Zaterdag 23 augustus krijgen we een klassieker op het programma: PSV ontvangt FC Groningen in het Philips Stadion. De titelverdediger is het nieuwe seizoen goed begonnen met twee overwinningen, maar het is nog veel te vroeg om conclusies te trekken. Groningen staat na twee speelronden in de middenmoot, waar ze meestal staan aan het begin van het seizoen.

De Eindhovenaren willen hun sterke seizoensstart een vervolg geven tegen de Groningers. Voor de club uit het noorden is het juist de kans om tegen de grote jongens te laten zien wat ze dit jaar in huis hebben. Met nog 32 wedstrijden voor de boeg kan er nog van alles gebeuren, maar PSV gaat natuurlijk wel als torenhoge favoriet de wedstrijd in.

Zit je in het buitenland of heb je geen zin in een peperduur sportabonnement? Geen paniek. Met een slimme VPN-truc stream je de wedstrijd gewoon gratis via buitenlandse kanalen. We laten je precies zien hoe je PSV - Groningen helemaal kosteloos kunt kijken, waar je je ook bevindt.

PSV - Groningen gratis kijken met een VPN - Een korte gids

In Nederland kijk je Eredivisie alleen met een duur sportabonnement. Maar in het buitenland zijn er gratis streams, zoals Gol Stadium in Spanje. Met een VPN krijg je daar gewoon toegang tot. Zo werkt het:

Download en installeer een betrouwbare VPN met een sterk servernetwerk. Wij raden NordVPN aan, momenteel met 73% korting. Open de app en verbind met een server in Spanje voor Gol Stadium. Ga naar het streamingplatform van Gol Stadium. Geniet live van PSV - Groningen!

Waar kun je PSV - Groningen gratis kijken? De beste streamingopties

Hier is een overzicht van de platforms waar je de wedstrijd kunt bekijken en hun beschikbaarheid:

Gol Stadium (Spanje) - Gratis. Gebruik een VPN om toegang te krijgen als je buiten Spanje bent.

(Spanje) - Gratis. Gebruik een VPN om toegang te krijgen als je buiten Spanje bent. ESPN (Nederland) - Gratis via Canal+ met een 7-daagse proefperiode.

Maak verbinding met Spanje in NordVPN om toegang te krijgen tot Gol Stadium

Met een VPN krijg je ook vanuit Nederland toegang tot de gratis stream op Gol Stadium. Daarnaast kun je met een VPN ook overal in het buitenland toegang krijgen tot jouw ESPN-account. Deze wordt namelijk geblokkeerd in bepaalde gebieden.

De beste VPN's om Eredivisie live en gratis te kijken

NordVPN – Hoge snelheid, sterke encryptie en uitstekende streamingprestaties. Surfshark VPN – Betaalbaar, betrouwbaar en ondersteunt onbeperkte apparaten. Proton VPN – Privacygericht met degelijke streamingmogelijkheden. ExpressVPN – Snel en stabiel voor ononderbroken streaming. CyberGhost – Gebruiksvriendelijk met streaming-geoptimaliseerde servers.

Kan ik een gratis VPN gebruiken om Eredivisie te kijken?

Gratis VPN's? Vergeet het maar voor streaming. Ze zijn traag, bufferen constant en hebben nauwelijks servers. Bovendien zijn ze vaak niet veilig en krijg je veelal gewoon geen toegang tot buitenlandse streams.

Wil je toch een gratis VPN proberen? Dan is Proton VPN de beste keuze. Maar voor soepel streamen zonder gedoe kun je beter NordVPN of Surfshark nemen. Die paar euro per maand zijn het echt waard.

Hoe kun je PSV - Groningen op je Smart TV kijken?

Op je Smart TV naar de Eredivisie kijken is natuurlijk het fijnst. Ondersteunt je TV VPN-apps? Dan download je gewoon NordVPN of Surfshark uit de app store. Log in, kies een Spaanse server voor Gol Stadium en je kijkt gratis naar de wedstrijd.

Geen VPN-app op je TV? Dit werkt ook:

VPN op je router installeren – Dan is je hele netwerk beveiligd, inclusief je TV.

– Dan is je hele netwerk beveiligd, inclusief je TV. Chromecast of AirPlay gebruiken – Cast vanaf je telefoon of laptop naar je TV.

– Cast vanaf je telefoon of laptop naar je TV. HDMI-kabel aansluiten – Ouderwets maar werkt altijd.

Met deze opties kijk je PSV - Groningen lekker vanaf de bank.

Andere voordelen van een VPN

Een VPN is niet alleen handig om PSV - Groningen te kijken, maar biedt ook andere voordelen:

🔒 Verbeterde beveiliging – Versleutelt je data, waardoor hackers geen toegang hebben, vooral op openbare wifi-netwerken.

🕵️ Privacybescherming – Verbergt je echte IP-adres, zodat websites, adverteerders en je internetprovider je niet kunnen volgen.

🌍 Onbeperkte toegang – Omzeilt geografische blokkades, waardoor je wereldwijd toegang krijgt tot streamingdiensten en websites.

Conclusie

Met een VPN kijk je PSV - Groningen probleemloos gratis, zonder dat dure sportabbo. Perfect als je op vakantie bent of gewoon niet wilt betalen voor alle wedstrijden. Je bespaart niet alleen een hoop geld, maar krijgt ook toegang tot streams die je anders zou mislopen.

Voor alle PSV-supporters en Groningen-fans die de wedstrijd niet willen missen: zet die VPN aan en geniet. Met de Eindhovense druk en Groningen dat niets te verliezen heeft, belooft het een vermakelijke avond te worden in het Philips Stadion.

