Zondag 26 oktober speelt Feyenoord thuis tegen PSV in De Kuip. De aftrap is om 14:30 uur. Feyenoord staat momenteel bovenaan met 25 punten, PSV tweede met 22 punten - een directe confrontatie om de koppositie. In Nederland zit de wedstrijd achter de ESPN-paywall, maar er is een slimmere oplossing.

Met een VPN krijg je toegang tot gratis buitenlandse streams en kijk je deze Eredivisie-topper zonder duur abonnement. Geen maandenlange contracten bij ESPN, gewoon via een omweg gratis meekijken. Ik leg je precies uit hoe je via het Spaanse Gol Stadium deze kraker gratis kunt volgen.

Feyenoord - PSV gratis kijken met een VPN - Onze gids

In Nederland kijk je Eredivisie-wedstrijden alleen met dure sportpakketten. Maar in het buitenland zenden sommige zenders deze wedstrijden gratis uit - zoals Gol Stadium in Spanje. Met een VPN krijg je hier gewoon toegang toe. Dit moet je doen:

Download een betrouwbare VPN met servers in Spanje. Onze tip: NordVPN, momenteel met 74% korting. Open de VPN-app en kies een Spaanse server. Ga naar de website van Gol Stadium. Kijk live naar Feyenoord - PSV!

Waar kun je Feyenoord - PSV kijken? De beste streamingopties

Deze zenders bieden de de wedstrijd aan:

Gol Stadium (Spanje) – Gratis, Spaans commentaar

Verbind met een Spaanse server via NordVPN voor toegang tot Gol Stadium

Geen ESPN-abonnement maar wel Feyenoord - PSV kijken? Met een VPN kijk je gewoon via Gol Stadium - gratis en zonder gedoe. De Spaanse stream is stabiel en in HD-kwaliteit.

De beste VPN’s om de Eredivisie live en gratis te kijken

NordVPN – Topsnelheid, enorm servernetwerk, ideaal voor sportstreams. Surfshark VPN – Zeer betaalbaar, onbeperkt aantal apparaten, perfect voor gezinnen. Proton VPN – Privacygericht, bijzonder betrouwbaar voor live sportuitzendingen. ExpressVPN – Beginnersvriendelijk, met speciale streamingservers. CyberGhost – Gebruiksvriendelijk met streaming-geoptimaliseerde servers.

Eredivisie 2025 kalender - komende wedstrijden

Hier zie je alle Eredivisie-wedstrijden van komend weekend. Check voor de aftrap even onze pagina voor updates - soms komen er last-minute gratis streams bij die je niet wilt missen.

Wedstrijd Datum Fortuna Sittard – Groningen Za, 25 Okt, 16:30 Sparta Rotterdam – Telstar Za, 25 Okt, 18:45 FC Volendam – Heracles Za, 25 Okt, 20:00 PEC Zwolle – NEC Za, 25 Okt, 21:00 Twente – Ajax Zo, 26 Okt, 12:15 Feyenoord – PSV Zo, 26 Okt, 14:30 AZ Alkmaar – Utrecht Zo, 26 Okt, 16:45 Go Ahead Eagles – Excelsior Zo, 26 Okt, 20:00

Kan ik een gratis VPN gebruiken om de Eredivisie te kijken?

Een gratis VPN lijkt aantrekkelijk, maar voor Gol Stadium en andere buitenlandse streams werkt het meestal niet. Gratis diensten hebben weinig servers, trage verbindingen en datalimieten. Het resultaat: bufferende beelden, pixels in plaats van Ajax, en streams die crashen tijdens de belangrijkste momenten. Niet ideaal tijdens Feyenoord - PSV.

Premium VPN's zijn veel betrouwbaarder. Meer servers in Spanje en andere landen, snelle verbindingen en geen datalimiet – precies wat je nodig hebt voor stabiele HD-streams. Bovendien krijg je er extra beveiliging bij, al is dat bijzaak als je alleen de Eredivisie wilt kijken.

