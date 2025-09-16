Regarder gratuitement Real Madrid - OM en Ligue des Champions 2025
Grâce à une analyse approfondie et à des tests pratiques de VPN, nos experts en cybersécurité ont collaboré avec l’équipe de recherche pour rédiger plus de 750 articles au fil des années.
Forts de leur expertise de terrain, notre principal objectif est d’aider nos lecteurs à prendre des décisions d’achat éclairées.En savoir plus
Ce mardi 16 septembre à 21h00, l'Olympique de Marseille fête son retour en Ligue des Champions dans la cathédrale du foot mondial. Après trois années d'absence, l'OM affronte le Real Madrid au Santiago Bernabéu, quinze fois vainqueur de la compétition. Un retour dans l’arène qui promet de mettre à rude épreuve les ambitions phocéennes.
Pour les supporters marseillais, c'est l'aboutissement d'une longue reconstruction. Depuis leur dernière apparition européenne face à Tottenham en novembre 2022, l'OM a tout changé : cinq entraîneurs, des dizaines de joueurs… Reste une obsession constante : retrouver l'élite continentale.
Ce choc très attendu par les supporters marseillais et les passionnés de foot sera diffusé en exclusivité sur Canal+ en France. Mais si vous vous trouvez à l'étranger temporairement, plusieurs solutions gratuites et légales existent pour ne rien manquer de cette soirée d'exception.
Où pouvez-vous regarder Real Madrid - Olympique de Marseille ?
Voici les meilleures chaînes pour suivre ce choc historique :
En France :
- Canal+ - Diffuseur officiel exclusif avec dispositif exceptionnel
À l'étranger (si vous voyagez) :
- Virgin Media Two (Irlande) - Gratuit, en HD et commentaires en anglais
- Digi Sport 1 (Roumanie) - Accès libre si vous êtes en Roumanie
- Tapmad (Pakistan) - Stream officiel gratuit au Pakistan
Comment regarder Real Madrid - Marseille sur Canal+ en France
Canal+ a concocté un dispositif exceptionnel pour ce retour de l'OM en Ligue des Champions. La chaîne propose bien plus qu'une simple diffusion : avant-match dès 19h avec analyses tactiques, présentation des enjeux, et plateau d'experts pour décrypter les stratégies des deux entraîneurs.
Couverture premium Canal+ :
- Avant-match (dès 19h00) avec contexte historique OM-Real
- Direct (21h00-23h00) avec aux commentaires Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu
- Après-match jusqu'à minuit avec réactions et analyses
- Rediffusion disponible dès mercredi sur MyCanal
Tarifs Canal+ 2025 :
- Canal+ : 19,99 €/mois (engagement 24 mois, une sélection des meilleurs matchs de LDC de la semaine)
- Canal+ & Pass Coupes d’Europe : 29,99 €/mois (engagement 24 mois, tous les matchs de toutes les Coupes d’Europe, plus Apple TV)
- Canal+ Sport : 34,99 €/mois (engagement 24 mois, toute l’offre Sport de Canal + Apple TV)
- Canal+ la Totale : 59,99 €/mois (engagement 24 mois, avec tout le sport, Ciné Séries, Apple TV, etc.)
Regarder Real Madrid - OM avec un VPN
Si vous vous trouvez temporairement dans un pays qui ne diffuse pas la Ligue des Champions, vous pouvez tenter d’accéder aux chaînes étrangères. Pour cela il vous faudra contourner les restrictions géographiques. Un VPN (Virtual Private Network) modifiera votre localisation virtuelle pour accéder légalement aux diffuseurs officiels qui possèdent les droits dans leurs territoires respectifs.
Pourquoi ces chaînes sont fiables : Virgin Media Two, partenaire officiel de l'UEFA, diffuse 166 matchs de Ligue des Champions gratuitement en Irlande chaque saison. Digi Sport 1 figure dans la liste officielle des diffuseurs UEFA pour la Roumanie. Ces alternatives sont parfaitement légales dans leurs pays respectifs, contrairement aux sites pirates qui exposent à des risques juridiques et techniques.
Regarder Real Madrid - Marseille depuis l'étranger : le guide
Si vous voyagez temporairement à l'étranger ou résidez dans un pays qui ne diffuse par la LDC et que vous souhaitez accéder aux diffuseurs internationaux, voici la procédure à suivre :
- Sélectionnez un VPN fiable avec des serveurs rapides dans les pays concernés, comme NordVPN, actuellement avec 73% de réduction.
- Installez l'application en téléchargeant et configurant le VPN sur votre appareil préféré (PC, smartphone, tablette ou smart TV compatible).
- Connectez-vous au serveur approprié : serveur irlandais pour Virgin Media Two, roumain pour Digi Sport 1, ou pakistanais pour Tapmad.
- Accédez au site officiel du diffuseur choisi et profitez du match en direct gratuitement.
