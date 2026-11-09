Mainz gegen Bayern kostenlos schauen: Bundesliga 2026/27
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Am heutigen Samstag, dem 7. November 2026, empfängt der 1. FSV Mainz 05 den FC Bayern München zum 9. Bundesliga-Spieltag. Anpfiff in der MEWA Arena ist um 15:30 Uhr.
Die Bayern kommen als ungeschlagener Spitzenreiter und mit Rückenwind vom 2:0 bei Atlético Madrid. Mainz hat dagegen drei Pflichtspiele in Serie verloren und sucht ausgerechnet gegen den Rekordmeister die Wende.
In Deutschland läuft die Partie nur im Abo: Sky zeigt sie als Einzelspiel, DAZN in der Konferenz. Fünf Sender im Ausland übertragen sie dagegen gratis. Mit einem VPN rufst du diese Streams auch von zu Hause auf und kannst Mainz gegen Bayern kostenlos schauen.
In wenigen Stunden ist Anpfiff. Kein Bundesligist zieht international so viele Zuschauer an wie der FC Bayern, die Gratisstreams füllen sich also schnell. Richte NordVPN am besten jetzt ein, in rund zwei Minuten bist du startklar.Jetzt NordVPN sichern und Mainz gegen Bayern gratis sehen
Wo kann ich Mainz gegen Bayern kostenlos schauen?
Bei diesen fünf Sendern läuft das Spiel ohne Abo und kostenlos:
|Sender
|Land
|Kommentarsprache
|Preis
|Fandango
|USA
|Englisch
|Kostenlos
|Bundesliga auf YouTube
|Irland
|Englisch
|Kostenlos
|Idman TV
|Aserbaidschan
|Aserbaidschanisch
|Kostenlos
|Digi Sport 2
|Rumänien
|Rumänisch
|Kostenlos
|Jovem Pan Esportes auf YouTube
|Brasilien
|Portugiesisch
|Kostenlos
Wie kann ich Mainz gegen Bayern kostenlos schauen?
- Wähle einen zuverlässigen VPN-Anbieter. Meine Empfehlung ist NordVPN, derzeit mit 78% Rabatt.
- Lade die App auf dein Smartphone, Tablet, Laptop oder deinen Smart-TV.
- Verbinde dich mit einem Server in den USA, in Irland, in Aserbaidschan, in Rumänien oder in Brasilien.
- Öffne den passenden Stream und schaue Mainz gegen Bayern gratis.
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Die besten VPNs für die Bundesliga 2026/27
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- Surfshark: Surfshark kennt kein Gerätelimit. Läuft Mainz gegen Bayern auf dem Fernseher, kann der Rest der Familie parallel am Tablet oder Laptop zuschauen. Das Abo ist zudem günstiger als bei vielen Premium-Konkurrenten.
- Proton VPN: Proton VPN sitzt in der Schweiz und lässt seine No-Logs-Richtlinie regelmäßig von externen Prüfern kontrollieren. In meinem Test hielt die Verbindung die vollen 90 Minuten ohne Aussetzer. Das zahlt sich aus, wenn es wie beim letzten Duell im April bis in die Schlussphase spannend bleibt.
- IPVanish: IPVanish knackt Geosperren in meinen Tests meist schon beim ersten Verbindungsaufbau. Da es kein Gerätelimit gibt, läuft der Stream auf dem Smart-TV, während du auf dem Smartphone verfolgst, was Dortmund parallel gegen Elversberg macht. Bei Punktgleichheit an der Spitze zählt jedes Tor.
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Liveticker: 1. FVS Mainz 05 – FC Bayer München
Abpfiff: Bayern gewinnt 2:1 in Mainz
Das Spiel ist aus! Der FC Bayern München gewinnt mit 2:1 bei Mainz. Trotz einer späten Zitterpartie nehmen die Gäste in diesem spannenden Duell alle drei Punkte mit.
Schlusspfiff: Bayern gewinnt knapp gegen Mainz
Der Schiedsrichter pfeift die Partie ab: Der FC Bayern München rettet einen 2:1-Sieg gegen Mainz über die Ziellinie. Ein hart erkämpfter Auswärtssieg für die Münchner!
