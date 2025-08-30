Eredivisie 2025/2026 Voetbalwedstrijd: FC Volendam vs Ajax Datum: 30 augustus 2025, 15:30 CET Gratis kijken: Gol Stadium (Spanje) VPN: NordVPN, momenteel 73% korting

Op zaterdag 30 augustus speelt FC Volendam tegen Ajax in het Kras Stadion. De thuisploeg zoekt nog naar de eerste overwinning dit seizoen, terwijl Ajax met twee zeges uit drie wedstrijden comfortabel op de derde plek staat.

Interessant weetje: de laatste keer dat Volendam thuis van Ajax won was in april 2009 - een 2-0 overwinning die niemand zag aankomen.

ESPN heeft de uitzendrechten in Nederland, maar er is een simpele manier om de wedstrijd gratis te kijken. Met een VPN kun je buitenlandse streams deblokkeren die Volendam - Ajax kosteloos uitzenden. Ik heb de legale streams zelf getest en leg je precies uit hoe het werkt.

FC Volendam - Ajax gratis kijken met een VPN - Onze gids

In Nederland kijk je Eredivisie-wedstrijden alleen met dure sportpakketten. Maar in het buitenland zenden sommige zenders deze wedstrijden gratis uit - zoals Gol Stadium in Spanje. Met een VPN krijg je hier gewoon toegang tot. Dit moet je doen:

Download en installeer een betrouwbare VPN met een sterk servernetwerk. Onze tip: NordVPN, momenteel met 73% korting. Open de VPN-app en verbind met een server in Spanje voor Gol Stadium. Ga naar het streamingplatform van Gol Stadium. Kijk live naar FC Volendam - Ajax!

Waar kun je FC Volendam - Ajax kijken? De beste streamingopties

Deze zenders zenden de wedstrijd uit:

Gol Stadium (Spanje) – Gratis te bekijken met een VPN

(Spanje) – te bekijken met een VPN ESPN Compleet (Nederland) – Gratis bij Ziggo voor 6 maanden

Verbind met een Spaanse server via NordVPN voor toegang tot Gol Stadium

Op vakantie maar wil je Ajax niet missen? Of gewoon thuis op zoek naar een gratis optie? Een VPN maakt het allebei mogelijk.

De beste VPN’s om de Eredivisie live en gratis te kijken

NordVPN – Topsnelheid, enorm servernetwerk, ideaal voor sportstreams. Surfshark VPN – Zeer betaalbaar, onbeperkt aantal apparaten, perfect voor gezinnen. Proton VPN – Privacygericht, bijzonder betrouwbaar voor live sportuitzendingen. ExpressVPN – Beginnersvriendelijk, met speciale streamingservers. CyberGhost – Gebruiksvriendelijk met streaming-geoptimaliseerde servers.

Eredivisie 2025 kalender - komende wedstrijden

Hier zie je alle Eredivisie-wedstrijden van komend weekend. Check voor de aftrap even onze pagina voor updates - soms komen er last-minute gratis streams bij die je niet wilt missen.

Wedstrijd Datum Groningen - Heracles 29 augustus 2025 FC Volendam - Ajax 30 augustus 2025 Heerenveen - Go Ahead Eagles 30 augustus 2025 PSV - Telstar 30 augustus 2025 Excelsior - Twente 30 augustus 2025 Fortuna Sittard - NEC 31 augustus 2025 PEC Zwolle - Utrecht 31 augustus 2025 Sparta Rotterdam - Feyenoord 31 augustus 2025 NAC - AZ Alkmaar 31 augustus 2025

Kan ik een gratis VPN gebruiken om de Eredivisie te kijken?

Een gratis VPN lijkt aantrekkelijk, maar voor livestreams werkt het gewoon niet. Gratis diensten hebben weinig servers, trage verbindingen en een datalimiet. Dit leidt tot wazige pixels in plaats van voetbal, haperende beelden en verbindingen die er halverwege mee stoppen. Niet wat je wilt tijdens Volendam - Ajax.

Premium VPN's zijn totaal het tegenovergestelde. Veel meer servers, snelle verbindingen en geen datalimiet - precies wat je nodig hebt voor live sport. Plus betere beveiliging en privacy, maar dat is bijzaak als je gewoon voetbal wilt kijken.

Wil je toch een gratis VPN proberen? Dan is Proton VPNs gratis versie nog het beste. Maar voor soepele streams zonder gedoe kies je voor NordVPN of Surfshark.

VPN testen zonder risico? NordVPN heeft een 30 dagen geld-terug-garantie. Je kunt dus Volendam - Ajax kijken en daarna gewoon je abonnement opzeggen als je wilt. Dan krijg je je geld terug.

FC Volendam - Ajax op je Smart TV kijken

Eredivisie op groot scherm kijken maakt een groot verschil. En het instellen is makkelijker dan je denkt.

Heeft je TV een app store? Download dan gewoon NordVPN of Surfshark rechtstreeks. Inloggen, Spaanse server kiezen voor Gol Stadium, en je kijkt binnen twee minuten op je TV.

Ondersteunt je Smart TV geen VPN-apps? Dit zijn je opties:

VPN op je router – Dekt meteen je hele netwerk, dus ook je TV

– Dekt meteen je hele netwerk, dus ook je TV Streamen via Chromecast/AirPlay – Stuur het beeld van je telefoon of laptop naar je TV

– Stuur het beeld van je telefoon of laptop naar je TV HDMI-kabel – Ouderwets maar werkt altijd

Andere voordelen van een VPN

Een VPN doet meer dan alleen Volendam - Ajax deblokkeren:

Veiliger internetten – Je data wordt versleuteld, handig op openbare wifi waar hackers loeren

– Je data wordt versleuteld, handig op openbare wifi waar hackers loeren Privacy – Je echte IP-adres blijft verborgen, dus websites, adverteerders en je provider kunnen niet meer volgen wat je online doet

– Je echte IP-adres blijft verborgen, dus websites, adverteerders en je provider kunnen niet meer volgen wat je online doet Wereldwijd streamen – Niet alleen Eredivisie, maar ook gratis Premier League, Bundesliga, Formule 1, Champions League en meer kijken. Alle grote sportevenementen zonder extra abonnementen.

Conclusie

Op 30 augustus 2025 ontvangt FC Volendam Ajax in het Kras Stadion. Voor Volendam wordt het een zware middag - de club wacht nog op de eerste overwinning dit seizoen, terwijl Ajax met twee zeges uit drie duels in vorm is.

In Nederland zendt ESPN de wedstrijd uit, maar alleen met een betaald abonnement. Met een VPN ontgrendel je legale buitenlandse streams en kijk je Volendam - Ajax gewoon gratis. Het makkelijkst werkt dit via Gol Stadium uit Spanje, dat de Eredivisie zonder paywall uitzendt.

Kortom: VPN aanzetten, Spaanse server kiezen, naar Gol Stadium surfen en genieten. Zo simpel krijg je de Eredivisie gratis op je scherm.

