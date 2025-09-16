Ce mardi 16 septembre à 21h00, l'Olympique de Marseille fête son retour en Ligue des Champions dans la cathédrale du foot mondial. Après trois années d'absence, l'OM affronte le Real Madrid au Santiago Bernabéu, quinze fois vainqueur de la compétition. Un retour dans l’arène qui promet de mettre à rude épreuve les ambitions phocéennes.

Pour les supporters marseillais, c'est l'aboutissement d'une longue reconstruction. Depuis leur dernière apparition européenne face à Tottenham en novembre 2022, l'OM a tout changé : cinq entraîneurs, des dizaines de joueurs… Reste une obsession constante : retrouver l'élite continentale.

Ce choc très attendu par les supporters marseillais et les passionnés de foot sera diffusé en exclusivité sur Canal+ en France. Mais si vous vous trouvez à l'étranger temporairement, plusieurs solutions gratuites et légales existent pour ne rien manquer de cette soirée d'exception.

Où pouvez-vous regarder Real Madrid - Olympique de Marseille ?

Voici les meilleures chaînes pour suivre ce choc historique :

En France :

Canal+ - Diffuseur officiel exclusif avec dispositif exceptionnel

À l'étranger (si vous voyagez) :

Virgin Media Two (Irlande) - Gratuit, en HD et commentaires en anglais

(Irlande) - Gratuit, en HD et commentaires en anglais Digi Sport 1 (Roumanie) - Accès libre si vous êtes en Roumanie

(Roumanie) - Accès libre si vous êtes en Roumanie Tapmad (Pakistan) - Stream officiel gratuit au Pakistan

Canal+ a concocté un dispositif exceptionnel pour ce retour de l'OM en Ligue des Champions. La chaîne propose bien plus qu'une simple diffusion : avant-match dès 19h avec analyses tactiques, présentation des enjeux, et plateau d'experts pour décrypter les stratégies des deux entraîneurs.

Couverture premium Canal+ :

Avant-match (dès 19h00) avec contexte historique OM-Real

(dès 19h00) avec contexte historique OM-Real Direct (21h00-23h00) avec aux commentaires Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu

(21h00-23h00) avec aux commentaires Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu Après-match jusqu'à minuit avec réactions et analyses

jusqu'à minuit avec réactions et analyses Rediffusion disponible dès mercredi sur MyCanal

Tarifs Canal+ 2025 :

Canal+ : 19,99 €/mois (engagement 24 mois, une sélection des meilleurs matchs de LDC de la semaine)

19,99 €/mois (engagement 24 mois, une sélection des meilleurs matchs de LDC de la semaine) Canal+ & Pass Coupes d’Europe : 29,99 €/mois (engagement 24 mois, tous les matchs de toutes les Coupes d’Europe, plus Apple TV)

: (engagement 24 mois, tous les matchs de toutes les Coupes d’Europe, plus Apple TV) Canal+ Sport : 34,99 €/mois (engagement 24 mois, toute l’offre Sport de Canal + Apple TV)

: 34,99 €/mois (engagement 24 mois, toute l’offre Sport de Canal + Apple TV) Canal+ la Totale : 59,99 €/mois (engagement 24 mois, avec tout le sport, Ciné Séries, Apple TV, etc.)

Regarder Real Madrid - OM avec un VPN

Si vous vous trouvez temporairement dans un pays qui ne diffuse pas la Ligue des Champions, vous pouvez tenter d’accéder aux chaînes étrangères. Pour cela il vous faudra contourner les restrictions géographiques. Un VPN (Virtual Private Network) modifiera votre localisation virtuelle pour accéder légalement aux diffuseurs officiels qui possèdent les droits dans leurs territoires respectifs.

Pourquoi ces chaînes sont fiables : Virgin Media Two, partenaire officiel de l'UEFA, diffuse 166 matchs de Ligue des Champions gratuitement en Irlande chaque saison. Digi Sport 1 figure dans la liste officielle des diffuseurs UEFA pour la Roumanie. Ces alternatives sont parfaitement légales dans leurs pays respectifs, contrairement aux sites pirates qui exposent à des risques juridiques et techniques.

Regarder Real Madrid - Marseille depuis l'étranger : le guide

Si vous voyagez temporairement à l'étranger ou résidez dans un pays qui ne diffuse par la LDC et que vous souhaitez accéder aux diffuseurs internationaux, voici la procédure à suivre :

Sélectionnez un VPN fiable avec des serveurs rapides dans les pays concernés, comme NordVPN, actuellement avec 73% de réduction. Installez l'application en téléchargeant et configurant le VPN sur votre appareil préféré (PC, smartphone, tablette ou smart TV compatible). Connectez-vous au serveur approprié : serveur irlandais pour Virgin Media Two, roumain pour Digi Sport 1, ou pakistanais pour Tapmad. Accédez au site officiel du diffuseur choisi et profitez du match en direct gratuitement.

