Le dimanche 17 août 2025 à 17h30, Old Trafford s'apprête à accueillir l'un des chocs les plus attendus de cette première journée de Premier League. Manchester United reçoit Arsenal dans ce qui s'annonce comme un véritable test de force entre deux géants du football anglais déterminés à lancer parfaitement leur saison.

Cette confrontation revêt une importance capitale pour les deux formations. Les Red Devils, en quête de retrouver leur lustre d'antan, affrontent des Gunners qui arrivent avec de grandes ambitions après un mercato prometteur. Ce classique anglais promet du spectacle dès l'entame de cette nouvelle campagne, avec deux équipes qui ne peuvent pas se permettre de faux pas face à un concurrent direct.

Pour les fans français, Canal+ détient les droits exclusifs de la Premier League, mais des alternatives gratuites pour ceux qui se trouvent à l'étranger. Voici comment ne rien rater de ce choc prometteur.

Canal+ : l'empire de la Premier League en France

Canal+ a consolidé sa position dominante sur la Premier League en renouvelant ses droits exclusifs jusqu'en 2028. La chaîne cryptée, qui a fait du championnat anglais son fer de lance après son retrait de la Ligue 1, propose l'intégralité des 380 matchs de la saison sur ses différentes antennes.

Les matchs sont disponible sur :

Canal+ (chaîne principale)

(chaîne principale) Canal+ Foot

Canal+ Sport

Application myCanal en streaming haute définition

Tarifs Premier League 2025

Pour accéder à la Premier League via Canal+, plusieurs formules s'offrent aux supporters :

Canal+ Essentiel : 19,99 €/mois avec engagement 24 mois (seulement 2 matchs de PL par journée)

19,99 €/mois avec engagement 24 mois (seulement 2 matchs de PL par journée) Canal+ Sport : 34,99 €/mois (recommandé pour suivre la Premier League complète)

34,99 €/mois (recommandé pour suivre la Premier League complète) Canal+ La Totale : 59,99 €/mois (toutes les chaînes dont Canal+ Sport)

Les chocs comme Manchester United vs Arsenal sont typiquement programmés sur la chaîne principale Canal+, accessible avec toutes les formules d'abonnement.

Où regarder Manchester United vs Arsenal gratuitement ?

Si vous vous trouvez à l'étranger, dans un pays qui ne diffuse pas la Premier League, une alternative gratuite existe grâce à un diffuseur international qui fait le choix de la gratuité :

Idman TV (Azerbaïdjan)

La chaîne sportive nationale azerbaïdjanaise a acquis les droits de diffusion de la Premier League pour son territoire. Idman TV, qui signifie « Sport » en azéri, propose une couverture complète des championnats européens. Petit bémol : les commentaires en azerbaïdjanais – mais vous pouvez couper le son et lancer une chaîne YouTube… Beaucoup de YouTubers français commentent aujourd’hui les matchs en direct sans pouvoir montrer les images.

La diffusion inclut :

Qualité HD avec analyses pré et post-match

avec analyses pré et post-match Streaming gratuit sur la plateforme officielle d'Idman TV

sur la plateforme officielle d'Idman TV Couverture complète des 38 journées de Premier League

des 38 journées de Premier League Focus spécial sur les grandes affiches comme MU vs Arsenal

Si vous vous trouvez dans un pays qui ne diffuse pas la Premier League ou si vous voyagez à l'étranger et que vous avez un abonnement MyCanal, vous pouvez utiliser un VPN pour suivre le match :

Sélectionnez un service VPN fiable avec des serveurs en Azerbaïdjan. Nous recommandons NordVPN avec 73% de remise. Téléchargez et installez l'application sur votre appareil : ordinateur, smartphone, tablette ou smart TV compatible. Connectez-vous au serveur approprié : serveur azerbaïdjanais pour accéder à Idman TV, ou serveur français si vous êtes abonné Canal+ en déplacement. Accédez au site de diffusion et profitez du match en direct !

Conseils techniques

L'usage d’un VPN pour contourner les restrictions géographiques peut être contraire aux conditions d'utilisation des diffuseurs. Renseignez-vous sur la législation de votre pays de résidence !

