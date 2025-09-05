Schau den Großen Preis von Italien Livestream kostenlos: Formel 1 2025
An diesem Wochenende, vom 5–7. September 2025 gastiert die Formel 1 in Monza, dem legendären „Temple of Speed“. Die Fans freuen sich auf Vollgas pur, das Hauptrennen startet am Sonntag um 15:00 Uhr.
McLaren mit Lando Norris und Oscar Piastri führen das Ranking und gelten auch beim Großen Preis von Italien als Favoriten. Max Verstappen auf Red Bull und Ferrari-Ass Charles Leclerc müssen jetzt zurückschlagen, die Titeljagd bleibt also spannend.
Für deutsche Zuschauer ist es nicht einfach, live dabei zu sein: Sky hat die Exklusivrechte. Mit einem VPN kannst du den F1 Grand Prix Italien trotzdem kostenlos und legal im Livestream schauen. Wie das geht und welches die besten Sender sind, verrate ich jetzt.
Wo kann man den Großen Preis von Italien kostenlos schauen?
Diese Free-TV-Sender im Ausland übertragen das Rennwochenende in Monza live und gratis:
|F1-Sender
|VPN-Land
|Stream-Infos
|ServusTV
|Österreich
|Überträgt Training, Qualifying und Rennen komplett mit deutschem Kommentar.
|SRF
|Schweiz
|Zeigt Qualifying und Rennen aus Monza live, ebenfalls auf Deutsch.
|RTL Zwee
|Luxemburg
|Bietet die volle Live-Action vom Italien Gran Prix mit luxemburgischem Kommentar.
|RTBF
|Belgien
|Französische Übertragung des kompletten Formel 1-Wochenendes
|BandSports
|Brasilien
|Alle Sessions im kostenlosen Livestream, allerdings auf Portugiesisch.
Formel 1 Italien 2025 kostenlos streamen mit VPN – Anleitung
- Abonniere ein VPN mit schnellen Servern in den benötigten Ländern. Mein Favorit, NordVPN ist aktuell 73% günstiger.
- Installiere die Software auf deinem Gerät, also Smartphone, PC, Laptop oder Smart-TV.
- Verbinde dich mit einem VPN-Server, in Österreich für ServusTV, in der Schweiz für SRF usw.
- Starte den Stream: Gehe zum Online-Sender und genieße den Gratis-F1-Livestream aus Monza.
Beste VPNs für kostenloses Formel-1-Streaming
- NordVPN: Schnell, stabil und mit riesigem Servernetzwerk. Ideal für F1-Streams ohne Störungen
- Surfshark: Günstig und ohne Gerätelimit. Perfekt für Familien oder WGs, die gerne F1 schauen
- Proton VPN: Solide Wahl, sehr sicher und es gibt sogar eine kostenlose Test-Version
- ExpressVPN: Premium-Anbieter mit starker Performance und schnellen Verbindungen
- CyberGhost VPN: Sehr einsteigerfreundlich und mit speziellen Streaming-Servern für Sportübertragungen
So schaust du den Italien-GP kostenlos bei ServusTV
ServusTV ist die beste kostenlose Seite für Formel-1-Livestreams. Dort läuft das gesamte Monza-Wochenende live mit deutschem Kommentar.
So entsperrst du ServusTV in Deutschland:
- Verbinde dich mit einem VPN-Server in Österreich.
- Besuche die Seite von ServusTV On.
- Gehe zum Live-Bereich und starte den Stream.
- Genieße den Grand Prix live und kostenlos.
Sollte der Stream nicht gleich funktionieren, deaktiviere deinen Adblocker, öffne die Seite im Inkognito-Modus, lösche deine Cookies oder versuche einen anderen VPN-Server. Bisher konnte ich alle F1-Streams in diesem Jahr freischalten!
