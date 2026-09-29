Dove guardare la Nations League 2026/27 in streaming gratis?
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La UEFA Nations League 2026/27 entra nel vivo in un momento delicatissimo per l’Italia. Gli Azzurri restano in Lega A e sono inseriti nel Gruppo 1, insieme a Francia, Belgio e Turchia, dopo i quarti di finale raggiunti nella scorsa edizione e la corsa fermata dalla Germania. Questa volta, però, il torneo arriva dopo la mancata qualificazione al Mondiale 2026, la terza consecutiva, sancita dalla sconfitta ai rigori contro la Bosnia ed Erzegovina nella finale playoff.
Quel ko ha aperto una nuova fase: il ct, il presidente federale e il capo delegazione si sono dimessi, lasciando spazio al nuovo corso guidato da Roberto Mancini. Il capitano resta Gianluigi Donnarumma, riferimento di una Nazionale rinnovata e ringiovanita chiamata a voltare pagina. Le partite dell'Italia sono trasmesse gratis su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, mentre la maggior parte delle altre sfide di Nations League è disponibile sui canali a pagamento di Sky Sport e su NOW. Alcune partite sono però visibili in chiaro anche su TV8 e sulle reti Mediaset.
Se vuoi seguire anche le partite non trasmesse in chiaro in Italia, una VPN può aiutarti ad accedere ai live streaming disponibili all’estero. Collegandoti a un server nel Paese dell'emittente estera ottieni un indirizzo IP locale e puoi cercare la Nations League in streaming gratis sul suo sito.
Guardare la Nations League gratis: guida rapida
- Scegli una VPN con molti server veloci (consigliamo NordVPN, ora con il 75% di sconto)
- Installa l'app VPN: scaricala sul dispositivo da cui guardi la partita, come PC, smartphone, tablet o smart TV
- Connettiti a un server nel Paese dove la partita viene trasmessa gratuitamente, per ottenere un nuovo indirizzo IP
- Apri il sito dell’emittente e vai alla sezione dedicata alla diretta
- Avvia lo streaming e guarda le partite della Nations League in diretta, quando disponibili gratuitamente
Le migliori VPN per guardare le partite di Nations League
- NordVPN: connessioni rapide e stabili, perfette per lo streaming sportivo internazionale
- Surfshark: buone prestazioni in streaming, dispositivi illimitati e prezzi convenienti
- Proton VPN: provider svizzero attento alla privacy e affidabile per stream HD stabili
- IPVanish: prestazioni costanti, server veloci e nessun limite al numero di dispositivi
- Norton VPN: semplice da usare e abbastanza veloce per i live streaming di calcio
Perché serve una VPN per guardare la Nations League sulle emittenti estere?
I diritti di trasmissione sportiva sono generalmente limitati a livello territoriale. Le emittenti controllano l'indirizzo IP di chi guarda e bloccano gli stream fuori dal Paese in cui detengono la licenza. Per questo motivo, parte delle trasmissioni gratuite della Nations League non è accessibile direttamente dall'Italia.
Una VPN permette di collegarsi a un server in un altro Paese e accedere così alla versione locale del servizio.
Piattaforme come TF1, ORF ON, RTVE Play o Digi Sport applicano restrizioni regionali. Con una VPN puoi cambiare virtualmente posizione e accedere ai rispettivi stream mentre viaggi o ti trovi fuori dal Paese di trasmissione.
Dove guardare la Nations League gratis in Italia e all'estero
In Italia le partite degli Azzurri sono disponibili gratuitamente su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Per la maggior parte delle altre gare di Nations League, invece, il riferimento italiano è Sky Sport, con lo streaming su NOW. Alcune partite sono però visibili in chiaro anche su TV8 e sulle reti Mediaset.
Come in Italia, anche in altri Paesi alcune partite vengono trasmesse gratuitamente da emittenti locali, ad esempio ORF ON in Austria, RTVE Play in Spagna, ČT Sport in Cechia o TF1 in Francia. Al di fuori dei rispettivi Paesi, però, i loro stream possono risultare bloccati.
