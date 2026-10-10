Partita Campionato Data e orario (ora italiana) Canali gratuiti Inter-Parma Serie A Sabato 10 ottobre, ore 18:00 CBS Sports Golazo Network (USA), Digi Sport 2 (Romania) Napoli-Frosinone Serie A Sabato 10 ottobre, ore 20:45 CBS Sports Golazo Network (USA), Digi Sport 4 (Romania) Arsenal-Leeds Premier League Sabato 10 ottobre, ore 13:30 Setanta Sports (Filippine) Aston Villa-Brentford Premier League Sabato 10 ottobre, ore 16:00 Setanta Sports (Filippine), SABC Plus (Sudafrica), Sporty TV via YouTube (Nigeria) Chelsea-Bournemouth Premier League Sabato 10 ottobre, ore 16:00 Setanta Sports (Filippine), CazéTV via YouTube (Brasile) Ipswich-Fulham Premier League Sabato 10 ottobre, ore 16:00 Setanta Sports (Filippine) Sunderland-Brighton Premier League Sabato 10 ottobre, ore 16:00 Setanta Sports (Filippine) Manchester United-Tottenham Premier League Sabato 10 ottobre, ore 18:30 Setanta Sports (Filippine) Rayo Vallecano-Athletic Bilbao LaLiga Sabato 10 ottobre, ore 14:00 Setanta Sports (Filippine), CazéTV via YouTube (Brasile), Digi Sport 1 (Romania) Alavés-Atlético Madrid LaLiga Sabato 10 ottobre, ore 16:15 Setanta Sports (Filippine), Digi Sport 4 (Romania) Barcellona-Getafe LaLiga Sabato 10 ottobre, ore 18:30 Setanta Sports (Filippine), CazéTV via YouTube (Brasile) Real Madrid-Villarreal LaLiga Sabato 10 ottobre, ore 21:00 Setanta Sports (Filippine), CazéTV via YouTube (Brasile), Digi Sport 2 (Romania) Lille-Le Havre Ligue 1 Sabato 10 ottobre, ore 17:15 CazéTV via YouTube (Brasile) Lorient-Paris FC Ligue 1 Sabato 10 ottobre, ore 20:45 CazéTV via YouTube (Brasile) Monaco-Tolosa Ligue 1 Sabato 10 ottobre, ore 20:45 CazéTV via YouTube (Brasile) Brest-Angers Ligue 1 Sabato 10 ottobre, ore 20:45 CazéTV via YouTube (Brasile) PSG-Le Mans Ligue 1 Sabato 10 ottobre, ore 20:45 CazéTV via YouTube (Brasile) Mainz-Bayer Leverkusen Bundesliga Sabato 10 ottobre, ore 15:30 Fandango (USA), Bundesliga via YouTube (Irlanda), Canal GOAT via YouTube (Brasile), AbemaTV (Giappone) Hoffenheim-Amburgo Bundesliga Sabato 10 ottobre, ore 15:30 Fandango (USA), Bundesliga via YouTube (Irlanda) Union Berlino-Elversberg Bundesliga Sabato 10 ottobre, ore 15:30 Fandango (USA), Bundesliga via YouTube (Irlanda), Canal GOAT via YouTube (Brasile) Paderborn-Stoccarda Bundesliga Sabato 10 ottobre, ore 15:30 Fandango (USA), Bundesliga via YouTube (Irlanda), Canal GOAT via YouTube (Brasile) Augsburg-Bayern Monaco Bundesliga Sabato 10 ottobre, ore 15:30 Fandango (USA), Bundesliga via YouTube (Irlanda), SportyNet via YouTube (Brasile), AbemaTV (Giappone), Digi Sport 2 (Romania) RB Lipsia-Eintracht Francoforte Bundesliga Sabato 10 ottobre, ore 18:30 Bundesliga via YouTube (Irlanda), SportyNet via YouTube (Brasile), Digi Sport 4 (Romania)

L'elenco sempre aggiornato degli incontri di Serie A e dei principali campionati trasmessi in chiaro lo trovi nella nostra pagina dedicata alle ultime partite.

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Come guardare il calcio gratis con una VPN

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Dove guardare il calcio gratis in streaming nel 2026?

Qui sotto raccogliamo i canali con calcio in diretta gratis, con l'indicazione del paese a cui collegare la VPN e dei tornei presenti in programmazione.

