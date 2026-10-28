Neste sábado, 28 de novembro de 2026, Palmeiras e Estudiantes de La Plata decidem a Copa Libertadores em jogo único no Estádio Centenário, em Montevidéu, às 17h (horário de Brasília e de Montevidéu). No Brasil, a final passa na ESPN e no Disney+ e, de graça, na TV Globo e na GE TV. O problema é para quem está fora do país: esses canais bloqueiam o acesso a partir do exterior. Com uma VPN conectada a um servidor no Brasil, você assiste à transmissão gratuita da Globo ou da GE TV de onde estiver, como se estivesse em casa.

Vamos lá!

Onde assistir Palmeiras x Estudiantes de La Plata de graça?

A final da CONMEBOL Libertadores 2026 passa na TV aberta nos canais abaixo. Do exterior, comece pelos canais brasileiros: são os mesmos que você assistiria em casa, com narração em português.

No Brasil (narração em português):

TV Globo (TV aberta e Globoplay)

GE TV (YouTube)

Em outros países da América do Sul (narração em espanhol):

Telefe (Argentina, TV e YouTube)

Pluto TV (Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Venezuela, Paraguai e Uruguai)

Chilevisión (Chile)

Assistir Palmeiras x Estudiantes com a NordVPN

Guia para assistir Palmeiras x Estudiantes de La Plata de graça do exterior

Escolha uma VPN rápida e com servidores na América do Sul. Nossa recomendação é a NordVPN, que você pode assinar com 75% de desconto. Baixe o aplicativo no dispositivo em que você vai acompanhar a final (celular, tablet, computador ou smart TV). Conecte-se a um servidor no Brasil. É ele que libera a TV Globo e a GE TV fora do país. Se preferir narração em espanhol, veja o plano B mais abaixo. Abra o canal e aproveite. Acesse o Globoplay ou o canal da GE TV no YouTube e assista a Palmeiras x Estudiantes de La Plata ao vivo e de graça, como se estivesse no Brasil.

As melhores VPNs para assistir futebol de graça do exterior

NordVPN – Alta velocidade e conexão estável mesmo nos horários de pico, com servidores no Brasil, além de Argentina e Chile, para acompanhar a final em alta definição. Surfshark VPN – Permite conectar dispositivos ilimitados ao mesmo tempo, ideal quando várias pessoas da casa assistem ao jogo em telas diferentes sem travamentos. Proton VPN – O protocolo WireGuard mantém a largura de banda constante durante os 90 minutos, com uma política de privacidade rigorosa. IPVanish – Administra os próprios servidores, o que reduz a latência e evita quedas nas transmissões ao vivo. Norton VPN – Interface simples e conexão com um clique, pensada para quem quer se conectar ao Brasil e assistir ao jogo sem configurar nada.

Por que você precisa de uma VPN para assistir Palmeiras x Estudiantes do exterior

Os canais abertos compram os direitos apenas para o próprio território e bloqueiam quem se conecta de fora. É o chamado bloqueio geográfico, e é por isso que a TV Globo e a GE TV não carregam o sinal quando você está viajando ou morando no exterior, mesmo sendo gratuitas no Brasil. Uma VPN resolve esse obstáculo trocando o seu endereço IP por um IP brasileiro. A partir daí, a plataforma identifica você como espectador local e exibe a transmissão normalmente.

Assim, você acompanha a final como se estivesse em casa, sem depender de um serviço pago no país onde está.

Plano B: assistir pela TV argentina ou chilena

Se o sinal brasileiro ficar sobrecarregado ou se você preferir narração em espanhol, a final também passa de graça na Argentina e no Chile:

Abra a VPN e escolha um servidor na Argentina (ou no Chile, para o Chilevisión). Acesse o site oficial da Telefe ou a Pluto TV. Procure a seção de transmissão ao vivo. Assista à final Palmeiras x Estudiantes de La Plata ao vivo e de graça.

Teste sem riscos A NordVPN oferece garantia de reembolso de 30 dias. Assim, você assiste ao jogo, testa a conexão e recebe seu dinheiro de volta se não ficar satisfeito.

Palpite Palmeiras x Estudiantes de La Plata

É a oitava final de Copa Libertadores do Palmeiras, a quarta de Abel Ferreira como técnico e a quarta de Gustavo Gómez com a camisa alviverde, depois de 2020, 2021 e 2025. No ataque, a referência é José Manuel López, artilheiro do Verdão no torneio com quatro gols em doze jogos. As dúvidas na escalação são Paulinho e Ramón Sosa, ambos com problemas físicos e sob avaliação.

Do outro lado está o Estudiantes de La Plata, que, sob o comando de Alexander Medina, garantiu a vaga com um 0 a 0 no jogo de ida e uma atuação de pura resistência no Rio de Janeiro, onde terminou com dez jogadores em campo. Tiago Palacios, coartilheiro do time com três gols, carrega o peso ofensivo do Pincha. O desfalque importante é Baltasar Rodríguez: expulso na semifinal, ele está fora da decisão.

Os dois clubes já disputaram o título em 1968, também no Centenário, e naquela ocasião foi a equipe de La Plata que levantou a taça ao vencer o jogo-desempate por 2 a 0, há 58 anos. Desta vez, a experiência acumulada pelo Palmeiras em jogos desse porte e a ausência de Rodríguez no adversário dão uma leve vantagem ao time brasileiro.

Meu palpite: Palmeiras 2 x 1 Estudiantes de La Plata

Conclusão

Um único jogo define o título continental: quem vencer no Centenário fica com a Copa Libertadores 2026 e o posto de campeão da América, sem chance de revanche para o derrotado.

No Brasil, a final passa de graça na TV Globo e na GE TV, além da ESPN e do Disney+. Se você estiver no exterior, basta conectar a VPN a um servidor brasileiro para liberar o sinal gratuito e assistir com narração em português; Telefe, Pluto TV e Chilevisión ficam como alternativa em espanhol. De quebra, sua conexão continua protegida durante a partida.

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