Ce mercredi 17 septembre à 21h, le Paris Saint-Germain entre dans l'arène européenne avec un statut inédit : celui de champion d'Europe en titre. Au Parc des Princes face à l'Atalanta Bergame, les hommes de Luis Enrique entament la défense de leur premier sacre continental, conquis face à l'Inter Milan en mai dernier.

Luis Enrique, artisan d’une révolution tactique payante, affronte son premier vrai test avec une équipe privée entre autres d'Ousmane Dembélé et Désiré Doué, blessés. Face à l'Atalanta, vainqueur de la Ligue Europa 2024 et habituée aux exploits européens, les Parisiens devront montrer qu'ils n'ont pas gagné par hasard.

En France, le match sera diffusé par Canal+, une option payante avec un dispositif exceptionnel. Mais si vous voyagez ou résidez à l'étranger, il est possible de le regarder gratuitement en utilisant un VPN ou sur des chaînes officielles qui possèdent les droits dans leurs territoires respectifs.

Restez anonyme en ligne avec NordVPN

Où regarder PSG - Atalanta gratuitement ?

Pour visionner PSG - Atalanta sans débourser un centime, plusieurs chaînes étrangères officielles diffusent le match en accès libre dans leurs pays respectifs :

Alternatives gratuites vérifiées :

Digi Sport 1 (Roumanie) - HD gratuit, commentaires roumains

(Roumanie) - HD gratuit, commentaires roumains Tapmad (Pakistan) - Stream officiel gratuit, interface anglaise

Ces diffuseurs figurent dans la liste officielle des diffuseurs agréés par l'UEFA et possèdent légalement les droits de diffusion pour leurs territoires nationaux. Contrairement aux sites pirates qui exposent à des risques juridiques et techniques, ces chaînes offrent une qualité de diffusion stable et sécurisée.

Regarder PSG - Atalanta sur Canal+

Canal+ a préparé un dispositif exceptionnel pour ce premier match du PSG champion d'Europe. La chaîne cryptée propose bien plus qu'une simple diffusion : elle met en scène le retour européen des Parisiens avec une couverture digne de l'événement.

Dispositif Canal+ exceptionnel :

Avant-match (dès 19h30) avec analyses du parcours champion

(dès 19h30) avec analyses du parcours champion Direct (21h00-23h15) avec Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu

(21h00-23h15) avec Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu Après-match jusqu'à minuit avec plateau d'experts

jusqu'à minuit avec plateau d'experts Multi-angles exclusifs et statistiques avancées temps réel

Tarifs Canal+ 2025 :

Canal+ : 19,99 €/mois (engagement 24 mois, une sélection des meilleurs matchs de LDC de la semaine)

19,99 €/mois (engagement 24 mois, une sélection des meilleurs matchs de LDC de la semaine) Canal+ & Pass Coupes d’Europe : 29,99 €/mois (engagement 24 mois, tous les matchs de toutes les Coupes d’Europe, plus Apple TV)

: 29,99 €/mois (engagement 24 mois, tous les matchs de toutes les Coupes d’Europe, plus Apple TV) Canal+ Sport : 34,99 €/mois (engagement 24 mois, toute l’offre Sport de Canal + Apple TV)

: 34,99 €/mois (engagement 24 mois, toute l’offre Sport de Canal + Apple TV) Canal+ la Totale : 59,99 €/mois (engagement 24 mois, avec tout le sport, Ciné Séries, Apple TV, etc.)

Pour vivre ce PSG - Atalanta dans les meilleures conditions, c'est l'option référence avec qualité 4K garantie.

Regarder PSG - Atalanta avec un VPN

Si vous vous trouvez dans un pays qui ne diffuse pas la Ligue des Champions, l'accès aux chaînes roumaines ou pakistanaises qui diffusent les matchs de LDC nécessite de contourner les restrictions géographiques. Un VPN (Virtual Private Network) modifie votre localisation virtuelle pour accéder légalement aux diffuseurs officiels.

Pourquoi cette méthode fonctionne : L'UEFA vend les droits de diffusion pays par pays. Digi Sport 1 a acquis les droits pour la Roumanie, Tapmad pour le Pakistan. Ces chaînes sont donc parfaitement légales dans leurs territoires mais géo-restreintes. Le VPN permet d'y accéder comme si vous vous trouviez physiquement sur place.

Pour accéder à ces chaînes depuis l'étranger, voici les étapes détaillées :

Sélectionnez un VPN fiable comme NordVPN, avec une réduction de 73%. Installez le VPN sur votre appareil préféré (PC, smartphone, tablette ou smart TV compatible). Connectez-vous au serveur approprié : serveur roumain pour Digi Sport ou serveur pakistanais pour Tapmad. Accédez au site officiel de la chaîne choisie et profitez du match gratuitement en HD.

Streamez la LDC avec NordVPN

Conseils techniques :

Testez votre connexion VPN 2-3 heures avant le coup d'envoi

Privilégiez une connexion ethernet pour ce match du champion en titre

Attention L'usage d'un VPN est parfaitement légal en France. L'accès aux diffuseurs officiels étrangers doit se faire dans le respect de leurs conditions d'utilisation, notamment si vous vous trouvez temporairement dans leur zone géographique de diffusion.

