Eredivisie 2025-26 Datum: 13 september 2025 Gratis kijken: Gol Stadium (Spanje) VPN: NordVPN, momenteel 73% korting

Zaterdag 13 september speelt Ajax thuis tegen PEC Zwolle in de Johan Cruijff ArenA. De aftrap is om 16:30 uur. Ajax staat momenteel vijfde met 8 punten, PEC Zwolle zevende met 6 punten - beide ploegen kunnen de punten goed gebruiken voor een plek in de subtop. In Nederland zit de wedstrijd achter de ESPN-paywall, maar er is een slimmere oplossing.

Met een VPN krijg je toegang tot gratis buitenlandse streams en kijk je deze Eredivisie-wedstrijd zonder duur abonnement. Geen maandenlange contracten bij ESPN, gewoon via een omweg gratis meekijken. Ik leg je precies uit welke buitenlandse zenders de Eredivisie uitzenden en hoe je ze deblokkeert.

Ajax - PEC Zwolle gratis kijken met een VPN - Onze gids

In Nederland kijk je Eredivisie-wedstrijden alleen met dure sportpakketten. Maar in het buitenland zenden sommige zenders deze wedstrijden gratis uit - zoals Gol Stadium in Spanje. Met een VPN krijg je hier gewoon toegang toe. Dit moet je doen:

Download een betrouwbare VPN met servers in Spanje. Onze tip: NordVPN, momenteel met 73% korting. Open de VPN-app en kies een Spaanse server. Ga naar de website van Gol Stadium. Kijk live naar Ajax - PEC Zwolle!

Waar kun je Ajax - PEC Zwolle kijken? De beste streamingopties

Deze zenders bieden de de wedstrijd aan:

Gol Stadium (Spanje) – Gratis, Spaans commentaar

Verbind met een Spaanse server via NordVPN voor toegang tot Gol Stadium

Geen ESPN-abonnement maar wel Ajax kijken? Met een VPN kijk je gewoon via Gol Stadium - gratis en zonder gedoe. De Spaanse stream is stabiel en in HD-kwaliteit.

De beste VPN’s om de Eredivisie live en gratis te kijken

NordVPN – Topsnelheid, enorm servernetwerk, ideaal voor sportstreams. Surfshark VPN – Zeer betaalbaar, onbeperkt aantal apparaten, perfect voor gezinnen. Proton VPN – Privacygericht, bijzonder betrouwbaar voor live sportuitzendingen. ExpressVPN – Beginnersvriendelijk, met speciale streamingservers. CyberGhost – Gebruiksvriendelijk met streaming-geoptimaliseerde servers.

Eredivisie 2025 kalender - komende wedstrijden

Hier zie je alle Eredivisie-wedstrijden van komend weekend. Check voor de aftrap even onze pagina voor updates - soms komen er last-minute gratis streams bij die je niet wilt missen.

Wedstrijd Datum Ajax - PEC Zwolle 13 september 2025 NEC - PSV 13 september 2025 Go Ahead Eagles - FC Volendam 13 september 2025 Feyenoord - Heerenveen 13 september 2025 Twente - NAC 13 september 2025 Excelsior - Sparta Rotterdam 14 september 2025 Utrecht - Groningen 14 september 2025 Heracles - AZ Alkmaar 14 september 2025 Telstar - Fortuna Sittard 14 september 2025

Kan ik een gratis VPN gebruiken om de Eredivisie te kijken?

Een gratis VPN lijkt aantrekkelijk, maar voor Gol Stadium en andere buitenlandse streams werkt het meestal niet. Gratis diensten hebben weinig servers, trage verbindingen en datalimieten. Het resultaat: bufferende beelden, pixels in plaats van Ajax, en streams die crashen tijdens de belangrijkste momenten. Niet ideaal tijdens Ajax - PEC Zwolle.

Premium VPN's zijn veel betrouwbaarder. Meer servers in Spanje en andere landen, snelle verbindingen en geen datalimiet – precies wat je nodig hebt voor stabiele HD-streams. Bovendien krijg je er extra beveiliging bij, al is dat bijzaak als je alleen de Eredivisie wilt kijken.

