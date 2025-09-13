Am Samstag, den 13. September 2025, spielt der SC Freiburg gegen VfB Stuttgart im Europa-Park-Stadion. Anstoß ist um 15:30 Uhr. Die Fans erwartet ein spannendes Baden-Württemberg-Derby, das sportlich wie emotional einiges verspricht.

Freiburg steckt nach zwei Niederlagen tief im Tabellenkeller. Der VfB reist mit einem knappen Sieg gegen Gladbach im Rücken an. Live dabei zu sein ist leider nicht so einfach, in Deutschland läuft die Partie nicht im Free-TV. Im Ausland kannst du Freiburg gegen Stuttgart kostenlos im Livestream schauen.

Mit einem VPN entsperrst du die Streams und verfolgst das Match gratis. Ich habe es ausprobiert und die besten Sender für dieses Spiel gefunden. Lies jetzt meine Anleitung, wenn du auch live und kostenlos zuschauen möchtest.

Wo kannst du Freiburg gegen Stuttgart kostenlos live schauen?

Diese Sender übertragen das BaWü-Derby gratis im Livestream:

Sender Land Preis AbemaTV Japan Kostenlos Canal GOAT via YouTube Brasilien Kostenlos

Bundesliga Gratis-Stream mit NordVPN

In Deutschland gibt es die Partie nur hinter der Paywall. Mit NordVPN verlegst du deine IP nach Japan oder Brasilien und schaltest die legalen Gratis-Streams frei.

Bundesliga gratis schauen: So entsperrst du Freiburg vs. Stuttgart

Sichere dir ein zuverlässiges VPN mit schnellen Servern an den richtigen Standorten, mein Favorit ist NordVPN, aktuell 73% günstiger. Installiere das VPN auf deinem PC, Handy, Laptop, Tablet oder Smart-TV. Verbinde dich mit dem richtigen Land – Wähle einen Server in Japan für AbemaTV oder Brasilien für Canal GOAT. Starte den Livestream und genieße Freiburg vs. Stuttgart live und kostenlos.

Die besten VPNs für Freiburg vs. Stuttgart: Bundesliga 2025/2026

NordVPN: Sehr hohe Geschwindigkeiten, riesiges Servernetz mit Standorten in Japan und Brasilien, entsperrt Streams zuverlässig. Surfshark: Günstig und mit unbegrenzten vielen Geräten gleichzeitig nutzbar. Ideal für Familien oder WGs. Proton VPN: Transparenter Anbieter aus der Schweiz. Mit Premium-Abo schnelle Server und starke Sicherheit. ExpressVPN: Extrem stabil und anwenderfreundlich, etwas teurer, dafür sehr zuverlässig. CyberGhost: Einsteigerfreundlich, mit speziellen Streaming-Servern, die sofort funktionieren.

Warum brauchst du ein VPN für SC Freiburg – VfB Stuttgart?

In Deutschland sind die Übertragungsrechte für dieses Spiel exklusiv an Sky und WOW vergeben. Internationale TV-Sender wie AbemaTV (Japan) oder Canal GOAT (Brasilien) dürfen ihre Streams nur in ihrem Land zeigen. Deshalb blockieren sie Zugriffe aus dem Ausland.

Ein VPN löst genau dieses Problem. Es verschleiert deine deutsche IP-Adresse und weist dir virtuell eine Adresse in Japan oder Brasilien zu. So sieht es für den Sender aus, als würdest du dich direkt vor Ort befinden und der Stream wird freigeschaltet.

Damit hast du Zugriff auf die kostenlosen, offiziellen Übertragungen und kannst das Derby zwischen Freiburg und Stuttgart live und in bester Qualität genießen, ohne Pay-TV und ohne zwielichtige Streaming-Seiten zu nutzen.

So entsperrst du Freiburg gegen Stuttgart kostenlos bei Canal GOAT

Canal GOAT aus Brasilien ist meiner Erfahrung nach der beste Sender, um das Spiel live und gratis zu verfolgen. Der Sender streamt Bundesliga-Spiele auf YouTube. Du brauchst weder Abo noch Anmeldung.

So entsperrst du Canal GOAT via YouTube in Deutschland:

Verbinde dich mit einem VPN-Server in Brasilien. Rufe Freiburg vs. Stuttgart bei Canal GOAT auf. Starte den Live-Stream. Genieße die Action live und kostenlos.

