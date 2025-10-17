Le Parc des Princes s'apprête à accueillir un choc au sommet ce vendredi 17 octobre à 21h pour lancer la 8e journée de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain affronte un Strasbourg surprenant, actuellement 3e du championnat, et voudra se maintenir en tête du classement après son nul frustrant à Lille (1-1)

Cette rencontre intervient dans un calendrier chargé pour les Parisiens, entre deux affiches de Ligue des Champions. Alors que la trêve internationale a dispersé de nombreux joueurs aux quatre coins du monde, Luis Enrique devra gérer intelligemment son effectif avant d'accueillir le Bayer Leverkusen mardi prochain. Face à eux, une équipe strasbourgeoise solide, capable de jouer rapidement vers l'avant et qui a une chance de prendre la tête du classement en cas de victoire.

Pour regarder le match, on se tournera vers Ligue 1+, le diffuseur officiel de la Ligue 1 en France. Mais si vous êtes à l’étranger et qu’il n’y a pas de diffuseur local, vous pouvez utiliser un VPN pour regarder le match sur Abema TV au Japon.

Regarder PSG vs Strasbourg sur Ligue 1+

En France, Ligue 1+ est le diffuseur officiel du championnat pour la saison 2025-2026. La plateforme propose 8 des 9 matchs de chaque journée en direct, incluant ce choc PSG vs Strasbourg. Tous les abonnés Ligue 1+ peuvent suivre l'intégralité du match avec commentaires en français, analyses d'experts, et images en haute définition.

Plusieurs formules Ligue 1+ sont disponibles :

Pass mensuel (19,99 €/mois) : 2 écrans simultanés, sans engagement

(19,99 €/mois) : 2 écrans simultanés, sans engagement Pass Ligue 1 (14,99 €/mois) : 2 écrans, engagement de 12 mois

(14,99 €/mois) : 2 écrans, engagement de 12 mois Pass mobile (14,99 €/mois) : 1 écran (smartphone/tablette/PC), sans engagement

(14,99 €/mois) : 1 écran (smartphone/tablette/PC), sans engagement Pass -26 ans (9,99 €/mois) : 1 écran, sans engagement, réservé aux moins de 26 ans (comme son nom l’indique)

Ligue 1+ est accessible via plusieurs distributeurs : DAZN, Orange, Amazon Prime Video, Free, SFR, Bouygues, ou directement sur le site Ligue1plus.fr. La plateforme propose également des magazines hebdomadaires et des documentaires exclusifs sur le championnat.

Pour PSG vs Strasbourg spécifiquement, le match sera diffusé en direct vendredi 17 octobre à 21h avec avant-match dès 20h30 pour analyser les compositions et les enjeux tactiques de cette rencontre capitale.

Où regarder PSG vs Strasbourg gratuitement depuis l'étranger ?

Si vous vous trouvez à l'étranger, certaines chaînes internationales diffusent certains matchs de Ligue 1 gratuitement. Dans le cas de PSG vs Strasbourg, c’est Abema TV, au Japon qui diffusera gratuitement le match en direct, avec des commentaires japonais bien entendu.

Ce service est géo-restreint. Si vous êtes temporairement à l'étranger dans un pays qui ne propose pas de diffusion officielle de la Ligue 1, vous pouvez utiliser un VPN pour accéder au streaming du match sur Abema TV, ou à votre compte Ligue 1+ si vous en avez un.

Si vous êtes temporairement à l'étranger et souhaitez accéder gratuitement à Abema TV au Japon ou d'autres diffuseurs, voici comment faire :

Choisissez un VPN fiable - Nous recommandons NordVPN avec 74 % de remise. Installez l'application VPN sur votre appareil Connectez-vous au serveur approprié, ici un serveur au Japon pour débloquer Abema TV. Accédez au site abema.tv, lancez le stream et profitez du match

Le principe technique : La ligue 1 commercialise les droits de diffusion territoire par territoire et Abema TV a acquis les droits de certains matchs pour le Japon. Ce diffuseur propose un accès gratuit dans son pays, mais bloque les connexions venues de l’étranger. Le VPN vous connecte à un serveur local dans le pays choisi, ce qui permet l'accès au stream comme si vous étiez un utilisateur local.

