MotoGP 2025 Gara: Gran Premio di Francia (Le Mans)
Data: 11 maggio 2025

La MotoGP torna questo weekend: non vediamo l’ora di seguire il GP di Francia 2025 l’11 maggio sul leggendario circuito di Le Mans. Le curve strette e i tratti ad alta velocità rendono questa gara uno spettacolo imperdibile. Tuttavia, se ti trovi in Italia, la gara viene trasmessa solo da canali a pagamento, che richiedono un costoso abbonamento.

Ma c’è una soluzione. Puoi guardare la MotoGP in streaming gratis con un semplice trucco: usare una VPN per bypassare i blocchi geografici e vederla in HD e in italiano su RSI, un canale che la trasmette per la Svizzera completamente gratis. Esistono inoltre altre emittenti estere affidabili che offrono lo streaming gratuito di questa e di molte altre gare di MotoGP.

A questo punto, ti basta una VPN di qualità con server in paesi come Svizzera, Austria o Belgio e potrai seguire l’evento in italiano (su RSI) senza spendere un centesimo. In questa guida ti spieghiamo esattamente come fare. Iniziamo subito!

Come guardare gratis il MotoGP di Francia: quali sono i canali migliori

Prima di entrare nel vivo della nostra spiegazione pratica, ecco un elenco dei canali internazionali gratuiti dove puoi guardare il MotoGP di Francia:

Emittente Paese Lingua RSI Svizzera Italiano Servus TV Austria Tedesco RTBF Belgio Francese SRF Svizzera Tedesco

Come puoi vedere, ci sono vari canali internazionali affidabili che trasmettono la MotoGP in diretta (e nel caso di RSI, anche in italiano!) gratis, in modo da evitare di pagare l’abbonamento a un servizio in streaming.

Il canale Sport del sito di RSI ospita numerosi contenuti sulle gare di MotoGP e F1

Se hai ancora dei dubbi sul fatto che valga la pena usare una VPN, tieni presente che questo metodo funziona non solo per guardare la MotoGP, ma anche la Formula 1, la Champions League e molto altro, tutto gratis. Considera inoltre che è possibile provare le VPN elencate in questo articolo gratis e senza alcun rischio.

Provare una VPN gratis e senza rischi

In pratica, ci sono due modi per provare NordVPN gratis: con la prova gratuita di 7 giorni, che però deve essere attivata necessariamente da un dispositivo Android (e solo in seguito puoi usare lo stesso account su altri dispositivi), oppure sfruttando la possibilità offerta dalla garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni. In questo modo, puoi guardare gratis il MotoGP di Francia e ottenere un rimborso completo se non sei soddisfatto.

Come guardare in diretta streaming gratis il MotoGP di Le Mans

Scegli una VPN: scegli una VPN veloce e con server nei paesi in cui la diretta viene trasmessa in streaming gratis. Noi consigliamo NordVPN, che in questo momento è disponibile con uno sconto del 77%. Installa la VPN: scarica e installa l’app della VPN sul tuo dispositivo. Connettiti a un server svizzero: in questo modo potrai accedere a RSI, che è uno dei canali che trasmettono gratis in streaming il MotoGP di Francia. Goditi la gara: vai sul sito sito ufficiale di RSI o nell’app del canale e guarda in diretta streaming gratis il MotoGP di Le Mans.

Come guardare la MotoGP in diretta gratis su RSI?

Uno dei modi migliori per guardare la MotoGP gratis è in streaming su RSI. Il canale trasmette in diretta tutte le gare di MotoGP, incluso il GP di Francia 2025, con commento in italiano, ma è disponibile solo in Svizzera.

Come guardare gratis la MotoGP su RSI:

Connettiti a un server VPN in Svizzera Visita il sito RSI (www.rsi.ch) o usa l’app Play RSI Vai alla sezione “Live” e seleziona lo streaming della MotoGP Goditi la gara in diretta gratis!

Se provi a guardare la diretta senza VPN, vedrai comparire il seguente messaggio di errore:

Ma basta connettersi a un server in Svizzera per accedere senza problemi alla diretta dei canali dell’emittente:

Le migliori VPN per guardare la MotoGP in diretta streaming

Per uno streaming di qualità ininterrotto, queste sono le migliori VPN disponibili:

NordVPN: veloce, affidabile e perfetta per lo streaming della MotoGP Surfshark: economica, veloce e supporta dispositivi illimitati Proton VPN: una buona versione gratuita con funzionalità di base ExpressVPN: stabile e veloce, ideale per gli eventi sportivi in diretta CyberGhost VPN: facile da usare e ideale per lo streaming di contenuti esteri

Come guardare in streaming la MotoGP su MotoGP TV

MotoGP TV non è più disponibile in Italia, Austria e Svizzera a causa dei diritti di trasmissione, che in questo momento possono essere inclusi nei pacchetti di altre piattaforme in streaming in queste nazioni. Però c’è una soluzione:

Usando una VPN, connettiti a un server nei Paesi Bassi o in un altro paese dove MotoGP TV è tutt’ora disponibile ed è possibile creare un account Accedi a MotoGP TV tramite il sito o l’app e abbonati Goditi lo streaming in diretta HD di tutte le gare di MotoGP senza complicazioni

Per saperne di più su come guardare MotoGP TV con una VPN, dai un’occhiata alla nostra guida.

È legale guardare in streaming la MotoGP con una VPN?

Sì! Usare una VPN è legale in Italia, in Svizzera e nella maggior parte degli altri paesi. Tuttavia, alcune emittenti cercano di bloccare gli utenti che accedono ai contenuti tramite VPN.

Per questo motivo è importante usare una VPN di qualità come NordVPN, ottimizzata per lo streaming e più difficile da rilevare, per poter guardare la MotoGP senza problemi né interruzioni.

In sintesi

Gli appassionati di MotoGP non devono per forza pagare costosi abbonamenti: ogni gara può essere vista gratis in diretta sui canali televisivi stranieri che trasmettono l’intera stagione in diretta. Tra questi ci sono RSI (Svizzera), Servus TV (Austria), RTBF (Belgio) e SRF (Svizzera), tuttavia l’accesso è limitato ai rispettivi paesi.

Una VPN ti permette di aggirare questi blocchi geografici e vedere questi servizi di streaming gratuiti da qualsiasi luogo. È una soluzione semplice per guardare tutte le gare di MotoGP (incluso il MotoGP di Francia) in diretta, senza dover pagare l’abbonamento a un pacchetto di contenuti in streaming.

