Il Grande Fratello VIP è tornato su Canale 5 il 17 settembre 2026 con la sua nona edizione, la ventottesima del programma, dedicata come sempre ai volti noti dello spettacolo italiano. Alla conduzione c'è di nuovo Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Il reality è disponibile anche in diretta streaming su Mediaset Infinity.

Chi segue il reality dall'estero, però, rischia di restare escluso: Mediaset Infinity è infatti geo-bloccata e lo streaming gratuito non è disponibile fuori dall'Italia. La soluzione più semplice è una VPN, che permette di ottenere un indirizzo IP italiano e sbloccare la piattaforma come se ti trovassi in Italia.

In questo articolo ti spiegheremo passo dopo passo come guardare il Grande Fratello dall'estero e ti presenteremo alcune delle migliori VPN, capaci di sbloccare Mediaset Infinity. Così potrai seguire ogni puntata del tuo reality preferito.

Come guardare il Grande Fratello dall’estero – guida rapida

Trova una VPN adatta: per sbloccare i servizi di streaming all'estero, hai bisogno di un'ampia rete di server e di una crittografia avanzata (la nostra preferita è NordVPN, attualmente scontata del 75%) Configura la VPN: installa l’app VPN sul tuo dispositivo preferito (smartphone, smart TV, laptop, tablet) Connettiti a un server in Italia: apri l’app e connettiti a un server italiano Accedi a Mediaset Infinity: apri il sito o l’app di Mediaset Infinity e inizia a guardare il Grande Fratello in diretta

Le migliori VPN per guardare il Grande Fratello in diretta streaming dall’estero

NordVPN – la nostra scelta migliore per lo streaming, veloce, sicura e facile da usare

– la nostra scelta migliore per lo streaming, veloce, sicura e facile da usare Surfshark – economica, veloce e con connessioni simultanee illimitate

– economica, veloce e con connessioni simultanee illimitate Proton VPN – connessioni stabili e sicure con un'ampia rete di server

Guarda i tuoi contenuti preferiti anche quando sei all'estero Prova NordVPN

Dove è possibile guardare il Grande Fratello dall’estero?

Se viaggi nell'UE, puoi continuare ad accedere ai contenuti di Mediaset Infinity solo con una sottoscrizione a pagamento a Infinity+ o GOLD attivata in Italia. Ma se resti più a lungo o ti trovi fuori dall'UE, oppure vuoi guardare il Grande Fratello in diretta streaming gratis come faresti normalmente in Italia, ti scontrerai con il geoblocco: la piattaforma riconosce la tua posizione e limita l'accesso a chi si trova in Italia.

Mediaset Infinity geo-bloccata al di fuori dell'Italia

Una VPN risolve facilmente il problema: ti permette di collegarti a un server italiano e maschera la tua posizione reale, così puoi accedere a Mediaset Infinity come se ti trovassi in Italia, aggirando il blocco geografico.

Mediaset Infinity sbloccata con VPN connessa a un server italiano

Recensioni delle migliori VPN per guardare il Grande Fratello dall'estero nel 2026

Abbiamo selezionato le tre migliori VPN per permetterti di guardare il Grande Fratello ovunque ti trovi. Queste VPN offrono velocità elevate, connessioni stabili e la capacità di superare i blocchi geografici su Mediaset Infinity.

1. NordVPN – la migliore VPN per guardare il Grande Fratello

Disponibile su: Windows, Android, iOS, Chrome, smart TV e molto altro Connessioni simultanee: 10 Server/Paesi: Migliaia di server in 225 località Offerta attuale: Fino al 75% di sconto + Saily GB con i piani biennali

Scopri le migliori offerte NordVPN

Tra le VPN più affidabili disponibili oggi c'è sicuramente NordVPN. Per seguire il Grande Fratello in diretta streaming su Mediaset Infinity dall'estero, tutelare la tua privacy online o esplorare cataloghi internazionali, questo provider si distingue come una delle scelte più complete.

Server: con migliaia di server distribuiti in 225 località, Italia inclusa, trovare una connessione veloce e stabile per seguire il Grande Fratello dall'estero non è mai un problema.

Velocità: nei nostri test, la connessione ha mantenuto il 90% della velocità originale anche con la VPN attiva, un risultato che colloca NordVPN tra le più veloci mai testate. In pratica, significa poter guardare sport ed eventi in diretta in HD senza buffering evidente.

Sicurezza: crittografia AES-256, protocollo NordLynx e un kill switch affidabile compongono una delle protezioni più solide del settore, capace di proteggere i tuoi dati anche in caso di disconnessione improvvisa.

Funzionalità di streaming: nei nostri test, NordVPN ha sbloccato senza intoppi Mediaset Infinity (Italia 1, Canale 5 e gli altri canali) e altre TV italiane all'estero. Grazie all'ampia rete di server, puoi sia seguire i contenuti italiani mentre sei in viaggio sia accedere a cataloghi esteri quando ti trovi in Italia.

