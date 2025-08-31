Le dimanche 31 août 2025 à 17h30, Anfield s'apprête à accueillir l'un des chocs les plus attendus de cette 3e journée de Premier League. Liverpool reçoit Arsenal dans ce qui s'annonce comme un véritable test de force entre le champion en titre et son challenger le plus redoutable.

Cette confrontation revêt une importance capitale pour les deux formations. Les Reds, auréolés de leur titre 2025, affrontent des Gunners qui arrivent avec de grandes ambitions après un début de saison parfait. Ce classique anglais promet du spectacle avec deux équipes qui ne peuvent pas se permettre de faux pas face à un concurrent direct au titre.

Pour les fans français, Canal+ détient les droits exclusifs de la Premier League, mais des alternatives gratuites existent pour ceux qui se trouvent à l'étranger. Voici comment ne rien rater de ce choc au sommet.

Canal+ : exclusivité sur la Premier League en France

Canal+ a consolidé sa position dominante sur la Premier League en renouvelant ses droits exclusifs jusqu'en 2028. La chaîne cryptée, qui a fait du championnat anglais son fer de lance après son retrait de la Ligue 1, propose l'intégralité des 380 matchs de la saison sur ses différentes chaînes.

Les matchs sont disponible sur :

Canal+ (chaîne principale)

(chaîne principale) Canal+ Sport

Canal+ La Totale

Application myCanal en streaming haute définition

Tarifs Premier League 2025

Pour accéder à la Premier League via Canal+, plusieurs formules s'offrent aux supporters :

Canal+ Essentiel : 19,99 €/mois avec engagement 24 mois (seulement 2 matchs de PL par journée)

19,99 €/mois avec engagement 24 mois (seulement 2 matchs de PL par journée) Canal+ Sport : 34,99 €/mois (recommandé pour suivre la Premier League complète)

34,99 €/mois (recommandé pour suivre la Premier League complète) Canal+ La Totale : 59,99 €/mois (toutes les chaînes du groupe, dont Canal+ Sport)

Les chocs comme Liverpool vs Arsenal sont typiquement programmés en affiche sur la chaîne principale Canal+, accessible avec toutes les formules d'abonnement.

Où regarder Liverpool vs Arsenal gratuitement ?

Si vous vous trouvez à l'étranger, dans un pays qui ne diffuse pas la Premier League, une alternative gratuite existe grâce à un diffuseur international qui fait le choix de la gratuité :

Idman TV (Azerbaïdjan)

La chaîne sportive nationale azerbaïdjanaise a acquis les droits de diffusion de la Premier League pour son territoire. Idman TV, pour « Sport TV » en azéri, propose une couverture complète des matchs. Petit bémol : les commentaires sont en anglais – mais vous pouvez couper le son et lancer une chaîne YouTube… Beaucoup de YouTubers français commentent aujourd'hui les matchs en direct sans pouvoir montrer les images.

La diffusion inclut :

Qualité HD avec analyses pré et post-match

avec analyses pré et post-match Streaming gratuit sur la plateforme officielle d'Idman TV

sur la plateforme officielle d'Idman TV Couverture complète des 38 journées de Premier League

des 38 journées de Premier League Focus spécial sur les grandes affiches comme Liverpool vs Arsenal

Si vous vous trouvez dans un pays qui ne diffuse pas la Premier League ou si vous voyagez à l'étranger et que vous avez un abonnement MyCanal, vous pouvez utiliser un VPN pour suivre le match :

Sélectionnez un service VPN fiable avec des serveurs en Azerbaïdjan. Nous recommandons NordVPN avec 73% de remise. Téléchargez et installez l'application sur votre appareil : ordinateur, smartphone, tablette ou smart TV compatible. Connectez-vous au serveur approprié : serveur azerbaïdjanais pour accéder à Idman TV, ou serveur français si vous êtes abonné Canal+ en déplacement. Accédez au site de diffusion et profitez du match en direct !

Conseils techniques

Utiliser un VPN pour contourner les restrictions géographiques peut être contraire aux conditions d'utilisation des diffuseurs. Renseignez-vous sur la législation de votre pays de résidence !

