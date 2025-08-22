Potremmo guadagnare commissioni di affiliazione per i prodotti consigliati. Scopri di più.

Come guardare la Premier League gratis 2025 in Italia

Aggiornato il: 22 agosto 2025
La Premier League è il campionato sportivo più seguito al mondo, con oltre 3 miliardi di spettatori in 188 paesi. Anche in Italia la passione è fortissima, ma i costi per seguirla in diretta sono spesso alti. I diritti ufficiali sono in mano a Sky Sport e NOW TV (Pass Sport), ma gli abbonamenti possono superare i €30 al mese.

La buona notizia? Esistono alternative internazionali più economiche (o addirittura gratuite) per vedere la Premier League nel 2025. In questo articolo ti spieghiamo come guardare le partite con una VPN, accedere a canali stranieri affidabili e risparmiare.

Guarda la Premier League gratis con una VPN: guida rapida

premier league supporting image

Vuoi seguire la Premier League senza spendere una fortuna per Sky o NOW TV? Con una buona VPN puoi accedere a piattaforme estere che trasmettono partite gratis o a prezzo ridotto. Ecco come fare:

  1. Scegli una VPN affidabile: Ti consigliamo NordVPN per velocità, stabilità e ampia scelta di server. Ora in sconto del 73%!
  2. Installa l'app VPN: Su PC, smartphone, tablet o smart TV.
  3. Connettiti a un server nel paese giusto: Es. Azerbaigian per Idman TV.
  4. Vai sul sito o sull'app del canale straniero
  5. Guarda la Premier League in streaming in modo gratuito o economico.

Partite top da guardare in diretta

La Premier League entra nel vivo con match imperdibili tra derby infuocati e sfide ad alta tensione. Ecco le partite da non perdere nelle prossime giornate.

PartitaData e oraPerché guardarla
Manchester United vs BurnleySabato 30 agosto, 16:00Old Trafford ospita un match sempre acceso
Leeds United vs NewcastleSabato 30 agosto, 18:30Derby del nord intenso e ad alta tensione
Brighton vs Manchester CityDomenica 31 agosto, 15:00Test tecnico per i Citizens contro un Brighton ambizioso
Liverpool vs ArsenalDomenica 31 agosto, 17:30Grande match tra due contendenti al titolo
Fulham vs ChelseaLunedì 1 settembre, 21:00Derby londinese, spettacolo e rivalità
Arsenal vs Aston VillaSabato 6 settembre, 18:30Arsenal cerca conferme, Villa in forma sorprendente

Le migliori piattaforme estere per vedere la Premier League nel 2025

Non vuoi pagare un abbonamento costoso per seguire la Premier League? Nessun problema: ci sono piattaforme estere affidabili che offrono lo stesso spettacolo a costi molto più bassi — e in alcuni casi persino gratis. Ecco le migliori opzioni per il 2025, accessibili facilmente tramite VPN, come NordVPN.

Le migliori piattaforme estere per vedere la Premier League nel 2025

Servizio StreamingPaese (via VPN)Prezzo stimatoPartite gratuiteProva gratuita
Idman TVAzerbaigianGratisNo
Sporty TVNigeriaGratisNo
SABCSudafricaGratisNo
VOYORomania€4.84No7 giorni
Setanta SportsEuropa Est / Asia~€5NoNo
Peacock (NBC)USA~€10.15NoNo
Stan SportAustralia~€11No7 giorni
Fubo TVCanada~€19No7 giorni
NOW TV SportItalia€24.99NoNo
Sky Sport ItaliaItalia€33NoNo

Migliori VPN per guardare la Premier League nel 2025

  1. NordVPN: velocissima e perfetta per lo streaming sportivo.
  2. Surfshark: conveniente e utilizzabile su un numero illimitato di dispositivi.
  3. ExpressVPN: stabile anche con piattaforme bloccate come Sky o Peacock.

Posso guardare la Premier League con una VPN gratuita?

In teoria sì, ma nella pratica una VPN gratuita presenta subito grossi limiti: spesso ha un consumo dati limitato, connessioni lente e non riesce ad aggirare i blocchi delle principali piattaforme di streaming. Il risultato? Streaming instabile e di bassa qualità.

Inoltre, molte VPN gratuite non sono sicure: raccolgono i tuoi dati, vendono le informazioni degli utenti o includono persino malware. Per questo sono altamente sconsigliate per lo streaming sportivo, dove servono velocità e affidabilità.

Una VPN premium come NordVPN invece offre server veloci, crittografia avanzata e accesso garantito ai canali sportivi internazionali. In più, puoi provarla senza rischi grazie alla garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Se vuoi davvero guardare la Premier League in modo gratuito, una VPN a pagamento è semplicemente la scelta più efficace.

Calendario Premier League 2025/2026: partite da non perdere

Ecco alcuni dei match più attesi della nuova stagione Premier League. Grandi rivalità, sfide per il titolo e derby da brividi: segna questi appuntamenti sul calendario!

PartitaPeriodo previsto
Liverpool – Arsenal29–31 agosto
Manchester City – Man United13–14 settembre
Arsenal – Man City20–21 settembre
Newcastle – Arsenal27–29 settembre
Chelsea – Liverpool4 ottobre
Liverpool – Manchester United18 ottobre
Aston Villa – Man City25 ottobre

Le date possono subire variazioni. Tutte le partite sono basate sul calendario ufficiale della Premier League.

Conclusione

La stagione 2025/26 della Premier League promette spettacolo con partite clou fin dalle prime giornate. I favoriti al titolo includono Liverpool, Arsenal e Man City, mentre l'Arsenal è atteso da un calendario iniziale particolarmente tosto secondo gli analisti.

Per chi guarda dalla Italia, l'accesso completo è possibile solo tramite Sky Sport o NOW TV, ma i costi possono essere alti.

Grazie alle soluzioni alternative e legali, come usare una VPN, è possibile seguire la Premier League a costi ridotti o persino gratuitamente. Perché la VPN ti permette di accedere a piattaforme estere come Idman TV, Peacock o Sporty TV, che offrono match in diretta gratis o a basso costo.

La chiave è scegliere una VPN affidabile per lo streaming sportivo. NordVPN, ad esempio, è compatibile con tutti i servizi menzionati e offre una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

FAQ

Quali piattaforme offrono la Premier League gratis?

.
SABC, Sporty TV e Idman TV trasmettono gratuitamente partite ogni settimana. Per accederti, serve una VPN connessa al paese corretto (es. Nigeria o Azerbaigian).

Quali sono le piattaforme più economiche?

Peacock (USA) e YOYO (Romania), permettono di seguire molte partite a meno di €10 al mese. Sempre serve una VPN per accedervi dall'Italia.

Come funziona la VPN per lo streaming sportivo?

Scarica la VPN, connettiti a un server nel paese in cui il servizio è attivo, visita la piattaforma e guarda la partita in diretta. Funziona su smartphone (iOS / Android), PC, tablet e smart TV.

Qual è la VPN migliore per la Premier League 2025?

NordVPN è la più consigliata per la velocità e l'affidabilità. Supporta tutte le piattaforme sportive indicate ed è semplice da usare.