Prezzo: i piani partono da 3,89 €/mese. Non è la tariffa più bassa sul mercato, ma il pacchetto nel complesso – tra velocità, sicurezza e versatilità – resta completo, con l'aggiunta di una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Leggi la recensione di NordVPN.

Pro Funziona in modo ottimale su Mac e Linux

Sicurezza di livello militare

Eccellente sblocco dei servizi di streaming all’estero

Una delle VPN più veloci sul mercato Contro Prova gratuita attivabile solo da Android (poi utilizzabile anche su altri dispositivi)

Esistono alternative più economiche

2. Surfshark – la migliore opzione economica

Disponibile su: Windows, Android, iOS, Chrome, smart TV e altro ancora Connessioni simultanee: Illimitate Server/Paesi: Oltre 4.500 server in 100 Paesi Offerta attuale: Ora fino all'85% di sconto su Surfshark + 3 mesi GRATIS

Prova Surfshark VPN (-85%)

Surfshark si è conquistata la reputazione di VPN veloce con un rapporto qualità-prezzo tra i migliori sul mercato: a un costo contenuto, offre un pacchetto completo che raramente delude. Le connessioni simultanee illimitate la rendono perfetta anche per famiglie o per chi possiede più dispositivi.

Server: con 4.500 server in 100 Paesi, seguire il Grande Fratello in diretta streaming su Mediaset Infinity dall'estero è semplice e immediato. La rete è più contenuta rispetto ad altri provider di questa guida, ma resta più che sufficiente per sbloccare le piattaforme italiane e accedere a contenuti esteri.

Velocità: nei nostri test, Surfshark ha mantenuto il 93% della velocità internet originale, piazzandosi tra le VPN più veloci provate. Il risultato è un'esperienza fluida su Mediaset Infinity e sulle altre piattaforme, senza buffering evidente.

Sicurezza: crittografia AES-256-GCM, protocollo WireGuard e kill switch automatico formano una combinazione solida per chi non vuole compromessi sulla privacy online.

Funzionalità di streaming: nelle nostre prove, Surfshark ha sbloccato senza intoppi Mediaset Infinity e le altre principali TV italiane all'estero, con connessioni stabili per tutta la durata dei test.

Prezzo: tra le VPN premium più convenienti sul mercato, Surfshark parte da 2,49 €/mese. Nonostante il prezzo contenuto, il pacchetto resta completo tra velocità, sicurezza e funzionalità di streaming, con in più una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Leggi la recensione di Surfshark.

Pro Connessioni simultanee illimitate

Economica

Molto veloce

Garanzia di rimborso di 30 giorni Contro Meno server rispetto alla concorrenza

Prova gratuita disponibile solo sulle app mobili

3. Proton VPN – la VPN conveniente con funzioni avanzate di privacy e versione gratuita

Disponibile su: Windows, macOS, Linux, Android, iOS, router e molto altro Connessioni simultanee: Fino a 10 dispositivi Server/Paesi: Oltre 20.700 server in 149 Paesi Offerta attuale: Fino al 70% di sconto su Proton VPN

Visita il sito di Proton VPN

Proton VPN si distingue per NetShield, il suo blocco annunci integrato, ed è una scelta solida per sbloccare diverse piattaforme di streaming, Mediaset Infinity compresa. Chi cerca sicurezza e stabilità su una rete di server globale trova qui un'opzione affidabile.

Server: con oltre 20.700 server in 149 Paesi, Italia inclusa, trovare la posizione più veloce per seguire il Grande Fratello in diretta streaming dall'estero non è un problema.

Velocità: nei nostri test, la velocità media si è attestata all'85% di quella originale, un livello sufficiente per lo streaming in HD con il piano a pagamento.

Sicurezza: crittografia AES-256, protocollo WireGuard e una no-log policy sotto giurisdizione svizzera assicurano un livello di protezione elevato.

Funzionalità di streaming: nelle nostre prove, Proton VPN ha sbloccato senza difficoltà le principali TV italiane all'estero, tra cui RaiPlay, Mediaset Infinity e Sky Go, mantenendo buone prestazioni anche nelle ore di punta. Tieni presente che serve la versione a pagamento: il piano gratuito non include server in Italia.

Prezzo: i piani partono da 2,99 €/mese, con una garanzia di rimborso di 30 giorni che permette di provare il servizio senza rischi.

Leggi la recensione di Proton VPN.

Pro Offre server in 149 Paesi garantendo un'eccellente copertura globale

Offre un piano gratuito senza limiti di dati

No-log policy rigorosa a tutela della tua privacy

Include uno strumento di blocco degli annunci e dei tracker per migliorare la sicurezza della navigazione Contro Non offre assistenza via chat 24/7, il che può comportare ritardi nella risoluzione di problemi urgenti

Rete di server limitata nella versione gratuita

Posso usare una VPN gratuita per guardare il Grande Fratello in diretta?

Scegliere una VPN gratuita per guardare il Grande Fratello nel 2026 può sembrare conveniente, ma comporta rischi concreti: velocità ridotte, pochi server disponibili e problemi di sicurezza, come la possibilità che i tuoi dati vengano venduti a terzi. A questo si aggiunge che molte VPN gratuite non riescono ad aggirare i geo-blocchi di piattaforme come Mediaset Infinity.