Testez votre connexion VPN plusieurs heures avant le coup d'envoi pour éviter les déceptions de dernière minute. Pour un match de cette importance, privilégiez si possible une connexion ethernet pour une stabilité optimale.

Les meilleurs VPN pour streamer la Premier League

NordVPN – Leader du marché avec plus de 8000 serveurs mondiaux, optimisé pour le streaming sportif et reconnu pour sa capacité à contourner efficacement les géo-restrictions

– Leader du marché avec plus de 8000 serveurs mondiaux, optimisé pour le streaming sportif et reconnu pour sa capacité à contourner efficacement les géo-restrictions Surfshark – Excellent rapport qualité-prix permettant de connecter un nombre illimité d'appareils, idéal pour les familles de supporters

– Excellent rapport qualité-prix permettant de connecter un nombre illimité d'appareils, idéal pour les familles de supporters Proton VPN – Privilégie la confidentialité avec une politique stricte de non-journalisation, suffisamment performant pour le streaming HD

Le contexte du match : un choc de titans dès la première journée

L'état de forme de Manchester United

Manchester United aborde cette nouvelle saison avec un mélange d'espoir et de pression. Après une campagne décevante la saison précédente, les Red Devils ont misé sur un mercato ambitieux (et dépensier) pour retrouver leur standing. L'arrivée de nouveaux renforts et la stabilisation du projet de Ruben Amorim doivent permettre au club de redevenir un prétendant sérieux au titre.

Old Trafford espère retrouver ses grandes soirées européennes, et commencer par une victoire face à Arsenal constituerait un signal fort envoyé à la concurrence. L'effectif mancunien, renforcé et plus expérimenté, semble prêt à relever le défi.

Les ambitions d'Arsenal

Les Gunners arrivent à Manchester avec de grandes ambitions. Mikel Arteta a construit patiemment un projet ambitieux qui commence à porter ses fruits. Pourra-t-il mettre fin à la malédiction des Gunners ? Arsenal mise sur un football séduisant et une nouvelle génération de talents pour retrouver les sommets du football anglais.

Ce déplacement à Old Trafford représente un test de maturité pour les joueurs d'Arteta. Commencer la Premier League avec une victoire à l’extérieur, passage obligé pour confirmer leurs ambitions de titre.

Les statistiques qui parlent

Cette confrontation entre Manchester United et Arsenal est souvent l'une des plus équilibrées de Premier League sur les dix dernières années. Les deux équipes se connaissent par cœur et les derniers affrontements ont souvent été indécis.

Arsenal reste sur une série encourageante face aux Red Devils (4 victoires et 1 nul), mais Old Trafford demeure un terrain difficile pour les visiteurs. Les bookmakers donnent un léger avantage à Arsenal, mais la nouvelle mouture de l’équipe d’Amorim, avec son nouveau trio d’attaquants Mbeumo - Sesko - Cunha, pourrait surprendre.

L'importance de la première journée

Commencer par un choc de cette envergure peut définir l'état d'esprit de toute une saison. Pour Manchester United, une victoire face à Arsenal constituerait un déclic psychologique majeur. Pour les Gunners, s'imposer à Old Trafford dès la première journée enverrait un message clair sur leurs intentions.

Ce type de match peut lancer une dynamique positive ou créer des doutes précoces. Les deux entraîneurs savent que l'enjeu dépasse largement les trois points.

Conclusion

Le match Manchester United vs Arsenal inaugure la Premier League 2025 avec un choc entre deux équipes légendaires qui se trouvent sur des trajectoires différentes. Que vous choisissiez la solution Canal+ pour une qualité optimale en France ou que vous exploriez l'alternative Idman TV depuis l'étranger, l'important est de ne pas manquer ce qui pourrait être l'un des matchs de l'année.

Le football anglais reprend ses droits avec cette confrontation de prestige, où deux philosophies de jeu et deux ambitions se rencontrent. Rendez-vous le 17 août à 17h30 pour découvrir qui de Manchester United ou d'Arsenal lancera le mieux sa course au titre.