Tietz im Abseits – späte Aktion
Phillip Tietz von Mainz wird im Abseits erwischt, während sie den späten Ausgleich suchen. Die Fahne geht hoch und Bayern kann in der Nachspielzeit kurz durchatmen.
Mainz kommt ran: Tietz trifft!
Tor für Mainz! Phillip Tietz köpft nach einer Flanke von Benedict Hollerbach zum 2:1 gegen Bayern ein. Die Gastgeber sind in der Nachspielzeit wieder dran – was für ein Finish!
Drei Minuten Nachspielzeit bei Mainz gegen Bayern
Der Schiedsrichter zeigt drei Minuten Nachspielzeit an! Mainz drängt auf den Ausgleich, während Bayern versucht, die Führung über die Zeit zu bringen.
Laimer sieht Gelb für hartes Einsteigen
Konrad Laimer vom FC Bayern München wird für ein robustes Foul vom Schiedsrichter verwarnt. Bayern muss jetzt auf ihre Zweikämpfe achten, denn die Gelben Karten häufen sich!
Karl erhöht für Bayern in Mainz!
Lennart Karl trifft für den FC Bayern München und schießt einen flachen Rechtsschuss aus zentraler Position ins Netz! Harry Kane liefert die Vorlage, und Bayern führt nun 2:0 gegen Mainz. Großer Druck für die Gastgeber!
Halbzeit: Bayern führt gegen Mainz nach 45 Minuten
Der Halbzeitpfiff ertönt! Der FC Bayern München geht mit einer 1:0-Führung gegen Mainz in die Pause. Bleiben Sie dran für die packende zweite Halbzeit!
Lee köpft drüber – Mainz vergibt die Chance
Wieder knapp für Mainz! Lee Jae-Sung kommt zentral nach einer Flanke von Caci zum Kopfball, doch der Ball geht deutlich drüber und vorbei. Durchatmen bei Bayern!
Bayern blockiert Amiris Schuss für Mainz
Nadiem Amiri zieht nach klugem Pass von Caci von rechts ab, aber die Bayern-Abwehr steht sicher und blockt den Versuch. Der Druck von Mainz steigt!
Mainz verpasst Kopfball – Chance bleibt ungenutzt
Fast der Ausgleich für Mainz! Ransford Königsdörffer kommt zentral im Strafraum an Beckers Flanke, aber sein Kopfball geht knapp vorbei. Durchatmen bei Bayern!
Stanisic schießt knapp vorbei – Bayern bleibt gefährlich
Ganz knapp für Bayern! Josip Stanisic probiert es mit links aus dem linken Strafraum nach Vorlage von Kane, aber der Ball zischt hauchdünn vorbei.
Sechs Minuten Nachspielzeit in Mainz
Achtung! Es gibt sechs Minuten Nachspielzeit in der ersten Hälfte! Es bleibt also noch reichlich Zeit für weitere Aktionen vor der Pause.
Torwartwechsel bei Bayern: Neuer verletzt!
Bayern muss wechseln: Jonas Urbig kommt für den verletzten Manuel Neuer ins Spiel. Wir wünschen Neuer eine schnelle Genesung, während Urbig das Tor übernimmt!
VAR-Check! Bayern führt weiter 1:0 gegen Mainz
Der VAR nimmt ein Tor zurück – keine Änderung am Spielstand. Mainz bleibt im Rückstand, Bayern führt weiterhin 1:0!
Kimmich schießt Bayern gegen Mainz in Führung!
TOR für Bayern! Joshua Kimmich jagt einen beeindruckenden Rechtsschuss von außerhalb des Strafraums ins rechte obere Eck, vorbereitet von Harry Kane. Bayern führt 1:0 gegen Mainz!
Anpfiff: Mainz gegen Bayern im Liveticker!
Hallo Fußballfans! Es geht gleich los mit dem Liveticker: Der FSV Mainz 05 trifft auf den FC Bayern München. Bleibt dran für alle Highlights und ständige Updates!
