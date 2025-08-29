Comment regarder l'US Open de tennis 2025 en ligne ?

La 145e édition de l'US Open a débuté le 18 août 2025 avec les tours de qualification et se poursuivra jusqu'au 7 septembre 2025. Ce tournoi, l'un des quatre tournois du Grand Chelem de tennis, promet d'être une vitrine passionnante des meilleurs talents mondiaux.

Que vous soyez un fan de longue date ou que vous découvriez ce sport, cet événement est à ne pas manquer. Si vous êtes en France, Eurosport détient les droits de diffusion, ce qui signifie que vous pouvez suivre tous les matchs sur le site ou l'application Eurosport. Un abonnement à HBO Max avec l’option Sport est nécessaire pour accéder aux contenus proposés par les chaînes Eurosport.

Cependant, ces services sont soumis à un géoblocage. Si vous vous trouvez en dehors de la France pendant le tournoi, vous risquez de rencontrer des restrictions pour regarder les matchs en streaming.

Si vous ne souhaitez pas payer un abonnement ou si vous vous trouvez en dehors de la France, vous pouvez tout de même regarder l'US Open gratuitement. La chaîne suisse RTS diffuse le tournoi gratuitement. Ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas en Suisse : un VPN peut facilement vous aider.

Trouvez et téléchargez un VPN fiable. Je vous recommande NordVPN, actuellement à -73% ! Installez le VPN et connectez-vous à un serveur suisse. Rendez-vous sur le site Web de RTS. Regardez un match et profitez-en gratuitement !

Pourquoi avez-vous besoin d'un VPN pour regarder l'US Open en ligne ?

Les chaînes et les diffuseurs obtiennent souvent les droits exclusifs pour les événements majeurs tels que l'US Open, rendant ainsi le contenu accessible uniquement dans certains pays. Cela peut être frustrant si vous essayez de regarder la compétition depuis un autre endroit. Par exemple, si vous vous trouvez en dehors de la Suisse, vous pourriez être confronté à des restrictions géographiques qui vous empêchent d'accéder à la diffusion gratuite de l'US Open par RTS.

Sans un VPN fiable, essayer de regarder l'US Open en ligne pourrait entraîner un message d'erreur indiquant que le contenu n'est pas disponible dans votre région. En effet, les droits de diffusion de RTS sont limités à la Suisse, de sorte que toute personne se trouvant en dehors du pays se verrait généralement empêchée de regarder les matchs.

Cependant, un VPN peut résoudre ce problème en vous permettant de modifier l'emplacement virtuel de votre appareil. En vous connectant à un serveur en Suisse, vous pouvez donner l'impression que vous naviguez depuis ce pays. Cela vous permettra d'accéder à la diffusion gratuite de l'US Open par RTS, même si vous vous trouvez en France ou à l'autre bout du monde.

Par exemple, si vous êtes fan de tennis en France ou ailleurs, vous pouvez utiliser un VPN pour vous connecter à un serveur suisse et profiter de la couverture de l'US Open par RTS sans aucune restriction. Ainsi, vous ne manquerez aucun match, où que vous soyez. J’ai notamment fait appel à un VPN pour regarder Roland Garros depuis l’étranger et regarder l’Open d’Australie gratuitement !

Les meilleurs VPN pour regarder l'US Open de tennis en ligne

Chez Cybernews, nous avons testé d'innombrables VPN. En ce qui concerne le streaming de l'US Open en ligne, voici notre sélection des meilleurs fournisseurs de VPN :

NordVPN – le meilleur VPN pour regarder l'US Open de tennis en ligne Surfshark – un VPN économique pour l'US Open de tennis IPVanish – un VPN fiable pour regarder l'US Open de tennis en streaming

Les meilleurs services de streaming et chaînes pour regarder l'US Open de tennis en ligne

L'US Open est diffusé sur Eurosport. Cela signifie que vous devez choisir un service de streaming qui inclut l'accès à Eurosport dans son offre comme HBO Max. Vous trouverez ci-dessous une liste de services de streaming et de chaînes qui vous permettront de regarder l'US Open de tennis en ligne.

Service de streaming / Chaîne Prix par mois Besoin d’un VPN pour y accéder depuis la France ? Eurosport 11,99€ Non RTS (Suisse) Gratuit Oui ESPN (États-Unis) ≃9€ Oui TSN (Canada) ≃7€ Oui TVNZ (Nouvelle-Zélande) Gratuit Oui Channel 9 (Australie) Gratuit Oui Sky Sports (Royaume-Uni) ≃41€ Oui

Si les services ci-dessus ne sont pas disponibles dans votre pays, vous devrez utiliser un VPN pour contourner les blocages géographiques et modifier votre adresse IP.

En France, l'US Open 2025 sera officiellement diffusé sur Eurosport. Si vous êtes abonné à Eurosport, vous pouvez regarder les matchs en direct sur leurs chaînes dédiées ou via l'application.

Cependant, si vous souhaitez regarder l'US Open gratuitement, voici comment procéder :

Utilisez un VPN pour vous connecter à un serveur en Suisse. Je vous conseille NordVPN. Rendez-vous sur le site web RTS. Recherchez la diffusion de l'US Open et profitez-en !

En Belgique, l'US Open 2025 sera également diffusé sur Eurosport. Si vous avez souscrit un abonnement à Eurosport, vous pouvez aisément regarder la compétition en direct.

Néanmoins, si vous désirez regarder l'US Open gratuitement, il faut suivre ces étapes :

Faîtes appel à un VPN pour vous connecter à un serveur en Suisse. NordVPN est un excellent choix. Allez sur le site web de la chaîne RTS. Lancez la diffusion en direct de l'US Open et profitez-en !

Au Royaume-Uni, l'US Open 2025 sera diffusé sur Sky Sports. Si vous êtes abonné à Sky Sports, les matchs en direct sont accessibles sur leurs chaînes dédiées ou via l'application Sky Go.

En revanche, vous avez la possibilité de regarder l'US Open gratuitement de cette manière :

Utilisez un VPN pour vous connecter à un serveur en Nouvelle-Zélande. Le meilleur VPN pour le streaming est NordVPN. Rendez-vous sur le site web TVNZ Sport. Profitez de tous les matchs de l'US Open en direct !

Informations sur l'US Open de tennis 2025

L'US Open est un tournoi de tennis sur surface dure qui a vu le jour en 1881 et s'est déroulé pour la première fois dans le Rhode Island. Il se déroule désormais sur les courts extérieurs en dur du USTA Billie Jean King National Tennis Center à New York, aux États-Unis.

Cette année, l'US Open a débuté le 18 août et se terminera par la finale masculine le 7 septembre. Le tournoi verra des stars internationales s'affronter sur les courts lors d'un événement passionnant et très attendu qui durera deux semaines.

Les personnalités célèbres à suivre de près cette année sont :

Aryna Sabalenka

Carlos Alcaraz

Alexander Zverev

Stefanos Tsitsipas

Coco Gauff

João Fonseca

Le calendrier complet du tournoi et de plus amples informations sont disponibles ici.

Conclusion

Avec un VPN fiable, tel que NordVPN, et une connexion Internet stable, vous ne manquerez aucune action de l'US Open de tennis. Où que vous soyez dans le monde, un VPN vous permettra de changer votre adresse IP et de contourner les restrictions géographiques mises en place par les services de streaming.

J'espère que les informations contenues dans cet article vous auront été utiles et vous permettront de profiter de l'US Open de tennis gratuitement depuis la France.

FAQ