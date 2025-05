L’Open d’Italie est un événement sportif de tennis à la renommée mondiale, il se déroule du 6 au 18 mai 2025. Ainsi, ce tournoi rassemble les plus grands joueurs et joueuses de tennis à Rome, prêts à s’affronter sur des terrains en terre battue en extérieur. Il est également connu sous le nom de Masters de Rome, Tournoi de Rome ou encore Internazionali BNL d'Italia.

Cependant, il n’est pas possible de visionner gratuitement des matchs de l’Open d’Italie depuis la France. En effet, si vous vous demandez comment regarder l’Open d’Italie gratuitement, sachez que vous devrez vous munir d’un VPN. Cet outil vous permet de contourner les restrictions géographiques et de regarder ce tournoi en direct depuis n’importe où.

Dans la suite de cet article, je partage avec vous toutes mes astuces pour savoir comment regarder l’Open d’Italie facilement avec un VPN !

Regarder les Masters de Rome en direct : tutoriel

Abonnez-vous à NordVPN, un VPN premium avec une remise actuelle de -77% ! Installez NordVPN sur votre appareil et connectez-vous à un serveur en Italie. Rendez-vous sur le site de la chaîne RaiPlay. Profitez de tous les matchs du tournoi en direct !

Pourquoi faut-il utiliser un VPN pour regarder le tournoi ?

Les droits de diffusion de l’Open d’Italie ont été acquis par certaines chaînes étrangères gratuites. En revanche, en France, pour profiter de l’intégralité des matchs du tournoi, un abonnement à des chaînes payantes est requis.

Ainsi, si vous essayez d’accéder à des chaînes étrangères depuis la France, vous serez bloqué par des restrictions géographiques et ne pourrez pas avoir accès à leur contenu en direct. Cependant, l’utilisation d’un VPN (Réseau Privé Virtuel) vous permet de modifier votre adresse IP en vous connectant à un serveur dans le pays de votre choix et d’avoir accès à toutes les chaînes étrangères !

Les meilleurs VPN pour regarder l'Open d'Italie gratuitement

NordVPN : le meilleur VPN pour regarder le tournoi en direct gratuit Surfshark : accédez au direct de l'Open d'Italie depuis tous vos appareils Proton VPN : débloquez les Masters de Rome facilement et en tout confidentialité

1. NordVPN – Le meilleur VPN pour regarder le tournoi en direct gratuit

Nombre de serveurs et pays : plus de 7600 serveurs dans 118 pays Plateformes de streaming : Netflix, BBC iPlayer, Disney+, etc. Compatible avec : Windows, macOS, Android, iOS, Android TV, Amazon Fire TV Offre actuelle : 77% de réduction sur NordVPN

Regardez l’Open d’Italie avec NordVPN

NordVPN s’affirme, sans l’ombre d’un doute, comme le meilleur VPN pour regarder l’Open d’Italie. Doté d’un grand nombre de serveurs dans de nombreux pays, il vous permet de débloquer en un clin d'œil de nombreuses chaînes étrangères.

Ce fournisseur offre des serveurs rapides dans le monde entier, et plus particulièrement en Italie. Cela m’a permis, à plusieurs reprises, de profiter d’une connexion stable pour regarder des contenus en HD et en direct depuis des chaînes italiennes. Grâce à ses excellentes performances, j’ai pu profiter de nombreux matchs sans la moindre coupure.

NordVPN fait également partie des meilleurs VPN pour garantir votre sécurité en ligne grâce à son chiffrement AES-256 et ses nombreux protocoles. Actuellement, vous pouvez bénéficiez d’une réduction de 77 % sur votre abonnement NordVPN !

Pour en savoir plus sur ce fournisseur, consultez mon avis sur NordVPN.

On aime Vaste réseau de serveurs

Débloque facilement les chaînes étrangères

Vitesses fulgurantes pour le streaming On aime moins Pas de version gratuite

2. Surfshark – Accédez au direct de l'Open d'Italie depuis tous vos appareils

Nombre de serveurs et pays : plus de 3200 serveurs dans 100 pays Plateformes de streaming : Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, etc. Compatible avec : Windows, macOS, Android, iOS, Linux, Amazon Fire TV Offre actuelle : 87% de réduction sur Surfshark

Profitez de l’Open d’Italie en direct avec Surfshark

A l’instar de NordVPN, Surfshark est un excellent VPN pour le streaming de contenu et plus particulièrement les compétitions sportives. Avec ses vitesses fulgurantes, il me permet de ne manquer aucune action des matchs lors de leur diffusion en streaming depuis une chaîne étrangère. Ainsi, c’est un VPN de choix pour regarder l’Open d’Italie en direct et en haute définition.

Grâce à son nombre illimité de connexions en simultanée, il peut aisément être partagé avec vos amis et votre famille. Son rapport qualité-prix est particulièrement bluffant. En effet, vous pouvez profiter de Surfshark à partir de seulement $1.99 par mois.

Si vous souhaitez vous faire votre propre avis sur Surfshark, vous pouvez le tester gratuitement pendant 30 jours grâce à sa garantie de remboursement !

