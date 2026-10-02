Zidane retrouve le Stade de France. Ce vendredi 2 octobre 2026, l'équipe de France reçoit l'Italie à Saint-Denis pour la troisième journée de la Ligue des Nations 2026/27. Coup d'envoi à 20h45 (heure française), dans une enceinte à guichets fermés pour le tout premier match de Zinédine Zidane à domicile en tant que sélectionneur.

En France, TF1 diffuse la rencontre gratuitement et en clair. Le match est aussi disponible en streaming sur TF1+. L'antenne s'ouvre dès 20h35, avec Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu aux commentaires.

Pour les Français à l'étranger, la situation est plus compliquée. Le flux est géobloqué pour des questions de droits. En Italie, RAI 1 retransmet elle aussi le match en clair, avec un streaming sur RaiPlay, mais les commentaires sont en italien.

Un VPN règle le problème. Il vous attribue une adresse IP française, ce qui débloque TF1+ partout dans le monde. Voici comment faire.

Où regarder France - Italie gratuitement ?

Voici les chaînes étrangères qui diffusent gratuitement France - Italie :

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Regarder France - Italie gratuitement sur TF1+ : le guide étape par étape

TF1+ bloque le stream parce que vous êtes à l'étranger ? En cinq étapes, vous pouvez regarder France - Italie gratuitement, où que vous soyez.

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Les meilleurs VPN pour streamer France - Italie

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Pourquoi faut-il utiliser un VPN pour regarder le match ?

Hors de France, les directs de TF1+ restent verrouillés. La plateforme vérifie votre adresse IP et, si vous n'êtes pas sur le territoire, bloque la lecture pour respecter les droits TV. Un VPN contourne ce blocage en donnant à votre ordinateur ou à votre mobile une adresse IP française. Pour TF1+, vous regardez alors depuis l'Hexagone, et la retransmission se lance normalement.

La méthode fonctionne de la même façon avec la chaîne italienne. Connectez-vous à un serveur en Italie pour débloquer le direct de RAI 1 sur RaiPlay et suivre le match avec les commentaires transalpins.

TF1 bloquée sans VPN

Un VPN fiable vous attribue une adresse IP dans le pays de votre choix. Vous contournez ainsi les restrictions géographiques et accédez aux streams internationaux sans limitation.

Grâce à un VPN, le stream de TF1+ devient accessible depuis n'importe quel pays. Pendant nos tests avec NordVPN, l'image était excellente et la connexion n'a jamais décroché.

Comment regarder TF1+ gratuitement à l'étranger :

Connectez votre VPN à un serveur en France. Rendez-vous sur la page officielle de TF1+. Connectez-vous à votre compte ou créez un compte gratuit. Regardez Italie - France gratuitement.

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France - Italie : le contexte

L'ère Zidane ne pouvait pas mieux commencer. Vainqueurs 1-0 en Turquie pour la première de leur nouveau sélectionneur, une entame victorieuse que les Bleus n'avaient plus connue depuis Aimé Jacquet en 1994, les Tricolores ont enchaîné lundi à Bruxelles face à la Belgique (1-0).

Avec une équipe presque entièrement remaniée, marquée par les premières titularisations de Jérémy Jacquet, Andy Diouf et Lucas Da Cunha, ils ont dominé les Diables Rouges avant d'être libérés par un rush somptueux de Michael Olise à la 88e minute. Six points sur six, seuls en tête du groupe : place désormais au retour au Stade de France, sans Kylian Mbappé, blessé et rentré à Madrid.

L'Italie, elle, cherche encore son équilibre. Revenu sur le banc de la Nazionale après un troisième Mondial manqué d'affilée, Roberto Mancini a vécu une entrée en matière douloureuse, avec une défaite 2-0 à domicile face à la Belgique à l'Olimpico. La réaction est venue lundi en Turquie : une large victoire 4-1, obtenue alors que le champion d'Europe 2021 avait laissé dix titulaires au repos, dont Nicolò Barella. Tous devraient faire leur retour à Saint-Denis.

Entre les deux nations, l'histoire récente est faite de coups d'éclat : lors de la dernière Ligue des Nations, l'Italie s'était imposée 3-1 à Paris avant que les Bleus ne prennent leur revanche sur le même score à San Siro. Chaque confrontation garde en prime le parfum d'une rivalité nourrie par des décennies de grands rendez-vous, de la finale de l'Euro 2000 à celle du Mondial 2006.

La France est favorite, portée par la dynamique et par un Stade de France qui attend son sélectionneur comme un événement. Mais une Italie, revancharde et réputée pour sa rigueur tactique, a tout du piège pour une équipe de France privée de sa star.

Notre pronostic : France 2 - 1 Italie

Peut-on regarder France - Italie avec un VPN gratuit ?

Non. Pour un événement comme celui-ci, les VPN gratuits posent plusieurs problèmes : peu de serveurs en France, des quotas de données trop faibles pour tenir un match entier, des serveurs saturés aux heures de pointe et aucune fonction de spoofing. TF1+ les détecte et les bloque presque immédiatement. Pour 90 minutes de football en HD, mieux vaut choisir un VPN premium.

Astuce : la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours de NordVPN permet de tester le service sur ce match, puis de récupérer votre argent si vous n'en avez plus l'usage ensuite.

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Est-il légal de regarder la Ligue des Nations avec un VPN ?

Le VPN est parfaitement légal en France. Beaucoup de gens l'utilisent chaque jour pour sécuriser leur connexion et protéger leurs données. Contourner les restrictions géographiques des plateformes se situe en revanche dans une zone grise sur le plan contractuel.

Une règle ne change pas : regardez le match sur des diffuseurs officiels qui détiennent les droits, comme TF1+, et jamais sur un site de streaming pirate.

À retenir : un VPN protège votre vie privée, chiffre votre connexion et vous permet de regarder des streams internationaux en toute sécurité, que ce soit la Ligue des Champions ou le MotoGP.

Conclusion

Invaincus et en tête de leur groupe, les Bleus de Zidane accueillent l'Italie ce vendredi 2 octobre à 20h45 au Stade de France, lors de la troisième journée de la Ligue des Nations. En France, le match est diffusé gratuitement et en clair sur TF1 et TF1+. À l'étranger, un VPN vous permet d'accéder au même direct.

Où que vous soyez, un serveur français suffit. Installez l'application VPN, sélectionnez un serveur en France, lancez TF1+ et ne manquez pas le tout premier match de Zidane au Stade de France.

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