Testez votre connexion VPN plusieurs heures avant le coup d'envoi pour éviter les déceptions de dernière minute. Pour un match de cette importance, privilégiez si possible une connexion ethernet pour une stabilité optimale.

Les meilleurs VPN pour streamer la Premier League

NordVPN – Leader du marché avec plus de 8000 serveurs dans le monde, optimisé pour le streaming sportif et reconnu pour sa capacité à contourner efficacement les géo-restrictions

– Leader du marché avec plus de 8000 serveurs dans le monde, optimisé pour le streaming sportif et reconnu pour sa capacité à contourner efficacement les géo-restrictions Surfshark – Excellent rapport qualité-prix permettant de connecter un nombre illimité d'appareils, idéal pour les familles nombreuses

– Excellent rapport qualité-prix permettant de connecter un nombre illimité d'appareils, idéal pour les familles nombreuses Proton VPN – Privilégie la confidentialité avec une politique stricte de non-journalisation, suffisamment performant pour le streaming HD

Le contexte du match : un choc de titans pour la 3ème journée

L'état de forme de Liverpool

Liverpool aborde cette 3e journée avec un état d'esprit de champion. Les Reds ont débuté leur campagne de défense de leur titre avec deux victoires éclatantes (6 points sur 6), confirmant que leur sacre en 2025 n'était pas un accident. Mohamed Salah, plus affûté que jamais à 33 ans, totalise déjà 4 buts en deux matchs et semble parti pour battre son record personnel.

Anfield espère maintenir l’invincibilité de sa forteresse, inviolée depuis 11 matchs toutes compétitions confondues. L'effectif de Arne Slot, renforcé et plus expérimenté, semble déterminé à confirmer sa domination sur le football anglais.

Les ambitions d'Arsenal

Les Gunners arrivent à Anfield avec de grandes ambitions mais aussi une statistique qui les hante : ils n'ont plus gagné sur le terrain des Reds depuis avril 2021. Mikel Arteta a construit patiemment un projet ambitieux qui commence à porter ses fruits, mais ce déplacement représente le test ultime.

Arsenal mise sur un Martin Ødegaard retrouvé et un Bukayo Saka en pleine forme mais aussi sur ces nouvelles recrues dans le buteur Gyokeres. Cette nouvelle génération de talents doit prouver qu'elle peut rivaliser avec les meilleurs sur leurs terres pour espérer jouer le titre cette saison.

Les statistiques qui parlent

Cette confrontation entre Liverpool et Arsenal est historiquement équilibrée, mais les tendances plus récentes favorisent les Reds. Sur les 5 derniers affrontements :

Liverpool : 3 victoires

3 victoires Arsenal : 1 victoire, 1 nul

1 victoire, 1 nul 18 buts marqués au total (moyenne de 3,6 buts par match)

Arsenal reste sur 4 défaites consécutives à Anfield, une série que les Gunners rêvent de briser. Tous les matchs à domicile de Liverpool ont vu plus de 2,5 buts, promettant un spectacle offensif.

L'importance de cette 3ème journée

Bien qu'encore précoce dans la saison, ce match peut définir la hiérarchie psychologique. Pour Liverpool, une victoire confirmerait son statut de favori absolu au titre. Pour Arsenal, s'imposer à Anfield constituerait un déclic majeur pour croire en leurs chances.

L'enjeu dépasse les trois points : il s'agit de montrer qui peut vraiment prétendre défier Manchester City dans la course au titre. Ce type de choc forge les mentalités de champions.

Conclusion

Le match Liverpool vs Arsenal s'annonce comme la grande afiche à ne pas rater de ce weekend de Premier League. Que vous choisissiez la solution Canal+ pour une qualité optimale en France ou que vous exploriez l'alternative Idman TV depuis l'étranger, l'important est de ne pas manquer ce qui pourrait redéfinir la hiérarchie du championnat.

Ce duel à Anfield promet du spectacle entre le champion qui veut confirmer sa domination et des Gunners déterminés à prouver leur valeur. Rendez-vous le 31 août à 17h30 pour découvrir si Arsenal peut enfin briser sa malédiction à Anfield.

