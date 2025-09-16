Champions League 2025/26 Datum: 16 september 2025 Gratis kijken: VTM 2 (België) VPN: NordVPN, momenteel 73% korting

Dinsdag 16 september speelt PSV thuis tegen Union Saint-Gilloise in het Philips Stadion. De aftrap is om 18:45 uur. Voor beide clubs is dit de eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen - PSV staat derde in de Eredivisie, Union staat bovenaan in België. In Nederland zit de wedstrijd achter de Ziggo-paywall, maar er is een slimmere oplossing.

Met een VPN krijg je toegang tot gratis buitenlandse streams en kijk je deze Champions League-wedstrijd zonder duur abonnement. Geen maandenlange contracten bij Ziggo, gewoon via een omweg gratis meekijken. Ik leg je precies uit welke buitenlandse zenders de Champions League uitzenden en hoe je ze deblokkeert.

Waar kun je PSV - Union Saint-Gillois gratis kijken?

Op deze zenders stream je PSV - Union Saint-Gilloise gratis:

Streamingdienst Land / VPN-server Prijs VTM 2 België Gratis Club-RTL via RTL Play België Gratis Digi Sport 2 Roemenië Gratis TRT Spor Turkije Gratis

Kijk PSV - Union Saint-Gillois live met NordVPN

PSV - Union SG gratis kijken met een VPN - Onze gids

In Nederland kijk je Champions League-wedstrijden alleen met dure sportpakketten. Maar in het buitenland zenden sommige zenders deze wedstrijden gratis uit - zoals VTM 2 in België. Met een VPN krijg je hier gewoon toegang toe. Dit moet je doen:

Download een betrouwbare VPN met servers in België. Onze tip: NordVPN, momenteel met 73% korting. Open de VPN-app en kies een Belgische server. Ga naar VTM GO (de streamingsite van VTM 2). Kijk live naar PSV - Union Saint-Gilloise!

Waar kun je PSV - Union Saint-Gilloise kijken? De beste streamingopties

Deze zenders bieden de wedstrijd aan:

VTM 2 via VTM GO (België) – Gratis, Nederlands commentaar

Verbind met een Belgische server via NordVPN voor toegang tot VTM GO

Geen Ziggo-abonnement maar wel PSV in de Champions League kijken? Met een VPN kijk je gewoon via VTM GO - gratis en zonder gedoe. De Belgische stream is stabiel, in HD-kwaliteit, en heeft Nederlands commentaar.

De beste VPN’s om de Champions League live en gratis te kijken

NordVPN – Topsnelheid, enorm servernetwerk, ideaal voor sportstreams. Surfshark VPN – Zeer betaalbaar, onbeperkt aantal apparaten, perfect voor gezinnen. Proton VPN – Privacygericht, bijzonder betrouwbaar voor live sportuitzendingen. ExpressVPN – Beginnersvriendelijk, met speciale streamingservers. CyberGhost – Gebruiksvriendelijk met streaming-geoptimaliseerde servers.

Champions League 2025 kalender - komende wedstrijden

Hier zie je alle Champions League-wedstrijden van deze week. Check voor de aftrap even onze pagina voor updates - soms komen er last-minute gratis streams bij die je niet wilt missen.

Wedstrijd Datum PSV – Union Saint-Gilloise 16 september 2025 Athletic Club – Arsenal 16 september 2025 Juventus – Dortmund 16 september 2025 Benfica – Qarabag FK 16 september 2025 Tottenham – Villarreal 16 september 2025 Real Madrid – Marseille 16 september 2025 Olympiacos – Pafos 17 september 2025 Slavia Praha – Bodø/Glimt 17 september 2025 Bayern – Chelsea 17 september 2025 PSG – Atalanta 17 september 2025 Ajax – Inter 17 september 2025 Liverpool – Atlético Madrid 17 september 2025 Copenhagen – Leverkusen 18 september 2025 Club Brugge – Monaco 18 september 2025 Eintracht Frankfurt – Galatasaray 18 september 2025 Sporting – Kairat 18 september 2025 Newcastle – Barcelona 18 september 2025 Man City – Napoli 18 september 2025

Kan ik een gratis VPN gebruiken om de Champions League te kijken?

Een gratis VPN lijkt aantrekkelijk, maar voor VTM GO en andere buitenlandse streams werkt het meestal niet. Gratis diensten hebben weinig servers, trage verbindingen en datalimieten. Het resultaat: bufferende beelden, pixels in plaats van voetbal, en streams die crashen tijdens de belangrijkste momenten. Niet ideaal tijdens PSV - Union Saint-Gilloise.