Hier siehst du, wie ich die Bundesliga bei CanalGOAT innerhalb von Sekunden mit NordVPN entsperrt habe.

Tipp: Sollte es nicht klappen, hilft ein Serverwechsel oder du öffnest den Stream im Inkognito-Fenster. Auch der Adblocker oder deine Cookies können den Stream blockieren. Einfach ausschalten, bzw. löschen, spätestens dann sollte es laufen.

Bundesliga 2025 Spielübersicht am 3. Spieltag

In dieser Tabelle findest du die verbleibenden Matches am 3. Spieltag.

Spiel Datum Union Berlin – Hoffenheim Samstag, 13. September, 15:30 Uhr Heidenheim – Dortmund Samstag, 13. September, 15:30 Uhr 1. FC Mainz 05 – RB Leipzig Samstag, 13. September, 15:30 Uhr VfL Wolfsburg – 1. FC Köln Samstag, 13. September, 15:30 Uhr FC Bayern – HSV Samstag, 13. September, 18:30 Uhr FC St. Pauli – FC Augsburg Sonntag, 14. September, 15:30 Uhr Mönchengladbach – Werder Bremen Sonntag, 14. September, 17:30 Uhr

Alle Spiele und Gratis-Sender findest du auch in unserem Artikel mit den besten kostenlosen Bundesliga-Streams.

Gratis- vs. Premium-VPNs für Freiburg – Stuttgart

Kostenlose VPNs wirken attraktiv, sind fürs Fußballschauen aber kaum zu gebrauchen. Die Datenmengen sind stark begrenzt, die Server überlastet und wichtige Standorte wie Japan oder Brasilien fehlen. Ein Premium-VPN kostet nur wenige Euro im Monat, liefert dafür aber, was Fans brauchen: schnelle Server, stabile Verbindungen und zuverlässiges Streaming.

Wenn du häufiger Bundesliga schauen willst, lohnt sich der kleine Aufpreis. Zugleich erhältst du kostenlosen Zugriff auf viele weitere Sport-Livestreams wie die Formel 1, MotoGP, Tennis oder die Champions League.

VPN testen ohne Risiko? NordVPN gibt eine großzügige 30-Tage-Geld-zurück-Garantie für seine Tarife. Das heißt, du kannst Freiburg vs. Stuttgart gratis schauen und danach immer noch entscheiden, ob du das Abo wieder kündigst und eine Rückerstattung beantragst.

Ist es legal, Freiburg gegen Stuttgart mit VPN zu streamen?

Ja, die Nutzung eines VPN ist in Deutschland völlig legal. Du darfst deine IP-Adresse ändern und dich virtuell ins Ausland versetzen, um auf offizielle Free-TV-Sender wie AbemaTV (Japan) oder Canal GOAT (Brasilien) zuzugreifen.

Verboten ist nur die Nutzung illegaler Streaming-Portale, die keine Rechte an den Übertragungen haben. Dort riskierst du Viren, Abmahnungen oder miserable Qualität. Mit einem Premium-VPN und offiziellen Sendern bewegst du dich dagegen sicher und kannst die Bundesliga ohne Bedenken genießen.

Zusammenfassung

Am 3. Spieltag der Bundesliga 2025/26 trifft der SC Freiburg im Europa-Park-Stadion auf den VfB Stuttgart. Für Freiburg geht es nach einem Fehlstart darum, endlich Stabilität zu finden, während Stuttgart den positiven Schwung aus dem Gladbach-Sieg mitnehmen will.

Es könnte ein enges Spiel werden: Freiburg muss sich defensiv steigern, Stuttgart hat die größere individuelle Qualität, wirkt aber ebenfalls noch nicht gefestigt. Am Ende könnte die Tagesform entscheiden.

Über Sender im Ausland kannst du Freiburg gegen Stuttgart kostenlos im Livestream sehen. Mit einem VPN entsperrst du die Streams in wenigen Minuten, ganz ohne Pay-TV. Meine Prognose: SC Freiburg 2 – 2 VfB Stuttgart

Die besten VPN Angebote diese Woche: Derzeit beliebt 4.9 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -73% OFF Sonderangebot Angebot sichern 4.7 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -87% OFF Sonderangebot Angebot sichern 4.2 /5 ★ ★ ★ ★ ☆ -64% OFF Sonderangebot Angebot sichern

Das könnte dich auch interessieren:

FAQ