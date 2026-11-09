Am heutigen Samstag, dem 7. November 2026, empfängt der 1. FSV Mainz 05 den FC Bayern München zum 9. Bundesliga-Spieltag. Anpfiff in der MEWA Arena ist um 15:30 Uhr.

Die Bayern kommen als ungeschlagener Spitzenreiter und mit Rückenwind vom 2:0 bei Atlético Madrid. Mainz hat dagegen drei Pflichtspiele in Serie verloren und sucht ausgerechnet gegen den Rekordmeister die Wende.

In Deutschland läuft die Partie nur im Abo: Sky zeigt sie als Einzelspiel, DAZN in der Konferenz. Fünf Sender im Ausland übertragen sie dagegen gratis. Mit einem VPN rufst du diese Streams auch von zu Hause auf und kannst Mainz gegen Bayern kostenlos schauen.

Anstoß heute um 15:30 Uhr In wenigen Stunden ist Anpfiff. Kein Bundesligist zieht international so viele Zuschauer an wie der FC Bayern, die Gratisstreams füllen sich also schnell. Richte NordVPN am besten jetzt ein, in rund zwei Minuten bist du startklar. Jetzt NordVPN sichern und Mainz gegen Bayern gratis sehen

Wo kann ich Mainz gegen Bayern kostenlos schauen?

Bei diesen fünf Sendern läuft das Spiel ohne Abo und kostenlos:

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Wie kann ich Mainz gegen Bayern kostenlos schauen?

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Liveticker: 1. FVS Mainz 05 – FC Bayer München

Abpfiff: Bayern gewinnt 2:1 in Mainz Das Spiel ist aus! Der FC Bayern München gewinnt mit 2:1 bei Mainz. Trotz einer späten Zitterpartie nehmen die Gäste in diesem spannenden Duell alle drei Punkte mit. Schlusspfiff: Bayern gewinnt knapp gegen Mainz Der Schiedsrichter pfeift die Partie ab: Der FC Bayern München rettet einen 2:1-Sieg gegen Mainz über die Ziellinie. Ein hart erkämpfter Auswärtssieg für die Münchner! Tietz im Abseits – späte Aktion Phillip Tietz von Mainz wird im Abseits erwischt, während sie den späten Ausgleich suchen. Die Fahne geht hoch und Bayern kann in der Nachspielzeit kurz durchatmen. Mainz kommt ran: Tietz trifft! Tor für Mainz! Phillip Tietz köpft nach einer Flanke von Benedict Hollerbach zum 2:1 gegen Bayern ein. Die Gastgeber sind in der Nachspielzeit wieder dran – was für ein Finish! Drei Minuten Nachspielzeit bei Mainz gegen Bayern Der Schiedsrichter zeigt drei Minuten Nachspielzeit an! Mainz drängt auf den Ausgleich, während Bayern versucht, die Führung über die Zeit zu bringen. Laimer sieht Gelb für hartes Einsteigen Konrad Laimer vom FC Bayern München wird für ein robustes Foul vom Schiedsrichter verwarnt. Bayern muss jetzt auf ihre Zweikämpfe achten, denn die Gelben Karten häufen sich! Karl erhöht für Bayern in Mainz! Lennart Karl trifft für den FC Bayern München und schießt einen flachen Rechtsschuss aus zentraler Position ins Netz! Harry Kane liefert die Vorlage, und Bayern führt nun 2:0 gegen Mainz. Großer Druck für die Gastgeber! Halbzeit: Bayern führt gegen Mainz nach 45 Minuten Der Halbzeitpfiff ertönt! Der FC Bayern München geht mit einer 1:0-Führung gegen Mainz in die Pause. Bleiben Sie dran für die packende zweite Halbzeit! Lee köpft drüber – Mainz vergibt die Chance Wieder knapp für Mainz! Lee Jae-Sung kommt zentral nach einer Flanke von Caci zum Kopfball, doch der Ball geht deutlich drüber und vorbei. Durchatmen bei Bayern! Bayern blockiert Amiris Schuss für Mainz Nadiem Amiri zieht nach klugem Pass von Caci von rechts ab, aber die Bayern-Abwehr steht sicher und blockt den Versuch. Der Druck von Mainz steigt! Mainz verpasst Kopfball – Chance bleibt ungenutzt Fast der Ausgleich für Mainz! Ransford Königsdörffer kommt zentral im Strafraum an Beckers Flanke, aber sein Kopfball geht knapp vorbei. Durchatmen bei Bayern! Stanisic schießt knapp vorbei – Bayern bleibt gefährlich Ganz knapp für Bayern! Josip Stanisic probiert es mit links aus dem linken Strafraum nach Vorlage von Kane, aber der Ball zischt hauchdünn vorbei. Sechs Minuten Nachspielzeit in Mainz Achtung! Es gibt sechs Minuten Nachspielzeit in der ersten Hälfte! Es bleibt also noch reichlich Zeit für weitere Aktionen vor der Pause. Torwartwechsel bei Bayern: Neuer verletzt! Bayern muss wechseln: Jonas Urbig kommt für den verletzten Manuel Neuer ins Spiel. Wir wünschen Neuer eine schnelle Genesung, während Urbig das Tor übernimmt! VAR-Check! Bayern führt weiter 1:0 gegen Mainz Der VAR nimmt ein Tor zurück – keine Änderung am Spielstand. Mainz bleibt im Rückstand, Bayern führt weiterhin 1:0! Kimmich schießt Bayern gegen Mainz in Führung! TOR für Bayern! Joshua Kimmich jagt einen beeindruckenden Rechtsschuss von außerhalb des Strafraums ins rechte obere Eck, vorbereitet von Harry Kane. Bayern führt 1:0 gegen Mainz! Anpfiff: Mainz gegen Bayern im Liveticker! Hallo Fußballfans! Es geht gleich los mit dem Liveticker: Der FSV Mainz 05 trifft auf den FC Bayern München. Bleibt dran für alle Highlights und ständige Updates!

