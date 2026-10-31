Partita Competizione Data e orario (ora italiana) Canali gratuiti Udinese-Roma Serie A Sabato 31 ottobre, ore 18:00 Digi Sport 4 (Romania), Prima Sport 5 via Orange TV (Romania), DAZN (Canada) Milan-Inter Serie A Sabato 31 ottobre, ore 20:45 CBS Sports Golazo Network (USA), CBS Sports Golazo Network via Pluto TV (USA), Digi Sport 1 (Romania) Chelsea-Manchester United Premier League Sabato 31 ottobre, ore 13:30 Setanta Sports (Filippine), CazéTV via YouTube (Brasile), İdman TV (Azerbaigian) Bournemouth-Leeds Premier League Sabato 31 ottobre, ore 16:00 Setanta Sports (Filippine) Brentford-Nottingham Forest Premier League Sabato 31 ottobre, ore 16:00 Setanta Sports (Filippine) Coventry-Sunderland Premier League Sabato 31 ottobre, ore 16:00 Setanta Sports (Filippine) Hull City-Ipswich Premier League Sabato 31 ottobre, ore 16:00 Setanta Sports (Filippine) Manchester City-Brighton Premier League Sabato 31 ottobre, ore 16:00 Setanta Sports (Filippine) Tottenham-Crystal Palace Premier League Sabato 31 ottobre, ore 18:30 Setanta Sports (Filippine) Aston Villa-Fulham Premier League Sabato 31 ottobre, ore 21:00 Setanta Sports (Filippine), İdman TV (Azerbaigian) Nizza-Rennes Ligue 1 Sabato 31 ottobre, ore 17:15 CazéTV via YouTube (Brasile) Lione-Angers Ligue 1 Sabato 31 ottobre, ore 20:45 CazéTV via YouTube (Brasile) Lorient-Brest Ligue 1 Sabato 31 ottobre, ore 20:45 CazéTV via YouTube (Brasile) Troyes-Le Mans Ligue 1 Sabato 31 ottobre, ore 20:45 CazéTV via YouTube (Brasile) Levante-Atlético Madrid LaLiga Sabato 31 ottobre, ore 14:00 Digi Sport 2 (Romania), Setanta Sports (Filippine), SportyNet via YouTube (Brasile) Rayo Vallecano-Celta Vigo LaLiga Sabato 31 ottobre, ore 16:15 Digi Sport 2 (Romania), Setanta Sports (Filippine), CazéTV via YouTube (Brasile) Real Betis-Málaga LaLiga Sabato 31 ottobre, ore 18:30 Digi Sport 3 (Romania), Setanta Sports (Filippine), CazéTV via YouTube (Brasile) Barcellona-Alavés LaLiga Sabato 31 ottobre, ore 21:00 Digi Sport 2 (Romania), Setanta Sports (Filippine), CazéTV via YouTube (Brasile) Augusta-Friburgo Bundesliga Sabato 31 ottobre, ore 15:30 Bundesliga via YouTube (Irlanda), Fandango (USA), ABEMA (Giappone) Borussia Mönchengladbach-Paderborn Bundesliga Sabato 31 ottobre, ore 15:30 Bundesliga via YouTube (Irlanda), Fandango (USA), Canal GOAT via YouTube (Brasile) Schalke 04-Lipsia Bundesliga Sabato 31 ottobre, ore 15:30 Bundesliga via YouTube (Irlanda), Fandango (USA), CazéTV via YouTube (Brasile) Werder Brema-Hoffenheim Bundesliga Sabato 31 ottobre, ore 15:30 Bundesliga via YouTube (Irlanda), Fandango (USA), SportyNet via YouTube (Brasile), Jovem Pan Esportes via YouTube (Brasile) Bayer Leverkusen-Stoccarda Bundesliga Sabato 31 ottobre, ore 15:30 Digi Sport 4 (Romania), Bundesliga via YouTube (Irlanda), Fandango (USA), Canal GOAT via YouTube (Brasile) Bayern Monaco-Borussia Dortmund Bundesliga Sabato 31 ottobre, ore 18:30 Digi Sport 2 (Romania), Bundesliga via YouTube (Irlanda), Fandango (USA), SportyNet via YouTube (Brasile), CazéTV via YouTube (Brasile), İdman TV (Azerbaigian), SABC (Sudafrica)

Per un quadro sempre aggiornato su canali gratuiti e modalità di visione di Serie A e grandi campionati europei, puoi consultare la nostra pagina dedicata.

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Come guardare il calcio gratis con una VPN

Scegli una VPN affidabile: per sicurezza avanzata e tanti server a un prezzo accessibile, una delle scelte migliori è Proton VPN (abbonati con il 75% di sconto) Installa l'app: funziona su computer Windows e Mac, oltre che su smartphone, tablet e smart TV Connettiti al server giusto: seleziona gli USA per CBS Sports Golazo Network o la Romania per Digi Sport Apri il sito o l'app del canale: individua la gara in palinsesto e fai partire la diretta gratuita

Dove guardare il calcio gratis in streaming nel 2026?

