L'inizio della stagione 2025/2026 di molti campionati di calcio è alle porte e magari ti stai chiedendo se è possibile guardare le partite gratuitamente online nel 2025? La risposta è sì e ci sono diversi modi per farlo, in quanto esistono diverse piattaforme di streaming internazionali gratuite.

Alcune tra queste trasmettono gratuitamente le partite di calcio, tuttavia tali piattaforme sono soggette a restrizioni geografiche e non sono disponibili in Italia.

Ma non temere, esiste una soluzione semplice ed efficace: ovvero utilizzare una VPN. Tale strumento ti permette di aggirare i blocchi geografici e accedere a questi streaming gratuiti in modo sicuro e legale.

In questa guida ti spiegherò dove e come guardare il calcio online gratuitamente, quali piattaforme offrono lo streaming gratuito e quali VPN sono state testate rivelandosi efficaci.

Come guardare il calcio in streaming gratis con una VPN?

Scegli una VPN di qualità: ti consigliamo NordVPN (link al nostro codice sconto). Iscriviti e installa l'app della VPN: disponibile su PC, smartphone e Smart TV. Connettiti a un server in cui è disponibile il servizio: ad esempio a un server in Romania per Digisport. Accedi al servizio di streaming: usa il tuo account e goditi il calcio gratuitamente.

Le migliori VPN per guardare in diretta streaming il calcio

NordVPN – la VPN con le migliori velocità per vedere in diretta streaming il calcio. Surfshark VPN – VPN con connessioni illimitate per vedere in in streaming il calcio online. Proton VPN – una VPN per il calcio con eccellenti funzionalità di sicurezza.

Dove vedere il calcio 2025 in streaming gratuito

Nella tabella in basso, suddivisa in base al Paese, al servizio di streaming, ai costi, alla lingua e alla copertura, troverai delle opzioni gratuite per guardare il calcio in streaming gratuitamente.

Paese Servizio di streaming Costi Copertura Romania Digisport (1/2/3/4) Gratis Serie A, Ligue 1, La Liga, Bundesliga, Premier League, Champions League (Partite selezionate) Svizzera (Italia) RSI Gratis Champions League (Partite selezionate) USA CBS Sports Golazo Network Gratis Serie A, Ligue 1, La Liga, Bundesliga, Premier League (Partite selezionate) USA CBS SPorts Golazo Network via Pluto TV Gratis Serie A, Ligue 1, La Liga, Bundesliga, Premier League (Partite selezionate) Nigeria Sporty TV Gratis Serie A, Ligue 1, La Liga, Bundesliga, Premier League, Champions League (Partite selezionate) India GXR Gratis Partite di Serie A selezionate USA DAZN Sono previste alcune partite gratis Serie A, Ligue 1, La Liga, Bundesliga, Premier League, Champions League

Perché hai bisogno di una VPN per guardare il calcio gratuitamente?

In Italia il calcio viene trasmesso attraverso servizi a pagamento come DAZN e SKY, il cui costo di abbonamento può essere molto elevato. Tuttavia, esiste la possibilità di vedere le partite di calcio gratuitamente, o a un prezzo inferiore, attraverso delle piattaforme di streaming internazionali.

L’unico problema è che tali piattaforme sono sottoposte a restrizioni geografiche. Ciò significa che la piattaforma blocca gli utenti che cercano di accedere da Paesi non autorizzati, come l’Italia, a causa dei diritti di trasmissione regionali, come nel caso di Digisport disponibile in Romania e di CBS Sports Golazo negli USA.

Questo messaggio appare quando cerchi di accedere ai contenuti da una regione non supportata

È proprio in questi casi che entra in gioco una VPN: simulando una connessione da una regione supportata dal servizio, nel nostro caso CBS Sports Golazo (USA), una VPN ti consente di bypassare il geo-blocking e accedere alla piattaforma di streaming.

Oltre a garantire accesso illimitato, una VPN protegge anche la tua connessione grazie alla crittografia avanzata, offrendo sicurezza durante la visione delle partite di calcio.

Dove guardare il calcio al prezzo più conveniente con una VPN nel 2025

Grazie a una VPN, che ti permette di cambiare la tua posizione virtuale, potrai guardare le stesse partite disponibili in Italia a un prezzo ridotto, in quanto la connessione apparirà come proveniente dal Paese in cui è disponibile il servizio di streaming in questione.

Piattaforma Paese Prezzo al mese Competizione trasmessa BeIN Sports Thailandia €3,50 Champions League, Europa League, Bundesliga, Conference League Setanta Sports Ucraina, Moldavia €5,60 Champions League, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, La Liga Paramount+ USA $7,99 Serie A, Champions League a altro Megogo Ucraina €8,87 Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A BeIN Sports Francia €15 Ligue 1, Serie A

Come puoi notare nella tabella in alto, suddivisa in base alla piattaforma di streaming, al Paese, al prezzo mensile e alla competizione trasmessa, puoi trovare le migliori opzioni per guardare il calcio in streaming a un prezzo conveniente.