Bastano pochi passaggi per raggiungere molte dirette in chiaro trasmesse fuori dall'Italia, che si tratti di Serie A, Premier League, LaLiga o di altri tornei. Prima del fischio d'inizio conviene verificare quale emittente ha in palinsesto l'incontro che ti interessa, perché la copertura delle partite varia da un canale all'altro.

Canale gratuito Paese Competizioni Digi Sport Romania Serie A, Bundesliga, Champions League, Europa League, LaLiga, Ligue 1 CBS Sports Golazo Network USA Serie A, Champions League Fandango USA Bundesliga Canal GOAT Brasile Bundesliga, 2. Bundesliga CazéTV Brasile Serie A, Bundesliga, Europa League, Conference League, Ligue 1, Premier League, LaLiga OneFootball India, Myanmar Bundesliga, 2. Bundesliga AbemaTV Giappone Serie A, Bundesliga, Ligue 1 Sporty TV Nigeria Serie A, Bundesliga, Ligue 1, LaLiga, Premier League, Europa League SRF 2 Svizzera Champions League, Europa League, Conference League RTL Zwee Lussemburgo Champions League ServusTV Austria Europa League, Coppa di Germania İdman TV Azerbaigian LaLiga, Premier League, Ligue 1 VTM 2 Belgio Champions League RTÉ 2 Irlanda Champions League Virgin Media Two Irlanda Champions League Club RTL Belgio Champions League RTS 2 Svizzera Champions League, Europa League RSI LA 2 Svizzera Champions League, Europa League bTV Action Bulgaria Champions League, Europa League HRT 2 Croazia Champions League Mega TV Grecia Champions League RTS Serbia Champions League TRT 1 Turchia Champions League, Europa League TRT Spor Turchia Champions League, Europa League CBC Sport Azerbaigian Champions League, Europa League TV8 Italia Champions League, Europa League Qazsport Kazakistan Champions League, Europa League İctimai TV Azerbaigian Champions League, Europa League RTBF Belgio Europa League BBC iPlayer Regno Unito Bundesliga Bundesliga (via YouTube) Regno Unito, Irlanda, Myanmar, India Bundesliga SABC Sudafrica Bundesliga, Premier League

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Le migliori VPN per guardare il calcio in streaming

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Perché serve una VPN per guardare il calcio gratis?

In Italia, per vedere il calcio in diretta serve quasi sempre un abbonamento a DAZN o Sky, una spesa che nel corso della stagione pesa parecchio. Fuori dai confini, al contrario, diverse emittenti mandano in onda gratuitamente alcune gare o offrono pacchetti sportivi dal prezzo più contenuto.

L'accesso è limitato dal blocco geografico (geoblocking): in base all'indirizzo IP, la piattaforma blocca lo streaming quando rileva un accesso da un paese in cui non ha i diritti di trasmissione. Per CBS Sports Golazo Network occorre quindi risultare negli USA, mentre Digi Sport accetta soltanto connessioni dalla Romania.

CBS Sports Golazo Network bloccato geograficamente

Con una VPN per lo streaming del calcio il traffico passa da un server situato nel paese del broadcaster, come gli USA per CBS Sports Golazo Network o la Romania per Digi Sport. La piattaforma rileva quindi un indirizzo IP locale, così il blocco geografico non scatta e la diretta si avvia senza ostacoli.

CBS Sports Golazo Network sbloccato con NordVPN

C'è poi un vantaggio sul fronte della privacy: grazie alla crittografia del traffico, la VPN ti tutela anche sulle reti Wi-Fi pubbliche o condivise e sulle connessioni di dubbia sicurezza.

Come guardare il calcio gratis su smartphone (Android e iOS)

Il televisore non è l'unico schermo su cui seguire le partite. Con la VPN configurata sul telefono, la diretta gratuita ti accompagna ovunque. Tra Android e iOS l'interfaccia è diversa, mentre i passaggi da compiere sono praticamente gli stessi.

Scarica la VPN: cerca su Google Play o App Store un'app affidabile come NordVPN o Surfshark e installala Connettiti al server giusto: imposta il paese dell'emittente che trasmette l'incontro in chiaro, come USA per CBS Sports Golazo Network o Romania per Digi Sport Apri il canale: entra nel sito ufficiale o nell'app del broadcaster, oppure vai su YouTube quando la gara va in onda su un canale live Tocca Play: scegli la partita e goditela in streaming ovunque ti trovi, con una connessione stabile

Digi Sport sbloccato con NordVPN su smartphone

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Posso usare una VPN gratuita per guardare il calcio?

