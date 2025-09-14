Heute, am Sonntag den 14. September 2025 trifft Borussia Mönchengladbach im letzten Spiel des 3. Bundesliga-Spieltags auf Werder Bremen. Anstoß ist um 17:30 Uhr im Borussia-Park-Stadion.

Während Gladbach nach einem schwierigen Saisonstart dringend Punkte braucht, reist Werder mit solidem Auftakt an und will den positiven Trend fortsetzen. Beide Teams haben etwas zu beweisen, wir können uns also auf ein spannendes Duell gefasst machen.

In Deutschland läuft die Partie exklusiv bei DAZN. Aber mit einem kleinen Trick kannst du Mönchengladbach gegen Werder kostenlos im Livestream sehen, nämlich über ausländische Sender. Lies jetzt weiter und entdecke in meiner Anleitung die besten Sender und VPNs.

Wo kannst du Mönchengladbach vs. Werder Bremen kostenlos anschauen?

Hier ist der beste Sender, um die Begegnung Gladbach gegen Werder gratis zu streamen:

Sender Land Preis AbemaTV Japan Kostenlos iNews TV Indonesien Kostenlos Canal GOAT via YouTube Brasilien Kostenlos

Gladbach–Bremen live schauen mit NordVPN

Um AbemaTV nutzen zu können, brauchst du eine VPN-Verbindung nach Japan. Damit umgehst du das Geoblocking und schaltest den Livestream frei.

So streamst du Gladbach vs. Werder gratis: Anleitung

VPN wählen – Hol dir ein zuverlässiges VPN wie unseren Testsieger NordVPN, aktuell 73% günstiger. Installiere das VPN auf deinem Smartphone, Laptop, Smart-TV, Router oder Tablet. Verbinde dich mit einem VPN-Server, für AbemaTV brauchst du eine Verbindung nach Japan. Starte den Stream. Öffne einfach die Website des Senders und schau Gladbach vs. Werder Bremen live und kostenlos.

Die besten VPNs für Bundesliga-Streams 2025/2026

NordVPN: Mein Favorit für Fußball und Live-Sport im Allgemeinen. Extrem schnell, stabile Server in Japan, perfekt für Gladbach vs. Werder. Surfshark: Sehr günstiger Anbieter, erlaubt unbegrenzt viele Geräte pro Account. Perfekt, um mehrere Streams gleichzeitig zu schauen. Proton VPN: Das sichere VPN aus der Schweiz mit vielen Servern und sehr benutzerfreundlich, ideal für Bundesliga-Streams. ExpressVPN: Top-Leistung, sehr stabil und zuverlässig. Preislich etwas höher angesiedelt, aber eine starke Alternative. CyberGhost: Einfach zu bedienen, mit Streaming-optimierten Servern und damit ebenfalls ein Top-Fußball-VPN.

Warum du für Gladbach gegen Werder Bremen ein VPN brauchst

In Deutschland überträgt nur DAZN die Partie zwischen Gladbach und Werder Bremen. Kostenlose Streams sind hierzulande blockiert, da die Übertragungsrechte nur regional gelten.

Ein VPN kann diese Sperren zu umgehen. Es verschleiert deine deutsche IP-Adresse und gibt dir eine virtuelle im Ausland. Dadurch sieht es so aus, als würdest du dich woanders befinden und der Livestream wird freigeschaltet. Mit einem zuverlässigen VPN genießt du Gladbach gegen Bremen legal, stabil und in guter Qualität.

Gladbach gegen Werder Bremen kostenlos schauen bei AbemaTV

AbemaTV ist ein Streaming-Kanal aus Japan, der seit der Saison 2025/2026 jede Woche zwei Spiele aus der Bundesliga kostenlos online sendet. Um den Sender in Deutschland zu entsperren brauchst du nur ein VPN.

So entsperrst du AbemaTV in Deutschland:

Verbinde dich mit einem VPN-Server in Japan. Rufe die Bundesliga bei AbemaTV auf. Aktiviere die Auto-Übersetzung in deinem Browser. Schau Gladbach vs. Bremen live und kostenlos.

Ohne VPN erhältst du nur eine Fehlermeldung.

Mit NordVPN kannst du den Stream in wenigen Sekunden entsperren.

Sollte es nicht funktionieren, versuche den Server zu wechseln oder öffne den Stream im Inkognito-Modus. Klappt es immer noch nicht, deaktiviere deinen Adblocker/Bedrohungsschutz oder lösche deine Browser-Cookies, da auch diese deinen Standort verraten könnten.

Bundesliga 2025 Kalender – nächste Spiele (Auszug)

Hier das einzige andere Bundesliga-Spiel am heutigen Sonntag.

