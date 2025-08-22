La Premier League è il campionato sportivo più seguito al mondo, con oltre 3 miliardi di spettatori in 188 paesi. Anche in Italia la passione è fortissima, ma i costi per seguirla in diretta sono spesso alti. I diritti ufficiali sono in mano a Sky Sport e NOW TV (Pass Sport), ma gli abbonamenti possono superare i €30 al mese.

La buona notizia? Esistono alternative internazionali più economiche (o addirittura gratuite) per vedere la Premier League nel 2025. In questo articolo ti spieghiamo come guardare le partite con una VPN, accedere a canali stranieri affidabili e risparmiare.

Guarda la Premier League gratis con una VPN: guida rapida

Vuoi seguire la Premier League senza spendere una fortuna per Sky o NOW TV? Con una buona VPN puoi accedere a piattaforme estere che trasmettono partite gratis o a prezzo ridotto. Ecco come fare:

Scegli una VPN affidabile: Ti consigliamo NordVPN per velocità, stabilità e ampia scelta di server. Ora in sconto del 73%! Installa l'app VPN: Su PC, smartphone, tablet o smart TV. Connettiti a un server nel paese giusto: Es. Azerbaigian per Idman TV. Vai sul sito o sull'app del canale straniero Guarda la Premier League in streaming in modo gratuito o economico.

Partite top da guardare in diretta

La Premier League entra nel vivo con match imperdibili tra derby infuocati e sfide ad alta tensione. Ecco le partite da non perdere nelle prossime giornate.

Partita Data e ora Perché guardarla Manchester United vs Burnley Sabato 30 agosto, 16:00 Old Trafford ospita un match sempre acceso Leeds United vs Newcastle Sabato 30 agosto, 18:30 Derby del nord intenso e ad alta tensione Brighton vs Manchester City Domenica 31 agosto, 15:00 Test tecnico per i Citizens contro un Brighton ambizioso Liverpool vs Arsenal Domenica 31 agosto, 17:30 Grande match tra due contendenti al titolo Fulham vs Chelsea Lunedì 1 settembre, 21:00 Derby londinese, spettacolo e rivalità Arsenal vs Aston Villa Sabato 6 settembre, 18:30 Arsenal cerca conferme, Villa in forma sorprendente

Le migliori piattaforme estere per vedere la Premier League nel 2025

Non vuoi pagare un abbonamento costoso per seguire la Premier League? Nessun problema: ci sono piattaforme estere affidabili che offrono lo stesso spettacolo a costi molto più bassi — e in alcuni casi persino gratis. Ecco le migliori opzioni per il 2025, accessibili facilmente tramite VPN, come NordVPN.

Servizio Streaming Paese (via VPN) Prezzo stimato Partite gratuite Prova gratuita Idman TV Azerbaigian Gratis Sì No Sporty TV Nigeria Gratis Sì No SABC Sudafrica Gratis Sì No VOYO Romania €4.84 No 7 giorni Setanta Sports Europa Est / Asia ~€5 No No Peacock (NBC) USA ~€10.15 No No Stan Sport Australia ~€11 No 7 giorni Fubo TV Canada ~€19 No 7 giorni NOW TV Sport Italia €24.99 No No Sky Sport Italia Italia €33 No No

Migliori VPN per guardare la Premier League nel 2025

NordVPN: velocissima e perfetta per lo streaming sportivo. Surfshark: conveniente e utilizzabile su un numero illimitato di dispositivi. ExpressVPN: stabile anche con piattaforme bloccate come Sky o Peacock.

Posso guardare la Premier League con una VPN gratuita?

In teoria sì, ma nella pratica una VPN gratuita presenta subito grossi limiti: spesso ha un consumo dati limitato, connessioni lente e non riesce ad aggirare i blocchi delle principali piattaforme di streaming. Il risultato? Streaming instabile e di bassa qualità.

Inoltre, molte VPN gratuite non sono sicure: raccolgono i tuoi dati, vendono le informazioni degli utenti o includono persino malware. Per questo sono altamente sconsigliate per lo streaming sportivo, dove servono velocità e affidabilità.

Una VPN premium come NordVPN invece offre server veloci, crittografia avanzata e accesso garantito ai canali sportivi internazionali. In più, puoi provarla senza rischi grazie alla garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Se vuoi davvero guardare la Premier League in modo gratuito, una VPN a pagamento è semplicemente la scelta più efficace.

Calendario Premier League 2025/2026: partite da non perdere

Ecco alcuni dei match più attesi della nuova stagione Premier League. Grandi rivalità, sfide per il titolo e derby da brividi: segna questi appuntamenti sul calendario!

Partita Periodo previsto Liverpool – Arsenal 29–31 agosto Manchester City – Man United 13–14 settembre Arsenal – Man City 20–21 settembre Newcastle – Arsenal 27–29 settembre Chelsea – Liverpool 4 ottobre Liverpool – Manchester United 18 ottobre Aston Villa – Man City 25 ottobre

Le date possono subire variazioni. Tutte le partite sono basate sul calendario ufficiale della Premier League.

Conclusione

La stagione 2025/26 della Premier League promette spettacolo con partite clou fin dalle prime giornate. I favoriti al titolo includono Liverpool, Arsenal e Man City, mentre l'Arsenal è atteso da un calendario iniziale particolarmente tosto secondo gli analisti.

Per chi guarda dalla Italia, l'accesso completo è possibile solo tramite Sky Sport o NOW TV, ma i costi possono essere alti.

Grazie alle soluzioni alternative e legali, come usare una VPN, è possibile seguire la Premier League a costi ridotti o persino gratuitamente. Perché la VPN ti permette di accedere a piattaforme estere come Idman TV, Peacock o Sporty TV, che offrono match in diretta gratis o a basso costo.

La chiave è scegliere una VPN affidabile per lo streaming sportivo. NordVPN, ad esempio, è compatibile con tutti i servizi menzionati e offre una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

FAQ