Les meilleures options de VPN pour le streaming de la Ligue des Champions

NordVPN - Notre recommandation principale avec plus de 8200 serveurs dans 126 pays, incluant des serveurs rapides en Roumanie et au Pakistan. Sa technologie NordLynx garantit des vitesses optimales pour le streaming HD. Garantie 30 jours satisfait ou remboursé.

Surfshark - Excellent rapport qualité-prix permettant de connecter un nombre illimité d'appareils, idéal pour partager en famille ou entre amis. Interface simple et serveurs performants pour le streaming sportif.

Proton VPN - Vitesses rapides et stables, parfait pour un streaming confidentiel et en haute qualité sur les gros événements comme ce PSG - Atalanta.

Tous ces services proposent des applications dédiées pour tous les appareils avec installation en quelques minutes.

PSG – Atalanta Fil d’Actualité

Le PSG Affronte l’Atalanta pour Défendre Son Titre C’est parti ! Le PSG entame la défense de son titre en Ligue des champions avec un affrontement contre l’Atalanta. Tous les regards sont tournés vers les géants français : vont-ils commencer leur campagne en fanfare ? Restez avec nous pour ne rien manquer des grands moments ! PSG vs Atalanta : Un Duel Sous les Projecteurs Nous sommes en direct et prêts à démarrer ! Rejoignez-nous pour vivre toute l'excitation alors que le Paris Saint-Germain affronte l'Atalanta. Restez connectés pour suivre la retransmission en direct et tous les moments forts de cette confrontation très attendue !

Le contexte du match : PSG champion, une pression inédite

Ce PSG - Atalanta dépasse le simple cadre d'un match de première journée. Pour la première fois de son histoire, le Paris Saint-Germain aborde une campagne européenne avec le statut de tenant du titre. Luis Enrique, artisan de cette épopée historique, découvre les contraintes du succès : on n'attend plus rien d'autre qu'une confirmation de la domination parisienne.

Le PSG des champions : L'effectif parisien a gagné en maturité depuis ce sacre de mai 2025. Khvicha Kvaratskhelia s'affirme comme un solide leader technique, Bradley Barcola confirme sa montée en puissance (4 buts en 4 matchs de L1), et la charnière Marquinhos-Pacho apporte toujours une sérénité défensive certaine. Mais les blessures de Dembélé et Doué privent Luis Enrique de solutions offensives cruciales.

L'Atalanta, trouble-fête parfait : Les Bergamasques arrivent au Parc des Princes sans complexe. Vainqueurs de la Ligue Europa 2024 pour leur premier trophée majeur, ils ont changé d'entraîneur cet été avec l'arrivée d'Ivan Juric. Charles De Ketelaere est un offensif redoutable, et l'intensité des joueurs de l’Atalanta peut déstabiliser n'importe quelle équipe européenne.

L'historique qui parle : La dernière confrontation remonte au fameux « Final Eight » de Lisbonne en 2020. Le PSG, mené 1-0 jusqu'à la 90ème minute, avait renversé la situation grâce à Marquinhos et Choupo-Moting (2-1). Cinq ans plus tard, l'Atalanta voudra certainement prendre sa revanche sur le champion d'Europe dans son jardin parisien.

Pourquoi ce match est crucial : Dans le nouveau format de Ligue des Champions, chaque point compte pour atteindre le top 8 (qualification directe) ou rester dans le top 24 (barrages). Un faux départ du PSG relancerait immédiatement les doutes sur sa capacité à confirmer son sacre de l’an passé, d'autant que le calendrier parisien s'annonce redoutable avec Barcelone, Tottenham et le Bayern Munich à venir.

Résumé

Le match entre le PSG et l'Atalanta marque le grand retour du champion d'Europe sur la scène continentale. Avec le statut de favori et la pression du titre à défendre, Paris ne peut pas se permettre de faux-pas dès cette première journée. L'absence de Dembélé et Doué complique la tâche de Luis Enrique, mais l'expérience européenne acquise l'an dernier doit faire la différence.

Que vous choisissiez l'expérience premium Canal+ avec son dispositif exceptionnel (19,99 €/mois), ou que vous exploriez les alternatives gratuites depuis l'étranger (Digi Sport 1 via un serveur VPN en Roumanie, Tapmad via un serveur au Pakistan) parce que vous résidez dans un pays qui ne diffuse pas les matchs, l'essentiel reste de vivre ce moment historique.

Le PSG version champion d’Europe peut-il confirmer au plus haut niveau européen ? Réponse ce mercredi 17 septembre à 21h00 dans une enceinte du Parc des Princes qui promet d'être électrique.

Profitez des meilleures offres VPN du moment : Les plus populaires 4.9 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -73% OFF OFFRE SPÉCIALE Saisir l'offre 4.7 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -87% OFF OFFRE SPÉCIALE Saisir l'offre 4.2 /5 ★ ★ ★ ★ ☆ -64% OFF OFFRE SPÉCIALE Saisir l'offre

FAQ