Assistir Palmeiras x Estudiantes do exterior: final da Copa Libertadores 2026
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Neste sábado, 28 de novembro de 2026, Palmeiras e Estudiantes de La Plata decidem a Copa Libertadores em jogo único no Estádio Centenário, em Montevidéu, às 17h (horário de Brasília e de Montevidéu). No Brasil, a final passa na ESPN e no Disney+ e, de graça, na TV Globo e na GE TV. O problema é para quem está fora do país: esses canais bloqueiam o acesso a partir do exterior. Com uma VPN conectada a um servidor no Brasil, você assiste à transmissão gratuita da Globo ou da GE TV de onde estiver, como se estivesse em casa.
Vamos lá!
Onde assistir Palmeiras x Estudiantes de La Plata de graça?
A final da CONMEBOL Libertadores 2026 passa na TV aberta nos canais abaixo. Do exterior, comece pelos canais brasileiros: são os mesmos que você assistiria em casa, com narração em português.
No Brasil (narração em português):
- TV Globo (TV aberta e Globoplay)
- GE TV (YouTube)
Em outros países da América do Sul (narração em espanhol):
- Telefe (Argentina, TV e YouTube)
- Pluto TV (Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Venezuela, Paraguai e Uruguai)
- Chilevisión (Chile)
Guia para assistir Palmeiras x Estudiantes de La Plata de graça do exterior
- Escolha uma VPN rápida e com servidores na América do Sul. Nossa recomendação é a NordVPN, que você pode assinar com 75% de desconto.
- Baixe o aplicativo no dispositivo em que você vai acompanhar a final (celular, tablet, computador ou smart TV).
- Conecte-se a um servidor no Brasil. É ele que libera a TV Globo e a GE TV fora do país. Se preferir narração em espanhol, veja o plano B mais abaixo.
- Abra o canal e aproveite. Acesse o Globoplay ou o canal da GE TV no YouTube e assista a Palmeiras x Estudiantes de La Plata ao vivo e de graça, como se estivesse no Brasil.
As melhores VPNs para assistir futebol de graça do exterior
- NordVPN – Alta velocidade e conexão estável mesmo nos horários de pico, com servidores no Brasil, além de Argentina e Chile, para acompanhar a final em alta definição.
- Surfshark VPN – Permite conectar dispositivos ilimitados ao mesmo tempo, ideal quando várias pessoas da casa assistem ao jogo em telas diferentes sem travamentos.
- Proton VPN – O protocolo WireGuard mantém a largura de banda constante durante os 90 minutos, com uma política de privacidade rigorosa.
- IPVanish – Administra os próprios servidores, o que reduz a latência e evita quedas nas transmissões ao vivo.
- Norton VPN – Interface simples e conexão com um clique, pensada para quem quer se conectar ao Brasil e assistir ao jogo sem configurar nada.
Por que você precisa de uma VPN para assistir Palmeiras x Estudiantes do exterior
Os canais abertos compram os direitos apenas para o próprio território e bloqueiam quem se conecta de fora. É o chamado bloqueio geográfico, e é por isso que a TV Globo e a GE TV não carregam o sinal quando você está viajando ou morando no exterior, mesmo sendo gratuitas no Brasil. Uma VPN resolve esse obstáculo trocando o seu endereço IP por um IP brasileiro. A partir daí, a plataforma identifica você como espectador local e exibe a transmissão normalmente.
Assim, você acompanha a final como se estivesse em casa, sem depender de um serviço pago no país onde está.
Plano B: assistir pela TV argentina ou chilena
Se o sinal brasileiro ficar sobrecarregado ou se você preferir narração em espanhol, a final também passa de graça na Argentina e no Chile:
- Abra a VPN e escolha um servidor na Argentina (ou no Chile, para o Chilevisión).
- Acesse o site oficial da Telefe ou a Pluto TV.
- Procure a seção de transmissão ao vivo.
