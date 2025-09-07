La Formule 1 débarque sur le mythique circuit de Monza pour le Grand Prix d'Italie 2025 le 7 septembre dans un contexte électrisant. Ce temple de la vitesse italien s'apprête à vibrer pour une course historique : Lewis Hamilton, dans sa première saison chez Ferrari, tentera de remporter son premier succès en rouge devant les tifosi.

Monza, avec ses longues lignes droites où les F1 frôlent les 350 km/h, promet un spectacle grandiose. Charles Leclerc, vainqueur surprise en 2024, y avait déclenché l'euphorie générale. Il sera sous pression pour confirmer devant le public italien. Cette 16e manche pourrait s'avérer décisive dans la course au titre entre les nouvelles générations (Antonelli chez Mercedes à seulement 18 ans) et les légendes comme Hamilton qui écrivent un nouveau chapitre.

Si vous vous trouvez à l'étranger temporairement, des solutions gratuites et légales existent pour ne rien manquer de ce Grand Prix d'anthologie, en complément de la diffusion officielle sur Canal+ en France.

Regarder le GP d'Italie de F1 en France sur Canal+

Canal+ reste le diffuseur officiel exclusif de la Formule 1 en France avec un contrat renouvelé jusqu'en 2029. La chaîne propose une couverture exhaustive avec Julien Fébreau entouré d’une équipe d'experts, offrant bien plus que la simple course dominicale.

Couverture complète du weekend :

Essais libres (vendredi et samedi) sur Canal+ Sport

(vendredi et samedi) sur Canal+ Sport Qualifications (samedi après-midi) sur Canal+ Sport

(samedi après-midi) sur Canal+ Sport Course (dimanche 15h) sur Canal+ (chaîne principale)

(dimanche 15h) sur Canal+ (chaîne principale) Analyses et débriefs avec télémétrie avancée

Tarifs Canal+ 2025 :

Canal+ base : 19,99 €/mois pour un engagement de 24 mois (intégralité des courses du dimanche)

: 19,99 €/mois pour un engagement de 24 mois (intégralité des courses du dimanche) Canal+ Sport : à partir de 34,99 €/mois pour un engagement de 24 mois (essais, qualifs et course du dimanche)

: à partir de 34,99 €/mois pour un engagement de 24 mois (essais, qualifs et course du dimanche) Canal+ la Totale : 59,99 €/mois pour un engagement de 24 mois (essais, qualifs et course du dimanche + toute l’offre Canal)

L'expérience Canal+ vous garantit une qualité 4K, des angles exclusifs, et aucun risque de coupure pendant les 53 tours décisifs. Pour les puristes, c'est l'option de référence avec des commentaires français.

Regarder la Formule 1 gratuitement sur RTBF en Belgique

Si vous vous trouvez en Belgique, la RTBF diffuse gratuitement l'intégralité du Grand Prix d'Italie, là aussi avec des commentaires français. Cette chaîne publique belge a acquis les droits de la F1 pour son territoire et propose une couverture gratuite remarquable.

Les avantages de la RTBF :

Diffusion HD gratuite sur auvio.rtbf.be

sur auvio.rtbf.be Commentaires français par des spécialistes reconnus

par des spécialistes reconnus Avant et après-course avec analyses détaillées

avec analyses détaillées Accès direct sans inscription complexe

La RTBF a su créer une véritable expertise de la F1 avec des journalistes qui maîtrisent parfaitement les enjeux techniques et sportifs. Leur couverture du GP d'Italie promet d'être particulièrement soignée, d'autant que Monza fascine par son histoire et ses spécificités uniques.

Regarder le GP d'Italie en streaming gratuit sur RTS (Suisse)

Pour les résidents en Suisse, la chaîne suisse francophone RTS constitue une excellente alternative gratuite pour suivre le spectacle de Monza. Accessible via Play RTS, elle propose une diffusion fluide sans avoir à créer de compte.

Les points forts de la RTS :

Stream gratuit instantané sur play.rts.ch

sur play.rts.ch Qualité HD stable optimisée pour le sport

optimisée pour le sport Interface intuitive et navigation simplifiée

et navigation simplifiée Commentaires en français avec une vraie expertise technique

RTS mise sur une approche moins spectaculaire mais plus technique que ses confrères, parfait pour apprécier les subtilités et la dynamique de Monza où chaque dixième de Cx compte pour atteindre la vitesse de pointe maximale dans les longues lignes droites lombardes.