|Emittente
|Paese
|Lingua
|Disponibilità
|ORF ON
|Austria
|Tedesco
|Gratis
|HRT
|Croazia
|Croato
|Gratis
|TF1
|Francia
|Francese
|Gratis
|ARD
|Germania
|Tedesco
|Gratis
|ZDF
|Germania
|Tedesco
|Gratis
|NOS
|Paesi Bassi
|Olandese
|Gratis
|TVP
|Polonia
|Polacco
|Gratis
|ČT Sport
|Cechia
|Ceco
|Gratis
|BBC iPlayer
|Regno Unito
|Inglese
|Gratis
|Digi Sport
|Romania
|Rumeno
|Gratis
|RTVE Play
|Spagna
|Spagnolo
|Gratis
|SRF
|Svizzera
|Tedesco
|Gratis
|RTS
|Svizzera
|Francese
|Gratis
|RSI
|Svizzera
|Italiano
|Gratis
|ATV
|Turchia
|Turco
|Gratis
Per usare stream internazionali serve un servizio VPN con server in più Paesi. In questo modo puoi accedere ai live streaming di calcio disponibili localmente, anche quando ti trovi fuori dall’area di copertura del broadcaster.
Calendario UEFA Nations League 2026/27: partite ed emittenti
L’Italia gioca in Lega A, Gruppo 1 contro Francia, Belgio e Turchia. È un girone duro, con rivali già note e un livello alto fin dalle prime giornate. Per la squadra di Roberto Mancini, guidata in campo da Gianluigi Donnarumma, la Nations League diventa anche un’occasione per ricostruire fiducia dopo il crollo nelle qualificazioni mondiali.
Di seguito le partite di Lega A in programma dal 29 settembre al 6 ottobre 2026, con orari italiani.
|Partita
|Data e ora
|Gruppo
|Emittente
|Cechia-Inghilterra
|Martedì 29 settembre, ore 20:45
|A3
|ČT Sport (Cechia), ITV (Regno Unito)
|Spagna-Croazia
|Martedì 29 settembre, ore 20:45
|A3
|RTVE (Spagna), HRT (Croazia), TVP Sport (Polonia), CBC Sport (Azerbaigian)
|Germania-Serbia
|Giovedì 1° ottobre, ore 20:45
|A2
|ZDF (Germania), RTS (Serbia), Digi Sport 2 (Romania)
|Grecia-Paesi Bassi
|Giovedì 1° ottobre, ore 20:45
|A2
|Alpha TV (Grecia), NPO (Paesi Bassi), Digi Sport 3 (Romania)
|Danimarca-Portogallo
|Giovedì 1° ottobre, ore 20:45
|A4
|TV 2 (Danimarca), RTP (Portogallo), Virgin Media Two (Irlanda), CBC Sport (Azerbaigian), Digi Sport 1 (Romania)
|Galles-Norvegia
|Giovedì 1° ottobre, ore 20:45
|A4
|BBC (Regno Unito), Digi Sport 4 (Romania)
|Belgio-Turchia
|Venerdì 2 ottobre, ore 20:45
|A1
|VTM (Belgio), RTL TVI (Belgio), ATV (Turchia), CBC Sport (Azerbaigian), Digi Sport 3 (Romania)
|Francia-Italia
|Venerdì 2 ottobre, ore 20:45
|A1
|TF1 (Francia), Rai 1 (Italia), Virgin Media Two (Irlanda), Digi Sport 1 (Romania)
|Croazia-Inghilterra
|Sabato 3 ottobre, ore 18:00
|A3
|HRT (Croazia), ITV (Regno Unito), Virgin Media Two (Irlanda), CBC Sport (Azerbaigian), Digi Sport 1 (Romania)
|Spagna-Cechia
|Sabato 3 ottobre, ore 20:45
|A3
|RTVE (Spagna), ČT Sport (Cechia), Virgin Media Two (Irlanda), CBC Sport (Azerbaigian), Digi Sport 1 (Romania)
|Grecia-Germania
|Domenica 4 ottobre, ore 20:45
|A2
|RTL (Germania), Alpha TV (Grecia), Digi Sport 2 (Romania)
|Paesi Bassi-Serbia
|Domenica 4 ottobre, ore 20:45
|A2
|NPO (Paesi Bassi), RTS (Serbia), Digi Sport 3 (Romania)
|Portogallo-Norvegia
|Domenica 4 ottobre, ore 20:45
|A4
|RTP (Portogallo), TV 2 (Norvegia), CBC Sport (Azerbaigian), Digi Sport 1 (Romania)
|Galles-Danimarca
|Domenica 4 ottobre, ore 20:45
|A4
|BBC (Regno Unito), TV 2 (Danimarca), Digi Sport 4 (Romania)
|Francia-Belgio
|Lunedì 5 ottobre, ore 20:45
|A1
|TF1 (Francia), VTM (Belgio), RTL TVI (Belgio), Virgin Media Two (Irlanda)
|Italia-Turchia
|Lunedì 5 ottobre, ore 20:45
|A1
|Rai 1 (Italia), ATV (Turchia)
|Croazia-Spagna
|Martedì 6 ottobre, ore 20:45
|A3
|HRT (Croazia), RTVE (Spagna)
|Inghilterra-Cechia
|Martedì 6 ottobre, ore 20:45
|A3
|ITV (Regno Unito), ČT Sport (Cechia)
Al termine della fase a gironi, le prime due squadre di ogni gruppo accedono ai quarti di finale.
