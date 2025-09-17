Champions League 2025/26 Datum: 17 september 2025 Gratis kijken: Ziggo GO (Nederland) VPN: NordVPN, momenteel 73% korting

Woensdag 17 september speelt Ajax thuis tegen Inter in de Johan Cruijff ArenA. De aftrap is om 21:00 uur. Voor beide clubs is dit de eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen - Ajax is er na twee jaar weer bij, Inter was vorig seizoen nog finalist. In Nederland is de wedstrijd gratis via Ziggo GO, maar vanuit het buitenland heb je geen toegang.

Met een VPN krijg je gewoon toegang tot deze gratis Nederlandse stream, of je kiest voor alternatieve buitenlandse zenders die de Champions League ook gratis uitzenden. Geen gedoe met geo-blokkades, gewoon Ajax - Inter kijken waar je ook bent. Ik leg je precies uit welke opties je hebt en hoe je ze deblokkeert.

Waar kun je Ajax - Inter gratis kijken?

Op deze zenders stream je Ajax - Inter gratis:

Streamingdienst Land / VPN-server Prijs Ziggo Sport Free via Ziggo GO Nederland Gratis SRF Zwei via Play SRF Zwitserland Gratis RSI La 2 via Play RSI Zwitserland Gratis RTS 2 via Play RTS Zwitserland Gratis ViX VS Gratis Digi Sport 1 Roemenië Gratis TRT 1 Turkije Gratis Tapmad Pakistan Gratis

Kijk Ajax - Inter live met NordVPN

Ajax - Inter gratis kijken met een VPN - Onze gids

In Nederland is Ajax - Inter gratis te zien via Ziggo GO, maar vanuit het buitenland werkt deze stream niet. Met een VPN krijg je alsnog toegang tot Ziggo GO door virtueel terug in Nederland te zijn. Dit moet je doen

Download een betrouwbare VPN met servers in Nederland. Onze tip: NordVPN, momenteel met 73% korting. Open de VPN-app en kies een Nederlands server. Ga naar Ziggo GO (de streamingsite van Ziggo Sport Free). Kijk live naar Ajax - Inter!

Waar kun je Ajax - Inter kijken? De beste streamingopties

Deze zenders bieden de wedstrijd aan:

SRF Zwei via Play SRF (Zwitserland) – Gratis, Duits commentaar

Duits commentaar Ziggo Sport Free via Ziggo GO (Nederland) - Gratis, Nederlands commentaar

Verbind met een Zwitserse server via NordVPN voor toegang tot Play SRF

Met een VPN kijk je gewoon via Play SRF - gratis en zonder gedoe. De Zwitserse stream is stabiel en in HD-kwaliteit.

De beste VPN’s om de Champions League live en gratis te kijken

NordVPN – Topsnelheid, enorm servernetwerk, ideaal voor sportstreams. Surfshark VPN – Zeer betaalbaar, onbeperkt aantal apparaten, perfect voor gezinnen. Proton VPN – Privacygericht, bijzonder betrouwbaar voor live sportuitzendingen. ExpressVPN – Beginnersvriendelijk, met speciale streamingservers. CyberGhost – Gebruiksvriendelijk met streaming-geoptimaliseerde servers.

Champions League 2025 kalender - komende wedstrijden

Hier zie je alle Champions League-wedstrijden van deze week. Check voor de aftrap even onze pagina voor updates - soms komen er last-minute gratis streams bij die je niet wilt missen.

Wedstrijd Datum PSV – Union Saint-Gilloise 16 september 2025 Athletic Club – Arsenal 16 september 2025 Juventus – Dortmund 16 september 2025 Benfica – Qarabag FK 16 september 2025 Tottenham – Villarreal 16 september 2025 Real Madrid – Marseille 16 september 2025 Olympiacos – Pafos 17 september 2025 Slavia Praha – Bodø/Glimt 17 september 2025 Bayern – Chelsea 17 september 2025 PSG – Atalanta 17 september 2025 Ajax – Inter 17 september 2025 Liverpool – Atlético Madrid 17 september 2025 Copenhagen – Leverkusen 18 september 2025 Club Brugge – Monaco 18 september 2025 Eintracht Frankfurt – Galatasaray 18 september 2025 Sporting – Kairat 18 september 2025 Newcastle – Barcelona 18 september 2025 Man City – Napoli 18 september 2025

Kan ik een gratis VPN gebruiken om de Champions League te kijken?

Een gratis VPN lijkt aantrekkelijk, maar voor Ziggo GO, Play SRF en andere buitenlandse streams werkt het meestal niet. Gratis diensten hebben weinig servers, trage verbindingen en datalimieten. Het resultaat: bufferende beelden, pixels in plaats van voetbal, en streams die crashen tijdens de belangrijkste momenten. Niet ideaal tijdens Ajax - Inter.

