Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen kostenlos schauen am 1. Spieltag der neuen Bundesliga-Saison 2025/2026
Die Bundesliga-Saison 2025/26 geht los und beim Heimspielauftakt spielt Eintracht Frankfurt gegen SV Werder Bremen. Anstoß ist heute, am Samstag, den 23. August 2025, um 15:30 Uhr in der Deutsche Bank Arena.
Frankfurt kommt mit dem Rückenwind der besten Saisonplatzierung seit Jahrzehnten in die neue Spielzeit. Die Hessen verstärkten sich im Sommer mit namhaften Neuzugängen wie Jonathan Burkardt und Ritsu Doan. Werder Bremen will dagegen endlich den Auftaktfluch brechen: Seit zwölf Jahren warten die Grün-Weißen auf einen Sieg am 1. Spieltag.
Offiziell läuft die Partie in Deutschland nur bei Sky und WOW. Doch mit einem kleinen Trick kannst du Frankfurt gegen Werder kostenlos streamen, legal und in HD. Alles, was du brauchst, ist ein VPN und der Zugriff auf den richtigen Auslandssender. Ich habe es getestet und mit meiner Anleitung kannst du auch kostenlos Bundesliga schauen.
Wo kann man Frankfurt gegen Werder gratis live schauen?
Hier der einzige kostenlose und legale Sender im Ausland, der das Spiel zeigt:
- SABC (Südafrika)
Frankfurt gegen Werder über VPN schauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
- Abonniere ein schnelles VPN, dass Bundesliga-Streams entsperren kann, mein Favorit NordVPN, aktuell 73% günstiger.
- Installiere die Software auf deinem Streaming-Gerät – egal ob Smartphone, Laptop, Tablet, Router oder Smart-TV.
- Wähle einen Server in Südafrika, um den Livestream von SABC freizuschalten.
- Öffne die Website von SABC, gehe zum Sportbereich und starte den Livestream.
Die besten VPNs für Bundesliga-Streams 2025/2026
- NordVPN: Schnelle Server, große Auswahl an Standorten, ideal für stabile Bundesliga-Streams wie SABC
- Surfshark: Extrem günstig, unbegrenzt viele Geräte gleichzeitig, entsperrt internationale Sportstreams zuverlässig
- Proton VPN: Hoher Datenschutz, solide Performance, eine sichere Alternative für Live-Sport
Warum du ein VPN für Frankfurt vs. Werder brauchst
Pay-TV-Sender wie Sky und WOW halten in Deutschland die Rechte an den meisten Bundesliga-Spielen, so auch für Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen. Wer kein Sportpaket abonniert hat, hat Pech gehabt. Doch während hierzulande die Paywall hochgezogen wird, läuft die Partie bei SABC in Südafrika komplett gratis. Normalerweise blockiert der Sender Zugriffe von außerhalb, aber genau hier kommt ein VPN ins Spiel.
Indem du dich virtuell mit einem Server in Südafrika verbindest, erscheinst du für SABC als lokaler Zuschauer. Der Stream wird freigegeben. Einfach, sicher und ohne Extrakosten. Gleichzeitig schützt das VPN deine Verbindung. So kannst du Frankfurt gegen Werder live sehen, ohne dass Bildqualität oder Geschwindigkeit leiden.
Wie du Frankfurt vs. Werder kostenlos bei SABC streamst
Der afrikanische Sender SABC zeigt das Spiel frei zugänglich im Netz, allerdings nur für Zuschauer vor Ort. Mit einem VPN hebst du diese Sperre auf und holst dir den Stream nach Deutschland.
So entsperrst du SABC in Deutschland:
- Verbinde dich mit einem VPN-Server in Südafrika.
- Öffne die SABC-Website.
- Klicke auf den Livestream.
- Genieße Frankfurt vs. Bremen live und kostenlos.
Hier siehst du, wie ich ein Fußballspiel innerhalb weniger Sekunden mit NordVPN entsperren konnte.
Diesen Sender testen wir erst seit der neuen Saison 2025/2026. Sollte es beim ersten Versuch nicht klappen, könnte ein Serverwechsel helfen. Sollte es immer noch nicht funktionieren, probiere den Stream in einem Inkognito-Tab zu öffnen, lösche deine Cookies oder deaktiviere deinen Adblocker.