Premium VPN's zijn veel betrouwbaarder. Meer servers in België en andere landen, snelle verbindingen en geen datalimiet – precies wat je nodig hebt voor stabiele HD-streams. Bovendien krijg je er extra beveiliging bij, al is dat bijzaak als je alleen de Champions League wilt kijken.

Liever gratis beginnen? Proton VPN heeft servers in België, maar de gratis versie is vaak te traag voor livestreams. Wil je gegarandeerd stabiele streams, dan zijn NordVPN of Surfshark de betere keuze.

VPN testen zonder risico? Dankzij de 30 dagen geld-terug-garantie van NordVPN kun je PSV - Union SG kijken en de service uitgebreid testen. Bevalt het niet? Dan krijg je het volledige bedrag terug.

PSV - Union Saint-Gilloise op je Smart TV kijken

Champions League kijk je natuurlijk het liefst op groot scherm. Heeft je TV een app store? Download dan rechtstreeks NordVPN of Surfshark. Inloggen, Belgische server kiezen voor VTM GO, en binnen twee minuten kijk je PSV op je TV.

Ondersteunt je Smart TV geen VPN-apps? Dan zijn dit je opties:

VPN op je router – Dekt meteen je hele netwerk, dus ook je TV

– Dekt meteen je hele netwerk, dus ook je TV Streamen via Chromecast/AirPlay – Cast VTM 2 via VTM GO van je telefoon naar de TV

– Cast VTM 2 via VTM GO van je telefoon naar de TV HDMI-kabel – Ouderwets maar werkt altijd

Met een van deze methodes kijk je PSV - Union Saint-Gilloise gewoon lekker vanaf de bank.

Andere voordelen van een VPN

Een VPN doet meer dan alleen Champions League-streams deblokkeren:

Veiliger internetten – Je data wordt versleuteld, handig op openbare wifi waar hackers loeren

– Je data wordt versleuteld, handig op openbare wifi waar hackers loeren Privacy – Je echte IP-adres blijft verborgen, dus websites, adverteerders en je provider zien niet wat je online doet

– Je echte IP-adres blijft verborgen, dus websites, adverteerders en je provider zien niet wat je online doet Wereldwijd streamen – Toegang tot gratis sport uit het buitenland: Premier League, Eredivisie, Bundesliga, Formule 1. Bespaar honderden euro's per jaar aan sportabonnementen.

Wat je moet weten over PSV - Union Saint-Gilloise

Dinsdag om 18:45 ontvangt PSV Union Saint-Gilloise in het Philips Stadion voor de openingswedstrijd van de Champions League-groepsfase. Voor beide clubs is dit een belangrijke start - Union staat fier bovenaan in België met vijf overwinningen uit zeven duels en is nog ongeslagen dit seizoen. PSV is weliswaar torenhoog favoriet, maar de Belgische koploper komt met vertrouwen naar Eindhoven.

Peter Bosz kan rekenen op een fitte selectie met Ivan Perišić in de spits en creatieve krachten zoals Ruben van Bommel en Guus Til op het middenveld. Union Saint-Gilloise steunt op hun topschutters Raul Florucz en Kevin Rodríguez, die beide al zes keer scoorden dit seizoen. De Belgen hebben bovendien vier clean sheets op rij - een teken dat hun defensie op orde is.

Dit wordt het allereerste Champions League-avontuur voor Union Saint-Gilloise, terwijl PSV voor de 29e keer deelneemt aan het miljardenbal. Voor PSV is het zaak om meteen scherp te beginnen tegen de hongerige Belgen. Union heeft niets te verliezen en wil stunten in hun Europese debuut. In een uitverkocht Philips Stadion kan PSV geen misstap veroorloven.

Conclusie

Dinsdag 16 september 2025 speelt PSV thuis tegen Union Saint-Gilloise in het Philips Stadion; aftrap is om 18:45 uur. In Nederland wordt de wedstrijd bij Ziggo uitgezonden, maar daarvoor heb je doorgaans een betaald sportpakket nodig. In België is de wedstrijd te zien op VTM 2 en via VTM GO, waarbij VTM GO geregeld gratis streams aanbiedt voor kijkers in België.

Wil je de wedstrijd in Nederland gratis kijken? Zet een VPN aan, kies een Belgische server en open VTM GO - zo deblokkeer je de Belgische stream en kijk je PSV – Union Saint-Gilloise zonder duur sportpakket.

Kortom: VPN aanslingeren, Belgische server kiezen, naar VTM GO surfen en genieten - binnen enkele minuten zit je in je eigen huis voor een echte Champions League-avond.