Le migliori VPN per lo streaming della Nations League dall’estero
Per seguire la Nations League in live streaming quando ti trovi fuori dal Paese del broadcaster, serve una VPN affidabile. Deve aggirare i blocchi geografici, mantenere la connessione sicura e garantire velocità sufficienti per lo sport in diretta.
1. NordVPN: la miglior VPN per i live streaming della Nations League
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NordVPN aggira in modo efficace i blocchi geografici durante le partite di Nations League. Grazie a numerosi server veloci, funzioni di sicurezza solide e un buon servizio clienti, è ideale per seguire la Nations League e anche per accedere a RaiPlay dall'estero.
Server e sicurezza: il servizio offre server di alto livello con crittografia XChaCha20, che garantisce la massima sicurezza. Una rigorosa no-logs policy assicura la piena tutela della privacy.
Prestazioni: nei test, NordVPN ha impressionato per le velocità elevate, raggiungendo fino al 90% della velocità di connessione originale senza VPN. Se vuoi guardare la Nations League in diretta e in HD, queste prestazioni sono più che sufficienti.
Streaming: NordVPN sblocca in modo affidabile i principali servizi di streaming ed è quindi una scelta eccellente per seguire la Nations League, sia sui canali italiani sia su quelli internazionali.
Compatibilità: il provider supporta tutti i principali sistemi operativi, come Windows, macOS, Linux, Android e iOS, ed è installabile anche su router.
Assistenza clienti: NordVPN offre chat dal vivo 24 ore su 24, supporto via email, un'ampia base di conoscenza e guide dettagliate per ogni esigenza.
Prezzo: NordVPN propone piani a partire da circa 3,89 €/mese con un massimo di 10 dispositivi connessi contemporaneamente e garanzia di rimborso di 30 giorni.
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2. Surfshark: VPN per lo streaming su dispositivi illimitati
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Surfshark è una scelta eccellente per lo streaming della Nations League dall'estero, soprattutto se vuoi proteggere più dispositivi contemporaneamente. Il provider dispone di server di alta qualità in oltre 100 Paesi in tutto il mondo.
Server e sicurezza: Surfshark offre server ottimizzati per lo streaming, dotati di crittografia XChaCha20 che garantisce la trasmissione sicura dei dati.
Prestazioni: anche Surfshark ha dato risultati eccellenti nei nostri test grazie al protocollo WireGuard, raggiungendo il 93% della velocità di connessione senza VPN. Questo garantisce un'esperienza di streaming fluida.
Streaming: Surfshark aggira senza problemi i blocchi geografici sui flussi della Nations League e sblocca anche altri servizi di streaming sportivo molto seguiti.
Compatibilità: il provider supporta Windows, macOS, Android, iOS e Linux. Il servizio può essere installato anche su router, proteggendo così l'intera rete domestica.
Assistenza clienti: Surfshark offre chat dal vivo 24 ore su 24, una vasta sezione FAQ e un supporto con tempi di risposta rapidi.
Prezzo: Surfshark è disponibile a partire da circa 2,49 €/mese, con connessioni simultanee illimitate e garanzia di rimborso di 30 giorni.
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3. Proton VPN: privacy svizzera per stream stabili della Nations League
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Proton VPN guadagna punti grazie a una solida protezione della privacy e a funzioni di streaming affidabili per chi segue il calcio dall'estero. Se ti stai chiedendo dove guardare le partite di Nations League gratis, i server in Italia e in molti altri Paesi garantiscono uno streaming fluido – sia per le trasmissioni estere sia per la TV italiana quando sei in viaggio.
Server e sicurezza: Proton VPN gestisce server in numerose regioni, il che lo rende perfetto per le trasmissioni internazionali della Nations League. Il servizio si basa sulla crittografia AES-256, sulla funzione Kill Switch e sulla protezione da fughe DNS e IP. La sede in Svizzera è un punto a favore soprattutto per chi dà priorità alla tutela della privacy.
