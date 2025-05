Die Formel-1-Saison hat schon für einige Überraschungen gesorgt und der Große Preis von Miami an diesem Wochenende wird mit Spannung erwartet. Beim Hauptrennen am 4. Mai 2025 treten die besten Fahrer der Welt auf dem Miami International Autodrome gegeneinander an und messen ihre Fähigkeiten und Geschwindigkeit in einem packenden Rennen. Nervenkitzel ist garantiert.

In Deutschland werden die meisten Formel-1-Rennen nur im Pay-TV übertragen. Viele Fans, mich eingeschlossen, suchen deshalb nach Alternativen, um den Miami Grand Prix Livestream kostenlos zu verfolgen. Glücklicherweise bieten einige internationale Sender kostenlose F1-Streams an.

Wenn du dich in Deutschland befindest, brauchst du ein VPN, da die kostenlosen, legalen Streams im Ausland geoblockiert sind. In dieser Anleitung erfährst du, wo du den Formel 1 Miami GP kostenlos im Livestream sehen kannst und wie du in wenigen einfachen Schritten mit einem VPN auf diese Streams zugreifen kannst. Los geht's!

Wo kannst du den Miami GP kostenlos schauen?

Hier sind kostenlose Sender im Ausland, die den Formel 1 Miami Grand Prix übertragen – ohne Gebühren:

Sender Land Details ServusTV Österreich Überträgt alle Formel 1-Rennen kostenlos, inklusive Training und Qualifying. SRF Schweiz Deutschschweizer Sender, der kostenlose Formel 1-Updates bietet. RTL Zwee Luxemburg Formel 1-Rennen und Qualifying kostenlos. RTBF Belgien Kostenlose Formel 1-Updates auf Französisch, inklusive Rennen und Qualifying.

Formel 1 live streamen mit NordVPN

F1 1 Miami GP 2025 kostenlos im Livestream schauen – Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung

Die Übertragungsrechte und Kosten für Formel-1-Streams variieren je nach Land. Viele kostenlose Streams sind in Deutschland blockiert. Mit einem VPN kannst du deinen virtuellen Standort ändern und kostenlose Streams von Sendern wie ServusTV in Österreich, SRF in der Schweiz und RTL Zwee in Luxemburg nutzen. So geht’s:

Abonniere ein gutes VPN – Wähle ein VPN, das schnell, sicher ist und mit starker Verschlüsselung und umfangreiches Servernetzwerk ausgestattet ist. Ich empfehle NordVPN, aktuell bis zu 77% reduziert . Installiere das VPN – Ein VPN ist kompatibel mit unterschiedlichen Geräten, darunter Laptop, Smartphone oder Smart-TV. Verbinde dich mit einem Server – Kostenlose F1-Rennen sind auf ServusTV verfügbar. Wähle dafür einen Server in Österreich. Genieße das Rennen – Öffne ServusTV (über die Webseite oder App) und streame den Miami GP kostenlos!

Die besten VPNs für kostenloses Formel 1-Streaming

NordVPN – Schnell, zuverlässig und das Beste für F1-Streaming. Surfshark – Preisgünstig und unbegrenzte Geräteverbindung. ProtonVPN – Bietet eine gute kostenlose Version mit Basis Funktionen. ExpressVPN – Bekannt für stabile und schnelle Verbindungen, ideal für Sport-Streaming. CyberGhost VPN – Benutzerfreundlich und optimiert für internationales Streaming.

So schaust du dir den Miami Grand Prix kostenlos auf ServusTV an

Leider überträgt ServusTV Deutschland in dieser Saison nicht mehr alle Formel-1-Rennen. In diesem Fall ist ServusTV Österreich die beste Alternative für dich. Wenn du dich aber außerhalb von Österreich befindest, brauchst du ein VPN.

So entsperrst du ServusTV Österreich:

Verbinde dich mit einem VPN-Server in Österreich Besuche die ServusTV-Homepage oder die App. Starte den Rennen im Livestream-Bereich. Genieße das Rennen live und kostenlos!

