Heute, am 13. September 2025, steigt in der Voith-Arena das Bundesliga-Duell 1. FC Heidenheim gegen Borussia Dortmund. Anstoß ist um 15:30 Uhr.

Die Rollen sind klar. Heidenheim sitzt nach zwei Niederlagen zum Saisonstart auf dem vorletzten Platz der Tabelle. Der BVB braucht nach zwei Unentschieden dringend seinen ersten Sieg. Zweifelsfrei sind beide Teams motiviert, ihre Situation an diesem Wochenende zu verbessern.

In Deutschland läuft die Partie leider nur im Pay-TV. Im Ausland gibt es hingegen legale Gratis-Streams. Mit einem VPN kannst du die Ländersperre umgehen und Heidenheim gegen Dortmund live und kostenlos sehen. Ich habe es ausprobiert und verrate, welche Sender und VPNs am besten zusammen funktionieren.

Wo kannst du Heidenheim – Dortmund kostenlos schauen?

Diese Sender übertragen die Partie Heidenheim – Dortmund am 3. Spieltag gratis im Livestream:

Sender Land Preis Digisport 3 Rumänien Kostenlos PPTV HD 36 Thailand Kostenlos iNews TV Indonesien Kostenlos CazeTV via YouTube Brasilien Kostenlos

Heidenheim–Dortmund live schauen mit NordVPN

Schau Heidenheim – Dortmund gratis über VPN: Anleitung

VPN wählen – Hol dir ein zuverlässiges VPN wie NordVPN, aktuell 73% günstiger. Installiere das VPN auf deinem Smartphone, Laptop, Smart-TV, Router oder Tablet. Mit passendem Server verbinden – Für Digi Sport 3 brauchst du eine Verbindung nach Rumänien, für PPTV HD 36 nach Thailand. Stream starten – Rufe die Website des Senders auf und genieße Heidenheim gegen Dortmund live und gratis.

Die besten VPNs für Bundesliga-Streams 2025/2026

NordVPN: Das beste VPN für diesen Stream dank schneller Server in Rumänien und Thailand, läuft auch bei HD-Übertragungen absolut flüssig. Surfshark: Preis-Leistungs-Kracher. Unbegrenzte Geräte, solide Geschwindigkeit, sehr praktisch für Familien oder WGs. Proton VPN: Transparenter Anbieter aus der Schweiz mit Top-Sicherheitsfeatures und starker Performance. ExpressVPN: Schnell, sicher und extrem stabil. Eher höherpreisig, aber dennoch eine verlässliche Alternative. CyberGhost: Einfach zu bedienen, viele Streaming-optimierte Server. Perfekt, wenn du ohne viel Basteln sofort loslegen willst.

Warum ein VPN für Heidenheim – Dortmund nötig ist

Das Duell in der Voith-Arena läuft in Deutschland ausschließlich hinter der Paywall. Im Ausland sieht es anders aus: Sender wie Digi Sport 3 (Rumänien) oder PPTV HD 36 (Thailand) übertragen die Partie kostenlos. Das Problem ist aber, dass diese Streams durch Geoblocking gesperrt werden und daher nicht in Deutschland verfügbar sind.

Ein VPN löst genau dieses Problem. Es tarnt deine IP-Adresse und täuscht dem Sender vor, du würdest dich tatsächlich in Rumänien oder Thailand befinden. Damit bekommst du Zugang zu den offiziellen Free-TV-Streams. Das ist legal, sicher und die Qualität ist wesentlich besser als bei dubiosen unlizenzierten Streams.

Mit meiner Anleitung sparst du dir nicht nur ein teures Pay-TV-Abo, sondern kannst die Bundesliga überall verfolgen, egal in welchem Land du dich gerade befindest, auch in Deutschland.

Heidenheim – Dortmund kostenlos bei Digi Sport 3 sehen

Digi Sport 3 aus Rumänien überträgt regelmäßig Bundesliga-Spiele live im Free-TV, auch Heidenheim gegen Dortmund.

So entsperrst du Digi Sport 3 in Deutschland:

Verbinde dich mit einem VPN-Server in Rumänien. Öffne die Digi Sport 3-Website. Klicke auf den Livestream. Genieße Heidenheim gegen Dortmund live und kostenlos.

Hier siehst du, wie ich ein Spiel bei Digi Sport 3 innerhalb weniger Sekunden mit NordVPN entsperren konnte.

Fußball-Stream bei Digi Sport 3, entsperrt mit NordVPN

Sollte es nicht funktionieren, wechsle den Server, öffne den Stream im Inkognito-Modus, deaktiviere deinen Adblocker und den VPN-Bedrohungsschutz oder lösche deine Browser-Cookies, da auch diese deinen Standort verraten könnten.

Bundesliga 2025 Kalender – 3. Spieltag

In der folgenden Übersicht findest du die anderen Bundesliga-Spiele an diesem Wochenende.