Qui sotto elenchiamo i canali con calcio in diretta gratis, indicando per ognuno i tornei in palinsesto e il paese su cui impostare la VPN.

Bastano pochi minuti di configurazione per accedere a tante dirette estere in chiaro, dalla Serie A alla Champions League fino ai principali campionati stranieri. Poiché i diritti di ciascuna emittente riguardano partite diverse, prima del calcio d'inizio è utile controllare su quale rete va in onda l'incontro che vuoi seguire.

Canale gratuito Paese Competizioni Digi Sport Romania Serie A, Bundesliga, Champions League, Europa League, LaLiga, Ligue 1 Prima Sport via Orange TV Romania Serie A, Champions League, LaLiga CBS Sports Golazo Network USA Serie A, Champions League Fandango USA Bundesliga Canal GOAT Brasile Bundesliga, 2. Bundesliga CazéTV Brasile Serie A, Bundesliga, Europa League, Conference League, Ligue 1, Premier League, LaLiga OneFootball India, Myanmar Bundesliga, 2. Bundesliga ABEMA Giappone Serie A, Bundesliga, Ligue 1 Sporty TV Nigeria Serie A, Bundesliga, Ligue 1, LaLiga, Premier League, Europa League SRF 2 Svizzera Champions League, Europa League, Conference League RTL Zwee Lussemburgo Champions League ServusTV Austria Europa League, Coppa di Germania İdman TV Azerbaigian LaLiga, Premier League, Ligue 1 VTM 2 Belgio Champions League RTÉ 2 Irlanda Champions League Virgin Media Two Irlanda Champions League Club RTL Belgio Champions League RTS 2 Svizzera Champions League, Europa League RSI LA 2 Svizzera Champions League, Europa League bTV Action Bulgaria Champions League, Europa League HRT 2 Croazia Champions League Mega TV Grecia Champions League RTS Serbia Champions League TRT 1 Turchia Champions League, Europa League TRT Spor Turchia Champions League, Europa League CBC Sport Azerbaigian Champions League, Europa League Qazsport Kazakistan Champions League, Europa League İctimai TV Azerbaigian Champions League, Europa League RTBF Belgio Europa League BBC iPlayer Regno Unito Bundesliga Bundesliga (via YouTube) Regno Unito, Irlanda, Myanmar, India Bundesliga SABC Sudafrica Bundesliga, Premier League

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Le migliori VPN per guardare il calcio in streaming

Proton VPN – sicurezza evoluta e una rete di server ampia, a un prezzo accessibile NordVPN – velocità elevate, adatte allo streaming live in Italia e all’estero Surfshark – connessioni affidabili e nessun limite di dispositivi con un solo abbonamento

Perché serve una VPN per guardare il calcio gratis?

In Italia il calcio in TV richiede quasi sempre un abbonamento a DAZN o Sky, una spesa che a fine anno pesa parecchio. Fuori dai confini, invece, molte reti mandano in onda gratis tante partite di campionati e coppe.

Con un indirizzo IP italiano, tuttavia, la diretta resta ferma.

Il motivo si chiama geoblocco: la piattaforma rileva il tuo IP e disattiva il player quando la connessione arriva da un'area esclusa dai diritti dell'emittente. CBS Sports Golazo Network richiede un collegamento dagli Stati Uniti, e Digi Sport si apre solo a chi naviga dalla Romania.

CBS Sports Golazo Network bloccato geograficamente

Attivando una VPN per lo streaming del calcio, il tuo traffico passa da un server situato nel paese del canale, per esempio gli USA per CBS Sports Golazo Network o la Romania per Digi Sport. Il sito vede così un IP locale, il geoblocco non scatta e la diretta parte senza intoppi.

CBS Sports Golazo Network sbloccato con VPN

C'è anche un vantaggio sul fronte della privacy: la crittografia del traffico tiene al sicuro i tuoi dati anche quando usi reti Wi-Fi pubbliche o condivise.

Come guardare il calcio gratis su smartphone (Android e iOS)

La televisione del salotto non è l'unico modo per seguire una gara. Con la VPN attiva sul telefono le dirette gratuite ti seguono ovunque. Android e iOS hanno interfacce diverse, ma i passaggi restano quasi gli stessi.

Scarica la VPN: cerca su Google Play o sull'App Store l'app di un servizio affidabile come Proton VPN, NordVPN o Surfshark e installala Connettiti al server giusto: seleziona il paese dell'emittente che trasmette la partita in chiaro, ovvero gli USA per CBS Sports Golazo Network o la Romania per Digi Sport Apri il canale: accedi all'app o al sito del broadcaster, oppure a YouTube quando la diretta passa da lì Tocca Play: avvia la diretta e guarda la gara da qualsiasi luogo con una connessione stabile

Digi Sport sbloccato con VPN su smartphone

Guarda il calcio sullo smartphone con Proton VPN

Posso usare una VPN gratuita per guardare il calcio?

