Endlich ist wieder Champions League! Heute, am Dienstag, den 16. September 2025, kommt es in Turin zum ersten Kracher aus deutscher Sicht: Juventus Turin gegen Borussia Dortmund. Anstoß ist um 21:00 Uhr im Allianz Stadium.

Die Fans dürfen sich auf ein spannendes Duell freuen. Allerdings läuft das Spiel exklusiv bei Amazon Prime, nicht im Free-TV und auch nicht bei DAZN oder Sky. Es geht aber über kostenlose Sender im Ausland, die du über VPN entsperren kannst.

In diesem Guide erfährst du, wo du Juventus – Dortmund kostenlos im Livestream schauen kannst und welches die besten legalen Sender sind. Ich habe es mit mehreren VPNs getestet und verrate, wie es geht.

Wo kannst du Juventus – Dortmund kostenlos schauen?

Diese Sender übertragen Juventus gegen Borussia Dortmund heute live und gratis im Stream:

Sender Land Preis RTL Zwee via RTL Play Luxemburg Kostenlos Digi Sport 2 Rumänien Kostenlos Tapmad Pakistan Kostenlos Qazaqstan TV Kasachstan Kostenlos

Juve – BVB live schauen mit NordVPN

Wie du Juventus gegen Dortmund live kostenlos schaust

VPN wählen – Hol dir ein zuverlässiges VPN wie den Testsieger NordVPN, aktuell 73% günstiger über diesen Link. Installiere das VPN auf deinem PC, Smart-TV, Smartphone, Laptop, Router oder Tablet und starte die Software. Wähle den passenden VPN-Server: Luxemburg für RTL Zwee, Rumänien für Digi Sport 2, Pakistan für Tapmad. Starte den Stream. Öffne einfach die Website des Senders und genieße Juventus – Dortmund live, kostenlos, in voller Länge.

Die besten VPNs für Champions League-Streams 2025-26

NordVPN: Meine Empfehlung für Sportstreams. Schnelle Server in Luxemburg, Rumänien und Pakistan. Läuft stabil in HD und 4K. Surfshark: Unbegrenzte Geräte, gute Geschwindigkeiten und starke Streaming-Funktion. Ideal für Familien oder WGs. Proton VPN: Anbieter aus der Schweiz mit Fokus auf Sicherheit. Sehr solide Performance, transparente No-Logs-Policy. ExpressVPN: Besonders stabil und vielseitig. Etwas teurer, aber sehr zuverlässig für Champions-League-Streams. CyberGhost: Nutzerfreundlich und mit speziellen Streaming-Servern. Gut für Einsteiger, die unkompliziert loslegen wollen.

Juventus gegen BVB: Analyse am 1. Spieltag der Champions League 2025-26

Für Juventus ist das Heimspiel gegen den BVB die Hoffnung auf das Comeback nach Jahren des Mittelmaßes. Der Start in die Serie A verlief perfekt mit drei Siegen und hat neue Offensivstärke gezeigt. Das 1:2 im letzten Freundschaftsspiel deutete bereits an, wo Juve Dortmunds Schwächen ausnutzen kann.

Der BVB ist solide in die Bundesliga-Saison gestartet, hat sich aber auswärts in Italien oft schwer getan. Jetzt muss die Borussia ein Zeichen setzen. So wie 2023, als der BVB nach dem 3:1 in Mailand bis ins Finale stürmte.

Das Duell ist offen, Juve wirkt aktuell zwar stabiler, doch Dortmund bleibt der König der Überraschungen. Meine Prognose: 1:1

Warum du für Juventus – Dortmund ein VPN brauchst

In Deutschland läuft Juventus Turin gegen Borussia Dortmund nicht im Free-TV. Offiziell ist die Übertragung nur für zahlende Kunden mit Amazon Prime-Abo verfügbar. Im Ausland sieht es anders aus, dort gibt es legale Online-Streams, ganz ohne Abo oder Anmeldung.

Das Problem: Diese Streams sind per Geoblocking für Deutschland gesperrt. Ein VPN ändert deine IP-Adresse und verbindet dich über einen Server im gewünschten Land. So kannst du kostenlose TV-Angebote entsperren und Juventus – Dortmund gratis verfolgen.

Juventus gegen BVB kostenlos bei RTL Zwee schauen

RTL Zwee ist mein Favorit für dieses Spiel. Der Stream läuft in stabiler HD-Qualität, der Kommentar ist auf Luxemburgisch.

So schaust du RTL Zwee in Deutschland:

Verbinde dich mit einem VPN-Server in Luxemburg. Rufe die Website von RTL Zwee Luxemburg auf. Klicke auf den Champions League-Livestream. Schau Juventus gegen Dortmund live und kostenlos.

