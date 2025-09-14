Heute, am Sonntag, den 14. September 2025, spielt der FC St. Pauli gegen den FC Augsburg im Millerntor-Stadion. Spielbeginn ist um 15:30 Uhr. Nach dem Derbysieg in Hamburg empfängt der FC St. Pauli den FC Augsburg mit viel Selbstvertrauen. Doch auch die Fuggerstädter sind stark in die Saison gestartet.

Für die Fans verspricht das Duell Spannung pur. In Deutschland läuft das Spiel aber nur im Pay-TV. Im Ausland kannst du St. Pauli gegen Augsburg kostenlos im Livestream schauen. Mit einem VPN entsperrst du den Zugang und verfolgst die Partie gratis.

Wie das geht, welches die besten Gratis-Sender sind, welche VPNs gut funktionieren und was du sonst noch wissen musst, erfährst du in meiner Anleitung.

Wo kannst du St. Pauli gegen Augsburg kostenlos sehen?

Bei diesem Sender wird das Spiel St. Pauli gegen Augsburg kostenlos im Ausland übertragen:

Sender Land Preis Canal GOAT via YouTube Brasilien Kostenlos iNews TV Indonesien Kostenlos

Bundesliga Gratis-Stream mit NordVPN

In Deutschland gibt es die Partie nur hinter der Paywall. Mit einem VPN verlegst du deinen Standort virtuell nach Brasilien und schaltest den legalen Gratis-Stream frei.

Wie streamst du St. Pauli vs. Augsburg kostenlos?

Abonniere ein VPN mit schnellen Servern in Brasilien, mein Favorit ist NordVPN, aktuell 73% günstiger Installiere das VPN auf deinem PC, Handy, Tablet oder Smart-TV Verbinde dich mit einem VPN-Server in Brasilien, um Canal GOAT zu entsperren Starte den Stream und genieße St. Pauli vs. Augsburg live und kostenlos

Die besten VPNs für St. Pauli vs. Augsburg: Bundesliga 2025/2026

NordVPN: Sehr schnelles VPN mit riesigem Servernetz und unser Testsieger für Bundesliga-Streams in der Saison 2025 Surfshark: Günstig und mit unbegrenzten vielen Geräten gleichzeitig nutzbar. Ideal für Familien oder WGs, die gerne Fußball schauen Proton VPN: Sicherer und transparenter Anbieter aus der Schweiz. Schnelle Server, großes Netzwerk und damit ideal für Livestreams ExpressVPN: Extrem stabiles und beliebtes VPN, etwas teurer, dafür sehr zuverlässig und eine gute Alternative für Streaming jeder Art CyberGhost: Günstiges VPN mit vielen Streaming-Servern und nur minimal langsamer als unsere Top-Platzierten

Warum brauchst du ein VPN für St. Pauli gegen Augsburg?

In Deutschland liegen die Bundesliga-Rechte exklusiv bei Sky und WOW. Free-TV-Sender wie Canal GOAT in Brasilien dürfen ihre offiziell nur im eigenen Land zeigen, das gilt auch für Internet-Streams. Jeder Zugriff aus dem Ausland wird blockiert. Diese Technik nennt sich Geoblocking.

Ein VPN umgeht diese Sperre. Es verschleiert deine deutsche IP-Adresse und weist dir virtuell eine brasilianische zu. Für YouTube sieht es dann so aus, als würdest du dich direkt in Brasilien befinden – und der Stream von Canal GOAT wird freigeschaltet. Im Ergebnis bekommst du Zugriff auf die offizielle, kostenlose Übertragung und kannst das Spiel sicher und in hoher Qualität genießen.

So entsperrst du St. Pauli gegen Augsburg kostenlos bei Canal GOAT

Canal GOAT aus Brasilien ist einer meiner Favoriten für Bundesliga-Spiele in der Saison 2025/2026. Man braucht weder Abo noch Anmeldung und der Stream läuft flüssig und ohne größere Probleme in ausreichender Qualität.