L'idea di non spendere nulla attira, però durante una partita in diretta i servizi gratuiti mostrano presto i loro difetti. Di solito mettono a disposizione pochi server, velocità basse e una sicurezza parziale, con il risultato che l'immagine si blocca o perde definizione proprio sulle azioni più importanti. Esiste inoltre un pericolo meno evidente: molte VPN gratuite guadagnano vendendo i dati degli utenti a società terze.

Quando si tratta di Serie A, coppe europee e campionati stranieri, suggeriamo un provider solido, in grado di garantire dirette senza scatti e una vera tutela della privacy: una di queste opzioni è Proton VPN, che unisce un prezzo accessibile a funzioni di sicurezza avanzate.

Grazie alla garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni puoi testarla senza fretta e, se cambi idea, recuperare l’intera somma.

Non sai se funziona? Prova Proton VPN senza rischi: da 2,49 € al mese e con la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, puoi seguire dall’Italia le dirette di tante partite sui canali esteri gratuiti e chiedere il rimborso se il servizio non ti soddisfa.

Posso guardare il calcio sulla smart TV con una VPN?

Sì. Sul televisore la VPN supera il geoblocco esattamente come su computer e smartphone, e ti permette di raggiungere canali gratuiti come CBS Sports Golazo Network o Digi Sport. Ecco come procedere:

Passo 1: installa la VPN . Cercala nello store della smart TV; se manca, configurala sul router e connetti il televisore a quella rete Wi-Fi.

. Cercala nello store della smart TV; se manca, configurala sul router e connetti il televisore a quella rete Wi-Fi. Passo 2: connettiti a un server . Seleziona il paese dell'emittente: gli USA per CBS Sports Golazo Network oppure la Romania per Digi Sport.

. Seleziona il paese dell'emittente: gli USA per CBS Sports Golazo Network oppure la Romania per Digi Sport. Passo 3: apri il canale online. Lancia l'app del broadcaster o raggiungi il sito con il browser del televisore e avvia lo streaming.

Se sulla TV la VPN dà problemi, puoi ricorrere a due soluzioni veloci:

Usa Chromecast o AirPlay : proietta sul televisore lo schermo del telefono o del portatile in pochi secondi.

: proietta sul televisore lo schermo del telefono o del portatile in pochi secondi. Usa un cavo HDMI: collega il computer alla TV e guarda la partita sul grande schermo, senza impostazioni da modificare.

Partita del giorno – sabato 31 ottobre 2026: Milan-Inter

Sabato sera alle ore 20:45 va in scena il derby della Madonnina tra Milan e Inter, in programma a San Siro per la Serie A 2026/27. Sulle due panchine siedono Rúben Amorim per i rossoneri e Cristian Chivu per i nerazzurri.

Settimana difficile per il Milan, che dopo lo 0-3 di Bournemouth in Europa League ha perso l’imbattibilità in campionato con il 2-4 casalingo contro il Bologna: tripletta di Mbangula, inutile la doppietta di Cisse. Clima opposto sull’altra sponda del Naviglio: l’Inter ha vinto 2-0 al Penzo grazie a due autoreti nel finale, agganciando la Lazio in vetta a 25 punti, sette in più dei cugini. In Champions, inoltre, aveva battuto 1-0 lo Shakhtar Donetsk con un gol di Carlos Augusto. Amorim vive il suo primo derby ufficiale contro un’Inter che non batte il Milan in gare ufficiali dal 22 aprile 2024.

In Italia il derby è visibile esclusivamente su DAZN, Sky Sport e NOW, a pagamento. All'estero, invece, Milan-Inter va in onda gratis su CBS Sports Golazo Network (USA), anche tramite Pluto TV, e su Digi Sport 1 (Romania). Ti basta collegare la VPN a un server nel paese del canale scelto.

Inizia a guardare il calcio gratis oggi

Sabato 31 ottobre i canali esteri offrono in chiaro due sfide di Serie A. Si parte con Udinese-Roma alle 18:00, poi in serata tocca a Milan-Inter. Nel palinsesto della giornata trovano spazio anche Premier League, LaLiga, Bundesliga e Ligue 1, tutte raggiungibili via VPN.

Per aggirare il geoblocco serve una VPN affidabile: collegati a un server negli USA per CBS Sports Golazo Network oppure in Romania per Digi Sport, a seconda dell'emittente estera che trasmette l'incontro.

Dalle nostre prove emerge Proton VPN, con sicurezza avanzata e un'ampia rete di server, utile per accedere ai palinsesti di tante emittenti estere: attivala qualche minuto prima del calcio d’inizio e non perderti nulla.

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