Warum brauche ich ein VPN für Mainz gegen Bayern?
Fandango, der Bundesliga-Kanal auf YouTube, Idman TV, Digi Sport 2 und Jovem Pan Esportes besitzen die Übertragungsrechte nur für ihr eigenes Land. Rufst du einen der Streams in Deutschland auf, bleibt der Bildschirm schwarz oder du siehst den Hinweis, dass der Inhalt in deiner Region nicht verfügbar ist.
Ein VPN leitet deine Verbindung über einen Server im Ausland. Der Sender erkennt dann eine IP-Adresse aus dem jeweiligen Land und gibt den Stream frei.
Wie streame ich Mainz gegen Bayern kostenlos auf Fandango?
Fandango zeigt in den USA jede Woche ausgewählte Bundesliga-Spiele gratis, heute auch Mainz gegen den FC Bayern. Mit einem US-Server nutzt du das Angebot auch in Deutschland.
So siehst du Mainz gegen Bayern kostenlos auf Fandango:
- Verbinde dein VPN mit einem Server in den USA.
- Öffne Fandango im Browser oder in der App.
- Starte den Livestream von Mainz gegen Bayern.
Tipp: Startet der Stream nicht, wähle einen anderen US-Server und leere den Browser-Cache. Klappt es dann immer noch nicht, wechsle zum Bundesliga-Kanal via YouTube (Irland), zu Idman TV (Aserbaidschan), zu Digi Sport 2 (Rumänien) oder zu Jovem Pan Esportes (Brasilien).
Alle Spiele des 9. Bundesliga-Spieltags 2026/27
Mainz gegen Bayern ist eines von vier Spielen, die heute um 15:30 Uhr angepfiffen werden. Hier findest du alle Partien des letzten Spieltags vor der Länderspielpause:
|Spiel
|Datum und Uhrzeit
|Hamburger SV – Borussia Mönchengladbach
|Freitag, 6. November 2026, 20:30 Uhr
|1. FSV Mainz 05 – FC Bayern München
|Samstag, 7. November 2026, 15:30 Uhr
|SC Paderborn 07 – Eintracht Frankfurt
|Samstag, 7. November 2026, 15:30 Uhr
|RB Leipzig – FC Augsburg
|Samstag, 7. November 2026, 15:30 Uhr
|Borussia Dortmund – SV Elversberg
|Samstag, 7. November 2026, 15:30 Uhr
|VfB Stuttgart – SV Werder Bremen
|Samstag, 7. November 2026, 18:30 Uhr
|1. FC Köln – Bayer 04 Leverkusen
|Sonntag, 8. November 2026, 15:30 Uhr
|SC Freiburg – 1. FC Union Berlin
|Sonntag, 8. November 2026, 17:30 Uhr
|TSG 1899 Hoffenheim – FC Schalke 04
|Sonntag, 8. November 2026, 19:30 Uhr
Ein VPN öffnet dir nicht nur den Stream von Mainz gegen Bayern, sondern auch viele weitere Fußballspiele bei Sendern im Ausland.
Analyse: Mainz gegen Bayern – wer gewinnt?
Bei Mainz 05 brennt es. Erst das 2:3 gegen Werder Bremen, dann das Pokal-Aus in Bochum und zuletzt das 1:4 in Elversberg: Die Mannschaft von Urs Fischer hat drei Pflichtspiele in Folge verloren. Alle drei Ligasiege holten die 05er auswärts, zu Hause gab es aus vier Spielen erst einen Punkt. Gegen die Bayern fehlt zudem Stefan Posch nach seiner Gelb-Roten Karte.
Der FC Bayern ist neben Dortmund das einzige ungeschlagene Team und stellt mit 27 Treffern die beste Offensive. Nach dem 2:2 im Klassiker liegt der Rekordmeister nur dank der besseren Tordifferenz vor dem BVB. Trainer Vincent Kompany fehlt weiter krankheitsbedingt. Co-Trainer Aaron Danks führte das Team zuletzt auch ohne Musiala und Luis Díaz zum 2:0 in Madrid.
