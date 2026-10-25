Dimanche 25 octobre à 21h00, l’Espagne s’arrête de respirer. Le FC Barcelone reçoit le Real Madrid au Spotify Camp Nou pour le premier Clasico de la saison, comptant pour la 10e journée de Liga. Leader invaincu en championnat mais battu 4-2 mardi au Parc des Princes, le Barça de Hansi Flick doit répondre face à un Real de José Mourinho qui ne demande qu’à profiter du moindre signe de faiblesse.

En France, le Clasico est diffusé sur DAZN, qui détient cette saison l’intégralité de la Liga et retransmet pour la première fois ce choc, avec une émission d’avant-match dès 20h00. Le match est donc réservé aux abonnés de la plateforme. À l’étranger, en revanche, deux diffuseurs le proposent gratuitement : Digi Sport 1 en Roumanie, accessible sans inscription sur le site digisport.ro, et CazéTV au Brésil, qui le retransmet en direct sur sa chaîne YouTube, avec des commentaires en portugais.

Ces deux directs sont réservés au public de leur pays. Avec un VPN connecté à un serveur roumain ou brésilien, vous pouvez toutefois y accéder depuis la France en quelques minutes. Voici comment faire.

Dimanche, 21h00 : le Clasico n’attendra personne ! Le Barça blessé à Paris, le Real de Mourinho en embuscade : le choc de la saison se joue au Camp Nou. Chaque minute perdue avant le coup d’envoi, c’est une action manquée. Activez NordVPN en deux minutes, connectez-vous au pays du diffuseur gratuit, et vivez le Clasico en direct, sans abonnement. Je regarde le Clasico gratuitement avec NordVPN

Où regarder Barcelone - Real Madrid gratuitement ?

Voici les diffusions internationales les plus pratiques pour suivre la rencontre depuis l'extérieur de votre région habituelle :

Chaîne Pays (serveur VPN) Accès Digi Sport 1 Roumanie Gratuit CazéTV via YouTube Brésil Gratuit (YouTube)

Le Clásico pèse toujours lourd dans la course au titre en LaLiga, et ce choc pourrait marquer la lutte pour la première place de la saison 2026/27. Pour ne pas vous y prendre à la dernière minute, configurez votre VPN avant dimanche, connectez-vous à la Roumanie ou le Brésil et vérifiez Digi Sport 1 et CazéTV quelques minutes avant le début.

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Les meilleurs VPN pour regarder le Clásico en direct

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Comment regarder le Clàsico sur Digi Sport 1

Les droits de diffusion de la Liga sont vendus pays par pays. Digi Sport peut donc proposer les matchs uniquement au public roumain, même quand ils sont gratuits sur son site. Pour faire respecter cette règle, le lecteur vidéo contrôle l’adresse IP de chaque visiteur : si elle est française, la lecture est bloquée.

Digi Sport géobloquée depuis la France

Avec un VPN, votre adresse IP est remplacée par celle d’un serveur situé en Roumanie. C’est cette adresse que le diffuseur voit, et le direct de Digi Sport s’ouvre en quelques secondes.

Digi Sport 1 débloquée avec NordVPN

Comment regarder Barcelone-Real Madrid sur CazéTV via YouTube

Depuis le Brésil, CazéTV diffuse gratuitement le match sur YouTube. Pour suivre le Clásico avec un commentaire international, c’est l’une des meilleures options.

Le problème vient des restrictions par pays. Si vous vous connectez depuis la France ou ailleurs, la plateforme peut repérer votre position grâce à votre adresse IP et bloquer la vidéo. Un message vous indique alors que le contenu n’est pas disponible dans votre région.

CazéTV / YouTube, « contenu non disponible dans votre pays »

Un VPN lève ce blocage géographique. Connectez-vous à un serveur brésilien : le service vous prend pour un utilisateur local et la retransmission se lance sans problème.

CazéTV débloqué avec NordVPN

Étape par étape :

Lancez votre VPN. Cherchez « Brésil » et connectez-vous à un serveur de ce pays. Ouvrez la chaîne CazéTV sur YouTube. Trouvez Barcelone-Real Madrid dans le programme. Lancez le direct au moment du coup d’envoi.

