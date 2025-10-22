Champions League 2025/26 Datum: 22 oktober 2025 Gratis kijken: Ziggo Sport Free (Nederland) VPN: NordVPN, momenteel 74% korting

Woensdagavond 22 oktober speelt Ajax uit tegen Chelsea, aftrap 21:00 uur. Zit je in het buitenland? Dan mis je normaal gesproken het Nederlandse commentaar en die typische Ziggo-sfeer die bij Ajax in Europa hoort. Gelukkig kun je deze Champions League-kraker gewoon gratis kijken via Ziggo Sport Free - als je weet hoe.

Met een VPN krijg je vanuit elk land toegang tot de gratis stream van Ziggo Sport Free. Geen gepruts met buitenlandse streams, geen dure abonnementen, gewoon lekker in het Nederlands meekijken. Voor een paar euro haal je een VPN en binnen vijf minuten zit je klaar voor de aftrap, alsof je gewoon thuis op de bank zit.

Waar kun je Chelsea - Ajax gratis kijken?

Op deze zenders stream je Chelsea - Ajax gratis:

Streamingdienst Land / VPN-server Prijs Ziggo Sport Free Nederland Gratis Digi Sport 3 Roemenië Gratis TV8 Italië Gratis

Kijk Chelsea - Ajax live met NordVPN

Chelsea - Ajax gratis kijken met een VPN - Onze gids

Vanuit het buitenland mis je normaal gesproken het Nederlandse commentaar bij Ajax-wedstrijden. Gelukkig zendt Ziggo Sport Free deze Champions League-kraker gratis uit - je hebt alleen een VPN nodig om vanuit het buitenland toegang te krijgen. Zo werkt het:

Download een betrouwbare VPN met Nederlandse servers. Onze tip: NordVPN, momenteel met 74% korting. Open de VPN-app en kies een server in Nederland. Ga naar Ziggo Sport Free. Kijk live naar Chelsea - Ajax met Nederlands commentaar!

Waar kun je Chelsea - Ajax kijken? De beste streamingopties

Hier kun je de wedstrijd kijken:

Ziggo Sport Free via Ziggo GO (Nederland) – Gratis, met Nederlands commentaar

Verbind met een Nederlandse server via NordVPN voor toegang tot Ziggo Sport Free

Zit je in het buitenland en wil je Ajax met Nederlands commentaar kijken? Met een VPN krijg je toegang tot Ziggo Sport Free. De stream is stabiel, in HD-kwaliteit, en vooral: met de vertrouwde Nederlandse commentatoren die je kent van thuis.

De beste VPN’s om de Champions League live en gratis te kijken

NordVPN – Topsnelheid, enorm servernetwerk, ideaal voor sportstreams. Surfshark VPN – Zeer betaalbaar, onbeperkt aantal apparaten, perfect voor gezinnen. Proton VPN – Privacygericht, bijzonder betrouwbaar voor live sportuitzendingen. ExpressVPN – Beginnersvriendelijk, met speciale streamingservers. CyberGhost – Gebruiksvriendelijk met streaming-geoptimaliseerde servers.

Champions League 2025 kalender - komende wedstrijden

Hier zie je alle Champions League-wedstrijden van deze week. Check voor de aftrap even onze pagina voor updates - soms komen er last-minute gratis streams bij die je niet wilt missen.

Wedstrijd Datum Barcelona – Olympiacos Dinsdag, 21 okt, 18:45 Kairat – Pafos Dinsdag, 21 okt, 18:45 Newcastle – Benfica Dinsdag, 21 okt, 21:00 PSV – Napoli Dinsdag, 21 okt, 21:00 Leverkusen – PSG Dinsdag, 21 okt, 21:00 Union Saint-Gilloise – Inter Dinsdag, 21 okt, 21:00 Copenhagen – Dortmund Dinsdag, 21 okt, 21:00 Villarreal – Man City Dinsdag, 21 okt, 21:00 Arsenal – Atlético Madrid Dinsdag, 21 okt, 21:00 Athletic Club – Qarabag FK Woensdag 22 okt, 18:45 uur Galatasaray – Bodø/Glimt Woensdag 22 okt, 18:45 uur Chelsea – Ajax Woensdag , 22 okt, 21:00 uur Real Madrid – Juventus Woensdag , 22 okt, 21:00 uur Sporting – Marseille Woensdag , 22 okt, 21:00 uur Monaco – Tottenham Woensdag , 22 okt, 21:00 uur Atalanta – Slavia Praha Woensdag , 22 okt, 21:00 uur Eintracht Frankfurt – Liverpool Woensdag , 22 okt, 21:00 uur Bayern – Club Brugge Woensdag 22 okt, 21:00 uur

Kan ik een gratis VPN gebruiken om de Champions League te kijken?