On aime Connexions simultanées illimitées

Prix très compétitif

Adapté au streaming en direct On aime moins Réseau de serveurs moins important que NordVPN

3. Proton VPN – Débloquez les Masters de Rome facilement et en tout confidentialité

Nombre de serveurs et pays : plus de 12600 serveurs dans 117 pays Plateformes de streaming : Netflix, BBC iPlayer, YouTube, etc. Compatible avec : Windows, macOS, Android, iOS Offre actuelle : 64% de réduction sur Proton VPN

Accédez aux Masters de Rome grâce à Proton VPN

La confidentialité et la sécurité sont au cœur des valeurs de Proton VPN. En effet, ce fournisseur suisse assure un chiffrement de niveau militaire, une politique stricte d’absence de logs et des protocoles fortement sécurisés.

Avec plus de 12600 serveurs répartis dans 117 pays, il peut également être utilisé pour contourner les blocages géographiques et profiter de nombreux contenus sans restriction. Ainsi, je l’utilise pour le streaming des matchs de l’Open d’Italie sur différents appareils, notamment grâce à sa compatibilité avec plusieurs systèmes d’exploitation.

Même si ces abonnements sont plus coûteux que ceux de NordVPN et Surfshark, il est le seul à proposer une version gratuite limitée pour vous familiariser avec son outil. En consultant mon avis sur Proton VPN, vous pourrez en savoir plus sur ses avantages !

On aime Version gratuite disponible

Garantie de remboursement de 30 jours

Contourne les restrictions géographiques On aime moins Moins performant en termes de vitesses

Un VPN gratuit permet-il de regarder l'Open d'Italie ?

Un VPN gratuit va difficilement vous permettre de regarder l’Open d’Italie.

En effet, de par son caractère gratuit, cela entraîne plusieurs limites telles que :

Un manque de débit pour assurer le streaming complet des matchs. Les VPN gratuits sont, pour la plupart, blacklistés par les plateformes de streaming et les sites des chaînes télévisées. Les risques de fuite de vos données personnelles sont très importants. Ces VPN peuvent, dans certains cas, injecter des publicités ou des logiciels malveillants sur vos appareils.

Face aux prix très abordables des VPN premium, il serait dommage de mettre en péril votre sécurité en ligne et la confidentialité de vos données personnelles en faisant appel à un VPN gratuit.

Quelles chaînes diffusent l'Open d'Italie gratuitement ?

Plusieurs chaînes étrangères diffusent l’Open d’Italie gratuitement. Afin de vous aider à y accéder facilement, nous les avons toutes listées dans le tableau ci-dessous.

Pays Chaîne Gratuit ? Couverture du tournoi Italie RaiPlay Oui ✅ Couverture complète de tous les matchs. Royaume-Uni BBC iPlayer Oui ✅ Uniquement quelques matchs Australie Channel 9 Oui ✅ Uniquement quelques matchs

Calendrier de l'Open d'Italie

Dans le calendrier ci-dessous, vous aurez accès au programme de l’Open d’Italie 2025.

Date Match Mardi 6 mai Simple WTA Mercredi 7 mai Simple ATP et simple WTA Jeudi 8 mai Simple ATP et simple WTA Vendredi 9 mai Simple ATP et simple WTA Samedi 10 mai Simple ATP et simple WTA Dimanche 11 mai Simple ATP et simple WTA Lundi 12 mai Simple ATP et huitième de finale simple WTA Mardi 13 mai Huitième de finale simple ATP et quart de finale simple WTA Mercredi 14 mai Quart de finale simple ATP et quart de finale simple WTA Jeudi 15 mai Quart de finale simple ATP et demi-finales simple WTA Vendredi 16 mai Demi-finale simple ATP et demi-finales double WTA Samedi 17 mai Finale simple WTA et demi-finales double WTA Dimanche 18 mai Finale simple WTA et finale double WTA

RaiPlay détecte l'utilisation d'un VPN, que faire ?

Même si il est peu probable que RaiPlay détecte l’utilisation d’un des VPN premium listés dans cet article, voici les conseils à suivre pour y remédier :

Vérifier les fuites IP/DNS dans les paramètres de votre logiciel VPN.

Tester d’autres serveurs basés en Italie.

Vider le cache et les cookies de votre navigateur.

Activer le mode furtif du VPN pour renforcer le masquage de l’utilisation de cet outil.

Contacter le service client du VPN afin qu’il vous apporte une solution.

Conclusion

Si vous êtes amateur de tennis, vous ne pouvez pas passer à côté de l’Open d’Italie ! Ainsi, si vous désirez le regarder gratuitement et en direct, vous aurez besoin d’un VPN performant pour contourner les restrictions géographiques des chaînes étrangères comme RaiPlay.

Évitez de faire appel à un VPN gratuit qui risque de bloquer votre flux de streaming en plein milieu d’un match par manque de débit ! Pour un streaming en HD et sans ralentissement de l’Open d’Italie, je vous recommande de faire appel à NordVPN.

Êtes-vous prêt à soutenir vos joueurs et joueuses préférés de tennis pendant cet Open d’Italie 2025 ?

