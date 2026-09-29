La UEFA Nations League 2026/27 entra nel vivo in un momento delicatissimo per l’Italia. Gli Azzurri restano in Lega A e sono inseriti nel Gruppo 1, insieme a Francia, Belgio e Turchia, dopo i quarti di finale raggiunti nella scorsa edizione e la corsa fermata dalla Germania. Questa volta, però, il torneo arriva dopo la mancata qualificazione al Mondiale 2026, la terza consecutiva, sancita dalla sconfitta ai rigori contro la Bosnia ed Erzegovina nella finale playoff.



Quel ko ha aperto una nuova fase: il ct, il presidente federale e il capo delegazione si sono dimessi, lasciando spazio al nuovo corso guidato da Roberto Mancini. Il capitano resta Gianluigi Donnarumma, riferimento di una Nazionale rinnovata e ringiovanita chiamata a voltare pagina. Le partite dell'Italia sono trasmesse gratis su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, mentre la maggior parte delle altre sfide di Nations League è disponibile sui canali a pagamento di Sky Sport e su NOW. Alcune partite sono però visibili in chiaro anche su TV8 e sulle reti Mediaset.

Se vuoi seguire anche le partite non trasmesse in chiaro in Italia, una VPN può aiutarti ad accedere ai live streaming disponibili all’estero. Collegandoti a un server nel Paese dell'emittente estera ottieni un indirizzo IP locale e puoi cercare la Nations League in streaming gratis sul suo sito.

Guardare la Nations League gratis: guida rapida

Scegli una VPN con molti server veloci (consigliamo NordVPN, ora con il 75% di sconto) Installa l'app VPN: scaricala sul dispositivo da cui guardi la partita, come PC, smartphone, tablet o smart TV Connettiti a un server nel Paese dove la partita viene trasmessa gratuitamente, per ottenere un nuovo indirizzo IP Apri il sito dell’emittente e vai alla sezione dedicata alla diretta Avvia lo streaming e guarda le partite della Nations League in diretta, quando disponibili gratuitamente

Le migliori VPN per guardare le partite di Nations League

NordVPN: connessioni rapide e stabili, perfette per lo streaming sportivo internazionale Surfshark: buone prestazioni in streaming, dispositivi illimitati e prezzi convenienti Proton VPN: provider svizzero attento alla privacy e affidabile per stream HD stabili IPVanish: prestazioni costanti, server veloci e nessun limite al numero di dispositivi Norton VPN: semplice da usare e abbastanza veloce per i live streaming di calcio

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Perché serve una VPN per guardare la Nations League sulle emittenti estere?

I diritti di trasmissione sportiva sono generalmente limitati a livello territoriale. Le emittenti controllano l'indirizzo IP di chi guarda e bloccano gli stream fuori dal Paese in cui detengono la licenza. Per questo motivo, parte delle trasmissioni gratuite della Nations League non è accessibile direttamente dall'Italia.

Una VPN permette di collegarsi a un server in un altro Paese e accedere così alla versione locale del servizio.

Nations League su TF1 sbloccata con una VPN

Piattaforme come TF1, ORF ON, RTVE Play o Digi Sport applicano restrizioni regionali. Con una VPN puoi cambiare virtualmente posizione e accedere ai rispettivi stream mentre viaggi o ti trovi fuori dal Paese di trasmissione.

Dove guardare la Nations League gratis in Italia e all'estero

In Italia le partite degli Azzurri sono disponibili gratuitamente su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Per la maggior parte delle altre gare di Nations League, invece, il riferimento italiano è Sky Sport, con lo streaming su NOW. Alcune partite sono però visibili in chiaro anche su TV8 e sulle reti Mediaset.

Come in Italia, anche in altri Paesi alcune partite vengono trasmesse gratuitamente da emittenti locali, ad esempio ORF ON in Austria, RTVE Play in Spagna, ČT Sport in Cechia o TF1 in Francia. Al di fuori dei rispettivi Paesi, però, i loro stream possono risultare bloccati.

Emittente Paese Lingua Disponibilità ORF ON Austria Tedesco Gratis HRT Croazia Croato Gratis TF1 Francia Francese Gratis ARD Germania Tedesco Gratis ZDF Germania Tedesco Gratis NOS Paesi Bassi Olandese Gratis TVP Polonia Polacco Gratis ČT Sport Cechia Ceco Gratis BBC iPlayer Regno Unito Inglese Gratis Digi Sport Romania Rumeno Gratis RTVE Play Spagna Spagnolo Gratis SRF Svizzera Tedesco Gratis RTS Svizzera Francese Gratis RSI Svizzera Italiano Gratis ATV Turchia Turco Gratis

Per usare stream internazionali serve un servizio VPN con server in più Paesi. In questo modo puoi accedere ai live streaming di calcio disponibili localmente, anche quando ti trovi fuori dall’area di copertura del broadcaster.