Non pagare nulla è certamente allettante, eppure con le dirette sportive i limiti delle VPN gratuite emergono in fretta. Nella maggior parte dei casi si tratta di servizi con pochi server, connessioni lente e sicurezza parziale, che causano interruzioni e cali di definizione proprio sulle azioni più importanti. Va considerato anche che certi provider gratuiti si finanziano raccogliendo e rivendendo i dati di navigazione di chi li usa.

Quando si tratta di seguire la Serie A e gli altri tornei, serve un servizio solido che garantisca uno streaming senza intoppi e una migliore tutela dei dati: il nostro consiglio va a NordVPN. Con la prova gratuita su mobile e la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni puoi valutarlo con calma e farti restituire quanto speso se non ti convince.

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Posso guardare il calcio sulla Smart TV con una VPN?

Certo. La VPN funziona anche sulla Smart TV e ti permette di superare i blocchi geografici per accedere a canali gratuiti come CBS Sports Golazo Network o Digi Sport. Ecco come procedere:

Passo 1: installa la VPN . Scarica l'app sulla Smart TV; se il televisore non ha un'app compatibile, configura la VPN direttamente sul router, in modo che la TV navighi su una rete Wi-Fi già protetta.

. Scarica l'app sulla Smart TV; se il televisore non ha un'app compatibile, configura la VPN direttamente sul router, in modo che la TV navighi su una rete Wi-Fi già protetta. Passo 2: connettiti a un server . Scegli il paese dell'emittente: USA per CBS Sports Golazo Network, Romania per Digi Sport.

. Scegli il paese dell'emittente: USA per CBS Sports Golazo Network, Romania per Digi Sport. Passo 3: apri il canale online. Avvia l'app del broadcaster oppure raggiungi il sito tramite il browser del televisore e inizia la diretta.

Se la VPN dà problemi sul televisore, esistono due soluzioni immediate:

Usa Chromecast o AirPlay : invia l'immagine dal telefono o dal portatile direttamente alla TV.

: invia l'immagine dal telefono o dal portatile direttamente alla TV. Usa un cavo HDMI: basta collegare il PC al televisore per vedere la diretta sul grande schermo, senza configurazioni complesse.

Partita del giorno – sabato 10 ottobre 2026: Inter-Parma

Sabato alle 18:00 lo stadio San Siro di Milano ospita Inter-Parma, sfida valida per la Serie A 2026/27. I nerazzurri di Cristian Chivu affrontano il Parma, affidato ad Alberto Gilardino.

L'Inter è tra le capoliste, appaiata a Roma e Lazio a quota 13 punti dopo il 2-2 dell'Olimpico contro i giallorossi, rimontato da 0-2 grazie alla doppietta di Lautaro Martínez. Il Parma, reduce dal primo successo stagionale, arrivato solo nell'ultimo turno (2-1 al Genoa), si presenta a San Siro con Gilardino al debutto in panchina dopo l'addio a Carlos Cuesta. Per Chivu sarà una sfida speciale contro il club che ha allenato nel 2025.

In Italia DAZN trasmette Inter-Parma (a pagamento). All'estero, invece, l'incontro va in onda gratis su CBS Sports Golazo Network (USA) e Digi Sport 2 (Romania). Chi vuole seguirlo dall'Italia può collegare la VPN a un server in uno di questi due paesi.

Inizia a guardare il calcio gratis oggi

Sabato 10 ottobre i canali gratuiti all'estero propongono due incontri di Serie A: Inter-Parma e Napoli-Frosinone. Nel palinsesto trovi anche Premier League, LaLiga, Ligue 1 e Bundesliga, con numerose partite raggiungibili tramite VPN.

Il blocco geografico si supera con una VPN affidabile: ad esempio, collegati agli USA per CBS Sports Golazo Network o alla Romania per Digi Sport, quindi apri l'emittente segnalata accanto all'incontro che ti interessa. Per rapidità e facilità d'uso la nostra preferenza va a NordVPN: attivala con qualche minuto di anticipo e la diretta sarà pronta al calcio d'inizio.

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