Ajax - Inter gratis kijken vanuit het buitenland - Champions League 2025/26
Onze experts in cyberbeveiliging en journalisten, bekend van grote rapporten zoals The Mother of All Breaches, voeren transparant en onbevooroordeeld VPN-tests en diepgaande analyses uit.
Met meer dan 750 artikelen gebaseerd op praktisch onderzoek bieden we lezers de kennis en expertise om weloverwogen aankoopbeslissingen te nemen.Lees verder
|Datum:
|17 september 2025
|Gratis kijken:
|Ziggo GO (Nederland)
|VPN:
|NordVPN, momenteel 73% korting
Woensdag 17 september speelt Ajax thuis tegen Inter in de Johan Cruijff ArenA. De aftrap is om 21:00 uur. Voor beide clubs is dit de eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen - Ajax is er na twee jaar weer bij, Inter was vorig seizoen nog finalist. In Nederland is de wedstrijd gratis via Ziggo GO, maar vanuit het buitenland heb je geen toegang.
Met een VPN krijg je gewoon toegang tot deze gratis Nederlandse stream, of je kiest voor alternatieve buitenlandse zenders die de Champions League ook gratis uitzenden. Geen gedoe met geo-blokkades, gewoon Ajax - Inter kijken waar je ook bent. Ik leg je precies uit welke opties je hebt en hoe je ze deblokkeert.
Waar kun je Ajax - Inter gratis kijken?
Op deze zenders stream je Ajax - Inter gratis:
|Streamingdienst
|Land / VPN-server
|Prijs
|Ziggo Sport Free via Ziggo GO
|Nederland
|Gratis
|SRF Zwei via Play SRF
|Zwitserland
|Gratis
|RSI La 2 via Play RSI
|Zwitserland
|Gratis
|RTS 2 via Play RTS
|Zwitserland
|Gratis
|ViX
|VS
|Gratis
|Digi Sport 1
|Roemenië
|Gratis
|TRT 1
|Turkije
|Gratis
|Tapmad
|Pakistan
|Gratis
Ajax - Inter gratis kijken met een VPN - Onze gids
In Nederland is Ajax - Inter gratis te zien via Ziggo GO, maar vanuit het buitenland werkt deze stream niet. Met een VPN krijg je alsnog toegang tot Ziggo GO door virtueel terug in Nederland te zijn. Dit moet je doen
- Download een betrouwbare VPN met servers in Nederland. Onze tip: NordVPN, momenteel met 73% korting.
- Open de VPN-app en kies een Nederlands server.
- Ga naar Ziggo GO (de streamingsite van Ziggo Sport Free).
- Kijk live naar Ajax - Inter!
Waar kun je Ajax - Inter kijken? De beste streamingopties
Deze zenders bieden de wedstrijd aan:
- SRF Zwei via Play SRF (Zwitserland) – Gratis, Duits commentaar
- Ziggo Sport Free via Ziggo GO (Nederland) - Gratis, Nederlands commentaar
Met een VPN kijk je gewoon via Play SRF - gratis en zonder gedoe. De Zwitserse stream is stabiel en in HD-kwaliteit.
De beste VPN’s om de Champions League live en gratis te kijken
- NordVPN – Topsnelheid, enorm servernetwerk, ideaal voor sportstreams.
- Surfshark VPN – Zeer betaalbaar, onbeperkt aantal apparaten, perfect voor gezinnen.
- Proton VPN – Privacygericht, bijzonder betrouwbaar voor live sportuitzendingen.
- ExpressVPN – Beginnersvriendelijk, met speciale streamingservers.
- CyberGhost – Gebruiksvriendelijk met streaming-geoptimaliseerde servers.
Champions League 2025 kalender - komende wedstrijden
Hier zie je alle Champions League-wedstrijden van deze week. Check voor de aftrap even onze pagina voor updates - soms komen er last-minute gratis streams bij die je niet wilt missen.
|Wedstrijd
|Datum
|PSV – Union Saint-Gilloise
|16 september 2025
|Athletic Club – Arsenal
|16 september 2025
|Juventus – Dortmund
|16 september 2025
|Benfica – Qarabag FK
|16 september 2025
|Tottenham – Villarreal
|16 september 2025
|Real Madrid – Marseille
|16 september 2025
|Olympiacos – Pafos
|17 september 2025
|Slavia Praha – Bodø/Glimt
|17 september 2025
|Bayern – Chelsea
|17 september 2025
|PSG – Atalanta
|17 september 2025
|Ajax – Inter
|17 september 2025
|Liverpool – Atlético Madrid
|17 september 2025
|Copenhagen – Leverkusen
|18 september 2025
|Club Brugge – Monaco
|18 september 2025
|Eintracht Frankfurt – Galatasaray
|18 september 2025
|Sporting – Kairat
|18 september 2025
|Newcastle – Barcelona
|18 september 2025
|Man City – Napoli
|18 september 2025
Kan ik een gratis VPN gebruiken om de Champions League te kijken?
Een gratis VPN lijkt aantrekkelijk, maar voor Ziggo GO, Play SRF en andere buitenlandse streams werkt het meestal niet. Gratis diensten hebben weinig servers, trage verbindingen en datalimieten. Het resultaat: bufferende beelden, pixels in plaats van voetbal, en streams die crashen tijdens de belangrijkste momenten. Niet ideaal tijdens Ajax - Inter.