Warum brauche ich ein VPN für Mainz gegen Bayern?

Fandango, der Bundesliga-Kanal auf YouTube, Idman TV, Digi Sport 2 und Jovem Pan Esportes besitzen die Übertragungsrechte nur für ihr eigenes Land. Rufst du einen der Streams in Deutschland auf, bleibt der Bildschirm schwarz oder du siehst den Hinweis, dass der Inhalt in deiner Region nicht verfügbar ist.

Ohne VPN blockiert Fandango den Stream von Mainz gegen Bayern in Deutschland

Ein VPN leitet deine Verbindung über einen Server im Ausland. Der Sender erkennt dann eine IP-Adresse aus dem jeweiligen Land und gibt den Stream frei.

Wie streame ich Mainz gegen Bayern kostenlos auf Fandango?

Fandango zeigt in den USA jede Woche ausgewählte Bundesliga-Spiele gratis, heute auch Mainz gegen den FC Bayern. Mit einem US-Server nutzt du das Angebot auch in Deutschland.

So siehst du Mainz gegen Bayern kostenlos auf Fandango:

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Mit NordVPN und einem US-Server läuft Mainz gegen Bayern gratis auf Fandango

Tipp: Startet der Stream nicht, wähle einen anderen US-Server und leere den Browser-Cache. Klappt es dann immer noch nicht, wechsle zum Bundesliga-Kanal via YouTube (Irland), zu Idman TV (Aserbaidschan), zu Digi Sport 2 (Rumänien) oder zu Jovem Pan Esportes (Brasilien).

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Mainz gegen Bayern ist eines von vier Spielen, die heute um 15:30 Uhr angepfiffen werden. Hier findest du alle Partien des letzten Spieltags vor der Länderspielpause:

Spiel Datum und Uhrzeit Hamburger SV – Borussia Mönchengladbach Freitag, 6. November 2026, 20:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 – FC Bayern München Samstag, 7. November 2026, 15:30 Uhr SC Paderborn 07 – Eintracht Frankfurt Samstag, 7. November 2026, 15:30 Uhr RB Leipzig – FC Augsburg Samstag, 7. November 2026, 15:30 Uhr Borussia Dortmund – SV Elversberg Samstag, 7. November 2026, 15:30 Uhr VfB Stuttgart – SV Werder Bremen Samstag, 7. November 2026, 18:30 Uhr 1. FC Köln – Bayer 04 Leverkusen Sonntag, 8. November 2026, 15:30 Uhr SC Freiburg – 1. FC Union Berlin Sonntag, 8. November 2026, 17:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim – FC Schalke 04 Sonntag, 8. November 2026, 19:30 Uhr

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Analyse: Mainz gegen Bayern – wer gewinnt?

Bei Mainz 05 brennt es. Erst das 2:3 gegen Werder Bremen, dann das Pokal-Aus in Bochum und zuletzt das 1:4 in Elversberg: Die Mannschaft von Urs Fischer hat drei Pflichtspiele in Folge verloren. Alle drei Ligasiege holten die 05er auswärts, zu Hause gab es aus vier Spielen erst einen Punkt. Gegen die Bayern fehlt zudem Stefan Posch nach seiner Gelb-Roten Karte.

Der FC Bayern ist neben Dortmund das einzige ungeschlagene Team und stellt mit 27 Treffern die beste Offensive. Nach dem 2:2 im Klassiker liegt der Rekordmeister nur dank der besseren Tordifferenz vor dem BVB. Trainer Vincent Kompany fehlt weiter krankheitsbedingt. Co-Trainer Aaron Danks führte das Team zuletzt auch ohne Musiala und Luis Díaz zum 2:0 in Madrid.

Im April lag Mainz zur Pause 3:0 vorn, am Ende siegten die Bayern noch mit 4:3. Insgesamt holten die 05er aus 44 Pflichtspielen gegen München nur acht Siege. Ich tippe auf einen 3:1-Auswärtssieg der Bayern.

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Kann ich ein Gratis-VPN für die Bundesliga nutzen?

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Ist es legal, Mainz gegen Bayern über ein VPN zu schauen?

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Zusammenfassung

Mainz braucht nach drei Niederlagen in Folge dringend ein Erfolgserlebnis, ausgerechnet gegen den ungeschlagenen Tabellenführer. Die Bayern wollen ihre Spitzenposition vor Dortmund in die Länderspielpause mitnehmen.

In Deutschland siehst du das Spiel nur bei Sky oder in der DAZN-Konferenz. Gratis zeigen es Fandango in den USA, der Bundesliga-Kanal via YouTube in Irland, Idman TV in Aserbaidschan, Digi Sport 2 in Rumänien und Jovem Pan Esportes via YouTube in Brasilien. Mit einem zuverlässigen VPN schaltest du alle fünf Streams frei und kannst Mainz gegen Bayern kostenlos schauen.

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