:0 gegen Elversberg! Günther Gelb! Elversberg wird verwarnt Lasse Günther sieht die erste Gelbe Karte für Elversberg nach einem Foulspiel auf dem Platz. Der Schiedsrichter greift durch – Elversberg muss bei den Zweikämpfen nun vorsichtiger sein! Silva verwarnt! Gelb für Dortmund Fábio Silva von Borussia Dortmund sieht nach einem harten Foul die Gelbe Karte. Der Schiedsrichter hat genug gesehen! Dortmund muss jetzt bei den Tacklings aufpassen. Nmecha trifft! Dortmund geht in Führung Felix Nmecha bringt Borussia Dortmund mit einem kraftvollen Rechtsschuss von außerhalb des Strafraums in Führung und trifft ins linke untere Eck! Fábio Silva liefert die Vorlage – Dortmund führt 1:0 gegen Elversberg. Halbzeit: Dortmund und Elversberg gleichauf Halbzeitpfiff! Borussia Dortmund und Elversberg gehen nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte mit 0:0 in die Pause. Alles ist offen für die zweite Halbzeit – also dranbleiben! Kobel pariert Petkov mit entscheidender Rettungstat! Große Parade von Gregor Kobel! Elversbergs Lukas Petkov zieht aus der Distanz ab, doch der Dortmunder Keeper reagiert stark und hält den Ball. Im spannenden Duell bleibt es vorerst torlos! Elversberg erhält Defensiv-Freistoß Lukas Petkov holt für Elversberg einen Freistoß in der eigenen Hälfte heraus und verschafft seinem Team damit die Möglichkeit, sich unter dem späten Dortmunder Druck neu zu formieren. Svensson begeht Foul für Dortmund Daniel Svensson begeht ein Foul für Borussia Dortmund, während beide Teams in den letzten Minuten der ersten Halbzeit weiter hart kämpfen. Karetsas' Schuss wird spät geblockt Konstantinos Karetsas zieht nach Zuspiel von Joane Gadou für Dortmund aus der Distanz mit links ab, doch sein Versuch prallt an der Elversberger Abwehrwand ab. Die Gastgeber geben bis zur letzten Sekunde der Halbzeit Vollgas! Erneute Dortmunder Ecke vor der Pause Borussia Dortmund holt erneut eine Ecke heraus – erzwungen von Maximilian Rohr! Können sie diese Standardsituation nutzen, bevor es in die Kabine geht? Fünf Minuten Nachspielzeit vor der Pause Achtung – hier ist noch einiges geboten! Der vierte Offizielle zeigt vor der Halbzeitpause fünf Minuten Nachspielzeit an im Duell Borussia Dortmund gegen Elversberg. Beiers Distanzschuss von Elversberg geblockt Maximilian Beier versucht es für Dortmund aus der Distanz, nachdem Schlotterbeck ihn in Szene setzt. Doch Elversberg macht dicht und blockt den Versuch. Dortmund bleibt kurz vor der Pause weiter am Drücker! Dortmund holt spätes Eckball vor der Halbzeit Durch eine Abwehraktion von Florian Le Joncour bekommt Borussia Dortmund einen weiteren Eckstoß zugesprochen! Können sie diese Standardsituation kurz vor der Pause gegen Elversberg nutzen? Nmecha sieht Gelb nach hartem Foul Felix Nmecha wird nach einem harten Einsteigen für Borussia Dortmund verwarnt. Dortmund muss bei den Zweikämpfen aufpassen, denn der Schiedsrichter lässt in diesem intensiven Duell gegen Elversberg nichts durchgehen! Elversberg gegen Dortmund: Das Spiel beginnt live! Alles ist bereit für einen spannenden Schlagabtausch zwischen Elversberg und Borussia Dortmund! Bleiben Sie dran für alle Live-Updates, die wichtigsten Vorberichte und packende Momente, wenn diese beiden Teams aufeinandertreffen. Los geht’s mit der Action!

Warum brauche ich ein VPN für Dortmund vs. Elversberg?

Fandango überträgt ausgewählte Bundesliga-Partien in den USA gratis, zusätzlich laufen Gratisstreams über Bundesliga via YouTube in Irland und Digi Sport 3 in Rumänien. Alle drei Anbieter lesen deine IP-Adresse aus und blocken Zugriffe aus Deutschland. Ohne Standortwechsel siehst du statt des Anstoßes nur einen Sperrhinweis.

