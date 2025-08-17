Eredivisie 2025-26 Datum: 17 augustus 2025 Gratis kijken: Gol Stadium (Spanje) VPN: NordVPN, nu 73% korting

Zondag 17 augustus staat er een heerlijke Eredivisie-wedstrijd op het programma: Go Ahead Eagles ontvangt Ajax in De Adelaarshorst. Voor de Deventenaren dé kans om de Amsterdammers pijn te doen op eigen veld, terwijl Ajax de drie punten mee naar huis wil nemen. Met het fanatieke publiek in Deventer en Ajax dat zijn vorm zoekt, kan het alle kanten op.

In het buitenland of geen duur sportabonnement? Geen probleem. Met een VPN kijk je gewoon gratis mee via buitenlandse streams. We leggen stap voor stap uit hoe je Go Ahead - Ajax zonder te betalen kunt streamen, waar je ook bent.

Go Ahead Eagles - Ajax kijken met een VPN - Een gids

In Nederland kijk je Eredivisie alleen met een duur sportabonnement. Maar in het buitenland zijn er gratis streams, zoals Gol Stadium in Spanje. Met een VPN krijg je daar gewoon toegang tot. Zo werkt het:

Download en installeer een betrouwbare VPN met een sterk servernetwerk. Wij raden NordVPN aan, momenteel met 73% korting. Open de app en verbind met een server in Spanje voor Gol Stadium. Ga naar het streamingplatform van Gol Stadium. Geniet live van Go Ahead Eagles - Ajax!

Waar kun je Go Ahead Eagles - Ajax kijken? De beste streamingopties

Hier is een overzicht van de platforms waar je de wedstrijd kunt bekijken en hun beschikbaarheid:

Gol Stadium (Spanje) - Gratis. Gebruik een VPN om toegang te krijgen als je buiten Spanje bent.

ESPN (Nederland) - Gratis via Canal+ met een 7-daagse proefperiode.

Maak verbinding met Spanje met NordVPN om toegang te krijgen tot het Gol Stadium

Of je nu in het buitenland bent en de wedstrijd via Gol Stadium wilt bekijken, of in Nederland bent maar liever kiest voor de goedkopere optie via Canal+, een VPN helpt je deze te ontgrendelen.

De beste VPN’s om de Eredivisie live te kijken

NordVPN – Hoge snelheid, sterke encryptie en uitstekende streamingprestaties. Surfshark VPN – Betaalbaar, betrouwbaar en ondersteunt onbeperkte apparaten. Proton VPN – Privacygericht met degelijke streamingmogelijkheden. ExpressVPN – Snel en stabiel voor ononderbroken streaming. CyberGhost – Gebruiksvriendelijk met streaming-geoptimaliseerde servers.

Kan ik een gratis VPN gebruiken om de Eredivisie te kijken?

Gratis VPN's? Vergeet het maar voor streaming. Ze zijn traag, bufferen constant en hebben nauwelijks servers. Bovendien zijn ze vaak niet veilig en krijg je gewoon geen toegang tot buitenlandse streams.

Wil je toch gratis proberen? Dan is Proton VPN nog het beste. Maar voor soepel streamen zonder gedoe neem je beter NordVPN of Surfshark. Die paar euro per maand zijn het echt waard.

Hoe Go Ahead Eagles - Ajax op je Smart TV te kijken

Op je Smart TV naar de Eredivisie kijken is natuurlijk het fijnst. Ondersteunt je TV VPN-apps? Dan download je gewoon NordVPN of Surfshark uit de app store. Log in, kies een Spaanse server voor Gol Stadium en je kijkt gratis mee.

Geen VPN-app op je TV? Dit werkt ook:

VPN op je router installeren – Dan is je hele netwerk beveiligd, inclusief je TV.

– Dan is je hele netwerk beveiligd, inclusief je TV. Chromecast of AirPlay gebruiken – Stream vanaf je telefoon of laptop naar je TV.

– Stream vanaf je telefoon of laptop naar je TV. HDMI-kabel aansluiten – Ouderwets maar werkt altijd.

Met deze opties kijk je Go Ahead Eagles - Ajax lekker vanaf de bank.

Andere voordelen van een VPN

Een VPN is niet alleen handig om Go Ahead Eagles vs Ajax te kijken, maar biedt ook andere voordelen:

🔒 Verbeterde beveiliging - Versleutelt je data, waardoor hackers geen toegang hebben, vooral op openbare wifi-netwerken.

🕵️ Privacybescherming - Verbergt je echte IP-adres, zodat websites, adverteerders en je internetprovider je niet kunnen volgen.

🌍 Onbeperkte toegang - Omzeilt geografische blokkades, waardoor je wereldwijd toegang krijgt tot streamingdiensten en websites.

Conclusie

Met een VPN kijk je Go Ahead - Ajax gewoon gratis, zonder duur abonnement. Ook handig als je in het buitenland zit en toch wil meekijken. Het scheelt je niet alleen geld, maar geeft je ook toegang tot streams die je anders zou missen.

Voor alle Eagles- en Ajax-fans: zet die VPN aan en geniet van de wedstrijd. Met de fanatieke supporters in Deventer en twee teams die er vol voor gaan, wordt het vast een mooie pot voetbal.

Bekijk de beste VPN-deals van deze week Meest gekozen 4.9 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -73% OFF SPECIALE DEAL Neem de deal 4.7 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -87% OFF SPECIALE DEAL Neem de deal 4.2 /5 ★ ★ ★ ★ ☆ -64% OFF SPECIALE DEAL Neem de deal

Veelgestelde vragen