- Assista à final Palmeiras x Estudiantes de La Plata ao vivo e de graça.
A NordVPN oferece garantia de reembolso de 30 dias. Assim, você assiste ao jogo, testa a conexão e recebe seu dinheiro de volta se não ficar satisfeito.
Palpite Palmeiras x Estudiantes de La Plata
É a oitava final de Copa Libertadores do Palmeiras, a quarta de Abel Ferreira como técnico e a quarta de Gustavo Gómez com a camisa alviverde, depois de 2020, 2021 e 2025. No ataque, a referência é José Manuel López, artilheiro do Verdão no torneio com quatro gols em doze jogos. As dúvidas na escalação são Paulinho e Ramón Sosa, ambos com problemas físicos e sob avaliação.
Do outro lado está o Estudiantes de La Plata, que, sob o comando de Alexander Medina, garantiu a vaga com um 0 a 0 no jogo de ida e uma atuação de pura resistência no Rio de Janeiro, onde terminou com dez jogadores em campo. Tiago Palacios, coartilheiro do time com três gols, carrega o peso ofensivo do Pincha. O desfalque importante é Baltasar Rodríguez: expulso na semifinal, ele está fora da decisão.
Os dois clubes já disputaram o título em 1968, também no Centenário, e naquela ocasião foi a equipe de La Plata que levantou a taça ao vencer o jogo-desempate por 2 a 0, há 58 anos. Desta vez, a experiência acumulada pelo Palmeiras em jogos desse porte e a ausência de Rodríguez no adversário dão uma leve vantagem ao time brasileiro.
Meu palpite: Palmeiras 2 x 1 Estudiantes de La Plata
Conclusão
Um único jogo define o título continental: quem vencer no Centenário fica com a Copa Libertadores 2026 e o posto de campeão da América, sem chance de revanche para o derrotado.
No Brasil, a final passa de graça na TV Globo e na GE TV, além da ESPN e do Disney+. Se você estiver no exterior, basta conectar a VPN a um servidor brasileiro para liberar o sinal gratuito e assistir com narração em português; Telefe, Pluto TV e Chilevisión ficam como alternativa em espanhol. De quebra, sua conexão continua protegida durante a partida.
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Perguntas frequentes
Qual é a melhor VPN para assistir à final da Copa Libertadores 2026 do exterior?
A NordVPN lidera a lista graças aos servidores rápidos no Brasil, que liberam a TV Globo e a GE TV fora do país com transmissão em HD sem travamentos, a partir de R$9.90 /mês. Também tem servidores na Argentina e no Chile, oferece garantia de 30 dias e funciona no celular, no computador e na smart TV.
Em quais canais gratuitos dá para assistir à final?
No Brasil, a final passa de graça na TV Globo e na GE TV (YouTube). Em espanhol, ela é transmitida pela Telefe (Argentina, TV e YouTube), pela Pluto TV (Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Venezuela, Paraguai e Uruguai) e pelo Chilevisión (Chile). O jogo acontece no sábado, 28 de novembro de 2026. Fora desses países, conecte a VPN a um servidor no Brasil para assistir com narração em português, ou na Argentina ou no Chile para narração em espanhol.
Como assistir à final no Brasil e do exterior?
No Brasil, a final passa de graça na TV Globo e na GE TV, e também na ESPN e no Disney+: quem está no país não precisa de VPN. Se estiver no exterior, conecte a VPN a um servidor brasileiro para assistir de graça na TV Globo ou na GE TV a partir das 17h (horário de Brasília).
Dá para acompanhar a final pelo celular?
Sim, sem complicação. Instale o app da VPN, escolha um servidor no Brasil e abra o canal da GE TV no YouTube ou o Globoplay. A imagem chega em HD e funciona em qualquer smartphone atual. Para narração em espanhol, conecte-se à Argentina e use o mitelefe.com ou a Pluto TV.