Bundesliga-Livestream in Deutschland gesperrt

Ein gutes VPN vergibt dir eine IP-Adresse aus dem Lizenzgebiet. Der Anbieter wertet deinen Zugriff daraufhin als inländisch und startet den Livestream von Borussia Dortmund gegen SV Elversberg.

Wie streame ich Dortmund vs. Elversberg auf Fandango?

Fandango zeigt ausgewählte Bundesliga-Spiele in den USA ohne Gebühr und in solider Bildqualität. Setzt du deinen VPN-Standort auf die USA, startet die Übertragung von Dortmund gegen Elversberg auch hierzulande. Ebenso funktionieren Bundesliga via YouTube über einen irischen Server und Digi Sport 3 über einen Standort in Rumänien.

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Tipp: Bleibt das Bild schwarz, wechsle den Server oder öffne die Seite in einem privaten Fenster. Häufig löst auch das Leeren der Cookies oder das kurzzeitige Abschalten des Werbeblockers das Problem.

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Bundesliga-Spielübersicht am 9. Spieltag

Borussia Dortmund und der SV Elversberg treffen am Samstagnachmittag in der Bundesliga 2026/27 aufeinander. Mit internationalen Gratisstreams verfolgst du nicht nur dieses Duell, sondern den gesamten Spieltag live und ohne Kosten.

Spiel Datum und Uhrzeit Hamburger SV – Borussia Mönchengladbach Freitag, 6. November, 20:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 – FC Bayern München Samstag, 7. November, 15:30 Uhr SC Paderborn 07 – Eintracht Frankfurt Samstag, 7. November, 15:30 Uhr RB Leipzig – FC Augsburg Samstag, 7. November, 15:30 Uhr Borussia Dortmund – SV Elversberg Samstag, 7. November, 15:30 Uhr VfB Stuttgart – Werder Bremen Samstag, 7. November, 18:30 Uhr 1. FC Köln – Bayer Leverkusen Sonntag, 8. November, 15:30 Uhr SC Freiburg – 1. FC Union Berlin Sonntag, 8. November, 17:30 Uhr TSG Hoffenheim – FC Schalke 04 Sonntag, 8. November, 19:30 Uhr

Mit einem VPN erreichst du übrigens nicht nur Dortmund vs. Elversberg, sondern ebenso weitere Gratisstreams der Bundesliga.

Analyse und Prognose: Borussia Dortmund gegen SV Elversberg – Wer gewinnt?

Borussia Dortmund ist als einziges Bundesliga-Team noch ohne Niederlage und geht punktgleich mit dem FC Bayern als Tabellenzweiter in dieses Heimspiel. Auffällig ist dabei weniger die Offensive als die Stabilität dahinter: In acht Spielen blieb der BVB fünfmal ohne Gegentor.

Der SV Elversberg spielt als Aufsteiger eine deutlich bessere Saison als erwartet und hat sich im oberen Tabellendrittel eingenistet. Die Saarländer treten dabei bemerkenswert mutig auf, kassieren aber ähnlich viele Gegentore wie sie selbst erzielen – der 4:3-Auswärtssieg in Mönchengladbach steht sinnbildlich für diese Spielanlage.

Kaderqualität und Heimvorteil sprechen klar für Dortmund. Die Gäste bleiben über Umschaltmomente gefährlich, falls die Gastgeber im Aufbau zu unsauber agieren. Entscheidend wird, ob Elversberg die Partie lange eng hält oder früh in einen offenen Schlagabtausch gerät.

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Ist es legal, Dortmund vs. Elversberg über VPN zu schauen?

Der Einsatz eines VPN ist in Deutschland erlaubt. Alle genannten Anbieter halten gültige Rechte für die Übertragung dieser Partie. Zusätzlich verschlüsselt der Dienst deinen Datenverkehr und bringt dich an Sportübertragungen weltweit, etwa die Champions League oder die Formel 1.

Zusammenfassung

Am Samstagnachmittag empfängt Borussia Dortmund den SV Elversberg in der Bundesliga 2026/27. Der BVB will seine Position im oberen Tabellendrittel absichern, Elversberg sucht nach Stabilität und zählbaren Auswärtspunkten.

Hierzulande führt der Weg zur Partie üblicherweise über ein Pay-TV-Abo. Mit den kostenlosen Auslandsübertragungen schaust du Borussia Dortmund gegen den SV Elversberg per VPN trotzdem gratis.

Ein Serverwechsel ins Ausland genügt, schon läuft der Livestream. Viel Spaß beim Spiel!

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