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Calendario UEFA Nations League 2026/27: partite ed emittenti

L’Italia gioca in Lega A, Gruppo 1 contro Francia, Belgio e Turchia. È un girone duro, con rivali già note e un livello alto fin dalle prime giornate. Per la squadra di Roberto Mancini, guidata in campo da Gianluigi Donnarumma, la Nations League diventa anche un’occasione per ricostruire fiducia dopo il crollo nelle qualificazioni mondiali.

Di seguito le partite di Lega A in programma dal 29 settembre al 6 ottobre 2026, con orari italiani.

Partita Data e ora Gruppo Emittente Cechia-Inghilterra Martedì 29 settembre, ore 20:45 A3 ČT Sport (Cechia), ITV (Regno Unito) Spagna-Croazia Martedì 29 settembre, ore 20:45 A3 RTVE (Spagna), HRT (Croazia), TVP Sport (Polonia), CBC Sport (Azerbaigian) Germania-Serbia Giovedì 1° ottobre, ore 20:45 A2 ZDF (Germania), RTS (Serbia), Digi Sport 2 (Romania) Grecia-Paesi Bassi Giovedì 1° ottobre, ore 20:45 A2 Alpha TV (Grecia), NPO (Paesi Bassi), Digi Sport 3 (Romania) Danimarca-Portogallo Giovedì 1° ottobre, ore 20:45 A4 TV 2 (Danimarca), RTP (Portogallo), Virgin Media Two (Irlanda), CBC Sport (Azerbaigian), Digi Sport 1 (Romania) Galles-Norvegia Giovedì 1° ottobre, ore 20:45 A4 BBC (Regno Unito), Digi Sport 4 (Romania) Belgio-Turchia Venerdì 2 ottobre, ore 20:45 A1 VTM (Belgio), RTL TVI (Belgio), ATV (Turchia), CBC Sport (Azerbaigian), Digi Sport 3 (Romania) Francia-Italia Venerdì 2 ottobre, ore 20:45 A1 TF1 (Francia), Rai 1 (Italia), Virgin Media Two (Irlanda), Digi Sport 1 (Romania) Croazia-Inghilterra Sabato 3 ottobre, ore 18:00 A3 HRT (Croazia), ITV (Regno Unito), Virgin Media Two (Irlanda), CBC Sport (Azerbaigian), Digi Sport 1 (Romania) Spagna-Cechia Sabato 3 ottobre, ore 20:45 A3 RTVE (Spagna), ČT Sport (Cechia), Virgin Media Two (Irlanda), CBC Sport (Azerbaigian), Digi Sport 1 (Romania) Grecia-Germania Domenica 4 ottobre, ore 20:45 A2 RTL (Germania), Alpha TV (Grecia), Digi Sport 2 (Romania) Paesi Bassi-Serbia Domenica 4 ottobre, ore 20:45 A2 NPO (Paesi Bassi), RTS (Serbia), Digi Sport 3 (Romania) Portogallo-Norvegia Domenica 4 ottobre, ore 20:45 A4 RTP (Portogallo), TV 2 (Norvegia), CBC Sport (Azerbaigian), Digi Sport 1 (Romania) Galles-Danimarca Domenica 4 ottobre, ore 20:45 A4 BBC (Regno Unito), TV 2 (Danimarca), Digi Sport 4 (Romania) Francia-Belgio Lunedì 5 ottobre, ore 20:45 A1 TF1 (Francia), VTM (Belgio), RTL TVI (Belgio), Virgin Media Two (Irlanda) Italia-Turchia Lunedì 5 ottobre, ore 20:45 A1 Rai 1 (Italia), ATV (Turchia) Croazia-Spagna Martedì 6 ottobre, ore 20:45 A3 HRT (Croazia), RTVE (Spagna) Inghilterra-Cechia Martedì 6 ottobre, ore 20:45 A3 ITV (Regno Unito), ČT Sport (Cechia)

Al termine della fase a gironi, le prime due squadre di ogni gruppo accedono ai quarti di finale.

Le migliori VPN per lo streaming della Nations League dall’estero

Per seguire la Nations League in live streaming quando ti trovi fuori dal Paese del broadcaster, serve una VPN affidabile. Deve aggirare i blocchi geografici, mantenere la connessione sicura e garantire velocità sufficienti per lo sport in diretta.