Activer NordVPN et débloquer le match

YouTube détecte votre VPN ? Voici comment l’éviter YouTube ne regarde pas seulement votre adresse IP. Le site consulte aussi les données de votre navigateur, qui peuvent trahir votre position réelle même quand le VPN est activé. Pour régler ce problème, utilisez l’extension Chrome de NordVPN et activez sa fonction de spoofing de géolocalisation. Les données du navigateur correspondent alors à la position du serveur VPN, et le stream se débloque. Cette fonction n’existe que dans l’extension Google Chrome de NordVPN. L’application pour ordinateur ne la propose pas.

La fonction spoofing est disponible sur l'extension Chrome de Nord VPN.

Sans cette option, YouTube compare les données de votre navigateur et votre adresse IP. Il voit que votre navigateur affiche l’heure de Paris alors que votre adresse IP, grâce au VPN, vous place au Brésil.

La plateforme en conclut que la connexion est suspecte et passe par un VPN, puis bloque la vidéo. Le spoofing règle ce problème immédiatement.

Cliquez sur l’icône de NordVPN dans votre extension Google Chrome, ouvrez l’onglet Spoofing, puis activez l’option Usurpation de fuseau horaire.

Votre navigateur indique alors le même fuseau horaire que le serveur VPN. Pour YouTube, votre connexion paraît entièrement brésilienne.

L'option d'usurpation de fuseau horaire de NordVPN évite que votre navigateur vous trahisse.

Pourquoi avez-vous besoin d'un VPN pour regarder ce match ?

Les droits de LaLiga 2026/27 sont vendus par territoire, c'est pourquoi des chaînes internationales comme CazéTV et Digi Sport 1 ne sont pas accessibles en dehors de leurs marchés. Si vous tentez de vous connecter depuis un autre pays, la plateforme détecte votre localisation et bloque le flux.

Un VPN remplace votre adresse IP par une autre située dans le pays où la diffusion est disponible. La chaîne considère alors que vous naviguez depuis le Brésil ou la Roumanie et vous laisse accéder au contenu sans restriction. En plus de débloquer le flux, un bon VPN vous aide à garder une connexion stable pour suivre le Clásico sans coupure.

Avec NordVPN, c'est rapide : vous choisissez un pays, ouvrez la plateforme et accédez au flux en quelques secondes.

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Barça - Real : le contexte

Le premier Clasico de la saison tombe à un moment charnière pour le Barça. Dimanche 25 octobre à 21h00, le Spotify Camp Nou accueille le choc de la 10e journée de Liga, et les Catalans y arrivent avec une première égratignure. Intraitable jusqu’ici, le Barça de Hansi Flick s’est incliné 4-2 mardi au Parc des Princes face au PSG, double tenant de la Ligue des champions. C’est sa première défaite de la saison, après un début de campagne européenne réussi : 5-1 contre le Feyenoord, puis 4-1 à Galatasaray.

En championnat, en revanche, le parcours reste parfait : huit victoires en huit journées, la première place et l’attaque la plus prolifique de Liga, à plus de quatre buts par match. Reste à savoir si le revers parisien laissera des traces, physiques comme mentales, cinq jours seulement avant de recevoir le grand rival.

En face, le Real Madrid de José Mourinho est en mode poursuite. Les Merengue comptaient six points de retard sur le Barça avant la 9e journée et sortent d’une semaine chargée, avec la réception de Séville en Liga puis celle du RB Leipzig en Ligue des champions. Ils voudront profiter de ce moment de doute catalan. Une victoire au Camp Nou relancerait totalement la course au titre ; une défaite laisserait le Barça s’envoler dès l’automne.

L’histoire récente promet en tout cas du spectacle. Les trois derniers Clasicos se sont tous joués à un but près : victoire du Barça 4-3 en mai 2025, succès du Real 2-1 au Bernabéu en octobre 2025, puis nouvelle victoire catalane 3-2 en Supercoupe d’Espagne en janvier 2026. Avec deux attaques de ce calibre, un match fermé serait une surprise.

Notre pronostic : FC Barcelone 2 - 1 Real Madrid

Conclusion

Le Clásico pèse toujours lourd dans la course au titre de LaLiga, et ce choc entre Barcelone et le Real Madrid pourrait laisser des traces dans la bataille pour la première place de la saison 2026/27. Deux des grands favoris au titre s'affrontent au Spotify Camp Nou lors de la 10e journée.

Pour ne pas vous retrouver pris de court, configurez votre VPN avant dimanche, connectez-vous à un serveur au Brésil et vérifiez CazéTV quelques minutes avant le coup d'envoi. Avec un accès testé à l'avance, vous verrez le match dès la première minute.

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