Premium VPN's zijn veel betrouwbaarder. Meer servers in Zwitserland en andere landen, snelle verbindingen en geen datalimiet – precies wat je nodig hebt voor stabiele HD-streams. Bovendien krijg je er extra beveiliging bij, al is dat bijzaak als je alleen de Champions League wilt kijken.
Liever gratis beginnen? Proton VPN heeft servers in enkele landen, maar waarschijnlijk niet de juiste voor gratis Champions League-streams. Wil je gegarandeerd stabiele streams, dan zijn NordVPN of Surfshark de betere keuze.
Dankzij de 30 dagen geld-terug-garantie van NordVPN kun je Ajax - Inter kijken en de service uitgebreid testen. Bevalt het niet? Dan krijg je het volledige bedrag terug.
Ajax - Inter op je Smart TV kijken
Champions League kijk je natuurlijk het liefst op groot scherm. Heeft je TV een app store? Download dan rechtstreeks NordVPN of Surfshark. Inloggen, Nederlandse server kiezen voor Ziggo GO of Zwitserse server voor SRF Zwei via Play SRF, en binnen twee minuten kijk je Ajax op je TV.
Ondersteunt je Smart TV geen VPN-apps? Dan zijn dit je opties:
- VPN op je router – Dekt meteen je hele netwerk, dus ook je TV
- Streamen via Chromecast/AirPlay – Cast Ziggo Sport Free of SRF Zwei via Play SRF van je telefoon naar de TV
- HDMI-kabel – Ouderwets maar werkt altijd
Met een van deze methodes kijk je Ajax - Inter gewoon lekker vanaf de bank.
Andere voordelen van een VPN
Een VPN doet meer dan alleen Champions League-streams deblokkeren:
- Veiliger internetten – Je data wordt versleuteld, handig op openbare wifi waar hackers loeren
- Privacy – Je echte IP-adres blijft verborgen, dus websites, adverteerders en je provider zien niet wat je online doet
- Wereldwijd streamen – Toegang tot gratis sport uit het buitenland: Premier League, Eredivisie, Bundesliga, Formule 1. Bespaar honderden euro's per jaar aan sportabonnementen.
Wat je moet weten over Ajax - Inter
Woensdag om 21:00 ontvangt Ajax Inter in de Johan Cruijff ArenA voor de openingswedstrijd van de Champions League-groepsfase. Voor beide clubs is dit een belangrijke start - Ajax keert na twee jaar terug op het hoogste niveau, terwijl Inter vorig seizoen nog de finale haalde. De vorm? Ajax is ongeslagen in de laatste vijf duels, maar Inter heeft de betere papieren.
Historisch gezien heeft Inter de overhand in deze ontmoetingen. Ajax won nog nooit van de Italianen in de laatste vier duels, met Inter die vier keer won en twee keer gelijkspeelde. De Nerazzurri komen wel aan in Amsterdam na een nederlaag tegen Juventus afgelopen weekend. Ajax kampt met blessurezorgen, wat Inter's scoringsdrift extra gevaarlijk maakt.
Voor Ajax gaat het om een sterke start na twee jaar afwezigheid. Inter wil na de finaleplek van vorig jaar meteen de toon zetten. Beide teams hebben alles te winnen in deze openingswedstrijd.
Conclusie
Op 17 september 2025 ontvangt Ajax Inter in de Johan Cruijff ArenA voor hun eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen. Ajax keert na twee jaar terug op het hoogste niveau, Inter was vorig jaar nog finalist. Een clash tussen twee Europese grootmachten dus.
In Nederland zendt Ziggo GO de wedstrijd gratis uit, maar alleen binnen Nederlandse grenzen. Met een VPN kijk je vanuit het buitenland gewoon mee via Ziggo GO, of je ontgrendelt alternatieve streams zoals Play SRF uit Zwitserland, dat de Champions League ook zonder paywall uitzendt.
Kortom: VPN aanzetten, Nederlandse server voor Ziggo GO of Zwitserse server voor SRF Zwei kiezen, en genieten. Zo simpel krijg je Ajax - Inter gratis op je scherm vanuit het buitenland.
Veelgestelde vragen
Hoe kan ik Ajax - Inter gratis kijken?
Stream de wedstrijd gratis via Ziggo GO (met Nederlandse server) of SRF Zwei via Play SRF uit Zwitserland. Vanuit het buitenland heb je een VPN nodig voor toegang.
. NordVPN en Surfshark werken het beste voor stabiele streams.
Waar kan ik Ajax - Inter kijken?
De wedstrijd is te zien op Ziggo GO in Nederland (gratis binnen NL) en SRF Zwei via Play SRF in Zwitserland (ook gratis). Vanuit het buitenland heb je voor beide streams een VPN nodig om de geo-blokkades te omzeilen.
Wat is de beste VPN om Champions League te kijken?
NordVPN is onze topkeuze - snel, veilig en haalt moeiteloos geo-blokkades weg.
Kan ik Ajax - Inter op mijn telefoon kijken?
Ja, download een VPN-app, kies een Nederlandse server voor Ziggo GO of een Zwitserse server voor SRF Zwei via Play SRF. NordVPN en Surfshark hebben snelle mobiele apps. Zorg wel voor goede wifi, anders hapert het beeld.