Im April lag Mainz zur Pause 3:0 vorn, am Ende siegten die Bayern noch mit 4:3. Insgesamt holten die 05er aus 44 Pflichtspielen gegen München nur acht Siege. Ich tippe auf einen 3:1-Auswärtssieg der Bayern.
Bleibt der FC Bayern vor Dortmund oder gelingt Mainz die Überraschung? Sei live dabei!
Kann ich ein Gratis-VPN für die Bundesliga nutzen?
Davon rate ich dir ab. Kostenlose VPNs verteilen wenige Server auf sehr viele Nutzer. Bei einem Bayern-Spiel wollen Fans aus aller Welt auf die Gratisstreams, die Server sind also schnell am Limit. Dann ruckelt das Bild, die Qualität sackt ab oder die Verbindung bricht ganz weg. Mit einem Premium-VPN wie NordVPN oder Surfshark verfolgst du die 90 Minuten ohne diesen Stress.
Ist es legal, Mainz gegen Bayern über ein VPN zu schauen?
In Deutschland darfst du ein VPN zum Streamen nutzen. Geosperren beruhen auf den Lizenzverträgen der Sender, nicht auf einem Gesetz. Mit dem VPN rufst du über eine verschlüsselte Verbindung den offiziellen Stream eines Rechteinhabers auf. Das ist deutlich sicherer als dubiose Streamingseiten voller Pop-ups und Schadsoftware.
Zusammenfassung
Mainz braucht nach drei Niederlagen in Folge dringend ein Erfolgserlebnis, ausgerechnet gegen den ungeschlagenen Tabellenführer. Die Bayern wollen ihre Spitzenposition vor Dortmund in die Länderspielpause mitnehmen.
In Deutschland siehst du das Spiel nur bei Sky oder in der DAZN-Konferenz. Gratis zeigen es Fandango in den USA, der Bundesliga-Kanal via YouTube in Irland, Idman TV in Aserbaidschan, Digi Sport 2 in Rumänien und Jovem Pan Esportes via YouTube in Brasilien. Mit einem zuverlässigen VPN schaltest du alle fünf Streams frei und kannst Mainz gegen Bayern kostenlos schauen.
Verbinde dich mit einem Server in einem der fünf Länder, starte den Stream und sei heute um 15:30 Uhr dabei, wenn in der MEWA Arena der Ball rollt. Viel Spaß beim Spiel!
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FAQ
Wie kann ich Mainz gegen Bayern kostenlos schauen?
Mit einem VPN wie NordVPN schaltest du die Gratisstreams aus dem Ausland frei. Kostenlos zeigen das Spiel Fandango (USA), der Bundesliga-Kanal via YouTube (Irland), Idman TV (Aserbaidschan), Digi Sport 2 (Rumänien) und Jovem Pan Esportes via YouTube (Brasilien).
Läuft Mainz gegen Bayern im Free-TV?
Nein. In Deutschland zeigt Sky die Partie heute als Einzelspiel im Pay-TV, DAZN überträgt sie in der Konferenz. Gratis siehst du das Spiel nur über die Sender im Ausland.
Wann ist Anstoß bei Mainz gegen Bayern München?
Anpfiff ist am Samstag, 7. November 2026, um 15:30 Uhr in der MEWA Arena in Mainz. Es ist das Spiel des 9. Spieltags, des letzten vor der Länderspielpause im November.
Brauche ich ein VPN für den Gratisstream?
Ja. Alle fünf Sender erkennen an deiner IP-Adresse, dass du in Deutschland bist, und blockieren den Stream. Mit einem Server in den USA, in Irland, in Aserbaidschan, in Rumänien oder in Brasilien wird er verfügbar.
Welches VPN eignet sich für Bundesliga-Streams?
Meine erste Wahl ist NordVPN, weil es auch bei großem Andrang stabil läuft und Server in allen fünf relevanten Ländern bietet. Gute Alternativen sind Surfshark, Proton VPN, IPVanish und Norton VPN.