Premium VPN's zijn veel betrouwbaarder. Meer servers in Zwitserland en andere landen, snelle verbindingen en geen datalimiet – precies wat je nodig hebt voor stabiele HD-streams. Bovendien krijg je er extra beveiliging bij, al is dat bijzaak als je alleen de Champions League wilt kijken.

Liever gratis beginnen? Proton VPN heeft servers in enkele landen, maar waarschijnlijk niet de juiste voor gratis Champions League-streams. Wil je gegarandeerd stabiele streams, dan zijn NordVPN of Surfshark de betere keuze.

VPN testen zonder risico? Dankzij de 30 dagen geld-terug-garantie van NordVPN kun je Ajax - Inter kijken en de service uitgebreid testen. Bevalt het niet? Dan krijg je het volledige bedrag terug.

Ajax - Inter op je Smart TV kijken

Champions League kijk je natuurlijk het liefst op groot scherm. Heeft je TV een app store? Download dan rechtstreeks NordVPN of Surfshark. Inloggen, Nederlandse server kiezen voor Ziggo GO of Zwitserse server voor SRF Zwei via Play SRF, en binnen twee minuten kijk je Ajax op je TV.

Ondersteunt je Smart TV geen VPN-apps? Dan zijn dit je opties:

VPN op je router – Dekt meteen je hele netwerk, dus ook je TV

– Dekt meteen je hele netwerk, dus ook je TV Streamen via Chromecast/AirPlay – Cast Ziggo Sport Free of SRF Zwei via Play SRF van je telefoon naar de TV

– Cast Ziggo Sport Free of SRF Zwei via Play SRF van je telefoon naar de TV HDMI-kabel – Ouderwets maar werkt altijd

Met een van deze methodes kijk je Ajax - Inter gewoon lekker vanaf de bank.

Andere voordelen van een VPN

Een VPN doet meer dan alleen Champions League-streams deblokkeren:

Veiliger internetten – Je data wordt versleuteld, handig op openbare wifi waar hackers loeren

– Je data wordt versleuteld, handig op openbare wifi waar hackers loeren Privacy – Je echte IP-adres blijft verborgen, dus websites, adverteerders en je provider zien niet wat je online doet

– Je echte IP-adres blijft verborgen, dus websites, adverteerders en je provider zien niet wat je online doet Wereldwijd streamen – Toegang tot gratis sport uit het buitenland: Premier League, Eredivisie, Bundesliga, Formule 1. Bespaar honderden euro's per jaar aan sportabonnementen.

Wat je moet weten over Ajax - Inter

Woensdag om 21:00 ontvangt Ajax Inter in de Johan Cruijff ArenA voor de openingswedstrijd van de Champions League-groepsfase. Voor beide clubs is dit een belangrijke start - Ajax keert na twee jaar terug op het hoogste niveau, terwijl Inter vorig seizoen nog de finale haalde. De vorm? Ajax is ongeslagen in de laatste vijf duels, maar Inter heeft de betere papieren.

Historisch gezien heeft Inter de overhand in deze ontmoetingen. Ajax won nog nooit van de Italianen in de laatste vier duels, met Inter die vier keer won en twee keer gelijkspeelde. De Nerazzurri komen wel aan in Amsterdam na een nederlaag tegen Juventus afgelopen weekend. Ajax kampt met blessurezorgen, wat Inter's scoringsdrift extra gevaarlijk maakt.

Voor Ajax gaat het om een sterke start na twee jaar afwezigheid. Inter wil na de finaleplek van vorig jaar meteen de toon zetten. Beide teams hebben alles te winnen in deze openingswedstrijd.

Conclusie

Op 17 september 2025 ontvangt Ajax Inter in de Johan Cruijff ArenA voor hun eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen. Ajax keert na twee jaar terug op het hoogste niveau, Inter was vorig jaar nog finalist. Een clash tussen twee Europese grootmachten dus.

In Nederland zendt Ziggo GO de wedstrijd gratis uit, maar alleen binnen Nederlandse grenzen. Met een VPN kijk je vanuit het buitenland gewoon mee via Ziggo GO, of je ontgrendelt alternatieve streams zoals Play SRF uit Zwitserland, dat de Champions League ook zonder paywall uitzendt.

Kortom: VPN aanzetten, Nederlandse server voor Ziggo GO of Zwitserse server voor SRF Zwei kiezen, en genieten. Zo simpel krijg je Ajax - Inter gratis op je scherm vanuit het buitenland.

