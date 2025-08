Budapest, dernière étape avant la trêve estivale : le Hungaroring accueille le 14e Grand Prix de Formule 1 de la saison du 1er au 3 août. Ce tracé sinueux, véritable casse-tête stratégique avec ses 70 tours de virages serrés, transforme souvent la course en partie d'échecs motorisée. Les dépassements y sont si rares que la pole position devient cruciale.

La course, ainsi que les qualifications, seront diffusées sur diverses plateformes en France, en Belgique, en Suisse et dans bien d'autres pays européens. Si vous êtes en déplacement ou vivez à l’étranger, voici comment vous pouvez suivre le Grand Prix de Hongrie gratuitement :

RTS (Suisse, en français, gratuit)

(Suisse, en français, gratuit) RTBF (Belgique, en français, gratuit)

(Belgique, en français, gratuit) RTL Zwee (Luxembourg, gratuit)

(Luxembourg, gratuit) ORF (Autriche, gratuit)

(Autriche, gratuit) SRF (Suisse, gratuit)

(Suisse, gratuit) Canal+ (France, payant)

1. RTBF (Belgique, en français, gratuit)

En Belgique, la RTBF propose une diffusion gratuite en français. Connectez-vous simplement à RTBF Auvio, créez un compte, et vous pourrez regarder la course en direct et en français.

2. RTS (Suisse, en français, gratuit)

Pour ceux qui se trouvent en Suisse, RTS diffuse également l'événement en direct et gratuitement. Vous n'avez pas besoin de compte ; accédez simplement au streaming via votre navigateur.

3. RTL Zwee (Luxembourg, en allemand, gratuit)

Si vous vivez au Luxembourg, RTL Zwee offre une diffusion gratuite en allemand.

4. ServusTV (Autriche, en allemand, gratuit)

En Autriche, ServusTV retransmet la course gratuitement en allemand.

5. Regarder le GP de Hongrie de F1 en France sur Canal+

En France, Canal+ est le diffuseur officiel de la Formule 1 en 2025. Cet abonnement payant (à partir de 19,99 €/mois) permet de suivre non seulement la course en direct, mais aussi les essais et qualifications.

Peut-on regarder le GP de Hongrie de F1 sur F1 TV Pro ?

F1 TV Pro est une excellente plateforme pour suivre toutes les courses de Formule 1, avec en plus du contenu supplémentaire comme les qualifications, les essais libres, et les caméras embarquées. Cependant, F1 TV Pro n'est pas directement disponible en France. Si vous résidez par exemple aux Pays-Bas ou en Belgique, vous pouvez y accéder. Consultez la disponibilité de F1 TV Pro dans votre pays via le site officiel de la F1.

Conclusion

Pour tous les passionnés de Formule 1, savoir où regarder le Grand Prix de Hongrie est essentiel. Que vous soyez en France, en Suisse, en Belgique ou ailleurs, il existe des options légales et gratuites pour suivre cet événement palpitant. Assurez-vous de choisir le bon diffuseur local pour accéder à la course de manière légale.

FAQ