Spiel Datum FC St. Pauli – FC Augsburg Sonntag, 14. September, 15:30 Uhr

Schau am besten vor dem nächsten Bundesliga-Wochenende wieder bei uns vorbei. So bleibst du in dieser Saison auf dem neuesten Stand und verpasst keine kostenlosen Bundesliga-Streams.

Worauf solltest du bei VPNs für die Bundesliga achten?

Ein gutes VPN ist unerlässlich, denn Fußball-Streaming benötigt eine schnelle, stabile und sichere Verbindung. Hier einige Dinge, die du beachten solltest, bevor du ein VPN für Spiele wie Gladbach gegen Werder Bremen kaufst:

Servernetzwerk : Ein großes Netzwerk ist wichtig, um auf die benötigten Länder zugreifen zu können. Für das Gladbach gegen Bremen brauchst du einen stabilen VPN-Server in Japan.

: Ein großes Netzwerk ist wichtig, um auf die benötigten Länder zugreifen zu können. Für das Gladbach gegen Bremen brauchst du einen stabilen VPN-Server in Japan. Schnelle Server : Nutze ein VPN, dass sich für Live-Streaming bewährt hat. So genießt du das Spiel in bester Qualität, ohne nervige Ladepausen oder Unterbrechungen.

: Nutze ein VPN, dass sich für Live-Streaming bewährt hat. So genießt du das Spiel in bester Qualität, ohne nervige Ladepausen oder Unterbrechungen. Geoblocking umgehen : Um Geoblocking zu umgehen, muss der Anbieter seine Server gut tarnen. Wähle nur VPNs, die Sender im Ausland wirklich entsperren können.

: Um Geoblocking zu umgehen, muss der Anbieter seine Server gut tarnen. Wähle nur VPNs, die Sender im Ausland wirklich entsperren können. Kompatibilität : Das VPN muss auf deinem Gerät laufen, egal ob PC, Laptop, Smartphone, Tablet, Smart-TV oder Router.

: Das VPN muss auf deinem Gerät laufen, egal ob PC, Laptop, Smartphone, Tablet, Smart-TV oder Router. Sicherheit: Gute VPNs verschlüsseln deine Verbindung und speichern niemals private Daten (No-Logs-Policy), auch wenn dies für Streaming nicht essenziell ist.

Gratis- vs. Premium-VPNs für die Bundesliga

Auf den ersten Blick wirken Gratis-VPNs verlockend. Für Fußball-Streams taugen sie aber selten: Datenlimits sind schnell aufgebraucht, die Server überlastet und Standorte wie Japan fehlen fast immer. Das bedeutet schlechte Qualität oder gar keinen Zugriff auf den Stream.

Premium-VPNs kosten nur ein paar Euro im Monat, bieten dafür aber genau das, was du für Spiele wie Mönchengladbach vs. Werder Bremen brauchst: schnelle Verbindungen, stabile Server und gute Verschlüsselung.

Wer regelmäßig Bundesliga schaut, vermeidet mit einem guten VPN viel Frust. Außerdem kannst auch andere Gratis-Streams sehen, darunter Formel 1, MotoGP oder Champions League.

VPN testen ohne Risiko? NordVPN gibt seinen Kunden eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie für alle seine Tarife. Damit kannst du dir diese spiel live anschauen und hinterher wieder kündigen und dir eine Rückerstattung holen.

Ist es legal, Bundesliga per VPN im Ausland zu streamen?

Ein VPN zu nutzen, ist in Deutschland vollkommen legal. Du darfst deine IP-Adresse ändern und dich virtuell in ein anderes Land versetzen, um auf legale Free-TV-Übertragungen zuzugreifen.

Wichtig ist nur, dass du dich an offizielle Sender hältst. Mit unseriösen Streams setzt du dich hingegen zahlreichen Risiken aus, darunter Viren, Abmahnungen, Werbetracker, Datensammler oder schlechte Qualität. Premium-VPNs wie NordVPN oder Surfshark geben dir Zugriff auf Streams aus aller Welt und schützen deine Verbindung.

Zusammenfassung

Am 3. Spieltag der Bundesliga 2025/26 trifft Borussia Mönchengladbach im Borussia-Park auf Werder Bremen.

Beide Teams stehen früh in der Saison unter Zugzwang: Gladbach braucht Punkte, um den Fehlstart zu vermeiden und hofft auf den Heimvorteil. Bremen will den Schwung der ersten Spiele mitnehmen und könnte sich mit Stabilität und Effizienz durchsetzen. Am Ende könnte es aber wie so oft zwischen diesen beiden Teams knapp oder unentschieden ausgehen.

Offiziell zeigt nur DAZN die Partie in Deutschland. Mit einem VPN kannst du jedoch AbemaTV in Japan freischalten und Gladbach gegen Werder Bremen kostenlos im Livestream verfolgen.

Meine Prognose: Borussia Mönchengladbach 1 – 1 Werder Bremen

