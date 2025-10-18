La stagione 2025/26 del grande calcio è iniziata e promette di essere una delle più avvincenti degli ultimi anni. In Serie A, il Napoli punta a riconfermarsi ai vertici con l’arrivo di De Bruyne, mentre Milan, Inter e Juventus si preparano a dare battaglia. Il Derby di Milano, le sfide scudetto e il ritorno di alcune outsider come il Como stanno già accendendo l’interesse dei tifosi. Anche in Champions League l’attesa è alta: dopo la pesante finale persa dall’Inter, le squadre italiane vogliono dimostrare di poter competere ai massimi livelli in Europa.

In Italia, i diritti di trasmissione delle partite sono gestiti da DAZN e Sky Italia, due servizi a pagamento con funzionalità avanzate. Se però ti trovi all’estero o sei spesso in viaggio, potresti voler esplorare soluzioni alternative per seguire le partite, sfruttando canali ufficiali disponibili in altri Paesi.

Alcuni di questi servizi internazionali trasmettono match in chiaro gratuitamente, ma l’accesso può variare in base alla tua posizione. In questi casi, strumenti che ti aiutano a navigare in modo più flessibile e sicuro possono fare la differenza.

In questa guida vedremo dove trovare le partite disponibili online sia gratuitie che al pagamento, come accedervi in modo affidabile e quali strumenti si sono dimostrati utili per aggirare le limitazioni legate alla posizione geografica.

Come guardare il calcio in streaming gratis

Ecco cosa puoi fare se ti trovi in un Paese dove non è disponibile un’emittente ufficiale per la Serie A o altre competizioni. Ci sono alcune piattaforme internazionali che trasmettono le partite gratuitamente, a patto che tu sia in una delle aree in cui il servizio è offerto.

Scegli una VPN di qualità: ti consigliamo NordVPN (link al nostro codice sconto). Iscriviti e installa l'app della VPN: disponibile su PC, smartphone e Smart TV. Connettiti a un server in cui è disponibile il servizio: ad esempio a un server in Romania per Digi Sport. Accedi al servizio di streaming e goditi il calcio gratuitamente.

🇮🇹 Serie A Partita Data e Ora Piattaforme di Streaming Emittente Gratis FC Torino – Napoli Sab, 18 Ott, 18:00 DAZN (Italia), Sky Go (Italia) Digi Sport 4 (Romania), CBS Sports Golazo Network (USA), CBS Sports Golazo via Pluto TV (USA) Roma – Inter Sab, 18 Ott, 20:45 DAZN (Italia), Sky Go (Italia) Digi Sport 2 (Romania) Como – Juventus Dom, 19 Ott, 12:30 DAZN (Italia), Sky Go (Italia) Digi Sport 1 (Romania), CBS Sports Golazo Network (USA), CBS Sports Golazo via Pluto TV (USA) Genoa – Parma Dom, 19 Ott, 15:00 DAZN (Italia), Sky Go (Italia) Digi Sport 2 (Romania), CBS Sports Golazo Network (USA), CBS Sports Golazo via Pluto TV (USA) Atalanta – Lazio Dom, 19 Ott, 18:00 DAZN (Italia), Sky Go (Italia) Digi Sport 2 (Romania), CBS Sports Golazo Network (USA), CBS Sports Golazo via Pluto TV (USA) Milan – Fiorentina Dom, 19 Ott, 20:45 DAZN (Italia), Sky Go (Italia) Digi Sport 3 (Romania) Cremonese – Udinese Lun, 20 Ott, 20:45 DAZN (Italia), Sky Go (Italia) Digi Sport 2 (Romania) 🌟 Champions League Partita Data e Ora Piattaforme di Streaming Emittente Gratis Barcelona – Olympiacos Mar, 21 Ott, 18:45 Amazon Prime Video (Italia), DAZN (Italia) Virgin Media Two (Irlanda), Digi Sport 1 (Romania) Kairat – Pafos Mar, 21 Ott, 18:45 Amazon Prime Video (Italia), DAZN (Italia) Digi Sport 2 (Romania) Leverkusen – PSG Mar, 21 Ott, 21:00 Amazon Prime Video (Italia), DAZN (Italia) Digi Sport 3 (Romania) Union Saint-Gilloise – Inter Mar, 21 Ott, 21:00 Amazon Prime Video (Italia), DAZN (Italia) Club-RTL via RTL Play (Belgio), VTM 2 (Belgio), Digi Sport 2 (Romania) Villarreal – Man City Mar, 21 Ott, 21:00 Amazon Prime Video (Italia), DAZN (Italia) Virgin Media Two (Irlanda), Digi Sport 4 (Romania) Arsenal – Atlético Madrid Mar, 21 Ott, 21:00 Amazon Prime Video (Italia), DAZN (Italia) Digi Sport 1 (Romania) Athletic Club – Qarabag FK Mer, 22 Ott, 18:45 Amazon Prime Video (Italia), DAZN (Italia) Digi Sport 2 (Romania), BTV Action (Bulgaria) Galatasaray – Bodø/Glimt Mer, 22 Ott, 18:45 Amazon Prime Video (Italia), DAZN (Italia) Virgin Media Two (Irlanda), Digi Sport 1 (Romania) Chelsea – Ajax Mer, 22 Ott, 21:00 Amazon Prime Video (Italia), DAZN (Italia) Digi Sport 3 (Romania), TV8 (Italia) Real Madrid – Juventus Mer, 22 Ott, 21:00 Amazon Prime Video (Italia), DAZN (Italia) Virgin Media Two (Irlanda), HRT 2 (Croazia), BTV Action (Bulgaria), RTS 1 (Serbia), Digi Sport 1 (Romania),Mega TV (Grecia) Eintracht Frankfurt – Liverpool Mer, 22 Ott, 21:00 Amazon Prime Video (Italia), DAZN (Italia) RTS 2 via Play RTS (Svizzera), RSI La 2 via Play RSI (Svizzera), SRF Zwei via Play SRF (Svizzera), RTE 2 (Irlanda), Digi Sport 2 (Romania) Bayern – Club Brugge Mer, 22 Ott, 21:00 Amazon Prime Video (Italia), DAZN (Italia) Digi Sport 4 (Romania), Club-RTL via RTL Play (Belgio), VTM 2 (Belgio) 🏟️ Premier League Partita Data e Ora Piattaforme di Streaming Emittente Gratis Nottingham – Chelsea Sabato, 18 Ottobre, 13:30 Sky Go (Italia), Peacock (Stati Uniti) Idman TV (Azerbaigian) Brighton – Newcastle Sabato, 18 Ottobre, 16:00 DAZN (Italia), Peacock (Stati Uniti) SABC (Sudafrica) Liverpool – Man United Domenica, 19 Ottobre, 17:30 Sky Go (Italia), NBC Sports (Stati Uniti) Idman TV (Azerbaigian)