1. NordVPN: la miglior VPN per i live streaming della Nations League

Rete di server Migliaia di server in 225 località Connessioni simultanee 10 dispositivi Offerta attuale Fino al 75% di sconto + Saily GB con i piani biennali

Guarda la Nations League con NordVPN

NordVPN aggira in modo efficace i blocchi geografici durante le partite di Nations League. Grazie a numerosi server veloci, funzioni di sicurezza solide e un buon servizio clienti, è ideale per seguire la Nations League e anche per accedere a RaiPlay dall'estero.

Server e sicurezza: il servizio offre server di alto livello con crittografia XChaCha20, che garantisce la massima sicurezza. Una rigorosa no-logs policy assicura la piena tutela della privacy.

Prestazioni: nei test, NordVPN ha impressionato per le velocità elevate, raggiungendo fino al 90% della velocità di connessione originale senza VPN. Se vuoi guardare la Nations League in diretta e in HD, queste prestazioni sono più che sufficienti.

Streaming: NordVPN sblocca in modo affidabile i principali servizi di streaming ed è quindi una scelta eccellente per seguire la Nations League, sia sui canali italiani sia su quelli internazionali.

Compatibilità: il provider supporta tutti i principali sistemi operativi, come Windows, macOS, Linux, Android e iOS, ed è installabile anche su router.

Assistenza clienti: NordVPN offre chat dal vivo 24 ore su 24, supporto via email, un'ampia base di conoscenza e guide dettagliate per ogni esigenza.

Prezzo: NordVPN propone piani a partire da circa 3,89 €/mese con un massimo di 10 dispositivi connessi contemporaneamente e garanzia di rimborso di 30 giorni.

Scopri di più nella nostra recensione completa di NordVPN aggiornata al 2026.

Vantaggi Ottimo per sbloccare gli stream

Rete di server ampia e veloce

Protocollo NordLynx veloce

Assistenza clienti 24/7

Garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni Svantaggi Non esiste una versione gratuita

2. Surfshark: VPN per lo streaming su dispositivi illimitati

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Surfshark è una scelta eccellente per lo streaming della Nations League dall'estero, soprattutto se vuoi proteggere più dispositivi contemporaneamente. Il provider dispone di server di alta qualità in oltre 100 Paesi in tutto il mondo.

Server e sicurezza: Surfshark offre server ottimizzati per lo streaming, dotati di crittografia XChaCha20 che garantisce la trasmissione sicura dei dati.

Prestazioni: anche Surfshark ha dato risultati eccellenti nei nostri test grazie al protocollo WireGuard, raggiungendo il 93% della velocità di connessione senza VPN. Questo garantisce un'esperienza di streaming fluida.

Streaming: Surfshark aggira senza problemi i blocchi geografici sui flussi della Nations League e sblocca anche altri servizi di streaming sportivo molto seguiti.

Compatibilità: il provider supporta Windows, macOS, Android, iOS e Linux. Il servizio può essere installato anche su router, proteggendo così l'intera rete domestica.

Assistenza clienti: Surfshark offre chat dal vivo 24 ore su 24, una vasta sezione FAQ e un supporto con tempi di risposta rapidi.

Prezzo: Surfshark è disponibile a partire da circa 2,49 €/mese, con connessioni simultanee illimitate e garanzia di rimborso di 30 giorni.

Scopri di più nella nostra recensione completa di Surfshark aggiornata al 2026.

Vantaggi Streaming calcistico affidabile

Velocità elevate grazie a WireGuard

Connessioni simultanee illimitate

Assistenza solida

Garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni Svantaggi Nessuna app proprietaria per router

3. Proton VPN: privacy svizzera per stream stabili della Nations League

Rete di server 20.700 server in 149 Paesi Connessioni simultanee 10 dispositivi Offerta attuale Fino al 70% di sconto su Proton VPN

Proton VPN per stream sicuri

Proton VPN guadagna punti grazie a una solida protezione della privacy e a funzioni di streaming affidabili per chi segue il calcio dall'estero. Se ti stai chiedendo dove guardare le partite di Nations League gratis, i server in Italia e in molti altri Paesi garantiscono uno streaming fluido – sia per le trasmissioni estere sia per la TV italiana quando sei in viaggio.