Suivez la Ligue des Champions avec NordVPN

Conseils techniques :

Testez votre connexion VPN plusieurs heures avant le coup d'envoi

Privilégiez une connexion ethernet si possible, pour plus de stabilité durant le match

Ne streamez pas sur des plateformes illégales, elles peuvent représenter un danger pour vous.

Attention Si l'usage d'un VPN est parfaitement légal en France, l'accès aux diffuseurs officiels étrangers doit se faire dans le respect de leurs conditions d'utilisation, notamment si vous vous trouvez temporairement dans leur zone géographique de diffusion.

Le contexte du match : l'OM de retour dans l'arène des géants

Ce Real Madrid - Olympique de Marseille dépasse largement le cadre d'un simple match de première journée de LDC. Pour l'Olympique de Marseille, c'est l'aboutissement de trois années de reconstruction acharnée depuis sa dernière apparition européenne. Pablo Longoria et Medhi Benatia ont bâti un effectif taillé pour cette compétition, avec des joueurs rompus à l'exercice : Benjamin Pavard (51 matchs de C1), Pierre-Emerick Aubameyang (36 matchs), Geoffrey Kondogbia (30 matchs)...

L'OM version 2025 : Roberto De Zerbi a insufflé une philosophie de jeu audacieuse qui cadre parfaitement avec l'ADN marseillais. Après un été agité marqué par le départ surprise d'Adrien Rabiot, les Phocéens ont retrouvé leur sérénité avec une victoire probante contre Lorient (4-0). Benjamin Pavard et Nayef Aguerd (forfait pour ce match) sont arrivés cet été pour apporter une expérience européenne cruciale.

Le défi Bernabéu : Affronter le Real Madrid au Santiago Bernabéu constitue l'épreuve ultime pour un club en quête de reconnaissance continentale. Les Merengues, sous la direction de Xabi Alonso, abordent cette nouvelle campagne européenne avec l'ambition de décrocher une 16ème Coupe aux grandes oreilles. Avec Mbappé dans une forme olympique en ce début de saison, aux côtés de Vinicius et Bellingham, l'attaque madrilène promet un festival offensif.

Historique face-à-face : La dernière double confrontation entre les deux équipes remonte à 2009, avec deux succès du Real Madrid. Mais l'OM de Roberto De Zerbi n'a rien à voir avec ces précédentes générations. Pierre-Emerick Aubameyang connaît parfaitement le Bernabéu pour y avoir brillé avec le Borussia Dortmund et le FC Barcelone : 7 buts en 7 matchs face aux Merengues, statistique qui peut donner des idées aux supporters marseillais.

L'enjeu de cette première journée : Dans le nouveau format de la Ligue des Champions, chaque point compte pour figurer dans le top 8 (qualification directe) ou le top 24 (barrages). Un résultat positif au Bernabéu donnerait une confiance énorme à l'OM pour la suite de sa campagne européenne, notamment avant de recevoir Liverpool au Vélodrome dans quelques semaines.

Conclusion

Le match entre le Real Madrid et l'Olympique de Marseille transcende le simple cadre sportif pour devenir un symbole : le retour d'un grand club français sur la scène européenne face à l'institution madrilène. Que vous choisissiez l'expérience premium Canal+ avec son dispositif exceptionnel, ou que vous exploriez les alternatives gratuites depuis l'étranger (Virgin Media Two, Digi Sport 1), l'essentiel reste de ne pas manquer ce moment historique.

Roberto De Zerbi et ses joueurs auront l'occasion unique de marquer les esprits dès leur retour en Ligue des Champions. Face à un Real Madrid redoutable devant mais friable derrière, l'OM version 2025 possède peut-être les armes pour créer l'exploit. Rendez-vous mardi 16 septembre à 21h00 pour découvrir si Marseille peut écrire une nouvelle page de son histoire européenne dans le temple madrilène.

Profitez des meilleures offres VPN du moment : Les plus populaires 4.9 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -73% OFF OFFRE SPÉCIALE Saisir l'offre 4.7 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -87% OFF OFFRE SPÉCIALE Saisir l'offre 4.2 /5 ★ ★ ★ ★ ☆ -64% OFF OFFRE SPÉCIALE Saisir l'offre

FAQ