Sobald du versuchst, auf ServusTV ohne VPN zuzugreifen, erhältst du diese Fehlermeldung:

Schau dir an, wie ich den Livestream mit NordVPN entsperrt habe. So ist die Fehlermeldung weg und es steht verfügbar am 2.Mai:

Formel 1 2025 Kalender

Mit einem VPN kannst du alle F1-Inhalte im Free-TV schauen, einschließlich der Live-Rennen. Hier ist eine Übersicht der kommenden Formel-1-Livestreams:

Grand-Prix-Rennen F1-Strecke Datum Miami GP Miami International Autodrome 2. – 4. Mai Emilia-Romagna GP Imola 16. – 18. Mai Monaco GP Circuit de Monaco 23. – 25. Mai Spanien GP Circuit de Barcelona-Catalunya 30. – 1. Juni Kanada GP Circuit Gilles-Villeneuve 13. – 15. Juni Österreich GP Red Bull Ring 27. – 29. Juni Großbritannien GP Silverstone Circuit 4. – 6. Juli Belgien GP Spa-Francorchamps 25. – 27. Juli Ungarn GP Hungaroring 1. – 3. August

Mit meinem Formel 1-Streaming-Guide bleibst du immer auf dem neuesten Stand und verpasst kein einziges Rennen.

Lohnt sich ein kostenloses VPN für Formel-1-Streams?

Ich habe mehrere kostenlose VPNs getestet, wobei ich besonders auf Funktionen und Stabilität für ein reibungsloses Streaming geachtet habe. Die größten Probleme? Langsame Geschwindigkeiten, begrenzte Serveroptionen und ständiges Puffern – was das Genießen des Miami Formel-1-Rennens nahezu unmöglich macht.

Ein weiteres Problem ist die Privatsphäre. Viele kostenlose VPNs speichern deine Daten oder belästigen dich mit Werbung, was den Sinn eines VPNs leider etwas in Frage stellt.

Falls du immer noch ein kostenloses VPN ausprobieren möchtest, das beste kostenlose VPN meiner Meinung nach ist – Proton VPN. Aber die kostenlosen Server sind leider nur in bestimmten Ländern verfügbar (Kein Österreich). Deshalb kannst du wahrscheinlich nicht auf Sender wie ServusTV, RTL Zwee oder SRF zugreifen.

Wenn du ein VPN für Sportstreaming suchst, lohnt es sich, in ein Premium-VPN wie NordVPN oder Surfshark zu investieren. Der Unterschied in Geschwindigkeit, Stabilität und Leistung wird deutlich spürbar sein. Keine störenden Puffer, keine Einschränkungen – einfach fesselndes Formel-1-Streaming.

VPN testen ohne Risiko? Kein Problem! NordVPN bietet eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie und 7-Tage-Testversion. Du kannst also den Miami-GP schauen, alle Funktionen testen – und bekommst dein Geld zurück, falls es dich enttäuschst. Ich habe damals auch so angefangen.

Kannst du andere Sportarten kostenlos mit einem VPN schauen?

Auf jeden Fall! Ein VPN eignet sich nicht nur für die Formel-1-Rennen, sondern auch für viele andere Sportarten, die im Free-TV verfügbar sind. Nutze diese Software, um Champions-League-Spiele, Bundesliga, MotoGP-Rennen und viele andere Sportarten über verschiedene internationale Streaming-Dienste kostenlos zuverfolgen.

Zusammenfassung

Ich bin gespannt auf den kommenden Großen Preis von Miami und hoffe, dass dir meine Anleitung hilft, das Rennen live und kostenlos zu schauen. Ein VPN für mich ist ein echter Game-Changer – als Sportfan umgehst du, teuere Abos und nervige Geoblocks. Mit das beste VPN schaust du kostenlose Streams überall aus der Welt und hältst deine Privatsphäre und Online-Aktivitäten privat.

Also schnapp dir deine Lieblingssnacks, installiere ein VPN und mach dich gemütlich für ein adrenalingeladenes Formel 1-Wochenende.

Die besten VPN Angebote diese Woche: Derzeit beliebt 4.9 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -77% OFF Sonderangebot Angebot sichern 4.7 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -87% OFF Sonderangebot Angebot sichern 4.2 /5 ★ ★ ★ ★ ☆ -64% OFF Sonderangebot Angebot sichern

FAQ