So entsperrst du Canal GOAT via YouTube in Deutschland:

Verbinde dich mit einem VPN-Server in Brasilien. Rufe St. Pauli vs. Augsburg bei Canal GOAT auf. Starte den Live-Stream. Genieße das Spiel live und kostenlos.

Hier siehst du, wie ich die Bundesliga bei CanalGOAT innerhalb von Sekunden mit NordVPN entsperrt habe.

Tipp: Sollte es nicht klappen, hilft manchmal ein Serverwechsel oder du öffnest den Stream im Inkognito-Fenster. Auch der Adblocker oder deine Cookies können den Stream blockieren. Einfach ausschalten, bzw. löschen, spätestens dann sollte es laufen.

Bundesliga 2025 Spielübersicht am 3. Spieltag

Hier findest du das andere Bundesliga-Match am heutigen Sonntag. Alle Spiele und Gratis-Sender findest du auch in unserem Artikel mit den besten kostenlosen Bundesliga-Streams. Schau am besten immer vorher bei uns vorbei, damit du nie wieder ein Spiel verpasst.

Spiel Datum Mönchengladbach – Werder Bremen Sonntag, 14. September, 17:30 Uhr

Gratis- vs. Premium-VPNs für St. Pauli gegen Augsburg

Viele hoffen, mit einem kostenlosen VPN den Livestream zu entsperren. In der Praxis scheitert das fast immer: Datenlimits sind niedrig, die Server überlastet und Brasilien fehlt fast durchgehend im Standortangebot. Das Ergebnis sind Abbrüche oder Streams in miserabler Qualität.

Premium-VPNs kosten nur wenige Euro pro Monat, liefern dafür aber stabile Server in Brasilien. damit schaust du St. Pauli vs. Augsburg ohne Ruckeln und in Top-Bildqualität. Zugleich erhältst du kostenlosen Zugriff auf viele weitere Sport-Livestreams wie die Formel 1, MotoGP, Tennis oder die Champions League.

VPN testen ohne Risiko? NordVPN gibt eine großzügige 30-Tage-Geld-zurück-Garantie für seine Tarife. Das heißt, du kannst St. Pauli vs. Augsburg gratis schauen und danach immer noch entscheiden, ob du das Abo wieder kündigst und eine Rückerstattung beantragst.

Ist es legal, St. Pauli gegen Augsburg mit VPN zu streamen?

Ja. Die Nutzung eines VPN ist in Deutschland vollkommen legal. Du darfst deine IP-Adresse verschleiern und dich virtuell nach Brasilien versetzen, um den offiziellen Livestream von Canal GOAT auf YouTube freizuschalten. Wichtig ist, dass du ausschließlich legale Quellen nutzt.

Illegale Streaming-Seiten bergen Risiken wie Viren, Abmahnungen oder miserable Qualität. Mit einem Premium-VPN und einem offiziellen Anbieter wie Canal GOAT bist du dagegen auf der sicheren Seite und kannst St. Pauli vs. Augsburg ohne Bedenken live streamen.

Zusammenfassung

Am 3. Spieltag der Bundesliga 2025/26 trifft der FC St. Pauli im Millerntor-Stadion auf den FC Augsburg. Beide Teams sind stark gestartet: St. Pauli mit dem Derbysieg gegen den HSV, der FC Augsburg mit einer tollen Leistung gegen den FC Bayern. Vieles spricht dafür, dass beide Teams treffen, am Ende aber die Punkte geteilt werden.

Dank kostenloser Bundesliga-Livestreams im Ausland kannst du das Spiel kostenlos über YouTube sehen, dafür brauchst du lediglich ein VPN, das nur wenige Euro pro Monat kostet.

Also, VPN installieren, Stream starten und Bundesliga-Action live und gratis genießen. Viel Spaß!

