Am heutigen Samstag, dem 7. November 2026, spielt RB Leipzig gegen den FC Augsburg in der Bundesliga 2026/27. Es ist der 9. Spieltag, und das Spiel wird um 15:30 Uhr in der Red Bull Arena in Leipzig angepfiffen.

Leipzig ist zu Hause momentan eine Macht und hat alle vier Heimspiele dieser Saison ohne Gegentor gewonnen, steht als Vierter aber auch unter Zugzwang im Rennen um die Spitze. Augsburg rangiert im Mittelfeld und hat zuletzt mehrfach Führungen aus der Hand gegeben.

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RB Leipzig – FC Augsburg Liveticker

Leipzig besiegt Augsburg im Torfestival! Abpfiff! RB Leipzig feiert einen überzeugenden 5:2-Sieg gegen Augsburg. Was für ein spannendes Spiel voller Tore—Leipzig dominiert und sichert sich die drei Punkte! Abpfiff: Leipzig überrollt Augsburg Das war's! Leipzig beendet das Spiel mit einem beeindruckenden 5:2-Sieg über Augsburg. Die Gastgeber zeigen eine dominante Vorstellung und nehmen verdient alle drei Punkte mit! Augsburg verkürzt—Ogundu trifft Augsburg kontert und Ogundu vollendet mit einem scharfen Linksschuss ins rechte untere Eck nach starker Vorarbeit von Rieder. Der Spielstand lautet nun 5:2, doch Leipzig bleibt klar vorne. Augsburg holt Ecke in der Nachspielzeit heraus Augsburg macht Druck und holt nach einer Klärungsaktion von Gomis in den Schlussminuten noch eine Ecke heraus. Gibt es in den letzten Momenten des Spiels noch ein Tor? Matsimas Kopfball kurz vor Schluss geblockt Augsburg versucht noch einmal, heranzukommen: Matsima setzt zum Kopfball nach einer Flanke von Claude-Maurice an, aber der Versuch wird geblockt! Leipzigs Defensive bleibt auch in der Nachspielzeit standhaft. Zwei Minuten Nachspielzeit in Leipzig Wir gehen in zwei Minuten Nachspielzeit! Leipzig klar am Drücker, aber Augsburg drängt noch auf den Ehrentreffer. Gibt es vor dem Abpfiff noch weitere Dramatik? Ogundu bei Augsburg im Abseits zurückgepfiffen Spät im Spiel versucht Ogundu für Augsburg durchzubrechen, wird aber wegen Abseits zurückgepfiffen. Leipzigs Abwehr bleibt stabil, während die Zeit abläuft. Gelbe Karte für Augsburgs Fellhauer Erste Gelbe Karte für Augsburg! Robin Fellhauer wird nach einem Foul verwarnt. Die Spannung steigt, während Leipzig weiter das Spiel dominiert. Augsburg muss jetzt einen kühlen Kopf bewahren! Baumgartner erzielt Leipzigs fünftes Tor Leipzig baut die Führung weiter aus! Baumgartner trifft mit einem präzisen Linksschuss ins linke untere Eck, herrlich vorbereitet von Antonio Nusa. RB Leipzig führt souverän mit 5:1 gegen Augsburg! Rômulo erzielt Leipzigs viertes Tor Tor Nummer vier für RB Leipzig! Rômulo verwandelt mit dem linken Fuß direkt vor dem Tor – starke Vorlage von Nkunku. Leipzigs Offensive brennt jetzt ein Feuerwerk ab und führt mit 4:1 gegen Augsburg. Leipzig geht mit 3:1-Führung in die Halbzeit Halbzeitpfiff in Leipzig! RB Leipzig geht mit einer souveränen 3:1-Führung gegen Augsburg in die Kabine. Kann Augsburg noch einmal zurückkommen oder hält Leipzig den Druck in der zweiten Hälfte weiter hoch? Bleiben Sie dran! Gomis vergibt späte Leipziger Chance Große Gelegenheit vergeben! Tidiam Gomis kann aus kurzer Distanz nicht verwandeln und schießt mit rechts weit drüber. Gruda hatte mustergültig aufgelegt, aber Leipzig gelingt es in der Nachspielzeit nicht, das Ergebnis auszubauen. Drei Minuten Nachspielzeit vor der Halbzeit Der vierte Offizielle zeigt drei Minuten Nachspielzeit am Ende der ersten Hälfte an. Es bleibt also noch Zeit für weitere Spannung zwischen Leipzig und Augsburg, bevor es in die Kabinen geht! Raums Freistoß-Hammer! Leipzig 3:1 Was für ein Treffer! David Raum schlenzt einen traumhaften Freistoß in den rechten oberen Winkel und bringt RB Leipzig kurz vor der Pause mit 3:1 gegen Augsburg in Führung. Pure Klasse von Raum! Gelbe Karte für Gouweleeuw von Augsburg Gelbe Karte für Jeffrey Gouweleeuw! Der Augsburger Verteidiger wird nach einem Foul verwarnt. Augsburgs Abwehr muss nun aufpassen, um nicht noch mehr in Schwierigkeiten zu geraten. Leipzig bekommt Freistoß im Angriff Tidiam Gomis holt einen aussichtsreichen Freistoß für RB Leipzig heraus, nachdem er mutig nach vorne marschiert ist. Leipzig will vor dem Halbzeitpfiff noch Kapital daraus schlagen – jetzt bietet sich eine Standardsituation! Augsburger Foul stoppt Leipziger Angriff Jeffrey Gouweleeuw bringt seinen Gegenspieler zu Fall und unterbindet damit einen vielversprechenden Leipziger Angriff. Freistoß für RB Leipzig, während Augsburg die Gastgeber vor der Halbzeit ausbremsen will. Nkunku bringt Leipzig in Führung! Leipzig dreht das Spiel! Christopher Nkunku vollendet kraftvoll mit dem linken Fuß im Strafraum – Vorlage von Gruda – und RB Leipzig geht mit 2:1 gegen Augsburg in Führung. Riesige Aufholjagd der Gastgeber! Banzuzi gleicht für Leipzig aus! RB Leipzig erzielt den Ausgleich! Ezechiel Banzuzi trifft nach Vorlage von Gruda aus der Distanz und platziert einen Schuss mit links unten rechts ins Eck. Es steht jetzt 1:1 – das Spiel nimmt richtig Fahrt auf! Raum sieht Gelb für Leipzig nach hartem Foul David Raum sieht Gelb! Der Spieler von RB Leipzig wird für ein hartes Einsteigen verwarnt – der Schiedsrichter zögert nicht mit der Karte. Die Spannung auf dem Platz steigt, denn Raum muss nun bei seinen Zweikämpfen vorsichtig sein. Frühe Führung! Augsburg trifft zuerst Was für ein Start für Augsburg! Anton Kade schießt den Ball ins rechte untere Eck und bringt die Augsburger schon nach einer Minute mit 1:0 gegen RB Leipzig in Führung. Die Fans der Gäste feiern ausgelassen die frühe Führung! Augsburg gegen Leipzig: Live-Blog zum Anpfiff! Schön, dass Sie dabei sind! Freuen Sie sich auf das Duell zwischen dem FC Augsburg und RB Leipzig. Bleiben Sie hier, um alle Vorberichte, Live-Updates und Schlüsselmomente direkt vom Spielfeld zu erhalten!