Liever gratis beginnen? Proton VPN heeft servers in enkele landen met gratis Eredivisie-streams. Wil je echter gegarandeerd stabiele streams, dan zijn NordVPN of Surfshark de betere keuze.

VPN testen zonder risico? Dankzij de 30 dagen geld-terug-garantie van NordVPN kun je Feyenoord - PSV kijken en de service uitgebreid testen. Bevalt het niet? Dan krijg je het volledige bedrag terug.

Feyenoord - PSV op je Smart TV kijken

Eredivisie kijk je natuurlijk het liefst op groot scherm. Heeft je TV een app store? Download dan rechtstreeks NordVPN of Surfshark. Inloggen, Spaanse server kiezen voor Gol Stadium, en binnen twee minuten kijk je Feyenoord - PSV op je TV.

Ondersteunt je Smart TV geen VPN-apps? Dan zijn dit je opties:

VPN op je router – Dekt meteen je hele netwerk, dus ook je TV

– Dekt meteen je hele netwerk, dus ook je TV Streamen via Chromecast/AirPlay – Cast Gol Stadium van je telefoon naar de TV

– Cast Gol Stadium van je telefoon naar de TV HDMI-kabel – Ouderwets maar werkt altijd

Met een van deze methodes kijk je Feyenoord - PSV gewoon lekker vanaf de bank.

Andere voordelen van een VPN

Een VPN doet meer dan alleen Eredivisie-streams deblokkeren:

Veiliger internetten – Je data wordt versleuteld, handig op openbare wifi waar hackers loeren

– Je data wordt versleuteld, handig op openbare wifi waar hackers loeren Privacy – Je echte IP-adres blijft verborgen, dus websites, adverteerders en je provider zien niet wat je online doet

– Je echte IP-adres blijft verborgen, dus websites, adverteerders en je provider zien niet wat je online doet Wereldwijd streamen – Toegang tot gratis sport uit het buitenland: Premier League, Bundesliga, Formule 1, Champions League. Bespaar honderden euro's per jaar aan sportabonnementen.

Wat je moet weten over Feyenoord - PSV

Zondag om 14:30 ontvangt Feyenoord PSV in De Kuip voor de absolute topper van de Eredivisie. Feyenoord staat bovenaan met 25 punten, PSV volgt op drie punten met 22 punten - een directe confrontatie om de koppositie. PSV verkeert in bloedvorm en wordt dit seizoen zelfs 'onverslaanbaar' genoemd.

Feyenoord kampt met zware blessures in de verdediging: Gernot Trauner (achillespees), Thomas Beelen (gebroken been) en Malcolm Jeng (gescheurde achillespees) ontbreken. PSV moet het zonder Plea, Kuhn, Sildillia en Ruben van Bommel doen door blessures.

Historisch gezien heeft PSV de overhand met 27 zeges tegen 21 voor Feyenoord. Pijnlijk voor de Rotterdammers: in de laatste zes ontmoetingen won PSV drie keer, Feyenoord slechts één keer (met twee gelijke spelen). Feyenoord verloor zelfs 67% van hun laatste zes duels tegen PSV - een statistiek die ze dolgraag willen doorbreken. Voor Feyenoord wordt het zaak om hun koppositie te verdedigen, terwijl PSV hun dominantie in deze klassieker wil voortzetten.

Conclusie

Op 26 oktober 2025 ontvangt Feyenoord PSV in De Kuip. Een absolute topper tussen de nummer één en twee van de Eredivisie - Feyenoord met 25 punten, PSV met 22 punten. Met de koppositie op het spel belooft het vuurwerk te worden.

In Nederland zendt ESPN de wedstrijd uit, maar alleen met een betaald abonnement. Met een VPN ontgrendel je legale buitenlandse streams en kijk je Feyenoord - PSV gewoon gratis. Het makkelijkst werkt dit via Gol Stadium uit Spanje, dat de Eredivisie zonder paywall uitzendt.

Kortom: VPN aanzetten, Spaanse server kiezen, naar Gol Stadium surfen en genieten. Zo simpel krijg je de Eredivisie gratis op je scherm.