Accéder aux diffuseurs internationaux avec un VPN

Si vous vous trouvez temporairement dans un pays qui ne diffuse pas la F1, l'accès aux chaînes belges et suisses nécessite de contourner les restrictions géographiques. Un VPN (Virtual Private Network) modifie votre localisation virtuelle pour accéder légalement aux diffuseurs officiels.

Instructions détaillées :

Choisissez un VPN fiable avec des serveurs en Belgique ou en Suisse. Nous recommandons NordVPN avec 73% de réduction actuellement Installez l'application sur votre appareil préféré (PC, mobile, Smart TV compatible) Connectez-vous à un serveur belge pour la RTBF ou suisse pour la RTS Accédez directement aux sites officiels et profitez du GP en direct

Conseils techniques :

Testez votre connexion VPN plusieurs heures avant la course

Privilégiez une connexion ethernet pour plus de stabilité

Gardez une solution de secours (autre serveur/Canal+)

L'usage d'un VPN est parfaitement légal en France et dans la plupart des pays d’Europe. Néanmoins, l'accès aux plateformes des diffuseurs officiels étrangers doit se faire dans le respect des conditions d'utilisation et des droits de diffusion locaux, autrement dit : si vous avez un diffuseur officiel dans votre pays de résidence, tournez-vous vers celui-ci..

Peut-on regarder le GP d'Italie de F1 sur F1 TV Pro ?

F1 TV Pro, la plateforme officielle de la Formule 1, a connu des modifications importantes en France. Depuis 2024, l'accès nécessite désormais un abonnement Canal+ actif pour respecter ses droits exclusifs français.

Statut actuel de F1 TV Pro en France :

Linkage obligatoire avec compte Canal+ Sport

avec compte Canal+ Sport Contenu limité pour les abonnés français

pour les abonnés français Tarif international : environ 65 €/an dans certains pays

Pour les fans absolus qui veulent les caméras embarquées, les radios d'équipes et la télémétrie en temps réel, F1 TV Pro reste accessible avec un abonnement via VPN, en se connectant depuis la Suisse ou la Belgique où le service fonctionne indépendamment.

Le contexte du GP 2025 : Hamilton en rouge, une révolution à Monza

Ce Grand Prix d'Italie 2025 revêt une dimension historique exceptionnelle. Lewis Hamilton, 7 fois champion du monde, dispute sa première saison sous les couleurs de Ferrari après 12 ans chez Mercedes. À 40 ans, le Britannique tente de décrocher sa 104ème victoire dans le temple de la vitesse italien.

Enjeux sportifs majeurs :

Hamilton vs Leclerc : duel inédit chez Ferrari entre la légende et le jeune prodige

: duel inédit chez Ferrari entre la légende et le jeune prodige Nouvelle génération : Andrea Kimi Antonelli (18 ans) impressionne chez Mercedes

: Andrea Kimi Antonelli (18 ans) impressionne chez Mercedes Bataille constructeurs : McLaren, Red Bull et Ferrari se disputent chaque point

: McLaren, Red Bull et Ferrari se disputent chaque point Spécificité de Monza : aérodynamisme, vitesses record, stratégies osées

Le circuit magique : Monza (5,793 km, 11 virages) reste le circuit le plus rapide du calendrier. Les F1 y atteignent 350 km/h dans les lignes droites avant de plonger dans des chicanes brutales. L'Autodromo Nazionale, inchangé depuis 2000, favorise les dépassements spectaculaires et les courses imprévisibles où la stratégie pneus peut tout changer.

Pourquoi ça compte : Après 15 Grands Prix, chaque point compte double. Hamilton doit prouver que son transfert chez Ferrari n'était pas qu'un coup marketing mais bien le fruit d’une ambition sportive réelle. Pour Leclerc, gagner à nouveau en Italie confirmerait son statut de leader de la nouvelle génération Ferrari.

Conclusion

Le Grand Prix d'Italie 2025 s'annonce comme un moment d'anthologie avec Hamilton qui découvre Monza pour la première fois au volant d’une Ferrari. Que vous choisissiez Canal+ pour l'expérience premium française, RTBF en Belgique, ou RTS en Suisse, l'essentiel est de ne pas rater cette course historique.

Monza promet 53 tours d'émotion pure où l'histoire de la F1 pourrait basculer. Rendez-vous dimanche 7 septembre à 15h pour découvrir si Hamilton peut enfin faire chanter l'hymne britannique en rouge Ferrari devant une foule en délire.