Ohne VPN erhältst du nur eine Fehlermeldung. Mit NordVPN kannst du den Stream in wenigen Sekunden entsperren.

Champions League-Livestream aus Luxemburg entsperrt mit NordVPN

Sollte es nicht funktionieren, wechsle den Server oder öffne den Inkognito-Modus. Es klappt noch nicht? Dann deaktiviere deinen Adblocker/Bedrohungsschutz oder lösche deine Browser-Cookies. Alternativ, versuche einen anderen Sender aus unserer Tabelle.

Champions League Termine am 1. Spieltag 2025-26

Mit einem VPN kannst du die komplette Saison streamen. Schau am besten vor jedem Spiel in unsere Übersicht mit den besten Champions League-Streams. So bleibst du immer auf dem neuesten Stand.

Hier alle weiteren Begegnungen am 1. Spieltag.

Spiel Datum PSV Eindhoven – Union Saint-Gilloise Dienstag, 16 September, 18:45 Athletic Club – Arsenal London Dienstag, 16 September, 18:45 Benfica Lissabon – Qarabag FK Dienstag, 16 September, 21:00 Tottenham – Villarreal Dienstag, 16 September, 21:00 Real Madrid – Marseille Dienstag, 16 September, 21:00 Olympiacos – Paphos FC Mittwoch, 17. September, 18:45 Slavia Praha – Bodø/Glimt Mittwoch, 17. September, 18:45 FC Bayern – Chelsea Mittwoch, 17 September, 21:00 PSG – Atalanta Mittwoch, 17. September, 21:00 Ajax Amsterdam – Inter Mailand Mittwoch, 17. September, 21:00 Liverpool – Atlético Madrid Mittwoch, 17. September, 21:00 Kopenhagen – Leverkusen Donnerstag, 18 September, 18:45 Club Brügge – Monaco Donnerstag, 18 September, 18:45 Eintracht Frankfurt – Galatasaray Donnerstag, 18 September, 21:00 Sporting Lissabon – Qairat Almaty Donnerstag, 18 September, 21:00 Newcastle – Barcelona Donnerstag, 18 September, 21:00 Man City – Napoli Donnerstag, 18 September, 21:00

Gratis- oder kostenpflichtiges VPN für Juventus vs. Dortmund

Kostenlose VPNs klingen gut, sind für Champions-League-Streams aber weniger zu empfehlen. Das Datenvolumen reicht selten für 90 Minuten, die Server sind überlastet und Standorte wie Luxemburg oder Rumänien fehlen fast immer.

Nur mit leistungsstarken VPNs bekommst du schnelle, zuverlässige Verbindungen und Server in den relevanten Ländern. Wer Juventus – Dortmund in guter Qualität schauen will, vermeidet mit einem guten VPN viel Frust.

VPN testen ohne Risiko? NordVPN bietet eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie. Das heißt: Du kannst Juventus – Dortmund live streamen, das VPN ausgiebig testen und dir bei Nichtgefallen den vollen Betrag zurückholen. Ganz ohne langfristige Verpflichtungen.

Ist es legal, Champions League per VPN im Ausland zu streamen?

Du darfst deine IP-Adresse verschleiern und dich virtuell in ein anderes Land versetzen, um auf offizielle Streams wie RTL Zwee (Luxemburg), Digi Sport 2 (Rumänien) oder Tapmad (Pakistan) zuzugreifen. Wichtig ist nur, dass du auf legale Sender setzt. Illegale Streamseiten bergen Risiken wie Viren, Abmahnungen und schlechte Qualität.

Mit den hier empfohlenen VPN-Anbietern bist du dagegen sicher unterwegs und kannst die Champions League bedenkenlos schauen. Zudem funktioniert das VPN auch für andere Gratis-Livestreams wie die Bundesliga, die Premier League oder die Formel 1.

Zusammenfassung

Das Champions-League-Duell Juventus Turin gegen Borussia Dortmund verspricht ein echtes Highlight zum Auftakt. Juve ist in starker Form und hat den Heimvorteil, der BVB bringt internationale Erfahrung und immer das Potenzial für eine Überraschung. Ein enges Match liegt absolut im Bereich des Möglichen.

Mit einem VPN kannst du das Spiel kostenlos sehen. Sender im Ausland wie RTL Zwee in Luxemburg machen es möglich. So verpasst du keine Sekunde und sicherst dir zudem Zugang zu vielen weiteren Champions-League-Spielen und weiteren Sportstreams.

