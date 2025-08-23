L'inizio della stagione 2025/2026 è alle porte e magari ti stai chiedendo se è possibile guardare la Serie A gratuitamente nel 2025? La risposta è sì e ci sono diversi modi per farlo, in quanto esistono diverse piattaforme di streaming internazionali gratuite.

Alcune tra queste trasmettono gratuitamente le partite della Serie A, tuttavia tali piattaforme sono soggette a restrizioni geografiche e non sono disponibili in Italia.

Ma non temere, esiste una soluzione semplice ed efficace: ovvero utilizzare una VPN. Tale strumento ti permette di aggirare i blocchi geografici e accedere a questi streaming gratuiti in modo sicuro e legale.

In questa guida ti spiegherò dove e come guardare la Serie A gratuitamente, quali piattaforme offrono lo streaming gratuito delle partite e quali VPN sono state testate rivelandosi efficaci.

Come guardare la Serie A in streaming gratis con una VPN?

Segui questi semplici passaggi per guardare le partite di Serie A gratuitamente:

Scegli una VPN di qualità: ti consigliamo NordVPN (link al nostro codice sconto). Iscriviti e installa l'app della VPN: disponibile su PC, smartphone e Smart TV. Connettiti a un server del Paese in cui è disponibile il servizio: ad esempio a un server in Romania per Digisport. Accedi a Digisport: usa il tuo account e goditi la Serie A gratuitamente.

Prossime dirette streaming gratuite della Serie A

Partita Data e ora Emittente Genoa vs. Lecce 23 agosto alle 18:30 Digi Sport 3 (Romania) Roma vs. Bologna 23 agosto alle 20:45 Digi Sport 4 (Romania) Milan vs. Cremonese 23 agosto alle 20:45 Digi Sport 3 (Romania) Cagliari vs. Fiorentina 24 agosto alle 18:30 Digi Sport 3 (Romania) Como vs. Lazio 24 agosto alle 18:30 Digi Sport 4 (Romania) Juventus vs. Parma 24 agosto alle 20:45 Digi Sport 3 (Romania) Atalanta vs. Pisa 24 agosto alle 20:45 Digi Sport 4 (Romania) Udinese vs. Verona 25 agosto alle 18:30 Digi Sport 3 (Romania) Inter vs. Torino 25 agosto alle 20:45 Digi Sport 1 (Romania)

Le partite della Serie A in Italia sono disponibili solo tramite servizi a pagamento. All'estero, invece, tutte le partite della Serie A sono accessibili attraverso le suddette piattaforme di streaming gratuite. Tutto ciò che devi fare è usare una VPN, scegliere il server del Paese in cui è disponibile il servizio di streaming che trasmette la partita desiderata in streamin gratis e accedere alla piattaforma di streaming.

Una VPN affidabile, oltre alle partite di Serie A, permette anche di guardare gratuitamente la Champions League, la Premier League, la Formula 1, la MotoGP e molti altri sport.

Le migliori VPN per guardare la Serie A in diretta

NordVPN: la VPN con le migliori velocità per vedere in streaming la Serie A. Surfshark: VPN con connessioni illimitate per vedere la Serie A gratuitamente online. ProtonVPN: una VPN per la Serie A con eccellenti funzionalità di sicurezza.

Dove vedere la Serie A 2025 in streaming gratis

Nella tabella in basso, suddivisa in base al Paese, al servizio di streaming, ai costi, alla lingua e alla copertura, troverai delle opzioni gratuite e quelle più economiche per guardare la Serie A in streaming.

Paese Servizio di streaming Costi Lingua Copertura Romania Digisport (1/2/3/4) Gratis Rumeno Tutte le partite USA CBS Sports Golazo Network Gratis Inglese 2-5 partite a settimana USA CBS SPorts Golazo Network via Pluto TV Gratis Inglese 2-5 partite a settimana Nigeria Sporty TV Gratis Inglese 1-2 partite a settimana India GXR Gratis Inglese 1-2 partite a settimana USA DAZN Sono previste alcune partite gratis Inglese Tutte le partite USA Paramount+ $7,99 al mese Inglese Tutte le partite

Perché hai bisogno di una VPN per guardare la Serie A gratuitamente?

In Italia la Serie A viene trasmessa attraverso servizi a pagamento come DAZN e SKY. Tuttavia, esiste la possibilità di vedere le partite di Serie A gratuitamente attraverso delle piattaforme di streaming internazionali.

