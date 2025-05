Am heutigen Sonntag, den 4. Mai 2025 spielt der 1. FSV Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt in der Bundesliga, Anstoß ist um 17.30 Uhr. Frankfurt liegt auf Platz 3 der Tabelle und will die Champions League-Qualifikation absichern. Mainz ist zu Hause seit elf Spielen ungeschlagen. Das Rhein-Main-Derby könnte eine spannende Angelegenheit werden.

Der Livestream wird allerdings nicht im Free-TV gezeigt. Mit einem Trick kannst du Mainz gegen Frankfurt trotzdem live sehen, auch ohne Pay-TV. Im Ausland gibt es Sender, die das Spiel kostenlos übertragen. Mit einem VPN kannst du diese Streams auch in Deutschland nutzen. Folge meiner Anleitung und schau Mainz vs. Frankfurt heute im kostenlosen Livestream.

Wo du Mainz vs. Frankfurt kostenlos schauen kannst

Sender Land Preis OneFootball Brasilien Kostenlos Digi Sport 4 Rumänien Kostenlos DAZN Spanien Kostenlos

Mainz-Frankfurt streamen mit NordVPN

Wie du Mainz vs. Frankfurt kostenlos schaust – Schritt-für-Schritt-Anleitung

Online-Sportsender begrenzen ihr Programm häufig auf ein bestimmtes Land. Ein VPN umgeht das, indem es dir eine IP in diesem Land gibt. So kannst du Mainz gegen Frankfurt kostenlos streamen.

Registriere dich für ein VPN – Für Fußball-Streams empfehle ich ein schnelles VPN mit vielen Servern. NordVPN ist aktuell 77% günstiger über unseren Link. Installiere die VPN-App – Lade die Software herunter und richte sie in wenigen Minuten auf deinem PC, Smartphone, Tablet oder Smart-TV ein. Verbinde dich mit dem richtigen Server – Wähle einen brasilianischen Server für OneFootball, einen rumänischen Server für Digi Sport 4, etc. Gehe zur Website des Senders – Öffne den Stream oder die App des Senders und genieße Mainz vs. Frankfurt live.

Die besten VPNs für Bundesliga-Streaming

NordVPN – Schnell, mit vielen Servern, ideal um Fußball online zu schauen Surfshark VPN – Günstig, zuverlässig, unterstützt unbegrenzt viele Geräte Proton VPN – Starker Datenschutz, sehr transparent, Sitz in der Schweiz ExpressVPN – Eines der schnellsten VPNs, perfekt für HD-Streaming CyberGhost – Mit Streaming-Servern, gut für flüssige Bundesliga-Streams

OneFootball ist einer der besten Sender für kostenlose Fußball-Streams – doch außerhalb Brasiliens ist der Sender blockiert.

So schaltest du OneFootball frei:

Verbinde dich mit einem VPN-Server in Brasilien. Gehe zur OneFootball-Website oder öffne die App. Navigiere zu „Live-Matches“ und wähle Mainz vs. Frankfurt. Genieße das Spiel live und kostenlos.

Diese Methode funktioniert auch für andere Sender. Wenn dein Stream nicht lädt, versuche, den Browser-Cache zu leeren, den Server zu wechseln oder den Inkognito-Modus zu verwenden. Der Stream startet nicht, wegen des Adblockers? Dann deaktiviere den Bedrohungsschutz im VPN.

Kostenlose vs. günstige VPNs – Was ist besser?

Kostenlose VPNs sind anspruchsvollen Aufgaben wie Sportstreaming oft nicht gewachsen. Ihre begrenzte Geschwindigkeit und die kleine Auswahl an Servern sind ungenügend. Manchmal bergen sie sogar erheblich Sicherheitsrisiken.

Wenn du einen Stream nicht öffnen kannst, weil ein Server entdeckt wurde, ist das ärgerlich, aber nicht gleich gefährlich. Bevor du einem VPN erlaubst, deine Daten zu speichern oder möglicherweise sogar weiterzugeben, ist es aber wohl besser, zu einem kostenpflichtigen Anbieter zu wechseln. Die Sicherheit ist dort deutlich besser und du bekommst ausreichende Leistung für Streams.

Risikofreier Test? NordVPN bietet eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie, so kannst du Mainz gegen Frankfurt kostenlos anschauen und erhältst hinterher eine Rückerstattung, wenn du nicht zufrieden sein solltest.

Ist es legal, Bundesliga mit einem VPN zu schauen?

Ja, die Nutzung von VPNs ist in Deutschland legal. Einige Streaming-Dienste versuchen, VPNs zu blockieren. Ein gutes VPN ist aber von normalem Webtraffic nicht zu unterscheiden. So entscheidest du, welche Seiten du besuchst und schaust Bundesliga-Livestreams kostenlos und legal, statt bei illegalen Sites mit Malware und penetranter Werbung.

Zusammenfassung

Mainz gegen Frankfurt wird sicher spannend. Beim Versuch, das Spiel heute online zu schauen, könntest du aber auf Schwierigkeiten stoßen. Mit einem VPN umgehst du Geoblocking und streamst das Spiel kostenlos in HD.

Ein VPN ist wesentlich günstiger als Sport-Abos bei Pay-TV-Sendern. Die Software entsperrt hunderte legale Streams in aller Welt. Perfekt, um Bundesliga, Champions-League, Formel 1 und andere Sportsendungen kostenlos zu schauen.

Viel Spaß beim Spiel!