Conseils techniques :
- Testez votre connexion VPN plusieurs heures avant le coup d'envoi
- Privilégiez une connexion ethernet si possible, pour plus de stabilité durant le match
- Ne streamez pas sur des plateformes illégales, elles peuvent représenter un danger pour vous.
Si l'usage d'un VPN est parfaitement légal en France, l'accès aux diffuseurs officiels étrangers doit se faire dans le respect de leurs conditions d'utilisation, notamment si vous vous trouvez temporairement dans leur zone géographique de diffusion.
Le contexte du match : l'OM de retour dans l'arène des géants
Ce Real Madrid - Olympique de Marseille dépasse largement le cadre d'un simple match de première journée de LDC. Pour l'Olympique de Marseille, c'est l'aboutissement de trois années de reconstruction acharnée depuis sa dernière apparition européenne. Pablo Longoria et Medhi Benatia ont bâti un effectif taillé pour cette compétition, avec des joueurs rompus à l'exercice : Benjamin Pavard (51 matchs de C1), Pierre-Emerick Aubameyang (36 matchs), Geoffrey Kondogbia (30 matchs)...
L'OM version 2025 : Roberto De Zerbi a insufflé une philosophie de jeu audacieuse qui cadre parfaitement avec l'ADN marseillais. Après un été agité marqué par le départ surprise d'Adrien Rabiot, les Phocéens ont retrouvé leur sérénité avec une victoire probante contre Lorient (4-0). Benjamin Pavard et Nayef Aguerd (forfait pour ce match) sont arrivés cet été pour apporter une expérience européenne cruciale.
Le défi Bernabéu : Affronter le Real Madrid au Santiago Bernabéu constitue l'épreuve ultime pour un club en quête de reconnaissance continentale. Les Merengues, sous la direction de Xabi Alonso, abordent cette nouvelle campagne européenne avec l'ambition de décrocher une 16ème Coupe aux grandes oreilles. Avec Mbappé dans une forme olympique en ce début de saison, aux côtés de Vinicius et Bellingham, l'attaque madrilène promet un festival offensif.
Historique face-à-face : La dernière double confrontation entre les deux équipes remonte à 2009, avec deux succès du Real Madrid. Mais l'OM de Roberto De Zerbi n'a rien à voir avec ces précédentes générations. Pierre-Emerick Aubameyang connaît parfaitement le Bernabéu pour y avoir brillé avec le Borussia Dortmund et le FC Barcelone : 7 buts en 7 matchs face aux Merengues, statistique qui peut donner des idées aux supporters marseillais.
L'enjeu de cette première journée : Dans le nouveau format de la Ligue des Champions, chaque point compte pour figurer dans le top 8 (qualification directe) ou le top 24 (barrages). Un résultat positif au Bernabéu donnerait une confiance énorme à l'OM pour la suite de sa campagne européenne, notamment avant de recevoir Liverpool au Vélodrome dans quelques semaines.
Conclusion
Le match entre le Real Madrid et l'Olympique de Marseille transcende le simple cadre sportif pour devenir un symbole : le retour d'un grand club français sur la scène européenne face à l'institution madrilène. Que vous choisissiez l'expérience premium Canal+ avec son dispositif exceptionnel, ou que vous exploriez les alternatives gratuites depuis l'étranger (Virgin Media Two, Digi Sport 1), l'essentiel reste de ne pas manquer ce moment historique.
Roberto De Zerbi et ses joueurs auront l'occasion unique de marquer les esprits dès leur retour en Ligue des Champions. Face à un Real Madrid redoutable devant mais friable derrière, l'OM version 2025 possède peut-être les armes pour créer l'exploit. Rendez-vous mardi 16 septembre à 21h00 pour découvrir si Marseille peut écrire une nouvelle page de son histoire européenne dans le temple madrilène.
FAQ
Comment puis-je regarder Real Madrid - Olympique de Marseille gratuitement ?
Si vous vous trouvez dans un pays qui ne diffuse pas le match, plusieurs diffuseurs officiels proposent le match gratuitement : Virgin Media Two en Irlande, Digi Sport 1 en Roumanie, et Tapmad au Pakistan. Un VPN fiable permet d'y accéder en se connectant aux serveurs de ces pays, dans le respect de leurs conditions d'utilisation.
Où puis-je regarder la Ligue des Champions 2025-2026 gratuitement ?
Plusieurs diffuseurs internationaux proposent des matchs gratuits : Virgin Media Two (Irlande) diffuse 166 matchs par saison, RTL Club (Belgique) propose l'affiche du mardi, RTS (Suisse) diffuse un match par semaine. Ces chaînes sont géo-restreintes mais accessibles avec un VPN approprié si vous vous trouvez dans un pays qui ne diffuse pas la Ligue des Champions.
Quel est le meilleur VPN pour regarder la Ligue des Champions ?
NordVPN est notre recommandation pour regarder la Ligue des Champions. Avec ses 8200+ serveurs dans le monde et sa technologie NordLynx optimisée pour le streaming sportif, il garantit une expérience de visionnage simple et agréable.