Formel-1-Terminkalender 2025
Mit einem VPN verpasst du kein Rennen. Hier eine Übersicht der kommenden Formel 1 Grand-Prix-Rennen:
|F1-Grand Prix
|F1-Strecke
|Datum
|Großer Preis von Aserbaidschan
|Baku City Circuit
|19.–21. September
|Großer Preis von Singapur
|Marina Bay Street Circuit
|03.–05. Oktober
|Großer Preis von Amerika
|Circuit of The Americas
|17.–19. Oktober
|Großer Preis von Mexiko
|Autódromo Hermanos Rodríguez
|24.–26. Oktober
|Großer Preis von Brasilien
|Autódromo José Carlos Pace
|07.–09. November
|Großer Preis von Las Vegas
|Las Vegas Street Circuit
|21.–23. November
|Großer Preis von Katar
|Lusail International Circuit
|28.–30. November
|Großer Preis von Abu Dhabi
|Yas Marina Circuit
|05.–07. Dezember
Kann ich ein kostenloses VPN für Monza nutzen?
Kostenlose VPNs sind meist zu langsam für Livestreams, die Verbindungen brechen ab, und Server in Österreich oder der Schweiz fehlen fast immer. Damit wird aus dem F1-Rennen schnell ein Ruckel-Event.
Am sinnvollsten sind günstige Premium-Anbieter mit 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Damit kannst du das komplette Italien-Wochenende kostenlos streamen und danach entscheiden, ob du das Abo behältst.
NordVPN bietet eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie. So kannst du den Großen Preis von Italien kostenlos schauen und bekommst hinterher dein Geld zurück, wenn du entscheidest, wieder zu kündigen.
Kannst du mit einem VPN auch andere Sportarten kostenlos schauen?
Definitiv. Mit einem VPN entsperrst du nicht nur Formel-1-Streams, sondern auch viele andere Sporthighlights, die im Ausland frei verfügbar sind, darunter die Champions League, Bundesliga oder die Motorrad-WM. Ein VPN kostet nur ein paar Euro im Monat, öffnet dir aber die Türen zu hunderten Sportstreams weltweit.
Zusammenfassung
Der Große Preis von Italien ist das einzige Rennen, dass schon seit der ersten Formel 1-Saison dabei ist. Entsprechend groß ist das Interesse bei den Fans. Leider läuft das F1-Rennen aus Monza in Deutschland nur im kostenpflichtigen Pay-TV. Wer kein Abo hat, geht leer aus. Es sei denn, du nutzt kostenlose, legale Streams aus dem Ausland.
Mit einem VPN schaust du den Italien Grand Prix legal, in HD und ohne teures Sport-TV-Paket. Einfach verbinden und schon kannst du das komplette Monza-Wochenende ohne Zusatzkosten genießen. Für ein paar Euro monatlich gibt dir dein VPN außerdem Zugriff auf viele weitere Streams und sichert deine Verbindung gegen Datendiebstahl.
Du willst wissen, ob Red Bull und Ferrari dem Team McLaren noch den Titel streitig machen können? Dann schalte jetzt ein und sei live dabei!
FAQ
Wo kann ich den Großen Preis von Italien kostenlos schauen?
Bei ServusTV (Österreich), SRF (Schweiz), RTL Zwee (Luxemburg) und RTBF (Belgien). Mit einem VPN kannst du diese Streams auch in Deutschland entsperren.
Wie kann ich die Formel 1 Italien in Deutschland live sehen?
Offiziell nur bei Sky oder WOW. Mit einem VPN verbindest du dich z.B. mit Österreich und streamst das Rennen kostenlos über ServusTV, SRF, RTL Zwee oder andere Sender im Ausland.
Welches VPN eignet sich am besten für F1-Streams?
NordVPN ist die beste Wahl für den Livestream vom Formel 1 Großen Preis von Italien. Es ist schnell, sicher und zuverlässig, ideal für Online-Sportstreams.
Kann ich Formel 1 auf meinem Handy schauen?
Ja. Installiere die VPN-App und starte den Stream über die App oder Website des Senders, z.B. über die App von ServusTV.
Wie kann man F1 TV Pro in Deutschland schauen?
F1 TV Pro ist in Deutschland nicht verfügbar, aber mit einem VPN kannst du ein Abo in einem Land abschließen, wo der Dienst angeboten wird.