Een gratis VPN lijkt aantrekkelijk, maar voor Ziggo Sport Free en andere streams werkt het meestal niet. Gratis diensten hebben weinig servers, trage verbindingen en datalimieten. Het resultaat: bufferende beelden, pixels in plaats van voetbal, en streams die crashen tijdens de belangrijkste momenten. Niet ideaal tijdens Chelsea - Ajax.

Premium VPN's zijn veel betrouwbaarder. Meer servers in Nederland en andere landen, snelle verbindingen en geen datalimiet – precies wat je nodig hebt voor stabiele HD-streams. Bovendien krijg je er extra beveiliging bij, al is dat bijzaak als je alleen de Champions League wilt kijken.

Liever gratis beginnen? Proton VPN heeft servers in enkele landen, maar waarschijnlijk niet de juiste voor gratis Champions League-streams. Wil je gegarandeerd stabiele streams, dan zijn NordVPN of Surfshark de betere keuze.

VPN testen zonder risico? Dankzij de 30 dagen geld-terug-garantie van NordVPN kun je Chelsea - Ajax kijken en de service uitgebreid testen. Bevalt het niet? Dan krijg je het volledige bedrag terug.

Chelsea - Ajax op je Smart TV kijken

Champions League kijk je natuurlijk het liefst op groot scherm. Heeft je TV een app store? Download dan rechtstreeks NordVPN of Surfshark. Inloggen, Nederlandse server kiezen voor Ziggo Sport Free, en binnen twee minuten kijk je Ajax op je TV.

Ondersteunt je Smart TV geen VPN-apps? Dan zijn dit je opties:

VPN op je router – Dekt meteen je hele netwerk, dus ook je TV

– Dekt meteen je hele netwerk, dus ook je TV Streamen via Chromecast/AirPlay – Cast Ziggo Sport Free van je telefoon naar de TV

– Cast Ziggo Sport Free van je telefoon naar de TV HDMI-kabel – Ouderwets maar werkt altijd

Met een van deze methodes kijk je Chelsea - Ajax gewoon lekker vanaf de bank met Nederlands commentaar.

Andere voordelen van een VPN

Een VPN doet meer dan alleen Champions League-streams deblokkeren:

Veiliger internetten – Je data wordt versleuteld, handig op openbare wifi waar hackers loeren

– Je data wordt versleuteld, handig op openbare wifi waar hackers loeren Privacy – Je echte IP-adres blijft verborgen, dus websites, adverteerders en je provider zien niet wat je online doet

– Je echte IP-adres blijft verborgen, dus websites, adverteerders en je provider zien niet wat je online doet Wereldwijd streamen – Toegang tot gratis sport uit het buitenland: Premier League, Eredivisie, Bundesliga, Formule 1. Bespaar honderden euro's per jaar aan sportabonnementen.

Wat je moet weten over Chelsea - Ajax

Woensdagavond om 21:00 (Nederlandse tijd) wacht Ajax een loodzware klus op Stamford Bridge. Na twee nederlagen in de Champions League móét Ajax nu punten pakken, terwijl Chelsea met één zege uit twee duels er al beter voorstaat. En dan die thuismacht Chelsea - in eigen huis verliezen ze zelden, terwijl Ajax het in Europa maar niet voor elkaar krijgt.

De historie biedt weinig hoop. Ajax won pas twee keer op Stamford Bridge in acht pogingen. Wie herinnert zich niet die krankzinnige 4-4 in 2019? Ajax stond met 4-1 voor en gaf het alsnog weg - typisch Ajax in Londen. Dit keer komen de Blues aan na een tegenvallend Premier League-weekend, maar of Ajax daarvan kan profiteren? Met alle blessureproblemen achterin wordt het sowieso een zware avond.

Voor Ajax is het simpel: zonder punten tegen Chelsea wordt de knock-outfase een verre droom. Ze staan met de rug tegen de muur. Chelsea wil juist na een wisselvallige competitiestart in Europa laten zien waar ze écht staan. Beide ploegen kunnen zich geen misstap veroorloven - dat belooft vuurwerk op Stamford Bridge.

Conclusie

Op 22 oktober 2025 staat Ajax voor een cruciale uitwedstrijd bij Chelsea op Stamford Bridge. Na twee nederlagen in de Champions League moet Ajax dringend punten pakken, terwijl Chelsea met één zege uit twee duels op stoom komt. Een wedstrijd die je als Ajax-fan niet wilt missen.

Zit je in het buitenland? Dan mis je anders het vertrouwde Nederlandse commentaar, maar met een VPN krijg je gewoon toegang tot Ziggo Sport Free. Geen duur abonnement nodig - deze stream is gratis voor iedereen met een Nederlands IP-adres. Perfect voor Nederlandse fans die in het buitenland zitten.

Kortom: VPN aanzetten, Nederlandse server kiezen, naar Ziggo Sport Free surfen en genieten van Nederlands commentaar. Binnen vijf minuten zit je klaar voor de aftrap, waar je ook bent. Zo simpel krijg je Chelsea - Ajax gratis op je scherm.

Veelgestelde vragen