Prestazioni: nel nostro test, il software di Proton VPN ha garantito velocità stabili, sufficienti per lo streaming in HD e le trasmissioni sportive in diretta. Anche durante sessioni più lunghe, gli stream della Nations League restano fluidi, senza interruzioni evidenti.
Streaming: questa VPN sblocca in modo affidabile le piattaforme sportive e i servizi di streaming internazionali. Così puoi seguire senza problemi le partite di Nations League anche in viaggio o dall'estero.
Compatibilità: Proton VPN supporta Windows, macOS, Android, iOS e altre piattaforme. Questo ti permette di seguire in streaming le partite di Nations League in modo flessibile: su smartphone, laptop o smart TV.
Assistenza clienti: se hai domande sullo streaming o sulla configurazione, puoi consultare la base di conoscenza o contattare il supporto del provider.
Prezzo: Proton VPN offre diversi piani adatti a esigenze differenti, a partire da 2,99 €/mese. In particolare, i periodi di fatturazione più lunghi garantiscono un ottimo rapporto qualità-prezzo per uno streaming sicuro e la tutela della privacy.
È disponibile anche una versione gratuita, ma i server gratuiti sono spesso sovraccarichi, non garantiscono uno streaming di buona qualità e sono limitati a soli 10 Paesi.
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4. IPVanish: VPN veloce e sicura senza limiti di dispositivi
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IPVanish è una buona scelta per chi vuole seguire in streaming le partite di Nations League su più dispositivi contemporaneamente. Questa VPN offre velocità elevate e un ampio supporto per diversi dispositivi, così puoi accedere senza problemi alle trasmissioni sportive anche dall'estero.
Server e sicurezza: IPVanish mette a disposizione server in numerosi Paesi e protegge le connessioni con crittografia AES-256. Funzioni come il Kill Switch e la protezione da fughe DNS garantiscono una sicurezza aggiuntiva durante lo streaming.
Prestazioni: nel nostro test approfondito, IPVanish ha convinto per connessioni veloci e stabili. Le trasmissioni in diretta della Nations League funzionano senza intoppi, anche in streaming HD o con più dispositivi connessi contemporaneamente.
Streaming: questa VPN sblocca numerosi servizi di streaming internazionali ed è ideale per chi vuole seguire gli stream della Nations League anche in viaggio.
Compatibilità: IPVanish supporta Windows, macOS, Android, iOS e router. Particolarmente utile è la possibilità di connessioni simultanee illimitate, che consente lo streaming su tutti i dispositivi di casa.
Assistenza clienti: il supporto tecnico aiuta rapidamente chi ha domande o problemi legati allo streaming e alle app.
Prezzo: IPVanish offre prezzi competitivi a partire da circa 2,24 €/mese, soprattutto con gli abbonamenti più lunghi. Questo garantisce prestazioni di streaming solide a un prezzo ragionevole.
5. Norton VPN: VPN semplice e inclusa nel pacchetto Norton 360
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|2.000 server in 65 Paesi
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Norton VPN si rivolge a chi cerca una soluzione semplice per lo streaming sicuro. Il servizio aiuta ad accedere alle partite di Nations League dall'estero, proteggendo al contempo la connessione durante lo streaming su reti pubbliche.
Server e sicurezza: Norton VPN utilizza una crittografia solida e protegge da tracciamento e fughe di dati. I server in diverse regioni permettono l'accesso agli stream internazionali della Nations League.
Prestazioni: i risultati del nostro test su Norton VPN mostrano velocità sufficienti per lo sport in diretta e lo streaming in HD. Nel test, le partite di Nations League funzionavano senza tempi di caricamento eccessivi o interruzioni.
Streaming: Norton VPN è adatto per accedere a piattaforme sportive e di intrattenimento dall'estero. In particolare, chi lo usa solo occasionalmente apprezzerà la semplicità d'uso.
Compatibilità: sono supportati Windows, macOS, Android e iOS. Questo ti permette di seguire comodamente le partite di Nations League su dispositivi mobili o computer.
Assistenza clienti: Norton mette a disposizione sezioni di aiuto e opzioni di supporto, grazie alle quali gli utenti ricevono rapidamente assistenza su configurazione o streaming.
Prezzo: il servizio fa parte del pacchetto Norton 360, che offre un valore aggiunto a chi vuole unire streaming e protezione dei dispositivi. Il prezzo di partenza è attualmente di circa 1,67 €/mese.