Conseil : Testez votre connexion VPN plusieurs heures avant le coup d'envoi pour éviter les mauvaises surprises.

Avertissement : L'utilisation d'un VPN est parfaitement légale dans la plupart des pays d’Europe comme en France, mais elle peut aller à l'encontre des règles de diffusion de votre diffuseur national. Ces informations s'adressent aux personnes se trouvant à l'étranger sans solution de diffusion locale.

Les meilleures options de VPN pour streamer PSG - Strasbourg

NordVPN : Notre choix numéro un avec plus de 8300 serveurs dans 126 pays, dont des serveurs rapides au Japon. La technologie NordLynx assure des vitesses optimales pour le streaming en HD et 4K. Garantie 30 jours satisfait ou remboursé. Surfshark : Excellent rapport qualité-prix, qui permet de connecter un nombre illimité d’appareils. Idéal pour §être partagé en famille ou entre amis. Performances solides et interface intuitive pour débloquer facilement les chaînes étrangères. Proton VPN : Connexions stables et rapides, parfait pour un streaming confidentiel et fluide sur des matchs comme PSG - Strasbourg. C’est un service suisse, reconnu pour sa transparence et sa sécurité.

Tous ces VPN offrent des applications pour PC, smartphones, tablettes et Smart TVs, avec une installation simple en quelques minutes.

Contexte sportif : PSG sous pression, Strasbourg en confiance

Le Paris Saint-Germain aborde ce match avec l'obligation de se relancer après son nul décevant face à Lille juste avant la trêve (et une défaite face à l’OM avant cela). Marseille et Lyon sont en embuscade pour prendre la tête du classement, tout comme l’adversaire du soir, Strasbourg, un point seulement derrière le PSG.

Luis Enrique devra composer avec un effectif encore clairsemé et fatigué par les déplacements intercontinentaux pendant la trêve internationale, plusieurs cadres ayant disputé des matchs avec leurs sélections en Amérique du Sud et en Europe.

Côté strasbourgeois, c'est la confiance qui règne. Actuellement 3e de Ligue 1 avec un jeu plutôt séduisant basé sur des transitions rapides, l'équipe de Liam Rosenior ne compte que deux défaites en Ligue 1 cette saison. Le Racing peut s'appuyer sur une défense solide et des contres dévastateurs pour embêter n'importe quel adversaire.

Les enjeux tactiques : PSG devra gérer l'équilibre entre domination offensive et vigilance défensive face aux contres strasbourgeois. La gestion de l'effort sera cruciale alors que le match de Ligue des Champions face au Bayer Leverkusen se profile mardi. Pour Strasbourg, il faudra jouer au Parc des Princes sans pression et avec l'audace de leurs dernières sorties pour créer la surprise.

Conclusion

Le match PSG vs Strasbourg de ce vendredi promet une belle intensité. Avec le PSG sous pression après un faux pas lillois et une équipe de Strasbourg en confiance, tous les ingrédients sont réunis pour un spectacle explosif au Parc des Princes.

Que vous soyez abonné à Ligue 1+ en France ou que vous vouliez vous connecter à Abema TV au Japon depuis l’étranger, plusieurs options s'offrent à vous pour ne pas manquer ce choc de la 8e journée. Un VPN sécurisé et abordable vous garantit pour ça un streaming en haute qualité, peu importe votre localisation.

Profitez des meilleures offres VPN du moment : Les plus populaires 4.9 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -74% OFF OFFRE SPÉCIALE Saisir l'offre 4.7 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -87% OFF OFFRE SPÉCIALE Saisir l'offre 4.5 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -64% OFF OFFRE SPÉCIALE Saisir l'offre

FAQ