Server e sicurezza: Proton VPN gestisce server in numerose regioni, il che lo rende perfetto per le trasmissioni internazionali della Nations League. Il servizio si basa sulla crittografia AES-256, sulla funzione Kill Switch e sulla protezione da fughe DNS e IP. La sede in Svizzera è un punto a favore soprattutto per chi dà priorità alla tutela della privacy.

Prestazioni: nel nostro test, il software di Proton VPN ha garantito velocità stabili, sufficienti per lo streaming in HD e le trasmissioni sportive in diretta. Anche durante sessioni più lunghe, gli stream della Nations League restano fluidi, senza interruzioni evidenti.

Streaming: questa VPN sblocca in modo affidabile le piattaforme sportive e i servizi di streaming internazionali. Così puoi seguire senza problemi le partite di Nations League anche in viaggio o dall'estero.

Compatibilità: Proton VPN supporta Windows, macOS, Android, iOS e altre piattaforme. Questo ti permette di seguire in streaming le partite di Nations League in modo flessibile: su smartphone, laptop o smart TV.

Assistenza clienti: se hai domande sullo streaming o sulla configurazione, puoi consultare la base di conoscenza o contattare il supporto del provider.

Prezzo: Proton VPN offre diversi piani adatti a esigenze differenti, a partire da 2,99 €/mese. In particolare, i periodi di fatturazione più lunghi garantiscono un ottimo rapporto qualità-prezzo per uno streaming sicuro e la tutela della privacy.

È disponibile anche una versione gratuita, ma i server gratuiti sono spesso sovraccarichi, non garantiscono uno streaming di buona qualità e sono limitati a soli 10 Paesi.

Scopri di più nella nostra recensione completa di Proton VPN.

Vantaggi Forte attenzione alla privacy grazie alla sede in Svizzera

Affidabile per gli stream della Nations League

Kill Switch e protezione da fughe DNS e IP integrati

App disponibili per molti dispositivi Svantaggi Le funzioni premium richiedono un piano a pagamento

4. IPVanish: VPN veloce e sicura senza limiti di dispositivi

Rete di server 3.400 server in 112 Paesi Connessioni simultanee Illimitate Offerta attuale Ora fino all'84% di sconto su IPVanish

IPVanish per stream veloci

IPVanish è una buona scelta per chi vuole seguire in streaming le partite di Nations League su più dispositivi contemporaneamente. Questa VPN offre velocità elevate e un ampio supporto per diversi dispositivi, così puoi accedere senza problemi alle trasmissioni sportive anche dall'estero.

Server e sicurezza: IPVanish mette a disposizione server in numerosi Paesi e protegge le connessioni con crittografia AES-256. Funzioni come il Kill Switch e la protezione da fughe DNS garantiscono una sicurezza aggiuntiva durante lo streaming.

Prestazioni: nel nostro test approfondito, IPVanish ha convinto per connessioni veloci e stabili. Le trasmissioni in diretta della Nations League funzionano senza intoppi, anche in streaming HD o con più dispositivi connessi contemporaneamente.

Streaming: questa VPN sblocca numerosi servizi di streaming internazionali ed è ideale per chi vuole seguire gli stream della Nations League anche in viaggio.

Compatibilità: IPVanish supporta Windows, macOS, Android, iOS e router. Particolarmente utile è la possibilità di connessioni simultanee illimitate, che consente lo streaming su tutti i dispositivi di casa.

Assistenza clienti: il supporto tecnico aiuta rapidamente chi ha domande o problemi legati allo streaming e alle app.

Prezzo: IPVanish offre prezzi competitivi a partire da circa 2,24 €/mese, soprattutto con gli abbonamenti più lunghi. Questo garantisce prestazioni di streaming solide a un prezzo ragionevole.

Vantaggi Velocità elevate per lo streaming

Connessioni simultanee illimitate

Funzioni di sicurezza robuste

Ampia compatibilità con dispositivi diversi Svantaggi L’interfaccia può sembrare un po’ tecnica

5. Norton VPN: VPN semplice e inclusa nel pacchetto Norton 360

Rete di server 2.000 server in 65 Paesi Connessioni simultanee 10 dispositivi Offerta attuale Ora fino al 68% di sconto su Norton VPN

Streaming semplice con Norton VPN

Norton VPN si rivolge a chi cerca una soluzione semplice per lo streaming sicuro. Il servizio aiuta ad accedere alle partite di Nations League dall'estero, proteggendo al contempo la connessione durante lo streaming su reti pubbliche.

Server e sicurezza: Norton VPN utilizza una crittografia solida e protegge da tracciamento e fughe di dati. I server in diverse regioni permettono l'accesso agli stream internazionali della Nations League.