VPN gratis o a pagamento per guardare la Nations League
Le VPN gratuite mostrano spesso i propri limiti con il calcio in diretta. Banda ridotta, server lenti e connessioni instabili possono causare bassa qualità video o interruzioni durante lo streaming. Per la Nations League, con più partite live in contemporanea, i servizi a pagamento sono in genere molto più affidabili.
Provider premium come NordVPN o Surfshark offrono server più veloci, una scelta più ampia di Paesi e connessioni più stabili. La differenza si nota soprattutto quando vuoi guardare la Nations League gratis tramite emittenti estere che trasmettono alcune partite in chiaro.
Cosa deve offrire una buona VPN per gli stream della Nations League
Per i live streaming della Nations League 2026/27 contano soprattutto velocità elevate, connessioni stabili e accesso affidabile agli stream internazionali. Durante le partite più seguite, molte persone si collegano contemporaneamente alle stesse piattaforme di streaming. Una buona VPN deve mantenere una connessione stabile e garantire uno streaming fluido.
- Rete di server: per accedere agli stream gratuiti servono server in Paesi come Austria, Svizzera, Regno Unito, Spagna, Francia e altri mercati dove le emittenti locali trasmettono partite in chiaro.
- Aggiramento del geoblocking: non tutte le VPN sbloccano con continuità gli stream sportivi. Servizi come NordVPN o Surfshark ottengono risultati stabili nei test sullo sport live.
- Compatibilità: la VPN dovrebbe funzionare su PC, smartphone, tablet, smart TV e router, così puoi seguire le partite su diverse emittenti senza complicazioni.
- Sicurezza: i servizi seri non conservano dati di utilizzo e proteggono la connessione con crittografia aggiornata. Una no-logs policy trasparente resta un criterio importante.
Guarda la Nations League gratis
La UEFA Nations League 2026/27 offre all’Italia un’occasione per ripartire dopo la mancata qualificazione al Mondiale 2026. Il nuovo percorso di Roberto Mancini passa da una Lega A, Gruppo 1 molto impegnativa, con Francia, Belgio e Turchia come avversarie.
Per chi segue dall’Italia, le partite degli Azzurri sono gratuite su Rai 1 e RaiPlay. Gran parte delle altre gare di Nations League, invece, è disponibile sui canali a pagamento. Se vuoi vedere match trasmessi in chiaro da emittenti estere, devi spesso fare i conti con blocchi geografici e restrizioni legate ai diritti territoriali.
Con una VPN puoi spostare virtualmente la tua posizione e provare ad accedere agli stream gratuiti disponibili nei Paesi in cui una partita viene trasmessa in chiaro. Tra i servizi analizzati, NordVPN, Surfshark, Proton VPN, IPVanish e Norton VPN offrono prestazioni adatte allo streaming live della Nations League.
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FAQ
Dove posso guardare gratis le partite di Nations League?
In Italia le partite della Nazionale sono trasmesse gratuitamente su Rai 1 e RaiPlay, mentre alcune altre gare sono visibili in chiaro su TV8 e sulle reti Mediaset. In altri Paesi alcune gare sono disponibili in chiaro su emittenti come TF1 in Francia, ITV nel Regno Unito o RTVE in Spagna. Per accedere dall'Italia agli stream gratuiti esteri, quando disponibili, può servire una VPN.
Come posso guardare la Nations League dall’estero?
Il metodo più semplice è usare una VPN. Ti connetti a un server nel Paese dell’emittente, apri il relativo sito o l’app e avvii lo streaming. In questo modo puoi superare il geoblocking e guardare la partita come se ti trovassi nel territorio coperto dal broadcaster.
Dove si vedono le partite dell’Italia nella Nations League 2026/27?
Le partite dell’Italia sono trasmesse gratis su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. La maggior parte delle altre gare di Nations League, invece, è disponibile sui canali a pagamento di Sky Sport e su NOW, mentre alcune partite sono in chiaro su TV8 e sulle reti Mediaset. Se ti trovi fuori dall'Italia, una VPN con server italiani può aiutarti a seguire le dirette Rai su RaiPlay.
Posso guardare la Nations League gratis?
Sì, ma dipende dalla partita e dal Paese di trasmissione. In Italia gli incontri degli Azzurri sono gratuiti su Rai 1 e RaiPlay, mentre molte altre partite sono su Sky Sport e NOW, e alcune sono visibili in chiaro su TV8 e sulle reti Mediaset. All’estero esistono anche stream gratuiti su piattaforme come ORF ON, RTVE Play o ČT Sport, spesso però bloccati fuori dai rispettivi Paesi.