L’unico problema è che tali piattaforme sono sottoposte a geo-restrizioni. Ciò significa che la piattaforma blocca gli utenti che cercano di accedere da Paesi non autorizzati, come l’Italia, a causa dei diritti di trasmissione regionali, come nel caso di Digisport.

Qui entra in gioco una VPN: simulando una connessione da una regione supportata da Digisport, come la Romania, una VPN ti consente di bypassare il geo-blocking e accedere facilmente al servizio.

Oltre a garantire accesso illimitato, una VPN protegge anche la tua connessione grazie alla crittografia avanzata, offrendo sicurezza durante la visione delle partite di Serie A.

App per vedere le partite di Serie A gratis: esiste davvero?

Digisport è disponibile come canale gratuito all'interno dell'app Digi Sport-Știri&meciuri LIVE, scaricabile su dispositivi iOS e Android. Digisport offre una copertura completa di tutte le partite di Serie A, pertanto potrai guardarle gratuitamente anche in mobilità grazie all’app seguendo questi passaggi:

Scarica e installa una VPN dall’App Store o da Google Play. Io consiglio la versione mobile di NordVPN. Scarica l’app di streaming per il tuo sistema operativo. Connettiti alla VPN in una posizione corrispondente al servizio di streaming che desideri usare, in questo caso a un server in Romania per Digisport. Accedi alla piattaforma di streaming e goditi la Serie A gratuitamente.

Posso usare una VPN gratuita per guardare la Serie A in streaming gratis?

Molti considerano l’uso di una VPN gratuita per lo streaming gratis della Serie A un’opzione vantaggiosa, ignorando il fatto che tali servizi presentano diversi rischi e svantaggi.

Le VPN gratuite offrono una selezione limitata di server, velocità ridotta e spesso mancano di capacità di crittografia avanzata, causando buffering e interruzioni durante lo streaming delle partite. Inoltre, alcune raccolgono dati personali per fini pubblicitari.

Per un’esperienza ottimale, scegli opzioni affidabili come NordVPN, che offre una prova gratuita senza rischi su dispositivi mobili, una garanzia di rimborso a 30 giorni e garantisce velocità elevate, sicurezza e accesso globale.

Posso guardare la Serie A sulla mia smart TV con una VPN?

Ho una Smart TV e guardare le partite della Serie A è davvero straordinario. Se la tua TV supporta le app VPN, è semplicissimo: vai sull'app store e installa una VPN affidabile come NordVPN o Surfshark. Dopo aver effettuato l'accesso, connettiti a un server rumeno per guardare Digisport gratuitamente. Apri quindi il browser o l'app sulla tua TV e sei pronto per lo streaming.

La tua Smart TV non supporta direttamente le VPN? Nessun problema! Mi è capitato anche a me. Ecco alcune soluzioni:

Installa una VPN sul tuo router : protegge tutta la tua rete, compresa la TV.

: protegge tutta la tua rete, compresa la TV. Usa Chromecast o AirPlay : trasmetti in streaming dal tuo telefono o portatile alla TV.

: trasmetti in streaming dal tuo telefono o portatile alla TV. Connettiti tramite un cavo HDMI: semplice e sempre efficace.

Con queste opzioni potrai goderti le partite di Serie A in diretta in pochissimo tempo, direttamente dal tuo divano!

Considerazioni finali

La possibilità di guardare le partite di Serie A in streaming gratis è un’esperienza straordinaria per tutti gli appassionati di calcio. Tuttavia, le restrizioni geografiche possono limitare l'accesso alle piattaforme di streaming che offrono questa occasione. Utilizzare una VPN di qualità è la soluzione ideale per superare questi ostacoli, garantendo un’esperienza di streaming fluida, sicura e senza interruzioni.

Tra le tante opzioni disponibili, NordVPN si distingue come la nostra scelta top. Con server veloci e affidabili in tutto il mondo, crittografia avanzata e un’interfaccia semplice da usare, NordVPN ti consente di accedere alle piattaforme di streaming gratuite, come Digisport, ovunque tu sia, permettendoti di seguire le tue squadre preferite senza compromessi.

Se hai intenzione di goderti un match della Serie A, con NordVPN puoi farlo in modo semplice e conveniente. Provalo oggi stesso e non perdere più una partita!

