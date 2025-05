Formule 1 2025 GP: Miami Grand Prix Date: 4 mei 2025 In the Netherlands: Viaplay (betaald) Free Stream: ServusTV (Oostenrijk) VPN: NordVPN (nu 77% korting)

De Formule 1 is terug en op zondag 4 mei 2025 racen de coureurs over de straten van Miami, VS. Deze spectaculaire race staat bekend om zijn iconische stadsdecor en uitdagende layout. Helaas zit de officiële uitzending in Nederland achter een dure paywall op Viaplay.

Gelukkig is er een manier om de Formule 1 Miami GP 2025 gratis te kijken. Met een VPN kun je geo-blokkades omzeilen en de uitzending volgen via ServusTV (Oostenrijk) of SRF (Zwitserland) – beide zijn legaal en kosten niets. Ook andere internationale zenders bieden gratis toegang tot deze en andere F1-races.

Het enige wat je nodig hebt is een betrouwbare VPN met servers in landen als Oostenrijk, Zwitserland of Luxemburg. Zo kijk je live en helemaal gratis in Nederland, zonder extra kosten. In dit artikel leg ik stap voor stap uit hoe het werkt. Laten we beginnen!

Formule 1 Miami GP 2025 gratis kijken – de beste zenders

Hieronder vind je een overzicht van internationale zenders waar je de Formule 1 Miami GP 2025 gratis kunt streamen:

Zender Land Taal ServusTV Oostenrijk Duits SRF Zwitserland Zwitserduits RTL Zwei Luxemburg Luxemburgs RTBF België Frans BandSports Brazilië Portugees

Gratis Miami GP kijken met NordVPN

Zoals je ziet zijn er genoeg betrouwbare zenders die de Formule 1 gratis en live uitzenden. Je hoeft dus geen duur abonnement bij een Nederlandse aanbieder af te sluiten.

Twijfel je nog of een VPN het waard is? Onthoud dat deze methode ook werkt voor MotoGP, de Champions League en veel andere gratis sportuitzendingen. Bovendien kun je veel van de besproken VPN-diensten gratis uitproberen.

Risicoloze proefperiode? NordVPN biedt een geld-terug-garantie van 30 dagen. Zo kun je gratis de Formule 1 Miami GP kijken en je geld terugvragen als je niet tevreden bent.

Formule 1 Miami GP 2025 live kijken – zo werkt het

Kies een VPN - Gebruik een VPN met hoge snelheden en servers in landen waar Formule 1 gratis wordt uitgezonden. Wij raden NordVPN aan, dat momenteel 77% korting biedt. Installeer de VPN - Download en installeer de VPN-app op je apparaat. Verbind met een server in Oostenrijk, Zwitserland of een ander relevant land - Zo krijg je toegang tot zenders zoals ServusTV (Oostenrijk) of SRF (Zwitserland). Geniet van de race - Open de officiële website of app van de zender en stream de Miami GP live en gratis.

Kun je Formule 1 gratis live streamen via ServusTV Oostenrijk?

Een van de beste manieren om gratis Formule 1 te kijken is via ServusTV (Oostenrijk). Deze zender zendt de helft van alle F1-races live uit (afwisselend met ORF), waaronder de Formule 1 Miami GP 2025, en dat in uitstekende beeldkwaliteit. Vanwege geo-blokkades zijn de uitzendingen van ServusTV echter alleen beschikbaar binnen Oostenrijk.

Zo kijk je gratis Formule 1 via ServusTV Oostenrijk:

Verbind met een VPN-server in Oostenrijk. Ga naar de website van ServusTV (www.servustv.com) of gebruik de ServusTV On-app. Navigeer naar het gedeelte 'Live' en selecteer de F1-uitzending. Geniet live en gratis van de race!

Probeer je zonder VPN te kijken, dan krijg je de volgende foutmelding te zien:

ServusTV On toont een foutmelding in Nederland

Maar zodra ik verbinding maakte met een server in Oostenrijk, werkte het gewoon:

ServusTV On werkt ook gewoon vanuit Nederland met een VPN

De beste VPN’s voor live streaming van Formule 1

Voor een soepele en hoogwaardige streamervaring zijn dit de beste VPN-aanbieders:

NordVPN – Snel, betrouwbaar en perfect voor het streamen van F1. Surfshark – Betaalbaar, snel en ondersteunt een onbeperkt aantal apparaten. Proton VPN – Een sterke gratis versie met basisfuncties. ExpressVPN – Stabiel en snel bij live sportuitzendingen. CyberGhost VPN – Gebruiksvriendelijk en uitstekend voor internationale streams.

Is het legaal om Formule 1 te kijken met een VPN?

Ja, het gebruik van een VPN is legaal in Nederland en de meeste andere landen. Sommige omroepen kunnen echter proberen kijkers die een VPN gebruiken te blokkeren.

Daarom is het aan te raden een premium VPN zoals NordVPN te gebruiken – deze is geoptimaliseerd voor streaming en veel moeilijker te detecteren, zodat je ononderbroken van Formule 1-uitzendingen kunt genieten.

Conclusie

Formule 1-fans hoeven geen dure abonnementen af te sluiten – elke race is gratis te streamen via de juiste kanalen. Zenders zoals ServusTV, ORF (Oostenrijk), SRF (Zwitserland) en RTL Zwei (Luxemburg) zenden het volledige seizoen live uit, maar deze diensten zijn geografisch beperkt tot hun eigen land.

Met een VPN kun je deze geo-blokkades omzeilen en wereldwijd toegang krijgen tot gratis streams. Het is een eenvoudige en effectieve manier om elke Grand Prix – inclusief de Miami GP – live te kijken zonder een abonnement nodig te hebben.