Bundesliga 2025 Kalender – 1. Spieltag
In dieser Tabelle findest du alle Bundesliga-Spiele am 1. Spieltag. Alle Begegnungen der nächsten Zeit inklusive kostenlosen Streams und weiteren Infos gibt es in unserem Artikel zu den besten kostenlosen Bundesliga-Streams.
|Spiel
|Datum
|FC Bayern vs. RB Leipzig
|22. August 2025
|1. FC Heidenheim vs. VfL Wolfsburg
|23. August 2025
|Bayer Leverkusen vs. TSG Hoffenheim
|23. August 2025
|Union Berlin vs. VfB Stuttgart
|23. August 2025
|SC Freiburg vs. FC Augsburg
|23. August 2025
|FC St. Pauli vs. Borussia Dortmund
|23. August 2025
|1. FSV Mainz 05 vs. 1. FC Köln
|24. August 2025
|Borussia Mönchengladbach vs. Hamburger SV
|24. August 2025
Kostenlose vs. kostenpflichtige VPNs – was ist besser für Frankfurt vs. Werder?
Kostenlose VPNs klingen verlockend, sind für Live-Sport aber kaum zu gebrauchen. Die Geschwindigkeit reicht nicht, die Server sind überfüllt und die Datenlimits reichen nicht mal für eine Halbzeit . Manche Gratis-VPNs finanzieren sich sogar durch den Verkauf deiner Daten, was ein echtes Risiko darstellt.
Kostenpflichtige VPNs haben schnelle Server auf der ganzen Welt, bieten stabile Verbindungen und zuverlässige Sicherheit. So kannst du den SABC-Stream aus Südafrika entsperren und Frankfurt gegen Werder in Top-Qualität schauen.
Wer häufiger Bundesliga oder andere Sportarten streamt, ist mit einem kostenpflichtigen VPN langfristig besser aufgestellt, sowohl in Sachen Qualität, als auch beim Datenschutz. Darüber hinaus entsperrt ein VPN auch andere Sportstreams wie Formel 1, MotoGP oder die Champions League.
NordVPN ist ideal, wenn du für Frankfurt gegen Werder ein VPN ausprobieren willst. Der Anbieter gewährt eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie.
Sind Bundesliga-Streams mit VPN legal?
Ja. In Deutschland ist die Nutzung von VPNs völlig legal. Es gibt kein Gesetz, das es verbietet, deine IP-Adresse zu ändern und dadurch auf offizielle Auslandssender wie SABC zuzugreifen. Entscheidend ist nur, dass du keine illegalen Streamingseiten nutzt, sondern seriöse Anbieter.
SABC gehört zu den offiziellen Broadcastern, die in Südafrika frei empfangbar sind. Mit einem VPN täuschst du technisch lediglich den Standort vor, am rechtlichen Status ändert das nichts. Zusätzlich verschlüsselt ein Premium-VPN deine Verbindung, sodass deine Daten sicher bleiben und du das Spiel Frankfurt gegen Werder störungsfrei streamen kannst.
Zusammenfassung
Das Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Werder Bremen am 23. August 2025 hat es in sich: Die SGE startet mit großen Ambitionen in die neue Saison, während Werder nach zwölf Jahren endlich wieder einen Auftaktsieg feiern will.
In Deutschland läuft die Partie exklusiv im Pay-TV. Doch über den südafrikanischen Sender SABC kannst du das Spiel legal und kostenlos sehen. Alles, was du brauchst, ist ein VPN, das Geoblocking zuverlässig umgeht. So schaust du Frankfurt gegen Werder live in HD, ohne Pay-TV-Kosten.
Egal ob du Adler-Fan bist oder mit Grün-Weiß mitfieberst, mit der richtigen VPN-Verbindung verpasst du keine Minute der Live-Action.
FAQ
Wo kann ich Frankfurt vs. Werder kostenlos schauen?
Offiziell läuft das Spiel in Deutschland nur bei Sky und WOW. Mit einem VPN kannst du jedoch den kostenlosen Livestream von SABC (Südafrika) freischalten und die Partie gratis sehen.
Welches VPN eignet sich am besten für den SABC-Stream?
Am zuverlässigsten hat im Test NordVPN abgeschnitten – schnelle Verbindungen, viele Server und stabiler Zugriff auf SABC. Surfshark ist die günstigere Alternative, Proton VPN eine sichere Option mit Schweizer Datenschutzgesetz.
Funktioniert SABC auch auf mobilen Geräten?
Ja. Du kannst den SABC-Stream problemlos auf Smartphone oder Tablet sehen, solange dein VPN aktiv ist und du mit einem VPN-Server in Südafrika verbunden bist. Falls es nicht klappt, nutze den Inkognitomodus im Browser.