Liever gratis beginnen? Proton VPN heeft servers in enkele landen met gratis Eredivisie-streams. Wil je echter gegarandeerd stabiele streams, dan zijn NordVPN of Surfshark de betere keuze.

VPN testen zonder risico? Dankzij de 30 dagen geld-terug-garantie van NordVPN kun je Ajax - PEC Zwolle kijken en de service uitgebreid testen. Bevalt het niet? Dan krijg je het volledige bedrag terug.

Ajax - PEC Zwolle op je Smart TV kijken

Eredivisie kijk je natuurlijk het liefst op groot scherm. Heeft je TV een app store? Download dan rechtstreeks NordVPN of Surfshark. Inloggen, Spaanse server kiezen voor Gol Stadium, en binnen twee minuten kijk je Ajax op je TV.

Ondersteunt je Smart TV geen VPN-apps? Dan zijn dit je opties:

VPN op je router – Dekt meteen je hele netwerk, dus ook je TV

– Dekt meteen je hele netwerk, dus ook je TV Streamen via Chromecast/AirPlay – Cast Gol Stadium van je telefoon naar de TV

– Cast Gol Stadium van je telefoon naar de TV HDMI-kabel – Ouderwets maar werkt altijd

Met een van deze methodes kijk je Ajax - PEC Zwolle gewoon lekker vanaf de bank.

Andere voordelen van een VPN

Een VPN doet meer dan alleen Eredivisie-streams deblokkeren:

Veiliger internetten – Je data wordt versleuteld, handig op openbare wifi waar hackers loeren

– Je data wordt versleuteld, handig op openbare wifi waar hackers loeren Privacy – Je echte IP-adres blijft verborgen, dus websites, adverteerders en je provider zien niet wat je online doet

– Je echte IP-adres blijft verborgen, dus websites, adverteerders en je provider zien niet wat je online doet Wereldwijd streamen – Toegang tot gratis sport uit het buitenland: Premier League, Bundesliga, Formule 1, Champions League. Bespaar honderden euro's per jaar aan sportabonnementen.

Wat je moet weten over Ajax - PEC Zwolle

Zaterdag om 16:30 ontvangt Ajax PEC Zwolle in de Johan Cruijff ArenA voor een belangrijke Eredivisie-wedstrijd. Ajax staat momenteel vijfde met 8 punten, PEC Zwolle zevende met 6 punten - beiden jagen op een plek in de subtop. Opvallend is dat PEC Zwolle in betere vorm steekt met vier overwinningen uit de laatste zes duels, terwijl Ajax er slechts drie won.

Historisch gezien is dit een eenzijdig duel - Ajax won 23 van de 30 ontmoetingen, PEC Zwolle slechts drie keer. De laatste confrontatie eindigde in een 5-1 overwinning voor Ajax. PEC mist belangrijke spelers door blessures: Jasper Schendelaar, Odysseus Velanas en Tristan Gooijer zijn niet inzetbaar. Bij Ajax is Branco van den Boomen twijfelachtig.

Voor beide teams is dit een kans om aan te haken bij de top vier. Ajax moet laten zien dat ze de favorietenrol kunnen waarmaken, terwijl PEC Zwolle hoopt hun goede vorm door te zetten en voor een stunt te zorgen in Amsterdam.

Conclusie

Op 13 september 2025 ontvangt Ajax PEC Zwolle in de Johan Cruijff ArenA. Beide teams staan dicht bij elkaar op de ranglijst - Ajax vijfde met 8 punten, PEC Zwolle zevende met 6 punten. Met PEC in goede vorm belooft het een interessante wedstrijd te worden.

In Nederland zendt ESPN de wedstrijd uit, maar alleen met een betaald abonnement. Met een VPN ontgrendel je legale buitenlandse streams en kijk je Ajax - PEC Zwolle gewoon gratis. Het makkelijkst werkt dit via Gol Stadium uit Spanje, dat de Eredivisie zonder paywall uitzendt.

Kortom: VPN aanzetten, Spaanse server kiezen, naar Gol Stadium surfen en genieten. Zo simpel krijg je de Eredivisie gratis op je scherm.