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Bundesliga-Spielübersicht am Wochenende 2026/27

RB Leipzig gegen den FC Augsburg ist eines von mehreren Spielen im Samstagsblock der Bundesliga 2026/27. Hier sind alle Begegnungen des 9. Spieltags im Überblick.

Spiel Datum und Uhrzeit Hamburger SV – Borussia Mönchengladbach Freitag, 6. November, 20:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 – FC Bayern München Samstag, 7. November, 15:30 Uhr SC Paderborn 07 – Eintracht Frankfurt Samstag, 7. November, 15:30 Uhr RB Leipzig – FC Augsburg Samstag, 7. November, 15:30 Uhr Borussia Dortmund – SV Elversberg Samstag, 7. November, 15:30 Uhr VfB Stuttgart – SV Werder Bremen Samstag, 7. November, 18:30 Uhr 1. FC Köln – Bayer 04 Leverkusen Sonntag, 8. November, 15:30 Uhr SC Freiburg – 1. FC Union Berlin Sonntag, 8. November, 17:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim – FC Schalke 04 Sonntag, 8. November, 19:30 Uhr

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Analyse und Prognose: RB Leipzig gegen FC Augsburg – Wer gewinnt?

RB Leipzig liegt nach acht Spieltagen auf Rang vier und hat einen überschaubaren Rückstand auf Bayern München. In der Red Bull Arena ist die Mannschaft von Martín Demichelis bisher nicht zu schlagen gewesen, keines der vier Heimspiele ging verloren oder auch nur mit einem Gegentor zu Ende. Auswärts fällt die Bilanz deutlich durchwachsener aus, zuletzt gelang auf Schalke aber wieder ein überzeugender Auftritt.

Beim FC Augsburg läuft es unter Manuel Baum derzeit nicht rund, die Schwaben finden sich im Tabellenmittelfeld wieder. Nach vorne gelingt dem FCA einiges, zuletzt verspielten die Fuggerstädter aber mehrere Führungen. Hinzu kommt eine ungünstige Bilanz: In Leipzig fehlt Augsburg bis heute der erste Bundesliga-Dreier.

Entscheidend wird, wie stark Demichelis rotieren muss. Das Spiel gegen Man City steckt Leipzig noch in den Knochen. Gelingt Augsburg ein frühes Tor und bleibt die Defensive diesmal stabil, wäre ein Punktgewinn denkbar. Mit der Heimstärke und der größeren Offensivqualität geht Leipzig dennoch klar favorisiert in das Spiel.

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Zusammenfassung

RB Leipzig empfängt in der Bundesliga 2026/27 den FC Augsburg. Leipzig will seine makellose Heimbilanz ausbauen und den Anschluss an die Tabellenspitze halten, Augsburg braucht nach zuletzt verspielten Führungen dringend ein Erfolgserlebnis.

Hierzulande liegt die Partie hinter der Pay-TV-Schranke. Ein VPN bringt dich zu den ausländischen Sendern, sodass du Leipzig gegen Augsburg kostenlos schauen kannst.

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