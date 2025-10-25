Serie A 2025/2026 Partita: Napoli vs Inter Data: 25 ottobre 2025, 18:00 Dove vederla gratis: Digi Sport 1 (Romania) Cosa ti serve: NordVPN con sconto fino al 74%

Napoli e Inter si sfidano stasera al Diego Armando Maradona in uno dei match più attesi della stagione. Antonio Conte ritrova la sua ex squadra, ora guidata da Cristian Chivu, in una partita che può valere tanto per la corsa scudetto.

Gli abbonamenti per vedere la Serie A costano sempre di più? DAZN, Sky, NOW... alla fine sono centinaia di euro all'anno. Ma c'è un'alternativa interessante per guardare Napoli-Inter stasera: alcuni canali esteri trasmettono ancora gratis le partite.

Ti mostro come accedere a questi canali dall'Italia in pochi minuti. Niente di complicato, vedrai.

Guida veloce: guarda Napoli-Inter in 4 passaggi

Ecco come fare per vedere la partita gratis stasera:

Scarica NordVPN - È la più veloce per lo streaming. Puoi provarla con lo sconto del 74% e la garanzia di rimborso. Installa l'app sul dispositivo che userai (funziona su PC, telefono, tablet e anche Smart TV). Collegati a un server rumeno - Così potrai accedere a Digi Sport che trasmette gratis. Vai su Digi Sport e guarda la partita - Niente registrazioni complicate, parti subito!

Dove trasmettono Napoli-Inter stasera

Canale Paese Costo Registrazione Serve la VPN? Digi Sport 1 Romania Gratis No ✅ Sì DAZN Italia €34,99/mese Sì ❌ No Sky Sport Italia €30+/mese Sì ❌ No NOW TV Italia €24,99/mese Sì ❌ No

👉 Il trucco? Digi Sport Romania trasmette gratis, ma devi sembrare che ti trovi lì. Ecco dove entra in gioco la VPN.

Perché ti serve una VPN per vedere la partita

Digi Sport trasmette Napoli-Inter gratuitamente, ma c'è un problema: funziona solo se ti colleghi dalla Romania.

Ho fatto delle prove con le partite precedenti per vedere se funzionava davvero sul telefono. Ecco cosa è successo quando ho aperto l'app di Digi Sport dall'Italia:

Niente da fare. Il contenuto non era visibile perché mi collegavo dall'Italia. I diritti TV valgono solo in Romania.

Allora ho provato con una VPN direttamente sul telefono:

Bastano due tap: apri NordVPN, scegli Romania e ti connetti. Il telefono ora risulta collegato da Bucarest.

Torno sull'app di Digi Sport e...

Perfetto! La partita si vedeva benissimo in diretta sul mio smartphone. L'ho testato con diverse partite di Serie A e Champions, funziona sempre.

La cosa bella di Digi Sport è che l'app mobile è fatta bene: niente registrazioni complicate, niente pubblicità invasive. Apri e guardi, tutto qui. Comodissimo quando sei fuori casa o non vuoi occupare la TV.

Questo trucco funziona su qualsiasi dispositivo: l'ho provato anche su PC dal browser e su tablet Android. Basta avere la VPN installata e sei a posto.

Le migliori VPN per vedere Napoli vs Inter in streaming

NordVPN: La uso da anni per il calcio. Velocissima, non si blocca mai durante le partite. Surfshark: Costa meno e puoi usarla su tutti i dispositivi di casa contemporaneamente. Ottima per famiglie. ExpressVPN: La Ferrari delle VPN. Costa di più ma è perfetta se vuoi il massimo della qualità.



Posso usare una VPN gratuita per guardare Napoli vs Inter?

Te lo dico subito: lasciale perdere. Sono lentissime, si bloccano sempre nei momenti cruciali (tipo quando segna Lautaro 😀) e spesso non funzionano proprio con i siti di streaming. Meglio spendere qualche euro e guardarsi la partita in santa pace.

Come vedere Napoli-Inter sulla TV di casa

Vuoi goderti la partita sul divano? Ecco come fare:

Prendi una VPN buona (NordVPN ha l'app per Smart TV Samsung e Android TV) Scegli un server in Romania dall'app Apri il browser della TV e vai su Digi Sport Metti tutto a schermo intero e goditi lo spettacolo!

Se la tua TV non ha l'app, collega il portatile con un cavo HDMI. Funziona sempre.



Considerazioni finali

Napoli-Inter non è una partita qualunque. Conte contro la sua ex squadra, il Maradona sold out, la corsa scudetto nel vivo... È il tipo di match che non vuoi perderti per colpa di uno streaming scadente o di un abbonamento troppo caro.

Con questo trucchetto puoi vederla gratis, in HD, senza interruzioni. Prepara la birra, sistema la VPN e goditi 90 minuti di grande calcio.

Non farti fregare dai prezzi assurdi degli abbonamenti. Sii furbo e guarda gratis!

