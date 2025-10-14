Qualificazioni Mondiali FIFA 2026 Partita: Italia vs Israele Data: Martedì 14 ottobre 2025, 20:45 CET

Le Qualificazioni Mondiali 2026 proseguono e la sfida tra Italia e Israele al Bluenergy Stadium di Udine promette spettacolo nel Gruppo I delle qualificazioni europee. L'Italia di Luciano Spalletti, che punta a conquistare la qualificazione diretta per i Mondiali 2026, affronterà Israele in un match fondamentale per consolidare la propria posizione nel girone. Gli Azzurri, attualmente al secondo posto in classifica, sfideranno una Nazionale ostica che occupa la terza posizione e cercherà di strappare punti importanti in trasferta.

Se ti trovi all'estero e vuoi vedere Italia vs Israele su RaiPlay, hai bisogno di una VPN. In questa guida ti spieghiamo come guardare la partita in diretta dall'estero, senza perdere neanche un minuto dell'azione.

Scoprirai come una VPN ti permette di accedere a RaiPlay da qualsiasi paese in modo sicuro, veloce e affidabile.

Come vedere Italia vs Israele su RaiPlay dall'estero: guida rapida

Guardare Italia vs Israele su RaiPlay dall'estero è semplice con una VPN. Segui questi passaggi:

Scegli una VPN affidabile: ti consigliamo NordVPN, perfetta per sbloccare RaiPlay dall'estero con velocità ottimali. Abbonati a NordVPN con il 73% di sconto. Installa l'app VPN: scarica e installa l'applicazione sul tuo dispositivo (smartphone, tablet, computer, smart TV). Connettiti a un server italiano: seleziona un server VPN in Italia per ottenere un IP italiano. Accedi a RaiPlay: vai su raiplay.it, registrati gratuitamente se non hai un account e guarda Italia vs Israele in diretta.

Perché serve una VPN per RaiPlay all'estero

RaiPlay è disponibile gratuitamente, ma solo per chi si collega dall'Italia. Se ti trovi all'estero, vedrai questo messaggio di errore:

Questo blocco geografico esiste per rispettare gli accordi sui diritti televisivi. RaiPlay può trasmettere le Qualificazioni Mondiali solo in Italia.

La soluzione è una VPN.

Una VPN ti assegna un indirizzo IP italiano, facendo credere a RaiPlay che ti trovi in Italia. Così potrai accedere a tutti i contenuti senza limitazioni.

Le migliori VPN per vedere Italia vs Israele su RaiPlay dall'estero

NordVPN: Veloce, affidabile e semplice da usare, ideale per sbloccare RaiPlay e vedere Italia vs Israele dall’estero senza interruzioni. Surfshark: Ottima per chi desidera connettere più dispositivi contemporaneamente, offre streaming fluido su RaiPlay da qualsiasi parte del mondo. ExpressVPN: Sicura e stabile, perfetta per accedere a piattaforme italiane come RaiPlay anche dall’estero grazie a server ottimizzati in Italia.

Calendario completo delle partite dell'Italia - Qualificazioni Mondiali 2026

Ecco tutte le prossime partite dell'Italia nelle Qualificazioni Mondiali che potrai vedere su RaiPlay dall'estero:

Ottobre 2025

Data Partita Orario Martedì 14 🇮🇹 Italia vs Israele 🇮🇱 20:45

Novembre 2025

Data Partita Orario Giovedì 13 🇲🇩 Moldova vs Italia 🇮🇹 20:45 Domenica 16 🇮🇹 Italia vs Norvegia 🇳🇴 20:45

Tutte le partite saranno disponibili su RaiPlay e potrai guardarle dall'estero con una VPN italiana!

Posso usare una VPN gratuita per guardare Italia vs Israele?

Di solito no. Le VPN gratuite hanno server limitati, velocità ridotte e spesso non riescono a superare i blocchi geografici. Per un accesso stabile e affidabile, meglio scegliere una VPN premium come NordVPN o Surfshark.

Come guardare Italia vs Israele sulla tua Smart TV

Per guardare la partita sulla tua Smart TV, segui questi passaggi:

Iscriviti a un servizio VPN di qualità e installa l'app sulla tua Smart TV, oppure configurala sul router o sul computer. Connettiti a un server in Italia dove lo streaming è accessibile. Apri l'app di streaming sulla TV oppure usa un cavo HDMI per collegare il tuo portatile. Goditi la partita direttamente dal tuo salotto!

Altri vantaggi derivanti dall'uso di una VPN

🔒 Maggiore privacy e sicurezza online

📶 Protezione su reti Wi-Fi pubbliche

🌍 Accesso a contenuti geo-bloccati da tutto il mondo

💰 Possibilità di risparmiare su abbonamenti e servizi

Non sai se funziona? Prova NordVPN senza rischi: puoi attivare il servizio e sfruttare la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni. Così potrai vedere Italia vs Israele gratis su RaiPlay, chiedendo il rimborso completo se non sei soddisfatto!

Considerazioni finali

Italia vs Israele è una partita molto attesa delle Qualificazioni Mondiali 2026 per il Gruppo I. Il match al Bluenergy Stadium di Udine promette emozioni e sarà un appuntamento cruciale per gli Azzurri nella loro corsa verso la qualificazione. Utilizzando una VPN, potrai seguire la partita su RaiPlay anche dall'estero, godendoti il commento italiano e la qualità dello streaming senza limitazioni.

Non lasciare che i blocchi geografici ti impediscano di tifare Italia ovunque ti trovi: preparati con una VPN e guarda Italia vs Israele ovunque nel mondo!

