La sfida tra Ajax e Inter nella fase a gironi della Champions League 2025/26 promette grande spettacolo. Se ti stai chiedendo dove vedere Ajax vs Inter in streaming gratis, sei nel posto giusto.

In questa guida ti spiegheremo come guardare la partita in diretta, anche se ti trovi all’estero o non hai accesso ai canali ufficiali che trasmettono la Champions League. Scoprirai inoltre come una VPN può aiutarti a sbloccare gratuitamente lo streaming in modo sicuro e veloce.

Come vedere Ajax vs Inter gratis: guida rapida

Guardare Ajax vs Inter in streaming gratis è facile. Segui questi semplici passaggi per scoprire dove vedere la partita senza abbonamenti usando una VPN:

Seleziona una VPN di qualità: secondo i nostri test, ti consigliamo NordVPN, ideale per velocità e capacità di superare i blocchi geografici. Abbonati a NordVPN con il 73% di sconto. Abbonati e scarica l'app: installa la VPN scelta sul tuo dispositivo preferito (PC, smartphone, smart TV). Connettiti a un server in Svizzera: così potrai accedere a RSI La 2, il canale con commento in italiano che trasmette Ajax vs Inter in diretta. Vai sul sito di RSI La 2: visita Play RSI, avvia lo streaming e goditi la partita gratis e in alta qualità.

Dove vedere Ajax vs Inter: Opzioni gratuite e a pagamento

Emittente Paese Lingua Prezzo VPN necessaria RSI La 2 via Play RSI Svizzera Italiano Gratis ✅ Sì, server in Svizzera SRF Zwei via Play SRF Svizzera Tedesco Gratis ✅ Sì, server in Svizzera RTS 2 via Play RTS Svizzera Francese Gratis ✅ Sì, server in Svizzera ViX USA Spagnolo Gratis ✅ Sì, server negli USA Digi Sport 1 Romania Rumeno Gratis ✅ Sì, server in Romania TRT 1 Turchia Turco Gratis ✅ Sì, server in Turchia Tapmad Pakistan Inglese Gratis ✅ Sì, server in Pakistan Paramount+ Stati Uniti Inglese $7.99/mese ✅ Sì, server negli USA

👉 L'accesso è limitato a RSI La 2 (migliore opzione con commento in italiano), SRF Zwei, RTS 2 (Svizzera), ViX (USA), Digi Sport 1 (Romania), TRT 1 (Turchia), Tapmad (Pakistan) e Paramount+ (USA). Con una VPN, puoi accedere in sicurezza allo streaming anche dall'Italia o da altri paesi.

Perché è necessaria una VPN per vedere la Champions League gratis

Tutti i broadcaster che trasmettono Ajax vs Inter gratuitamente sono geobloccati e limitano l'accesso ai rispettivi Paesi. Ad esempio, RSI La 2 offre la partita con commento in italiano, ma è accessibile solo agli utenti in Svizzera.

Se ti trovi in Italia o in altri Paesi, visualizzerai un messaggio di geo-blocco, ma grazie a una VPN puoi connetterti a un server svizzero e guardare la partita senza limitazioni.

Questo accade perché le emittenti applicano restrizioni geografiche legate ai diritti TV.

La soluzione? Una VPN.

Una VPN ti assegna un indirizzo IP del Paese in cui il canale è disponibile. Ad esempio, puoi connetterti a un server svizzero per accedere a RSI La 2 e guardare Ajax vs Inter con commento in italiano. In questo modo, il sito penserà che ti trovi in Svizzera e potrai accedere allo streaming senza limiti.

Le migliori VPN per vedere Ajax vs Inter in streaming

NordVPN: veloce, affidabile e facile da usare, la migliore VPN per vedere Ajax vs Inter in streaming gratis ovunque ti trovi. Surfshark: economica, rapida e con connessioni illimitate, perfetta per guardare tutta la Champions League in HD su dispositivi multipli. ExpressVPN: sicura, stabile e con server ottimizzati per lo streaming in Svizzera, Romania e Pakistan, ideale per accedere a RSI La 2, Digi Sport 1 o Tapmad senza interruzioni.

Guarda Ajax vs Inter gratis in streaming!

Posso usare una VPN gratuita per guardare Ajax vs Inter?

Di solito no. Le VPN gratuite hanno server limitati, velocità ridotte e spesso non riescono a superare i blocchi geografici.Per un accesso stabile e affidabile, meglio scegliere una VPN premium come NordVPN o Surfshark.

Come guardare Ajax vs Inter sulla tua Smart TV

Per guardare la partita sulla tua Smart TV, segui questi passaggi:

Iscriviti a un servizio VPN di qualità e installa l'app sulla tua Smart TV, oppure configurala sul router o sul computer. Connettiti a un server in Svizzera per accedere allo streaming gratuito di RSI La 2 con commento in italiano. Apri l'app di streaming direttamente sulla TV oppure usa un cavo HDMI per collegare il tuo portatile. Goditi la partita direttamente dal tuo salotto!

Altri vantaggi derivanti dall'uso di una VPN

🔒 Maggiore privacy e sicurezza online

📶 Protezione su reti Wi-Fi pubbliche

🌍 Accesso a contenuti geo-bloccati da tutto il mondo

💰 Possibilità di risparmiare su abbonamenti e servizi

Non sai se funziona? Prova NordVPN senza rischi: puoi attivare il servizio e sfruttare la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni. Così potrai vedere Ajax vs Inter gratis su RSI La 2, chiedendo il rimborso completo se non sei soddisfatto!

Considerazioni finali

Ajax vs Inter è una delle partite più attese della fase a gironi della Champions League. La sfida promette spettacolo, con entrambe le squadre pronte a competere per un posto in cima alla classifica del girone.

Grazie a una VPN, potrai guardare Ajax vs Inter in streaming gratis e senza limitazioni, anche se ti trovi fuori dai Paesi in cui lo streaming è disponibile gratuitamente. Non lasciare che i blocchi geografici ti impediscano di vivere il grande calcio europeo: prepara la tua VPN, connettiti e goditi Ajax vs Inter ovunque ti trovi!

