Cómo ver el GP de Baréin de F1 2026 gratis y desde cualquier país
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El GP de Baréin de F1 2026 se disputa el domingo 4 de octubre a las 09:00 h en España (03:00 h ET). Este año llega con una novedad: la carrera no se corre en Baréin, sino en el circuito de Sepang, en Malasia, aunque conserva el nombre oficial de GP de Baréin.
Desde España y buena parte de LATAM, la F1 solo se ve en plataformas de pago. Pero varios países europeos la emiten gratis y en abierto: con una VPN te conectas a uno de ellos, consigues una IP local y entras en la señal oficial sin pagar ninguna suscripción.
Las opciones gratuitas más claras para esta carrera son RSI La2 y RTS 2 (Suiza), RTBF (Bélgica) y RTL Zwee (Luxemburgo). Abajo te explicamos cómo acceder paso a paso y qué VPN aguanta mejor una retransmisión larga sin cortes.
¿Dónde ver gratis el GP de Baréin de F1?
Estas son las señales en abierto que puedes usar para ver la carrera del domingo 4 de octubre. Son canales oficiales, pero aplican geobloqueo fuera de su territorio, así que desde España o LATAM necesitarás una VPN para conectarte al país correspondiente:
|Canal
|País (servidor VPN)
|Acceso
|Idioma
|RSI La2
|Suiza
|Gratis
|Italiano
|RTS 2
|Suiza
|Gratis
|Francés
|RTBF
|Bélgica
|Gratis
|Francés
|RTL Zwee
|Luxemburgo
|Gratis
|Luxemburgués
Elige la señal que prefieras (RSI La2, en italiano, es la más fácil de seguir para el público hispano), activa la VPN en ese país y abre la emisión en directo.
Cómo ver el GP de Bahréin de F1 gratis: guía rápida
- Elige una VPN fiable. NordVPN rinde muy bien en emisiones en directo de larga duración y puedes probarla sin riesgo gracias a su garantía de devolución de 30 días. Consíguela aquí con un 75% de descuento.
- Instala la app en el dispositivo desde el que vayas a ver la carrera: teléfono, PC, tablet o Smart TV.
- Dentro de la app de la VPN, elige el país del canal que quieras ver y pulsa para conectarte: Suiza para RSI La2 o RTS 2, Bélgica para RTBF o Luxemburgo para RTL Zwee.
- Abre la web o app oficial del canal y busca la cobertura en directo del GP de Baréin.
- Inicia la reproducción y sigue la carrera sin contratar ninguna plataforma de pago.
Las mejores VPN para ver F1 gratis
- NordVPN: la mejor para ver F1. Rápida y estable, mantiene el directo en alta calidad sin cortes incluso a tope de tráfico. Nuestra recomendación.
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Cómo ver gratis el GP de Baréin en RSI La2
Si intentas abrir RSI La2 fuera de Suiza, es normal que la emisión aparezca bloqueada. La plataforma detecta la ubicación de tu conexión mediante la IP y limita el acceso cuando navegas desde otro país.
Ahí es donde entra la VPN. Al conectarte a un servidor en Suiza, tu conexión pasa a identificarse como si estuvieras dentro del país y ya puedes abrir la retransmisión de RSI La2 con normalidad.
Para este Gran Premio, RSI La2 es una de las vías más cómodas para verlo gratis, sobre todo por el idioma. Si prefieres otra señal, tienes las demás opciones de la tabla.
Sigue estos pasos:
- Abre tu VPN y conéctate a un servidor en Suiza.
- Entra en la web o app oficial de RSI La2.
- Busca la cobertura en directo del GP de Baréin.
- Inicia la reproducción y sigue la carrera gratis.
Próximas carreras de F1 2026
Con una sola VPN puedes moverte entre distintas emisiones gratuitas del calendario y seguir varias carreras sin depender de una plataforma local de pago.
|Gran Premio
|Circuito
|Fecha
|GP de Bahréin (se disputa en Malasia)
|Sepang International Circuit, Malasia
|2 - 4 Oct
|GP de Singapur
|Marina Bay
|9 - 11 Oct
|GP de Estados Unidos
|Austin (COTA)
|23 - 25 Oct
La próxima parada es el GP de Baréin, este domingo. Deja lista tu VPN, elige entre RSI La2, RTS 2, RTBF o RTL Zwee y tendrás una vía gratuita para seguir la carrera en directo.
¿Puedo usar una VPN gratuita para ver la F1?
Puedes probarlo, pero para una carrera de Fórmula 1 en directo normalmente no es la mejor salida.
Las VPN gratuitas suelen ofrecer menos velocidad, menos países disponibles y servidores más cargados.
En una retransmisión larga eso suele traducirse en más buffering, peor calidad de imagen y cortes justo cuando la señal más importa, además de menos opciones en países como Suiza, Bélgica o Luxemburgo.
Para seguir el GP de Baréin con más estabilidad, una VPN de pago como NordVPN o Surfshark rinde mejor, sobre todo si quieres mantener la señal durante toda la sesión sin interrupciones. Y como estas VPN tienen garantía de devolución, puedes usarlas para la carrera y recuperar tu dinero después, así que en la práctica ves el GP gratis y sin cortes.
Tu acceso a la cobertura de F1
El GP de Baréin se disputa el domingo 4 de octubre a las 09:00 h en España (03:00 h ET). Si vas a seguirlo desde Europa o América, conviene dejar la conexión preparada con antelación para entrar a tiempo en la emisión elegida.
Aunque en tu país no haya señal gratuita, sí tienes varias retransmisiones internacionales en abierto: RSI La2 y RTS 2 en Suiza, RTBF en Bélgica y RTL Zwee en Luxemburgo.
Con una VPN te conectas a un servidor del país del canal, la plataforma detecta esa ubicación y la retransmisión se desbloquea. Así ves el GP de Baréin gratis desde España o LATAM con una señal oficial.
Prepara tu VPN antes del domingo y no te pierdas la salida. Con la garantía de devolución, puedes verlo sin riesgo.
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Preguntas frecuentes
¿Cuál es la mejor VPN para ver el GP de Baréin de F1 2026?
NordVPN es una de las opciones más completas para streaming deportivo: buena velocidad, conexiones estables y servidores en países útiles para esta carrera, como Suiza, Bélgica y Luxemburgo.
¿Cómo ver el GP de Baréin desde Latinoamérica?
En gran parte de LATAM, la Fórmula 1 se emite a través de servicios de pago. Si prefieres una señal gratis en abierto, con una VPN puedes conectarte a Suiza para RSI La2 o RTS 2, a Bélgica para RTBF o a Luxemburgo para RTL Zwee. Empieza con NordVPN y elige el país que prefieras.
¿Puedo ver el GP de Baréin de F1 en mi móvil o tablet?
Sí. Instala la app de tu VPN en Android o iOS, conéctate al país del canal que vayas a usar y entra en su web o aplicación oficial para seguir la carrera en directo.