Aggiorniamo il calendario delle dirette e dei canali ogni settimana, per darti indicazioni sempre chiare e affidabili su dove guardare le partite.

Le migliori VPN per guardare in diretta streaming il calcio

NordVPN – la VPN con le migliori velocità per vedere in diretta streaming il calcio. Surfshark VPN – VPN con connessioni illimitate per vedere in streaming il calcio online. Proton VPN – una VPN per il calcio con eccellenti funzionalità di sicurezza.

Dove vedere il calcio 2025 in streaming gratuito

Nella tabella in basso, suddivisa per Paese, servizio di streaming, costi, lingua e copertura, trovi diverse opzioni gratuite per seguire il calcio in diretta — particolarmente utili se ti trovi in un Paese dove le partite che vuoi vedere non sono trasmesse.

Paese Servizio di streaming Costi Copertura Romania Digi Sport (1/2/3/4) Gratis Serie A, La Liga, Bundesliga, Champions League (Partite selezionate) USA CBS Sports Golazo Network Gratis Serie A, Champions League (Partite selezionate) USA CBS Sports Golazo Network via Pluto TV Gratis Serie A, Champions League (Partite selezionate) Nigeria Sporty TV Gratis Serie A, La Liga, Bundesliga, Premier League, Champions League (Partite selezionate) Svizzera (trasmesso in italiano) RSI Gratis Champions League (Partite selezionate) Azerbaigian Idman TV Gratis La Liga, Premier League Brasile Canal Goat Gratis Bundesliga

Come guardare il calcio in diretta gratis

In Italia, le partite di calcio sono trasmesse ufficialmente su piattaforme a pagamento come DAZN e Sky Italia. In alcuni Paesi, però, esistono provider che offrono l’accesso gratuito a determinati eventi sportivi — per esempio, Digi Sport in Romania e CBS Sports Golazo negli Stati Uniti. Questi servizi sono disponibili solo all’interno dei rispettivi territori, e l’accesso da altre aree viene normalmente limitato da restrizioni geografiche.

Questo messaggio appare quando cerchi di accedere ai contenuti da una regione non supportata

Durante un viaggio in Romania per visitare degli amici, mi sono ritrovato una sera in hotel a cercare un modo per vedere la partita. Con mia sorpresa, ho scoperto che su Digi Sport trasmettevano gratuitamente sia la Champions League che la Serie A, senza bisogno di abbonamenti o registrazioni. Tutto ha funzionato perfettamente.

Dove guardare il calcio al prezzo più conveniente con una VPN nel 2025

Piattaforma Paese Prezzo al mese Campionati coperti BeIN Sports Thailandia €3.50 Champions League, Europa League, Bundesliga, Conference League Setanta Sports Ucraina, Moldavia €5.60 Champions League, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, La Liga Paramount+ USA $7.99 Serie A, Champions League Megogo Ucraina €8.87 Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A BeIN Sports Francia €15 Ligue 1, Serie A

Come vedere le partite di calcio gratis sul cellulare

Seguire le partite anche quando sei fuori casa è diventato molto semplice: puoi accedere a diversi streaming direttamente dal tuo smartphone Android o iOS. Molte piattaforme ufficiali offrono app dedicate che trasmettono match in diretta, ma solo in alcuni Paesi dove la visione è disponibile senza abbonamento.