Come vedere le partite di calcio gratis sul cellulare

Grazie alle piattaforme di streaming suggerite in queste pagine e a una VPN, potrai guardare tutte le tue partite di calcio preferite direttamente dal tuo smartphone. Tutto ciò che devi fare è seguire i passaggi che seguono e configurare il tuo dispositivo Android o iOS per aggirare il geo-blocking e accedere ai servizi di streaming ovunque ti trovi.

Come guardare il cacio gratuitamente su Android e iOS

Per iniziare a guardare il caclio su Android e iOS, ti basta seguire questi passaggi:

Scarica una VPN: scegli una VPN affidabile come NordVPN o Surfshark e scarica l’app dai rispettivi store. Ricorda di utilizzare il nostro codice sconto per risparmiare sull’abbonamento. Connettiti a un server straniero: per esempio, se desideri accedere a piattaforme come Digisport (Romania), seleziona uno dei server presenti in questo Paese per guardare la Ligue 1 o la Serie A. Accedi alla piattaforma gratuita: scarica l’app della piattaforma scelta e inizia a guardare le partite. Goditi al meglio il calcio in streaming: apri l’app e inizia a guardare le partite che desideri!

Posso usare una VPN gratuita per guardare il calcio gratis?

Molti considerano l’uso di una VPN gratuita per lo streaming gratis del calcio un’opzione vantaggiosa, ignorando il fatto che tali servizi presentano diversi rischi e svantaggi.

Le VPN gratuite offrono una selezione limitata di server, velocità ridotta e spesso mancano di capacità di crittografia avanzata, causando buffering e interruzioni durante lo streaming delle partite. Inoltre, alcune raccolgono dati personali per fini pubblicitari.

Per un’esperienza ottimale, scegli opzioni affidabili come NordVPN, che offre una prova gratuita senza rischi su dispositivi mobili, una garanzia di rimborso a 30 giorni e garantisce velocità elevate, sicurezza e accesso globale.

Guarda eventi sportivi privatamente e gratis con NordVPN Utilizza NordVPN per nascondere il tuo indirizzo IP, accedere allo streaming gratuito di eventi sportivi ovunque tu sia e assicurarti un’esperienza visiva completamente sicura e privata. cybernews® score 4.9 /5 Privata e sicura

Velocità fulminee

Ampia flotta di server Ottieni NordVPN

Posso guardare gratuitamente il calcio sulla mia smart TV con una VPN?

Se desideri guardare il clacio tramite i suddetti servizi di streaming gratuiti, come Digisport, sulla tua smart TV, avrai bisogno di una VPN. Tali servizi utilizzano restrizioni geografiche. Ma è possibile utilizzare una VPN con una smart TV? Sì. Ecco come fare:

Passaggio 1: installa la VPN. Se non hai una smart TV compatibile con le app VPN, potresti dover installare la VPN sul tuo router. In questo modo, la tua smart TV si connetterà automaticamente al server VPN utilizzando il Wi-Fi del router.

Se non hai una smart TV compatibile con le app VPN, potresti dover installare la VPN sul tuo router. In questo modo, la tua smart TV si connetterà automaticamente al server VPN utilizzando il Wi-Fi del router. Passaggio 2: connettiti a un server. Molto importante: devi connetterti a un server nel Paese in cui è disponibile il servizio di streaming in questione. Per Digisport devi connetterti a un server in Romania.

Molto importante: devi connetterti a un server nel Paese in cui è disponibile il servizio di streaming in questione. Per Digisport devi connetterti a un server in Romania. Passaggio 3: apri il canale. Apri l'app dell'emittente o utilizza il browser.

Alternative

Usa Chromecast o AirPlay: trasmetti in streaming dal tuo telefono o portatile alla TV.

Collega un cavo HDMI: soluzione semplice e sempre efficace per trasmettere lo streaming dal portatile alla TV.

Con queste opzioni potrai goderti in diretta streaming il calcio direttamente dal tuo divano!

Considerazioni finali

La possibilità di guardare il calcio in streaming gratis è un’esperienza straordinaria per tutti gli appassionati di questo sport. Tuttavia, le restrizioni geografiche possono limitare l'accesso alle piattaforme di streaming che offrono questa occasione. Utilizzare una VPN di qualità è la soluzione ideale per superare questi ostacoli, garantendo un’esperienza di streaming fluida, sicura e senza interruzioni.

Tra le tante opzioni disponibili, NordVPN si distingue come la nostra scelta ottimale. Grazie ai suoi server veloci e affidabili in tutto il mondo, alla crittografia avanzata e all’interfaccia semplice da usare, NordVPN ti consente di accedere alle piattaforme di streaming gratuite, come Digisport, ovunque tu sia, permettendoti di seguire le tue squadre preferite senza compromessi.

Se hai intenzione di goderti una partita di calcio, che sia di Serie A, Ligue 1, Premier League o Bundesliga, con NordVPN puoi farlo in modo semplice e conveniente. Provalo oggi stesso e non perdere più una partita!

