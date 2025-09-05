An diesem Wochenende, vom 5–7. September 2025 gastiert die Formel 1 in Monza, dem legendären „Temple of Speed“. Die Fans freuen sich auf Vollgas pur, das Hauptrennen startet am Sonntag um 15:00 Uhr.

McLaren mit Lando Norris und Oscar Piastri führen das Ranking und gelten auch beim Großen Preis von Italien als Favoriten. Max Verstappen auf Red Bull und Ferrari-Ass Charles Leclerc müssen jetzt zurückschlagen, die Titeljagd bleibt also spannend.

Für deutsche Zuschauer ist es nicht einfach, live dabei zu sein: Sky hat die Exklusivrechte. Mit einem VPN kannst du den F1 Grand Prix Italien trotzdem kostenlos und legal im Livestream schauen. Wie das geht und welches die besten Sender sind, verrate ich jetzt.

Wo kann man den Großen Preis von Italien kostenlos schauen?

Diese Free-TV-Sender im Ausland übertragen das Rennwochenende in Monza live und gratis:

F1-Sender VPN-Land Stream-Infos ServusTV Österreich Überträgt Training, Qualifying und Rennen komplett mit deutschem Kommentar. SRF Schweiz Zeigt Qualifying und Rennen aus Monza live, ebenfalls auf Deutsch. RTL Zwee Luxemburg Bietet die volle Live-Action vom Italien Gran Prix mit luxemburgischem Kommentar. RTBF Belgien Französische Übertragung des kompletten Formel 1-Wochenendes BandSports Brasilien Alle Sessions im kostenlosen Livestream, allerdings auf Portugiesisch.

Formel 1 Italien 2025 kostenlos streamen mit VPN – Anleitung

Abonniere ein VPN mit schnellen Servern in den benötigten Ländern. Mein Favorit, NordVPN ist aktuell 73% günstiger. Installiere die Software auf deinem Gerät, also Smartphone, PC, Laptop oder Smart-TV. Verbinde dich mit einem VPN-Server, in Österreich für ServusTV, in der Schweiz für SRF usw. Starte den Stream: Gehe zum Online-Sender und genieße den Gratis-F1-Livestream aus Monza.

Beste VPNs für kostenloses Formel-1-Streaming

NordVPN: Schnell, stabil und mit riesigem Servernetzwerk. Ideal für F1-Streams ohne Störungen Surfshark: Günstig und ohne Gerätelimit. Perfekt für Familien oder WGs, die gerne F1 schauen Proton VPN: Solide Wahl, sehr sicher und es gibt sogar eine kostenlose Test-Version ExpressVPN: Premium-Anbieter mit starker Performance und schnellen Verbindungen CyberGhost VPN: Sehr einsteigerfreundlich und mit speziellen Streaming-Servern für Sportübertragungen

So schaust du den Italien-GP kostenlos bei ServusTV

ServusTV ist die beste kostenlose Seite für Formel-1-Livestreams. Dort läuft das gesamte Monza-Wochenende live mit deutschem Kommentar.

So entsperrst du ServusTV in Deutschland:

Verbinde dich mit einem VPN-Server in Österreich. Besuche die Seite von ServusTV On. Gehe zum Live-Bereich und starte den Stream. Genieße den Grand Prix live und kostenlos.

Sollte der Stream nicht gleich funktionieren, deaktiviere deinen Adblocker, öffne die Seite im Inkognito-Modus, lösche deine Cookies oder versuche einen anderen VPN-Server. Bisher konnte ich alle F1-Streams in diesem Jahr freischalten!

Formel-1-Terminkalender 2025

Mit einem VPN verpasst du kein Rennen. Hier eine Übersicht der kommenden Formel 1 Grand-Prix-Rennen:

F1-Grand Prix F1-Strecke Datum Großer Preis von Aserbaidschan Baku City Circuit 19.–21. September Großer Preis von Singapur Marina Bay Street Circuit 03.–05. Oktober Großer Preis von Amerika Circuit of The Americas 17.–19. Oktober Großer Preis von Mexiko Autódromo Hermanos Rodríguez 24.–26. Oktober Großer Preis von Brasilien Autódromo José Carlos Pace 07.–09. November Großer Preis von Las Vegas Las Vegas Street Circuit 21.–23. November Großer Preis von Katar Lusail International Circuit 28.–30. November Großer Preis von Abu Dhabi Yas Marina Circuit 05.–07. Dezember

Kann ich ein kostenloses VPN für Monza nutzen?

Kostenlose VPNs sind meist zu langsam für Livestreams, die Verbindungen brechen ab, und Server in Österreich oder der Schweiz fehlen fast immer. Damit wird aus dem F1-Rennen schnell ein Ruckel-Event.

Am sinnvollsten sind günstige Premium-Anbieter mit 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Damit kannst du das komplette Italien-Wochenende kostenlos streamen und danach entscheiden, ob du das Abo behältst.

Ohne Risiko testen? NordVPN bietet eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie. So kannst du den Großen Preis von Italien kostenlos schauen und bekommst hinterher dein Geld zurück, wenn du entscheidest, wieder zu kündigen.

Kannst du mit einem VPN auch andere Sportarten kostenlos schauen?

Definitiv. Mit einem VPN entsperrst du nicht nur Formel-1-Streams, sondern auch viele andere Sporthighlights, die im Ausland frei verfügbar sind, darunter die Champions League, Bundesliga oder die Motorrad-WM. Ein VPN kostet nur ein paar Euro im Monat, öffnet dir aber die Türen zu hunderten Sportstreams weltweit.

Zusammenfassung

Der Große Preis von Italien ist das einzige Rennen, dass schon seit der ersten Formel 1-Saison dabei ist. Entsprechend groß ist das Interesse bei den Fans. Leider läuft das F1-Rennen aus Monza in Deutschland nur im kostenpflichtigen Pay-TV. Wer kein Abo hat, geht leer aus. Es sei denn, du nutzt kostenlose, legale Streams aus dem Ausland.

Mit einem VPN schaust du den Italien Grand Prix legal, in HD und ohne teures Sport-TV-Paket. Einfach verbinden und schon kannst du das komplette Monza-Wochenende ohne Zusatzkosten genießen. Für ein paar Euro monatlich gibt dir dein VPN außerdem Zugriff auf viele weitere Streams und sichert deine Verbindung gegen Datendiebstahl.

Du willst wissen, ob Red Bull und Ferrari dem Team McLaren noch den Titel streitig machen können? Dann schalte jetzt ein und sei live dabei!