Una VPN premium resta la scelta migliore per lo streaming: i prezzi diventano accessibili con i piani a lungo termine, e la possibilità di una prova gratuita e di una garanzia di rimborso di 30 giorni ti permette di testarla senza rischi.

Non sai se funziona? Prova NordVPN senza rischi: a partire da soli 3,89 € al mese, con garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni. Guarda il Grande Fratello in diretta streaming dall'estero e ottieni un rimborso totale se il servizio non ti soddisfa.

Come guardare il Grande Fratello sulla tua smart TV

Puoi guardare il Grande Fratello sul grande schermo in diversi modi, qualunque sia il tuo dispositivo.

La tua smart TV supporta le app VPN:

Accedi allo store delle app della TV, scarica una VPN affidabile come NordVPN o Surfshark, connettiti a un server italiano e apri Mediaset Infinity tramite browser o app per iniziare lo streaming.

La tua smart TV non supporta le VPN:

Nessun problema! Configura la VPN direttamente sul router di casa, così da proteggere tutti i dispositivi collegati alla rete, TV inclusa. In alternativa, trasmetti il Grande Fratello alla TV dal browser del portatile, con la VPN attiva.

Se nessuna delle due opzioni fa al caso tuo, basta un cavo HDMI tra il portatile e la TV per goderti lo spettacolo in grande.

Come guardare il Grande Fratello dall'estero su smartphone

Installa l'app VPN sul tuo smartphone – disponibile su App Store e Google Play Accedi con le tue credenziali e attiva la connessione dall'app Seleziona un server italiano per ottenere un indirizzo IP italiano Apri Mediaset Infinity dal sito o dall'app e cerca il Grande Fratello Segui ogni puntata in diretta direttamente dallo smartphone, ovunque tu sia

Sblocca il Grande Fratello su smartphone con NordVPN

Con una VPN guardi i tuoi contenuti preferiti da qualsiasi luogo (e risparmi!)

Vivi o viaggi fuori dall'Italia : piattaforme come Mediaset Infinity o RaiPlay bloccano spesso l'accesso a sport, programmi e film, così come ai contenuti del tuo abbonamento Netflix o DAZN. Una VPN risolve facilmente il problema.

: piattaforme come Mediaset Infinity o RaiPlay bloccano spesso l'accesso a sport, programmi e film, così come ai contenuti del tuo abbonamento Netflix o DAZN. Una VPN risolve facilmente il problema. Nessun confine per gli sport in streaming gratuiti: una VPN ti permette di seguire Formula 1, MotoGP, Champions League, Serie A, Wimbledon e altri eventi tramite canali esteri gratuiti come RSI (il canale svizzero in lingua italiana), Digi Sport in Romania o BBC iPlayer nel Regno Unito, mentre in Italia molte competizioni restano su piattaforme a pagamento.

una VPN ti permette di seguire Formula 1, MotoGP, Champions League, Serie A, Wimbledon e altri eventi tramite canali esteri gratuiti come RSI (il canale svizzero in lingua italiana), Digi Sport in Romania o BBC iPlayer nel Regno Unito, mentre in Italia molte competizioni restano su piattaforme a pagamento. Più calcio a portata di clic: servizi come Paramount+ USA hanno cataloghi diversi rispetto al mercato italiano; con un server negli Stati Uniti accedi alla versione locale.

servizi come Paramount+ USA hanno cataloghi diversi rispetto al mercato italiano; con un server negli Stati Uniti accedi alla versione locale. Molti servizi hanno offerte diverse a seconda del mercato : cataloghi e prezzi delle piattaforme di streaming – e non solo – cambiano da Paese a Paese. Una VPN ti permette di confrontarli, ad esempio sui piani di DAZN o Duolingo.

: cataloghi e prezzi delle piattaforme di streaming – e non solo – cambiano da Paese a Paese. Una VPN ti permette di confrontarli, ad esempio sui piani di DAZN o Duolingo. La tua connessione resta protetta: la VPN cifra il traffico mentre guardi i tuoi contenuti preferiti, specialmente su reti Wi-Fi pubbliche o condivise.

Risparmia e accedi ai contenuti ovunque tu sia Attiva NordVPN

Considerazioni finali

Guardare il Grande Fratello in diretta streaming dall'estero non deve essere complicato. Grazie alle VPN di qualità, puoi superare i blocchi geografici e accedere facilmente a Mediaset Infinity per vivere ogni emozione del reality show, ovunque tu sia.

Tra le opzioni disponibili, NordVPN si distingue come la scelta migliore per la sua velocità, sicurezza avanzata e facilità d’uso. Con server italiani affidabili, garantisce uno streaming fluido e senza interruzioni.

Non lasciare che le restrizioni geografiche ti impediscano di goderti uno dei reality show più seguiti d'Italia. Prepara il tuo dispositivo, scegli la VPN giusta e inizia a seguire il Grande Fratello come se fossi a casa.

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