Prestazioni: i risultati del nostro test su Norton VPN mostrano velocità sufficienti per lo sport in diretta e lo streaming in HD. Nel test, le partite di Nations League funzionavano senza tempi di caricamento eccessivi o interruzioni.

Streaming: Norton VPN è adatto per accedere a piattaforme sportive e di intrattenimento dall'estero. In particolare, chi lo usa solo occasionalmente apprezzerà la semplicità d'uso.

Compatibilità: sono supportati Windows, macOS, Android e iOS. Questo ti permette di seguire comodamente le partite di Nations League su dispositivi mobili o computer.

Assistenza clienti: Norton mette a disposizione sezioni di aiuto e opzioni di supporto, grazie alle quali gli utenti ricevono rapidamente assistenza su configurazione o streaming.

Prezzo: il servizio fa parte del pacchetto Norton 360, che offre un valore aggiunto a chi vuole unire streaming e protezione dei dispositivi. Il prezzo di partenza è attualmente di circa 1,67 €/mese.

Vantaggi Utilizzo semplice

Buona protezione sulle reti Wi-Fi pubbliche

Stream stabili per lo sport in diretta

Parte di soluzioni di sicurezza più complete Svantaggi Meno impostazioni avanzate per utenti esperti

VPN gratis o a pagamento per guardare la Nations League

Le VPN gratuite mostrano spesso i propri limiti con il calcio in diretta. Banda ridotta, server lenti e connessioni instabili possono causare bassa qualità video o interruzioni durante lo streaming. Per la Nations League, con più partite live in contemporanea, i servizi a pagamento sono in genere molto più affidabili.

Provider premium come NordVPN o Surfshark offrono server più veloci, una scelta più ampia di Paesi e connessioni più stabili. La differenza si nota soprattutto quando vuoi guardare la Nations League gratis tramite emittenti estere che trasmettono alcune partite in chiaro.

Cosa deve offrire una buona VPN per gli stream della Nations League

Per i live streaming della Nations League 2026/27 contano soprattutto velocità elevate, connessioni stabili e accesso affidabile agli stream internazionali. Durante le partite più seguite, molte persone si collegano contemporaneamente alle stesse piattaforme di streaming. Una buona VPN deve mantenere una connessione stabile e garantire uno streaming fluido.

Rete di server : per accedere agli stream gratuiti servono server in Paesi come Austria, Svizzera, Regno Unito, Spagna, Francia e altri mercati dove le emittenti locali trasmettono partite in chiaro.

: per accedere agli stream gratuiti servono server in Paesi come Austria, Svizzera, Regno Unito, Spagna, Francia e altri mercati dove le emittenti locali trasmettono partite in chiaro. Aggiramento del geoblocking : non tutte le VPN sbloccano con continuità gli stream sportivi. Servizi come NordVPN o Surfshark ottengono risultati stabili nei test sullo sport live.

: non tutte le VPN sbloccano con continuità gli stream sportivi. Servizi come NordVPN o Surfshark ottengono risultati stabili nei test sullo sport live. Compatibilità : la VPN dovrebbe funzionare su PC, smartphone, tablet, smart TV e router, così puoi seguire le partite su diverse emittenti senza complicazioni.

: la VPN dovrebbe funzionare su PC, smartphone, tablet, smart TV e router, così puoi seguire le partite su diverse emittenti senza complicazioni. Sicurezza: i servizi seri non conservano dati di utilizzo e proteggono la connessione con crittografia aggiornata. Una no-logs policy trasparente resta un criterio importante.

Guarda la Nations League gratis

La UEFA Nations League 2026/27 offre all’Italia un’occasione per ripartire dopo la mancata qualificazione al Mondiale 2026. Il nuovo percorso di Roberto Mancini passa da una Lega A, Gruppo 1 molto impegnativa, con Francia, Belgio e Turchia come avversarie.

Per chi segue dall’Italia, le partite degli Azzurri sono gratuite su Rai 1 e RaiPlay. Gran parte delle altre gare di Nations League, invece, è disponibile sui canali a pagamento. Se vuoi vedere match trasmessi in chiaro da emittenti estere, devi spesso fare i conti con blocchi geografici e restrizioni legate ai diritti territoriali.

Con una VPN puoi spostare virtualmente la tua posizione e provare ad accedere agli stream gratuiti disponibili nei Paesi in cui una partita viene trasmessa in chiaro. Tra i servizi analizzati, NordVPN, Surfshark, Proton VPN, IPVanish e Norton VPN offrono prestazioni adatte allo streaming live della Nations League.

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