Spiel Datum Union Berlin – Hoffenheim Samstag, 13. September, 15:30 Uhr 1. FC Mainz 05 – RB Leipzig Samstag, 13. September, 15:30 Uhr SC Freiburg – VfB Stuttgart Samstag, 13. September, 15:30 Uhr VfL Wolfsburg – 1. FC Köln Samstag, 13. September, 15:30 Uhr FC Bayern – Hamburger SV Samstag, 13. September, 18:30 Uhr FC St. Pauli – FC Augsburg Sonntag, 14. September, 15:30 Uhr Mönchengladbach – Werder Bremen Sonntag, 14. September, 17:30 Uhr

Schau am besten vor jedem Spiel nochmal bei uns vorbei. So findest du immer die besten kostenlosen Livestreams verpasst keine neuen kostenlosen Bundesliga-Spiele.

Worauf solltest du bei einem VPN für Bundesliga-Streams achten?

Nicht jedes VPN eignet sich gleich gut zum Fußballschauen. Achte vor allem auf diese Punkte:

Server in den richtigen Ländern : Für Heidenheim – Dortmund brauchst du Server in Rumänien oder Thailand.

: Für Heidenheim – Dortmund brauchst du Server in Rumänien oder Thailand. Geschwindigkeit : HD-Streams laufen nur flüssig, wenn die Server schnell und stabil sind.

: HD-Streams laufen nur flüssig, wenn die Server schnell und stabil sind. Streaming : Manche VPNs werden von TV-Sendern blockiert. Verwende bewährte Anbieter wie die VPNs aus meinem Test.

: Manche VPNs werden von TV-Sendern blockiert. Verwende bewährte Anbieter wie die VPNs aus meinem Test. Flexibilität : Stelle sicher, dass das VPN auf all deinen Geräten läuft – egal ob Smartphone, Laptop, Smart-TV oder Router.

: Stelle sicher, dass das VPN auf all deinen Geräten läuft – egal ob Smartphone, Laptop, Smart-TV oder Router. Sicherheit: Verschlüsselung, Kill-Switch und Schutz vor DNS-Leaks sorgen für eine stabile Verbindung, auch wenn sie beim Streaming nicht im Vordergrund stehen.

Gratis-VPN oder Premium-VPN für Heidenheim – Dortmund?

Kostenlose VPNs klingen verlockend, haben beim Streaming aber gravierende Nachteile: begrenztes Datenvolumen, überlastete Server und fehlende Standorte wie Rumänien oder Thailand. Damit bricht der Stream ab oder startet gar nicht erst.

Premium-VPNs kosten zwar ein paar Euro im Monat, bieten dafür aber genau das, was Fußballfans brauchen: stabile Server in den richtigen Ländern, schnelle Verbindungen für HD-Qualität und zuverlässige Freischaltung von ausländischen Sendern. Wer regelmäßig Bundesliga online schaut, merkt den Unterschied sofort und spart sich wahrscheinlich viel Frust.

Die wenigen Euro pro Monat lohnen sich schnell, wenn du regelmäßig Bundesliga, Formel 1, MotoGP, Champions League und vergleichbare Sportevents schaust.

VPN testen ohne Risiko? NordVPN gibt seinen Kunden eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie für alle seine Tarife. Damit kannst du dir Heidenheim gegen Dortmund live schauen und hinterher eine Rückerstattung beantragen, falls du das VPN doch nicht brauchst.

Ist es legal, mit VPN Bundesliga zu streamen?

Ein VPN zu nutzen, ist in Deutschland vollkommen legal. Du darfst deine IP-Adresse ändern und dich virtuell in ein anderes Land versetzen, um auf legale Free-TV-Übertragungen wie Digi Sport 3 oder PPTV HD im Ausland zuzugreifen.

Wichtig ist nur, dass du dich an offizielle Sender hältst. Illegale Streams sind tabu und bergen Risiken wie Viren, Abmahnungen oder schlechte Qualität. Premium-VPNs wie NordVPN oder Surfshark bieten dir eine stabile und sichere Verbindung, sodass du die Bundesliga bedenkenlos streamen kannst.

Zusammenfassung

Heute empfängt der 1. FC Heidenheim Borussia Dortmund in der Voith-Arena. Während Heidenheim auf die ersten Punkte wartet, will der BVB den Anschluss an die Tabellenspitze herstellen.

Sportlich spricht vieles für Dortmund. Mehr individuelle Klasse, stabilere Abwehr und mehr Erfahrung in der 1. Liga. Heidenheim wird sich mit Kampfgeist und Heimstimmung wehren, ein Sieg gegen den BVB wäre aber eine Überraschung.

Dank Free-TV-Sendern wie Digi Sport 3 (Rumänien) und PPTV HD 36 (Thailand) kannst du das Spiel auch ohne Pay-TV-Abo kostenlos im Livestream sehen. Mit welchem VPN du die Übertragung in wenigen Klicks freischaltest, erfährst du in unserer Anleitung.

Du willst live dabei sein? Dann VPN an, Stream starten und viel Spaß beim Spiel!