Ad esempio, servizi come Digi Sport in Romania mettono a disposizione app mobili attraverso cui è possibile guardare Serie A, Champions League e Bundesliga senza costi. Basta scaricare l’app sul telefono o tablet, creare un account se richiesto e iniziare subito a vedere le partite — purché tu sia nel Paese in cui il servizio è disponibile.

Se invece ti trovi in un’area dove non è presente un broadcaster ufficiale per le competizioni che ti interessano, puoi usare strumenti come una VPN. Questo ti permette di connetterti a internet come se fossi in un altro Paese e accedere così alle app che offrono lo streaming gratuito in quella regione. In questo modo, potrai continuare a seguire le tue squadre ovunque ti trovi, sempre nel rispetto delle condizioni del servizio.

Come guardare il calcio gratuitamente su Android e iOS

Per iniziare a guardare il caclio su Android e iOS, ti basta seguire questi passaggi:

Scegli una piattaforma disponibile gratuitamente nel Paese in cui risulti localizzato. Ad esempio, Digi Sport in Romania trasmette la Serie A senza abbonamento. Scarica l’app. Installa l’app ufficiale sul tuo dispositivo: smartphone, tablet o smart TV. Avvia lo streaming. Apri l’app e guarda le partite in diretta. Goditi il miglior calcio. Segui i tuoi campionati preferiti comodamente dal tuo dispositivo, gratuitamente dove il servizio è accessibile.

Guarda eventi sportivi privatamente e gratis con NordVPN Utilizza NordVPN per nascondere il tuo indirizzo IP, accedere allo streaming gratuito di eventi sportivi ovunque tu sia e assicurarti un’esperienza visiva completamente sicura e privata. cybernews® score 4.9 /5 Privata e sicura

Velocità fulminee

Ampia flotta di server Ottieni NordVPN

È possibile vedere il calcio gratuitamente sulla smart TV?

Se vuoi guardare le partite sulla tua smart TV tramite servizi come Digi Sport, è possibile farlo gratuitamente, ma solo se ti trovi in un Paese dove la trasmissione è ufficialmente disponibile senza abbonamento. Alcune emittenti internazionali offrono lo streaming gratuito di campionati come Serie A e Champions League, ma l’accesso è limitato ai territori autorizzati.

Se ti trovi in un Paese che non trasmette le partite che vuoi vedere o vuoi accedere al tuo account Sky Italia dall’estero, una VPN può aiutarti a connetterti come se fossi in un’altra regione, sempre nel rispetto delle condizioni della piattaforma.

Per iniziare a guardare il calcio sulla smart TV, ti basta seguire questi step:

Accendi la tua smart TV. Avvia l’app del servizio oppure utilizza il browser integrato del televisore.

Avvia l’app del servizio oppure utilizza il browser integrato del televisore. Verifica la disponibilità. Questi servizi funzionano solo se ti trovi in un Paese dove la visione gratuita è attiva. Ad esempio, Digi Sport è accessibile liberamente in Romania.

Questi servizi funzionano solo se ti trovi in un Paese dove la visione gratuita è attiva. Ad esempio, Digi Sport è accessibile liberamente in Romania. Avvia lo streaming. Una volta aperta l’app o il sito, puoi iniziare a guardare le partite in diretta senza limitazioni.

Alternative:

Chromecast o AirPlay: ti permette di trasmettere lo streaming dal tuo telefono o portatile alla TV.

ti permette di trasmettere lo streaming dal tuo telefono o portatile alla TV. Cavo HDMI: soluzione semplice e sempre efficace per collegare il portatile alla televisione e guardare tutto su grande schermo.

Considerazioni finali

Seguire le partite in diretta gratuitamente è un’occasione imperdibile per chi ama davvero il calcio. Ma l’accesso alle piattaforme streaming può cambiare molto da Paese a Paese. In alcune nazioni, esistono servizi ufficiali che trasmettono le partite senza bisogno di abbonamento, offrendo ai tifosi la possibilità di seguire Serie A, Champions League, Premier League e Bundesliga in modo gratuito.

Un esempio concreto è Digi Sport, che in Romania trasmette le partite in diretta senza costi per gli utenti che risultano localizzati nel Paese. Trovarsi in un’area in cui questi servizi sono disponibili ufficialmente permette di accedere liberamente ai contenuti, senza blocchi o restrizioni legate alla posizione.

In definitiva, guardare il calcio in diretta può essere molto più semplice di quanto sembri — basta trovarsi (o risultare) nel posto giusto al momento giusto.

Le migliori offerte Black Friday sulle VPN: Più popolari 4.9 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -74% SCONTO Offerte Ottieni lo sconto 4.7 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -87% SCONTO Offerte Ottieni lo sconto 4.5 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -64% SCONTO Offerte Ottieni lo sconto

Ti potrebbe interessare anche:

FAQ